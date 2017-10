რა მიზნით ჩამოვიდა ქეთა თოფურია ერთი დღით საქართველოში (ფოტოები/ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qeta-tofuria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177109 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qeta-tofuria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177109 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 98 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qeta-tofuria ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qeta-tofuria ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177109) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (98) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161043 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-07 12:31:21 [post_date_gmt] => 2017-09-07 08:31:21 [post_content] => ქეთა თფოურია „ინსტაგრამის“ ოფიციალურ გვერდზე, ჟურნალისტების დიდხნიანი ლოდინის შემდეგ, ადასტურებს, რომ ქმარს გაეყარა. ამის შესახებ ის თავად წერს, აქვეყნებს ფოტოს, სადაც მისი აწ უკვე ყოფილი მეუღლე, ბიზნესმენი ლევ გეიხმანი და პატარა ოლივია არიან გამოსახულნი და ექსქმარს სიყვარულს უხსნის: „ლევჩიკ, მადლობა შენ იმ ბედნიერებისთვის, რასაც ოლივია ჰქვია. ძალიან მიყვარხარ, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანია, ერთად აღარ ვართ, ჩვენ ოჯახი ვართ, მეგობრები და ეს სამუდამოა. მიყვარხარ!..“ - აღნიშნავს ქეთა. შეგახსენებთ, რომ რუსული პრესა საკმაო ხანია წერს, რომ ლევი და ქეთა ერთად აღარ არიან. ქეთას გარემოცვა ამ ამბავს არ ადასტურებდა, სანამ თავად მომღერალმა არ დაწერა გაშორების შესახებ. ლევისა და ქეთას ქორწინება მცოლოდ რამდენიმე წელს ითვლის. რუსულ მედიაში გავრცელდა ვიდეო, სადაც ქართველი შემსრულებლის, დედა, ნატა თოფურია, შვილის ქორწინებაში გაჩენილი ბზარის შესახებ საუბრობდა და ამბობდა, რომ ლევი ოჯახთან ერთად დროს ვერ ატარებდა და ძირითადად, სულ აშშ-ში იყო, სადაც ქეთა არცთუ ხშირად ჩადიოდა თავისი დატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო. როგორც ჩანს, ოჯახის დანგრევის მიზეზი სწორედ ეს გახდა. გარდა ამისა, რუსული პრესა აქტიურად განიხილავდა ქეთას რომანს რეპერ გუფისთან, თუმცა ჯერჯერობით, მომღერალს და არც რეპერს ეს ამბავი არ დაუდასტურებიათ. Levchik, spasibo tebe za shyaste pod nazvaniem Olivia ❤! Ya tebya ochen lublu, xot mi uje ne vmeste davno, no mi semya, mi druzya i eto navechno. Ya tebya lu👐🏽❤ A post shared by Keti Topuria (@keti_one_official) on Sep 6, 2017 at 6:45am PDT [post_title] => ქეთა თოფურიამ ქმართან გაშორება აღიარა - „დიდი ხანია, ერთად აღარ ვართ...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qeta-tofuriam-qmartan-gashoreba-aghiara-didi-khania-ertad-aghar-vart [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 12:43:54 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 08:43:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161043 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 151798 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-07 16:01:01 [post_date_gmt] => 2017-08-07 12:01:01 [post_content] => ქეთა თოფურია ჩაქვში ისვენებს. ის ერთ-ერთ პრესტიჟულ სასტუმროში შვილთან, ოლივია გეიხმანთან ერთად ატარებს დროს და საკმაოდ კარგადაც, როგორც ეს მომღერლის „ინსტაგრამზე“ განთავსებული ფოტოებიდან ჩანს. ქეთამ წელს საქართველოში დასვენება არჩია. ჯერ წყნეთში იყო თავის პატარასთან ერთად, შემდეგ რუსეთში დაბრუნდა და ბავშვის გარეშე რამდენიმე დღით აშშ-ში გაემგზავრა. დაბრუნების შემდეგ კი ისევ საქართველოში ჩამოვიდა, ამჯერად შავ ზღვაზე დასასვენებლად. [post_title] => ქეთა თოფურია შვილთან ერთად ჩაქვში ისვენებს (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qeta-tofuria-shviltan-ertad-chaqvshi-isvenebs-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-07 16:01:01 [post_modified_gmt] => 2017-08-07 12:01:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151798 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 145882 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-13 15:34:54 [post_date_gmt] => 2017-07-13 11:34:54 [post_content] => ეკა ხოფერიას თოქ-შოუ პროდიუსერ ნატო დუმბაძეს მიეძღვნა. პროდიუსერის ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი იყო ქეთა თოფურიას „ა სტუდიოს“ სოლისტად აყვანა, ამ საქმეში ნატომ მთავარი როლი შეასრულა. სწორედ მას დაუკავშირდნენ „ა სტუდიოს“ წევრები და სთხოვეს, საქართველოში მათთვის სოლისტი მოეძებნა. ნატომ კი არჩევანი ქეთაზე შეაჩერა. ეკა ხოფერიასთან ინტერვიუში ქეთა ამბობს, რომ ნატოსთან გარდა საქმიანი ურთიერთობისა, მის ოჯახს ძალიან ბევრი რამ აკავშირებს და როცა საქართველოში ჩამოდიან, ცნობილი პროდიუსერი არის იმ საახალობლო წრეში, რომელსაც ხშირად ნახულობენ. ქეთამ ერთი თვე საქართველოში ბავშვთან ერთად დაისვენა. ახლა უკვე გაემგზავრა, მაგრამ ოლივია, მისი თქმით, მის სამშობლოში, სამ თვეს გაატარებს და იტალიის ან სხვა ევროპული ქვეყნის მაგივრად, აქ დაისვენებს. მომღერალმა ამავე ინტერვიუში აღნიშნა, რომ ძალიან მოსწონს, როცა ოლივიას ბიჭურად აცვია. მოსკოვური ცივი ამინდის გამო გაპრანჭვას ნაკლებად ახერხებს. ოლივიას ფოტოების გამოფენა საჯაროდ მანამდეც უნდოდა, თუმცა მეუღლემ, ლევ გეიხმანმა არ ისურვა, „ველოდებოდი, როდის შეუსრულდებოდა ოლივიას ერთი წელი, რომ მისი ფოტოები დამედო“, ამბობს მომღერალი. ის ასევე დასძენს, რომ შვილთან ურთიერთობის დეფიციტის გამო ძალიან ითგრუნებოდა, ეჭვიანობდა ძიძებზე და დღესაც ეჭვიანობს, მაგრამ ახლა აღარ წუწუნებს, რადგან „ა სტუდიოს“ წევრებს დაელაპარაკა და ნაკლებად რთული გრაფიკი შეურჩიეს - „ბიჭებმა ძალიან შემიწყვეს ხელი. აღარ ვწუწუნებ. თუკი ადრე თვეში ექვსჯერ დავფრინავდი კონცერტებზე, ახლა თვეში სამჯერ დავფრინავ. თუ კონცერტი მოსკოვშია, მხოლოდ ცხრა საათის შემდეგ, როცა ოლიციას სძინავს“, აღნიშნავს ტელეინტერვიუში „ა სტუდიოს“ სოლისტი. მისივე თქმით, სურს, შვილი მსახიობი გამოვიდეს, თუმცა ბევრ რამეზე ატარებს და შეუწყობს ხელს. ქეთამ საკუთარ ბრენდზე და სტილზეც ისაუბრა და აღიარა, რომ გარდერობში ბევრი არცთუ ძირად ღირებული სამოსი აქვს. „ნუ იქნებით ხამები“, ურჩია მან გოგონებს. [fbvideo link="https://www.facebook.com/ekakhoperiatalkshow/videos/939135369560296/?autoplay_reason=user_settings&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0" width="600" height="400" onlyvideo="1"] [post_title] => ქეთა თოფურია წარმატებაზე, შვილზე და მოსკოვურ ცხოვრებაზე (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qeta-tofuria-warmatebaze-shvilze-da-moskovur-ckhovrebaze-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-13 18:13:22 [post_modified_gmt] => 2017-07-13 14:13:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145882 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 161043 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-07 12:31:21 [post_date_gmt] => 2017-09-07 08:31:21 [post_content] => ქეთა თფოურია „ინსტაგრამის“ ოფიციალურ გვერდზე, ჟურნალისტების დიდხნიანი ლოდინის შემდეგ, ადასტურებს, რომ ქმარს გაეყარა. ამის შესახებ ის თავად წერს, აქვეყნებს ფოტოს, სადაც მისი აწ უკვე ყოფილი მეუღლე, ბიზნესმენი ლევ გეიხმანი და პატარა ოლივია არიან გამოსახულნი და ექსქმარს სიყვარულს უხსნის: „ლევჩიკ, მადლობა შენ იმ ბედნიერებისთვის, რასაც ოლივია ჰქვია. ძალიან მიყვარხარ, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანია, ერთად აღარ ვართ, ჩვენ ოჯახი ვართ, მეგობრები და ეს სამუდამოა. მიყვარხარ!..“ - აღნიშნავს ქეთა. შეგახსენებთ, რომ რუსული პრესა საკმაო ხანია წერს, რომ ლევი და ქეთა ერთად აღარ არიან. ქეთას გარემოცვა ამ ამბავს არ ადასტურებდა, სანამ თავად მომღერალმა არ დაწერა გაშორების შესახებ. ლევისა და ქეთას ქორწინება მცოლოდ რამდენიმე წელს ითვლის. რუსულ მედიაში გავრცელდა ვიდეო, სადაც ქართველი შემსრულებლის, დედა, ნატა თოფურია, შვილის ქორწინებაში გაჩენილი ბზარის შესახებ საუბრობდა და ამბობდა, რომ ლევი ოჯახთან ერთად დროს ვერ ატარებდა და ძირითადად, სულ აშშ-ში იყო, სადაც ქეთა არცთუ ხშირად ჩადიოდა თავისი დატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო. როგორც ჩანს, ოჯახის დანგრევის მიზეზი სწორედ ეს გახდა. გარდა ამისა, რუსული პრესა აქტიურად განიხილავდა ქეთას რომანს რეპერ გუფისთან, თუმცა ჯერჯერობით, მომღერალს და არც რეპერს ეს ამბავი არ დაუდასტურებიათ. Levchik, spasibo tebe za shyaste pod nazvaniem Olivia ❤! Ya tebya ochen lublu, xot mi uje ne vmeste davno, no mi semya, mi druzya i eto navechno. Ya tebya lu👐🏽❤ A post shared by Keti Topuria (@keti_one_official) on Sep 6, 2017 at 6:45am PDT [post_title] => ქეთა თოფურიამ ქმართან გაშორება აღიარა - „დიდი ხანია, ერთად აღარ ვართ...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qeta-tofuriam-qmartan-gashoreba-aghiara-didi-khania-ertad-aghar-vart [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 12:43:54 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 08:43:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161043 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 49 [max_num_pages] => 17 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0750ab6da02415d9e35edf8e943a3ddf [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )