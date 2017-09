ქუთაისის აეროპორტთან ლოჯისტიკური ცენტრი აშენდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => mshenebloba [2] => qutaisi [3] => lojistika ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159547 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => mshenebloba [2] => qutaisi [3] => lojistika ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159547 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => mshenebloba [2] => qutaisi [3] => lojistika ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => mshenebloba [2] => qutaisi [3] => lojistika ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159547) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (333,14217,402,860) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159440 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-02 17:36:39 [post_date_gmt] => 2017-09-02 13:36:39 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა იმერეთის რეგიონში ”ქართული ოცნების” მერობის კანდიდატები დაასახელა. ”ქართული ოცნების” კანდიდატები იქნებიან: ქუთაისში - გიორგი ჭიღვარია; ბაღდათში - არჩილ გოგსაძე; ვანში - ალექსანდრე გოგორიშვილი; თერჯოლაში - ბონდო სოფრომაძე; სამტრედიაში - ვალერიანე ფოცხვერია; საჩხერეში - ბენიამენ ფალავანდიშვილი; ტყიბულში - თემურ ჩუბინიძე; წყალტუბოში - გრიგოლ იოსელიანი; ჭიათურაში - პაატა ნადირაძე; ხარაგაულში - ნიკოლოზ თოფურიძე; ხონში - ლადო ჯურხაძე; ზესტაფონში -კახაბერ მახათაძე. იმერეთში "ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატები ცნობილია ქართული ოცნების 25 მაჟორიტარი კანდიდატის ვინაობა ცნობილია

გიორგი კვირიკაშვილმა ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატები თბილისის საკრებულოში რამდენიმე წუთის წინ ოფიციალურად წარადგინა. მმართველი პარტიის 25 კანდიდატის ვინაობა უკვე ცნობილია. სიის შემადგენლობაში არიან: მთაწმინდა - ჯაბა ჯიშკარიანი; ვაკე - გიორგი მუსხელიშვილი და გიორგი ბირბიჩაძე; საბურთალო - ავთანდილ ცინცაძე, დავით უთმელიძე, ვახტანგ შაქარიშვილი; კრწანისი - თემურ გოგაძე; ისანი - ილია ჯიშკარიანი, ნინო ლაცაბიძე, ლევან დავითაშვილი; სამგორი - რევაზ სოხაძე, გიორგი ტყემალაძე, გიორგი დოხტურიშვილი, ქეთევან მამულიშვილი; ჩუღურეთი - რიმა ბერაძე; დიდუბე - ვლადიმერ ძნელაძე, თარას შურღაია; ნაძალადევი - თამარ ტალიაშვილი, დავით ჭელიძე, მიხეილ ამაშუკელი, ალექსანდრე ხუჯაძე; გლდანი - შალვა ოგბაიძე, ოთარ გრიგოლია, გული გოცირიძე, ქეთევან ჯოხაძე. შეგახსენებთ, რომ დღეს, „ქართული ოცნების" ცენტრალურ ოფისში პოლიტიკური საბჭოს სხდომა გაიმართა. პარტიის ინფორმაციით, შეხვედრაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების საორგანიზაციო საკითხები განიხილეს და თბილისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების სია დაამტკიცეს. [post_title] => ინდოელი ინვესტორები ქუთაისში კომერციულ და საცხოვრებელ ობიექტს ააშენებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => indoeli-investorebi-qutaisshi-komerciul-da-sackhovrebel-obieqts-aasheneben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-01 15:25:02 [post_modified_gmt] => 2017-09-01 11:25:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159147 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 159440 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-02 17:36:39 [post_date_gmt] => 2017-09-02 13:36:39 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა იმერეთის რეგიონში ”ქართული ოცნების” მერობის კანდიდატები დაასახელა. ”ქართული ოცნების” კანდიდატები იქნებიან: ქუთაისში - გიორგი ჭიღვარია; ბაღდათში - არჩილ გოგსაძე; ვანში - ალექსანდრე გოგორიშვილი; თერჯოლაში - ბონდო სოფრომაძე; სამტრედიაში - ვალერიანე ფოცხვერია; საჩხერეში - ბენიამენ ფალავანდიშვილი; ტყიბულში - თემურ ჩუბინიძე; წყალტუბოში - გრიგოლ იოსელიანი; ჭიათურაში - პაატა ნადირაძე; ხარაგაულში - ნიკოლოზ თოფურიძე; ხონში - ლადო ჯურხაძე; ზესტაფონში -კახაბერ მახათაძე. იმერეთში "ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატები ცნობილია

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა იმერეთის რეგიონში "ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატები დაასახელა. "ქართული ოცნების" კანდიდატები იქნებიან: ქუთაისში - გიორგი ჭიღვარია; ბაღდათში - არჩილ გოგსაძე; ვანში - ალექსანდრე გოგორიშვილი; თერჯოლაში - ბონდო სოფრომაძე; სამტრედიაში - ვალერიანე ფოცხვერია; საჩხერეში - ბენიამენ ფალავანდიშვილი; ტყიბულში - თემურ ჩუბინიძე; წყალტუბოში - გრიგოლ იოსელიანი; ჭიათურაში - პაატა ნადირაძე; ხარაგაულში - ნიკოლოზ თოფურიძე; ხონში - ლადო ჯურხაძე; ზესტაფონში -კახაბერ მახათაძე.