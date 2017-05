რადიოჰოლდინგი “ფორტუნა“ სოციალური აქტივობისთვის დაჯილდოვდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => fortuna [2] => tamar-chigogidze [3] => sheni-gulistvis-sheni-usafrtkhoebistvis-sigeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128663 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => fortuna [2] => tamar-chigogidze [3] => sheni-gulistvis-sheni-usafrtkhoebistvis-sigeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128663 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => fortuna [2] => tamar-chigogidze [3] => sheni-gulistvis-sheni-usafrtkhoebistvis-sigeli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => fortuna [2] => tamar-chigogidze [3] => sheni-gulistvis-sheni-usafrtkhoebistvis-sigeli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128663) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2230,15510,107,6025) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129021 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-08 18:50:57 [post_date_gmt] => 2017-05-08 14:50:57 [post_content] => ოზურგეთში, მდინარე ბჟუჟში უცხო ქვეყნის მოქალაქე დაიხრჩო. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, ამ დროისთვის ცხედარი ნაპოვნია. ტარდება ექსპერტიზა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. მდინარე ბჟუჟში უცხო ქვეყნის მოქალაქე დაიხრჩო

ოზურგეთში, მდინარე ბჟუჟში უცხო ქვეყნის მოქალაქე დაიხრჩო. შსს ინფორმაციით, გარდაცვლილი მამაკაცი მოყვარული ექსტრემალი იყო. სავარაუდოდ, მდინარეზე ნავით დაშვების დროს, მამაკაცს ნავი გადაუბრუნდა და დაიღუპა. ინციდენტი დღეს მოხდა, ცხედარი ნაპოვნია და გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. შსს-ს ცნობით, მიმდინარეობს ექსპერტიზა. მდინარე ბჟუჟში მოყვარული ექსტრემალი დაიხრჩო

მართვის მოწმობის გამოცდას შემოდგომიდან მესამე კომპონენტი - ქალაქში პრაქტიკული გასვლა დაემატება. შს მინისტრის მოადგილის შალვა ხუციშვილის ინფორმაციით, მართვის მოწმობის ახალ პროექტზე მუშაობა უკვე დასრულებულია და მისი ამოქმედების დრო მთავრობასთან კონსულტაციებზეა დამოკიდებული. „თუ მთავრობას ექნება სურვილი, რეფორმა ავტოსკოლების საკითხსაც მოიცავდეს, ეს პროცესს დროში გაწელავს, თუმცა წლის ბოლომდე მაინც ამოქმედდება". - განმარტა შალვა ხუციშვილმა. ახალი პროექტის მიხედვით, პირი თეორიულ და დახურულ სივრცეში პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით დასრულების შემდეგ, გამოცდას ქუჩაშიც ჩააბარებს. ქუჩაში გამოცდის ჩაბარება მართვის მოწმობის ასაღებად გადამწყვეტი კომპონენტი იქნება. სამინისტროს ინფორმაციით, გამოცდების დროს, სიტუაციები იქნება რეალური და არა დადგმული. ცალკე კომპონენტებად განისაზღვრება შუქნიშანი, აღმართი, დაღმართი, ბუნებრივი საცობი, ღერძულა ხაზის გადაკვეთა და სხვა. ქალაქში გამოცდის ჩასაბარებელ ლოკაციებად, ქალაქის მასშტაბით რამდენიმე ადგილი განისაზღვრება. მართვის მოწმობის გამოცდა ქუჩაში ინაცვლებს 