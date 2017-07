რაჭაში სტიქიაა, 400-მდე ოჯახი გარესამყაროს არის მოწყვეტილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stiqia [1] => racha [2] => stiqia-rachashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144372 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stiqia [1] => racha [2] => stiqia-rachashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144372 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 442 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => stiqia [1] => racha [2] => stiqia-rachashi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => stiqia [1] => racha [2] => stiqia-rachashi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144372) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3384,442,17053) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143799 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-05 15:54:51 [post_date_gmt] => 2017-07-05 11:54:51 [post_content] => ჩხოროწყუში მდინარე ხობისწყალის ადიდდა და ორი მეთევზე პატარა კუნძულზე ჩარჩა. შსს-ს ინფორმაციით, უწყების სამაშველო ვერტმფრენი ადგილზე დროულად ჩაფრინდა და მეთევზეების გამოყვანა რამდენიმე წუთის წინ შეძლეს. ინფორმაციას შსს-ს პრესსამსახურის ხელმძღვანელი თეა პერტაია "ფეისბუქზე" ეხმიანება. [video width="640" height="360" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/07/19641210_1972287093005588_4240160042969464832_n.mp4"][/video] მდინარე ხობისწყალი ძლიერი წვიმის გამო ადიდდა. [post_title] => მდინარეში ჩარჩენილი მეთევზეები შსს-ს მაშველებმა გადაარჩინეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mdinareshi-charchenili-metevzeebi-shss-s-mashvelebma-gadaarchines [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 15:55:29 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 11:55:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143799 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139049 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-16 10:35:56 [post_date_gmt] => 2017-06-16 06:35:56 [post_content] => მუნიციპალური განვითარების ფონდი, რაჭაში, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ნიკორწმინდის ტაძრის რესტავრაციას გეგმავს. გარდა ძეგლის რესტავრაციისა, დაგეგმილია ტაძრამდე მისასვლელი გზისა და სოფლის ცენტრში არსებული შენობების ფასადების რეაბილიტაცია. ფონდი სოფლის ცენტრიდან ტაძრისკენ მიმავალ გზაზე კვერის მოწყობას და სუვენირების მაღაზიის მშენებლობასაც გეგმავს. ამ საკითხთან დაკავშირებით, სახელმწიფო რწმუნებული–გუბერნატორი პაპუნა მარგველიძე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წარმომადგენლებს შეხვდა. როგორც გუბერნატორის პრესსამსახურიდან "ფორტუნას" აცნობეს, პროექტის ღირებულება 2 200 000 ლარს შეადგენს და მისი მიზანი ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და რეგიონის პოპილარიზაციის ხელშეწყობაა. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="139052,139053,139054,139055,139056,139057,139058"] [post_title] => ნიკორწმინდის ტაძრის და მიმდებარე ტერიტორიის რესტავრაცია 2 მლნ-ზე მეტი ჯდება (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nikorwmindis-tadzris-da-mimdebare-teritoriis-restavracia-2-mln-ze-meti-jdeba-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 10:45:54 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 06:45:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139049 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 137523 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-09 16:21:39 [post_date_gmt] => 2017-06-09 12:21:39 [post_content] => საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა წყნეთი-სამადლოსა და წყნეთი-ახალდაბის გზის რეაბილიტაცია დაიწყო. მიმდინარე სამუშაოები რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, ზურაბ ალავიძემ, მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორთან, გაგი ბუაძესთან და თბილისის მერთან, დავით ნარმანიასთან ერთად მოინახულა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ცნობით, აღნიშნულ გზაზე გადაადგილება მოსახლეობისთვის გადაუჭრელ პრობლემას წარმოადგენდა. სამუშაოებზე 80-მდე ადამიანია დასაქმებული. გზის პროექტირება-რეაბილიტაციის ღირებულება 25 მლნ. ლარია, გზის სიგრძე - დაახლოებით 1 კმ. "გზის რეაბილიტაციის შედეგად, მოსახლეობა უპრობლემოდ და კომფორტულად გადაადგილებას შეძლებს. წყნეთი-სამადლოსა და წყნეთი-ახალდაბის გზა ურთულესი მონაკვეთია და წალკის, გარდაბნისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტებს უკავშირდება. ამ გზის რეაბილიტაციას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, როგორც ადგილობრივებისთვის, ისე დამსვენებლებისთვის", – აცხადებენ უწყებაში. რეაბილიტაციას ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ,,კავკასუს როუდ პროჯექტი“ ახორციელებს. მანამდე ერთი ადგილობრივი და ერთი საერთაშორისო ტენდერი ჩაიშალა, რადგან წარმოდგენილი წინადადებები არ აკმაყოფილებდა სატენდერო და დონორის მოთხოვნებს. გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება. პროექტის დასრულება 2018 წელს იგეგმება. წყნეთი-სამადლოსა და წყნეთი-ახალდაბის გზა 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზიანდა. [post_title] => წყნეთი-სამადლოსა და წყნეთი-ახალდაბის გზის რეაბილიტაცია დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wyneti-samadlosa-da-wyneti-akhaldabis-gzis-reabilitacia-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-09 16:22:10 [post_modified_gmt] => 2017-06-09 12:22:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137523 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 143799 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-05 15:54:51 [post_date_gmt] => 2017-07-05 11:54:51 [post_content] => ჩხოროწყუში მდინარე ხობისწყალის ადიდდა და ორი მეთევზე პატარა კუნძულზე ჩარჩა. შსს-ს ინფორმაციით, უწყების სამაშველო ვერტმფრენი ადგილზე დროულად ჩაფრინდა და მეთევზეების გამოყვანა რამდენიმე წუთის წინ შეძლეს. ინფორმაციას შსს-ს პრესსამსახურის ხელმძღვანელი თეა პერტაია "ფეისბუქზე" ეხმიანება. [video width="640" height="360" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/07/19641210_1972287093005588_4240160042969464832_n.mp4"][/video] მდინარე ხობისწყალი ძლიერი წვიმის გამო ადიდდა. [post_title] => მდინარეში ჩარჩენილი მეთევზეები შსს-ს მაშველებმა გადაარჩინეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mdinareshi-charchenili-metevzeebi-shss-s-mashvelebma-gadaarchines [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 15:55:29 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 11:55:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143799 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 68 [max_num_pages] => 23 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9934c752828c82a5edda3f8436b718f6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )