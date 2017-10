რიანა Vogue Arabia-ს გარეკანზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => riana [1] => vogi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181445 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => riana [1] => vogi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181445 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1286 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => riana [1] => vogi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => riana [1] => vogi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181445) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1286,10166) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 176598 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-18 11:25:01 [post_date_gmt] => 2017-10-18 07:25:01 [post_content] => შოუბიზნესის წარმომადგენლებისთვის გარეგნობაზე ზრუნვა მთავარი ამოცანაა. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მათგანი სასურველი ფორმებისთვის უამრავ ფულსა და ენერგიას ხარჯავს, არიან ისეთებიც, რომლებსაც საზოგადოებრივი აზრი არ ადარდებთ და რომელთათვისაც დიეტა მიუღებელია. მაშ ასე, ვარსკვლავები, რომლებმაც დიეტაზე უარი თქვეს: ვინ დიზელი როცა 2015 წელას ვინ დიზელი ნახევრადშიშველი გამოჩნდა პაპარაცებთან, ბევრი ვერ იჯერებდა, რომ ეს ნამდვილი ფოტო იყო. დიზელი საგრძნობლად იყო მომატებული წონაში, რაც თავად არ ადარდებდა. აღმოჩნდა, რომ დიზელი მარტივად იმატებს წონაში, თუმცა, ახალი როლისთვის მზადების პროცესში ფორმაში ჩადგომაც არ უჭირს. კრისტიან ბეილი კარიერის მანძილზე მსახიობმა რამდენჯერმე მოიმატა წონაში. მაგალითად ფილმისთვის „მემანქანე“ ბეილიმ 55 კილოგრამი დაიკლო, ხოლო „ბეტმენის“ გადაღებებისთვის, 45 კილოგრამი მოიმატა. რიანა ბოლო დროს მომღერალმა საგრძნობლად მოიმატა წონაში. მიუხედავად იმისა, რომ მას ზედმეტი 10 კილოგრამი აქვს, ის არ ერიდება ღია სამოსში გამოჩენას. ნელი ფურტადო მომერალმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ მუსიკალურ სამყაროს უბრუნდება და მაყურებელი გააოცა, როცა სცენაზე წონაში საგრძნობლად მომატებული გამოვიდა. ამბობენ, რომ ამის წონაში მატებას ხელი სტრესმა შეუწყო. მომღერალი მეუღლეს დაშორდა, რომლის გამოც თავის დროზე კარიერა მიატოვა. კეშა მომღერალი ამბობს, რომ მისი პროდიუსერი და ყოფილი ბოიფრენდი მას გამუდმებით დასცინოდნენ „ცუდი ფორმების“ გამო. მეგობარ მამაკაცთან დაშორების შემდეგ კი, ვარსკვლავს სურს ასე გამოიყურებოდეს. ჯენიფერ ლავ ჰიუიტი მსახიობმა წონაში მას მერე მოიმატა, რაც ორი შვილი გააჩინა. ამბობს, რომ ახლა თავს უფრო კომფორტულად გრძნობს და გახდომას არ აპირებს. სტივენ სიგალი მსახიობი არასოდეს იყო გამხდარი, თუმცა ფიზიკური აქტივობის დამსახურებით ყოველთვის შეუდარებლად გამოიყურებოდა. ახლა სიგალი 130 კილოგრმას იწონის, რაც მის სიმაღლესთან მიმართებაში ზედმეტად ბევრია, თუმცა თავად მსახიობს ეს არ ადარდებს. ჯესიკა სიმპსონი კარიერის დასაწყისში მომღერალი მოდელივით გამოიყურებოდა. ახლა კი საგრძნობლად მომატებულია. ბოლო წლების განმავლობაში მან ბევრჯერ დაიკლო და მოიმატა, რაც იმას ნიშნავს, რომ არც ახლანდელი შედეგია საბოლოო. ბრენდან ფრეიზერი მსახიობმა მტკივნეულად გადაიტანა განქორწინება, რაც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზეც ცუდად აისახა. კელი კლარკსონი მომღერალმა მშობიარობის შემდეგ საგრძნობლად მოიმატა წონაში. ამის მიუხედავად ის ამტკიცებს, რომ თავს ბედნიერად გრძნობს და გახდომას არ აპირებს. [post_title] => 10 ვარსკვლავი, რომელმაც დიეტაზე უარი თქვა (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 10-varskvlavi-romelmac-dietaze-uari-tqva-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-18 11:25:24 [post_modified_gmt] => 2017-10-18 07:25:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176598 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 165628 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-20 13:34:52 [post_date_gmt] => 2017-09-20 09:34:52 [post_content] => გასულ კვირას, ნიუ-იორკში რიანას კოსმეტიკური ხაზის პირველი კოლექციის პრეზენტაცია შედგა. ამჯერად კი, ვარსკვლავი ლონდონში გაეგზავრა და საკუთარი პროდუქცია ადგილობრივებს წარუდგინა. ამ დღეებში 29 წლის ვარსკვლავი ლონდონის მოდის კვირეულს სტუმრობდა, სადაც შთამბეჭდავი ვიზუალით გამოცხადდა. მას იისფერი კაბა ეცვა, ფეხზე კი ღია ფეხსაცმელი შეარჩია, რომელიც პრინცესას სტილის კაბას შეუხამა. მთელი საღამოს მანძილზე რიანა საკმაოდ მხიარულად გამოიყურებოდა. მას შემდეგ, რაც ვარსკვლავმა ფოტოობიექტივის წინ პოზირებით გული იჯერა, ის დიჯეის პულტთან მივიდა და ღონისძიების ნაწილი მუსიკალურად გააფორმა. [gallery columns="4" link="file" ids="165635,165636,165637,165638,165639,165642,165643,165645"] [post_title] => ლონდონის მოდის კვირეულზე რიანა პრინცესას კაბით მივიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => londonis-modis-kvireulze-riana-princesas-kabit-mivida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 13:34:52 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 09:34:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165628 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 161750 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-11 12:09:55 [post_date_gmt] => 2017-09-11 08:09:55 [post_content] => ნიუ–იორკის მოდის კვირეულის ფარგლებში გამართულ, რიანას ბრენდის Fenty Beauty ღონისძიებაზე, მომღერალი უჩვეულო ფორმაში გამოცხადდა. 29 წლის ვარსკვლავმა არჩევანი „ოსკარ დე ლა რენტას“ ყვითელ ორეულზე გააკეთა, რომელიც ტოპისა და გრანდიოზული ქვედა ბოლოსგან შედგებოდა. მომღერალმა ამ ჩაცმულობას Rene Caovilla-ს ღია ფეხსაცმელი და Chopard-ის სამკაული მოუხდინა. ღონისძიების ფარგლებში რიანამ თავისი სადებიუტო მაკიაჟის კოლექციის Fenty Beauty By Rihanna ჩვენება გამართა. საკუთარი კოსმეტიკური ბრენდის პრეზენტაციის შესახებ მან ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის თებერვალში განაცხადა. სიახლე გაყიდვაში კი 8 სექტემბრიდან ჩაეშვა. [gallery columns="4" link="file" ids="161754,161755,161756,161759"] [post_title] => რიანა საკუთარი ბრენდის პრეზენტაციაზე „ოსკარ დე ლა რენტას“ ყვითელ კაბაში გამოცხადდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => riana-sakutari-brendis-prezentaciaze-oskar-de-la-rentas-yvitel-kabashi-gamockhadda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 12:13:52 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 08:13:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161750 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 176598 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-18 11:25:01 [post_date_gmt] => 2017-10-18 07:25:01 [post_content] => შოუბიზნესის წარმომადგენლებისთვის გარეგნობაზე ზრუნვა მთავარი ამოცანაა. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მათგანი სასურველი ფორმებისთვის უამრავ ფულსა და ენერგიას ხარჯავს, არიან ისეთებიც, რომლებსაც საზოგადოებრივი აზრი არ ადარდებთ და რომელთათვისაც დიეტა მიუღებელია. მაშ ასე, ვარსკვლავები, რომლებმაც დიეტაზე უარი თქვეს: ვინ დიზელი როცა 2015 წელას ვინ დიზელი ნახევრადშიშველი გამოჩნდა პაპარაცებთან, ბევრი ვერ იჯერებდა, რომ ეს ნამდვილი ფოტო იყო. დიზელი საგრძნობლად იყო მომატებული წონაში, რაც თავად არ ადარდებდა. აღმოჩნდა, რომ დიზელი მარტივად იმატებს წონაში, თუმცა, ახალი როლისთვის მზადების პროცესში ფორმაში ჩადგომაც არ უჭირს. კრისტიან ბეილი კარიერის მანძილზე მსახიობმა რამდენჯერმე მოიმატა წონაში. მაგალითად ფილმისთვის „მემანქანე“ ბეილიმ 55 კილოგრამი დაიკლო, ხოლო „ბეტმენის“ გადაღებებისთვის, 45 კილოგრამი მოიმატა. რიანა ბოლო დროს მომღერალმა საგრძნობლად მოიმატა წონაში. მიუხედავად იმისა, რომ მას ზედმეტი 10 კილოგრამი აქვს, ის არ ერიდება ღია სამოსში გამოჩენას. ნელი ფურტადო მომერალმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ მუსიკალურ სამყაროს უბრუნდება და მაყურებელი გააოცა, როცა სცენაზე წონაში საგრძნობლად მომატებული გამოვიდა. ამბობენ, რომ ამის წონაში მატებას ხელი სტრესმა შეუწყო. მომღერალი მეუღლეს დაშორდა, რომლის გამოც თავის დროზე კარიერა მიატოვა. კეშა მომღერალი ამბობს, რომ მისი პროდიუსერი და ყოფილი ბოიფრენდი მას გამუდმებით დასცინოდნენ „ცუდი ფორმების“ გამო. მეგობარ მამაკაცთან დაშორების შემდეგ კი, ვარსკვლავს სურს ასე გამოიყურებოდეს. ჯენიფერ ლავ ჰიუიტი მსახიობმა წონაში მას მერე მოიმატა, რაც ორი შვილი გააჩინა. ამბობს, რომ ახლა თავს უფრო კომფორტულად გრძნობს და გახდომას არ აპირებს. სტივენ სიგალი მსახიობი არასოდეს იყო გამხდარი, თუმცა ფიზიკური აქტივობის დამსახურებით ყოველთვის შეუდარებლად გამოიყურებოდა. ახლა სიგალი 130 კილოგრმას იწონის, რაც მის სიმაღლესთან მიმართებაში ზედმეტად ბევრია, თუმცა თავად მსახიობს ეს არ ადარდებს. ჯესიკა სიმპსონი კარიერის დასაწყისში მომღერალი მოდელივით გამოიყურებოდა. ახლა კი საგრძნობლად მომატებულია. ბოლო წლების განმავლობაში მან ბევრჯერ დაიკლო და მოიმატა, რაც იმას ნიშნავს, რომ არც ახლანდელი შედეგია საბოლოო. ბრენდან ფრეიზერი მსახიობმა მტკივნეულად გადაიტანა განქორწინება, რაც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზეც ცუდად აისახა. კელი კლარკსონი მომღერალმა მშობიარობის შემდეგ საგრძნობლად მოიმატა წონაში. ამის მიუხედავად ის ამტკიცებს, რომ თავს ბედნიერად გრძნობს და გახდომას არ აპირებს. [post_title] => 10 ვარსკვლავი, რომელმაც დიეტაზე უარი თქვა (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 10-varskvlavi-romelmac-dietaze-uari-tqva-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-18 11:25:24 [post_modified_gmt] => 2017-10-18 07:25:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176598 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 45 [max_num_pages] => 15 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f72883859be7992a9195010b447afc87 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )