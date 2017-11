რატომ არის ჭარბი რაოდენობით აფთიაქები დედაქალაქში [ვიდეო]

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aftiaqebi [1] => fortunas-temebi [2] => saaftiaqo [3] => yaraman-faghava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185573 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aftiaqebi [1] => fortunas-temebi [2] => saaftiaqo [3] => yaraman-faghava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185573 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 12690 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aftiaqebi [1] => fortunas-temebi [2] => saaftiaqo [3] => yaraman-faghava ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aftiaqebi [1] => fortunas-temebi [2] => saaftiaqo [3] => yaraman-faghava ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185573) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12690,16375,21073,21074) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 185445 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-08 15:28:15 [post_date_gmt] => 2017-11-08 11:28:15 [post_content] => გვანცა (სახელი შეცვლილია) ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მე-10 კლასის მოსწავლეა. ერთ დღეს მან გაკვეთილები მშობელთან შეთანხმების გარეშე გააცდინა და თანატოლ მეგობარს კასტინგზე გაუფრთხილებლად გაჰყვა. დედამ იცოდა, რომ ბავშვი სკოლაში იყო, მასწავლებელმა კი მოსწავლის გამოუცხადებლობის გამო, მიზეზის გასარკვევად მშობელს დაუყოვნებლივ დაურეკა. გვანცა იძულებული გახდა, სიმართლე მოეყოლა, როგორც მშობლისთვის, ასევე პედაგოგისთვის და გაურკვევლობაც მხოლოდ შენიშვნით აღმოიფხვრა. თუმცა, არის ისეთი შემთხვევებიც, როცა ბავშვები სისტემატურად აცდენენ მშობლის გაუფრთხილებლად და მათი გვერდის ავლით საგაკვეთილო პროცესს და სანაცვლოდ არც სასარგებლო საქმით კავდებიან . სკოლის პედაგოგს, მოსწავლის გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, მშობელთან დაუყოვნებლივ დაკავშირებას ეთიკის კოდექსი მკაცრად ავალებს. თან ის თუ დამრიგებელიც არის, ვალდებულია, იცოდეს, რა გახდა მოსწავლის მიერ გაკვეთილის გაცდენის მიზეზი. „დამრიგებელს უნდა ჰქონდეს მშობლის საკონტაქტო ინფორმაცია, რათა საჭიროების შემთხვევაში დროულად შეძლოს მშობელთან დაკავშირება. შეატყობინოს მშობელს მოსწავლის დისციპლინური დარღვევის შესახებ და ხელი შეუწყოს მის ჩართვას სკოლის შინაგანაწესით განსაზღვრულ დისციპლინურ წარმოებაში. დაუყოვნებლივ უზრუნველყოფს მშობლის ინფორმირება, თუ მოსწავლე არ გამოცხადდა სკოლაში, ან მის ჯანმრთელობას და პირად უსაფრთხოებას საშიშროება დაემუქრა,“ - წერია მასწავლებლის ეთიკის კოდექსში, რომელიც განათლების სამინისტროს მიერაა დამტკიცებული. თბილისის 55-ე საჯარო სკოლის დირექტორი, მაია აბრამიძე, „ფორტუნასთან“ საუბრისას ამბობს, ყოველ დილით დამრიგებელი ვალდებულია, გაარკვიოს მოსწავლის მიერ გაკვეთილის გაცდენის მიზეზი. „მშობლები არიან ინფორმირებულები, თუ არ უშვებენ ბავშვს სკოლაში, აუცილებლად დაურეკონ დამრიგებელს. რა თქმა უნდა, ყველა მშობელი ამას არ ასრულებს ზედმიწევნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, დამრიგებელი უკავშირდება და აქვს ეს ინფორმაცია იმიტომ, რომ მართლაც შეიძლება, ბავშვი გამოსული იყოს სახლიდან და მშობელმა იცოდეს, მაგრამ არ მოდიოდეს სკოლაში. ძირითადად გაკვეთილს აცდენს 3-4 ბავშვი და არაა რთული, დაურეკო მათ მშობლებს. შესაძლოა, მშობელმა თვითონაც დარეკოს,“ - აღნიშნა მაია აბრამიძემ . მოსწავლის მიერ საგაკვეთილო პროცესის გაცდენის შემთხვევაში, დამრიგებლების ფუნქციების შესრულებას მკაცრად აკონტროლებს პირველი ექსპერიმენტალური საჯარო სკოლის დირექტორი, ხათუნა ბარაბაძე. როგორც ის „ფორტუნასთან“ საუბრისას ყვება, ჰქონდა შემთხვევა, როცა მე-7 კლასის მოსწავლე მშობელს სკოლამდე მოჰყავდა, შემდეგ კი ის სკოლაში არ შედიოდა. ამის შესახებ მშობელი ვერ გაიგებდა, რომ არა დამრიგებლის მყისიერი რეაგირება ბავშვის მიერ გაკვეთილების გაცდენაზე . „როცა ამ ფაქტს სისტემატიური ხასიათი მიეცა და გავარკვიეთ, რომ მშობელს, თურმე, მოსწავლე ჭიშკრამდე მოჰყავდა და როგორც კი ის თვალს მიეფარებოდა , ბავშვი სკოლაში არ შემოდიოდა. ვითანამშრომლეთ მშობელთან, აქვე ჩავრთეთ ფსიქოლოგიც, რომ გაგვერკვია, ხომ არ გრძნობდა მოსწავლე სკოლაში საფრთხეს და ამიტომ ხომ არ არიდება მას თავს, თუმცა, საბოლოოდ გამოიკვეთა, რომ არასაგაკვეთილო პროცესის ხიბლში იყო და უნდოდა თავისუფლება. ჩვენ გვაქვს მექანიზმი სკოლაში, რომლის დანერგვასაც ვცდილობთ, თუმცა მშობლები არ ასრულებენ. როცა ბავშვი არ მიდის სკოლაში, უნდა დაურეკოს წინა დღეს ან იმ დილით დამრიგებელს,“ - განაცხადა ხათუნა ბარაბაძემ . რამდენად დასაშვებია მშობლებისა და დამრიგებლების მიერ სასკოლო ასაკის ბავშვის ამგვარი კონტროლი და რა გავლენა შეიძლება, მოახდინოს ამან ბავშვის შემდგომ დამოკიდებულებაზე, ფსიქოლოგი მედეა ზირაქაშვილი „ფორტუნასთან“ საუბრისას ამბობს, რომ ასეთი კონტროლისას შესაძლოა, ბავშვმა დამოუკიდებლობის გამომუშავება და შესაბამისად, საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის ადეკვატურად აღება ვეღარ შეძლოს. „მედალს ორი მხარე აქვს. მეც მშობელი ვარ და რაღაცნაირად კონტროლის მექანიზმი გაქვს. იცი, თუ ბავშვს არ გაუშვებ სკოლაში და ის არ მივა, გეცოდინება ამის შესახებ და ეს არაა ცუდი, მაგრამ მეორე მხრივ, შეიძლება, სირთულეები შექმნას, როცა ასეთი კონტროლი არის დამოუკიდებლობის გამომუშავება. ბავშვმა პასუხისმგებლობა თავის თავზე რომ აიღოს, ადეკვატურად არ ხდება. ისინი კარგად ხვდებიან, რომ ყველა ვარიანტში გააკონტროლებენ, ინფორმაციას მოიძიებს დამრიგებელი და მიაწოდებს დედას,“ - აღნიშნა მედეა ზირაქაშვილმა. ესწრება თუ არა მოსწავლე საგაკვეთილო პროცესს მშობელს სახლიდან გაუსვლელად, მოქნილი სისტემით, რომ ჰქონოდა ინფორმაცია, ამასთან დაკავშირებით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ „ელექტრონული ჟურნალის“ პროგრამა შექმნა. მისი საპილოტე ვერსია გასულ წლებში ჩაეშვა სკოლებში. ელექტრონული ჟურნალი მოსწავლეების სკოლაში დასწრებისა და აკადემიური მოსწრების ელექტრონულად მონიტორინგის საშუალებაა, როგორც სკოლის ადმინისტრაციისა და მასწავლებლებისთვის, ასევე მშობლებისთვის. მშობელს, სწორედ ელექტრონული ჟურნალის დახმარებით, საშუალება ექნება, ნებისმიერ დროს თვალყური ადევნოს შვილის სწავლების პროცესს და აკონტროლოს მისი გაკვეთილებზე დასწრება. პროგრამა ამ დრომდე არ ამოქმედებულა სრული დატვირთვით. როგორც „ფორტუნას“ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში განუცხადეს, ელექტრონული ჟურნალის წარმოებაზე საქართველოს ყველა სკოლა სრულად მას შემდეგ გადავა, რაც შესაბამისი ელექტრონული და ქსელური შესაძლებლობები ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება და მასწავლებლებიც სათანადოდ მოემზადებიან. თუმცა, უწყების ცნობით, ელექტრონული ჟურნალების საპილოტო რეჟიმში გამოყენება ჯერ კიდევ 2014-2015 სასწავლო წელს დაიწყო და დღეს პროგრამაში ჩართული სკოლების რაოდენობა 800-ს აღწევს. ქეთი გიგოლაშვილი [post_title] => უწყინარი „შატალო“ - “ჩაშვება” თუ გაფრთხილება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uwyinari-shatalo-chashveba-tu-gafrtkhileba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-08 16:30:03 [post_modified_gmt] => 2017-11-08 12:30:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=185445 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 185255 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-08 11:38:26 [post_date_gmt] => 2017-11-08 07:38:26 [post_content] => „პედაგოგი და აღმზრდელი ბავშვებს არ გამოარჩევენ გენდერული ნიშნით“ - საბავშვო ბაგა-ბაღებში სწავლების ახალმა სტანდარტმა სოციალურ ქსელსა და საზოგადოებაში აჟიოტაჟი გამოიწვია. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტი, რომელიც მთავრობამ 30 ოქტომბერს დაამტკიცა, მშობლების ნაწილმა მეორედ მოსვლის ნიშნადაც კი აღიქვა. „არ მივესალმები გენდერის ნიშნის სრულად წაშლას, არანაირი სურვილი არ მაქვს ჩემმა ბიჭმა ბაღის ზეიმზე პრინცესას როლი მიიღოს“. „საქმე იქამდე მივა ჩემ შვილისშვილს - ჩემი ჭკვიანი ბიჭი-ს ვეღარ დავუძახებ“. კანონში, რომელიც განათლების სამინისტროს მიერ არის შემუშავებული, თამაშებსა და სხვადასხვა აქტივობებში ბავშვების თანაბრად ჩართვაზეა საუბარი. მუხლი 19 პუნქტი 2 აღმზრდელ-პედაგოგი და აღმზრდელი თანაბრად ურთიერთობენ თითოეულ ბავშვთან - არ გამოარჩევენ მათ შესაძლებლობების, გარეგნული თავისებურებების, რელიგიის, ასაკის, ეთნიკური მიკუთვნებულობის, სოციალური მდგომარეობისა და სხვა რაიმე ნიშნის მიხედვით; პედაგოგი და აღმზრდელი ბავშვებს არ გამოარჩევენ გენდერული ნიშნით, ხელს უწყობენ გოგოებსა და ბიჭებს ყველა ტიპის საქმიანობაში მონაწილეობის მისაღებად. ჯერ კიდევ 2015 წელს, საერთაშორისო ორგანიზაცია „იუნისეფის“ დახმარებით მომზადებულ აღმზრდელთა სახელმძღვანელოში დეტალურად არის გაწერილი რას გულისხმობს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გენდერულად ნეიტრალური მიდგომა. „აღმზრდელებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ყველანაირი აქტივობა და მასალა ყველა ბავშვისთვის თანაბრად იყოს ხელმისაწვდომი. არ არსებობს მკაცრად გამიჯნული საქმიანობები გოგონებისთვის ან ბიჭებისთვის. გათამაშებულ ზღაპრებში თანაბრად უნდა იყოს წარმოდგენილი ორივე სქესის გმირები. გენდერულად (სქესობრივი ნიშნით) დისკრიმინაციულ ქცევა, როგორიცაა ბიჭების მიერ თამაშიდან გოგოების გარიყვა (ან პირიქით),აღმზრდელებმა უპასუხოდ არ უნდა დატოვონ. ამ ტიპის ქცევები არაფრით განსხვავდება ბავშვებს შორის სხვა აგრესიული თუ უხეში ქცევისგან“, - წერია სახელმძღვანელოში. ბაგა-ბაღების მართვი სააგენტოში აცხადებენ, რომ ცვლილება საზოგადოების ნაწილის მხრიდან არასწორად იქნა გაგებული და ამაში ბრალი მედიის წარმომადგენლებსაც მიუძღვით. რამდენიმე ინტერნეტპორტალმა სოციალურ ქსელში მასალა არასწორი ინტერპრეტაციით გაავრცელა. „აღმზრდელ მასწავლებლებისთვის პროფესიული სტანდარტის შემოღება ბავშვებისთვის უკეთესი ხარისხის განათლების მიღებას ემსახურება. პედაგოგები იქნებიან მეტად კვალიფიციურები. ახალი სტანდარტი არა გენდერის ცვლილებას, არამედ როლების თანაბარ გადანაწილებას გულისხმობს. პატარები ერთნაირად იქნებიან აქტივობებში ჩართული და ერთად ითამაშებენ ყველა თამაშს“, - განმარტავს „ფორტუნასთან“ ბაგა-ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელი თემურ თორდინავა. ბავშვებისადმი გენდერულად თანაბარ მიდგომას მომხრეებიც მრავლად ჰყავს. მშობლების ნაწილი არა მარტო ბაღებში, გასართობ ცენტრებსა და სათამაშოების მაღაზიაში არსებულ გენდერულ სტერეოტიპებზე ამახვილებენ ყურადღებას. „როცა ბავშვს დაბადების დღეს ვუხდი, გოგონების პროგრამაში მხოლოდ პოდიუმზე გამოსვლა, ლექსებსა და სიმღერებში შეჯიბრი და მსგავსი გასართობებია გაწერილი, ბიჭების პროგრამა კი მეტად არის სპორტული შეჯიბრებებით დატვირთული. გასართობი პროგრამის მსგავსი დაყოფა არასწორია და პრობლემას მიქმნის გასართობი ცენტრის შერჩევს დროს“, - ამბობს მაია დავითური. „როცა სათამაშოების მაღაზიაში შევდივარ კონსულტანტის პირველი კითხვა არის სათამაშოს გოგოსთვის ვეძებ თუ ბიჭისთვის. არის შემთხვევები, როცა კონსულტანტები კეთილი განზრახვით „წინააღმდეგობას“ გიწევენ და გეუბნებიან რომ სათამაშო ბიჭისაა. გოგოების სექციაში მხოლოდ თოჯინები, სამზარეულო და მსგავსი სათამაშოებია განთავსებული, გონების განსავითარებელი კონსტრუქტორები რატომღაც მთლიანად ბიჭების სექციაშია თავმოყრილი. კარგი იქნება თუ ამ სტერეოტიპებს ბაღშივე შეებრძოლებიან და ბავშვები თანაბრად ითამაშებენ ყველა თამაშს“, - წერს მშობელი სოციალურ ქსელში. გენდერულად თანაბარი სწავლების სტანდარტი დანერგილია შვედეთში. შვედურ საბავშვო ბაღებში ბარბი, მანქანა, ბურთი და კონსტრუქტორი ერთ კალათაშია მოთავსებული. ბავშვები თავად წყვეტენ, რომელი სათამაშოთი და რა თამაშით გაერთონ თანატოლებთან. თამუნა გოგუაძე [post_title] => ბიჭს პრინცესას კაბას არ ჩავაცმევ: გვჭირდება თუ არა გენდერულად ნეიტრალური სასწავლო პროგრამა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bichs-princesas-kabas-ar-chavacmev-gvchirdeba-tu-ara-genderulad-neitraluri-saswavlo-programa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-08 11:53:15 [post_modified_gmt] => 2017-11-08 07:53:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=185255 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 184953 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-07 16:36:05 [post_date_gmt] => 2017-11-07 12:36:05 [post_content] => 7 ნოემბრის სოციალისტური რევოლუციიდან 100 წელი გავიდა. 1917 წლის რევოლუციის შედეგად რუსეთის მმართველობის სათავეში რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტია მოვიდა, რასაც შემდეგ 70-წლიანი კომუნისტური რეჟიმის დამყარება მოჰყვა. დედამიწის მეექვსედზე არსებულმა თითქმის საუკუნოვანმა უტოპიამ ნეგატიური კვალი არა მარტო რუსეთსა თუ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებზე, დანარჩენ მსოფლიოზეც დატოვა. რა იყო ეს რევოლუცია და იყო თუ არა შანსი მისი სწორად განვითარების, როგორია მისი გავლენა დღევანდელ პროცესებზე სხვადასხვა მიმართულებით, ამ საკითხებზე „ფორტუნა“ პოლიტოლოგ გია ნოდიას ესაუბრა. გია ნოდია: კაცობრიობისთვის ეს იყო ერთგვარი წარუმატებელი ექსპერიმენტი. ეს იყო პირველი სახელმწიფო სისტემა, რომელიც აგებული იყო იდეოლოგიაზე ან ინტელექტუალურ ფანტაზიებზე. მან საკმაოდ დიდ ხანს გაძლო, იქცა მსოფლიოს პოლიტიკური სისტემის ერთ-ერთ უმთავრეს ელემენტად, განსაკუთრებით, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, მაგრამ შემდეგ თვითონვე ჩამოიშალა. კაცობრიობის ისტორიაში, თავისთავად, საინტერესო ეპიზოდი იყო, გარკვეული შედეგები დატოვა, მაგრამ ჯამში ეს იყო ერთგვარი გადახვევა განვითარების ძირითადი ხაზიდან.

სწორედ ამ შედეგებზე მინდა გკითხოთ, რა ნეგატიური შედეგები დაუტოვა ამ წარუმატებელმა ექსპერიმენტმა კაცობრიობას?

როცა განვითარების შეფერხებაზე ვსაუბრობთ, აქ პირველ რიგში განსახილველია საქართველო, რომელსაც თავის კვალი დაამჩნია ამ წყობამ, რა გავლენა ჰქონდა ამას ყველაფერს საქართველოზე და დღეს თუ მოახერხა ქვეყანამ ამ გავლენისგან გათავისუფლება?

კომუნიზმს ხშირად ადარებენ ფაშიზმს, რამდენად ჰგავს ისინი ერთმანეთს?

კომუნიზმზე და სოციალისტურ იდეოლოგიაზე საუბრისას, ხშირად მოჰყავთ ჩინეთის მაგალითი, რომელიც დღეს ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყანაა...

გარკვეული ქვეყნები შეფერხდნენ განვითარებაში. როცა არასწორი გზით მიდიხარ, მერე უკან მობრუნება და კიდევ წინ წასვლა გჭირდება, ეს ნიშნავს, რომ ჩამორჩები ეკონომიკურადაც, ფსიქოლოგიურად, სოციალური განვითარებით. მან დატოვა დამახინჯებულად, არასწორად განვითარებული ქვეყნების ერთობლიობა. დღევანდელი საქართველო, ფაქტობრივად, საბჭოთა კავშირში ჩამოყალიბდა. დამოუკიდებელ საქართველოს, რომელიც სამი წელი არსებობდა, ისეთი ღრმა კვალი არქართულ საზოგადოებაზე, რადგან ძალიან ცოტა ხანს არსებობდა. ჩვენ შევიქმენით საბჭოთა კავშირში, განათლების სისტემა, აკადემიური და ბიუროკრატიული ელიტები და ბევრი რამ შეიქმნა აქ. ამიტომ ჩვენი ცნობიერება, მიუხედავად იმისა, რომ 25 წელი გავიდა, საბჭოური რჩება, მაინც საბჭოური კატეგორიებით ვაზროვნებთ, ამ მემკვიდრეობიდან არ ვართ საბოლოოდ გამოსულები.ეს ვარიანტი სოციალისტური იდეებისა, რომელიც წამოვიდა, უფრო მეტად დასავლეთიდან მოდის, ვიდრე ჩვენი წარსულიდან, მაგრამ... ერთი წელი ან ერთი კონკრეტული მოვლენა არ უნდა იყოს, რომლის შემდეგაც ვიტყვით, რომ მორჩა, ეს წარსულიც წავიდა. ჩვენ ბევრ რამეში დავშორდით წარსულს. მაგალითად, „ვარდების რევოლუცია“ იყო ერთი ნიშანსვეტი, რომლითაც რაღაც ნაწილში, რაღაც სფეროებში, უარი ვუთხარით ამას. ამის შედეგად, ყველაფერი არ გამოვიდა ისე, როგორც გვინდოდა. ქართული საზოგადოება, რა თქმა უნდა, იცვლება და ვითარდება, მაგრამ ბევრი მნიშვნელოვანი რამ, როგორც, ისე ინსტიტუტებში, მაინც რჩება და ის, რომ უკვალოდ გაქრეს, ამას შეიძლება, დიდი დრო დასჭირდეს.შედარება შედეგებით შეიძლება. პირველ რიგში, ორივეს უწოდებენ „ტოტალიტარიზმს“. ეს არის ორი მოძღვრება, რომელიც საზოგადოების ყველაზე უფრო რადიკალურ და ყოვლისმომცველ კონტროლს ცდილობდა და რაღაც ზომით ახერხებდა და კომუნისტური სისტემა უფრო ტოტალიტარული იყო, ჩემი აზრით, იმიტომ, რომ უფრო მეტად ახერხებდა ცხოვრების ყველა მხარის კონტროლს. მეორე შედეგი ამ ორი წყობის არის მასობრივი რეპრესიები. მეოცე საუკუნეში ეს ორი რეჟიმი პრაქტიკულად იყო ის, რომელიც მილიონობით ადამიანს ხოცავდა. არც ერთ სხვა რეჟიმს ამ მასშტაბით რეპრესიები არ უწარმოებია. ეს წყობა, პრაქტიკულად, აღარ არის ჩინეთში. რა თქმა უნდა, არის ავტორიტარიზმი და ერთი პარტიის ბატონობა, მაგრამ ეკონომიკაში მან სრულიად უარი თქვა კომუნიზმზე. მართალია, სიტყვა „კომუნისტური“ შეინარჩუნა სახელწოდებაში, მაგრამ, პრაქტიკულად, მათი პროექტი უკვეარ არის კომუნისტური. სადაც ეს შენარჩუნდა, ჯერჯერობით არის ჩრდილოეთ კორეა, რაღაც ზომით - კუბა, შეიძლება - ლაოსი. ასე რომ, ჩინეთის ეკონიმიკური განვითარება სულაც არ უკავშირდება სოციალიზმს, მან პრაქტიკულად უარი თქვა მარქსისტული ტიპის ხედვებზე ეკონომიკაში.[post_title] => ასი წელი 1917 წლის რევოლუციიდან და მისი შედეგები დღეს - ინტერვიუ გია ნოდიასთან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => asi-weli-1917-wlis-revoluciidan-da-misi-shedegebi-dghes-interviu-gia-nodiastan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-07 18:20:25 [post_modified_gmt] => 2017-11-07 14:20:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=184953 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 185445 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-08 15:28:15 [post_date_gmt] => 2017-11-08 11:28:15 [post_content] => გვანცა (სახელი შეცვლილია) ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მე-10 კლასის მოსწავლეა. ერთ დღეს მან გაკვეთილები მშობელთან შეთანხმების გარეშე გააცდინა და თანატოლ მეგობარს კასტინგზე გაუფრთხილებლად გაჰყვა. დედამ იცოდა, რომ ბავშვი სკოლაში იყო, მასწავლებელმა კი მოსწავლის გამოუცხადებლობის გამო, მიზეზის გასარკვევად მშობელს დაუყოვნებლივ დაურეკა. გვანცა იძულებული გახდა, სიმართლე მოეყოლა, როგორც მშობლისთვის, ასევე პედაგოგისთვის და გაურკვევლობაც მხოლოდ შენიშვნით აღმოიფხვრა. თუმცა, არის ისეთი შემთხვევებიც, როცა ბავშვები სისტემატურად აცდენენ მშობლის გაუფრთხილებლად და მათი გვერდის ავლით საგაკვეთილო პროცესს და სანაცვლოდ არც სასარგებლო საქმით. სკოლის პედაგოგს, მოსწავლის გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, მშობელთან დაუყოვნებლივ დაკავშირებას ეთიკის კოდექსი მკაცრად ავალებს. თან ის თუ დამრიგებელიც არის, ვალდებულია, იცოდეს, რა გახდა მოსწავლის მიერ გაკვეთილის გაცდენის მიზეზი. - 