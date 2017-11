რიყეზე მდებარე ამფითეატრი პოლიტიკური ბოროტების სიმბოლოდაა ქცეული -გიგი უგულავა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gigi-ugulava [1] => amfiteatri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183849 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gigi-ugulava [1] => amfiteatri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183849 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 925 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gigi-ugulava [1] => amfiteatri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gigi-ugulava [1] => amfiteatri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183849) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20760,925) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183831 [post_author] => 19 [post_date] => 2017-11-03 23:40:06 [post_date_gmt] => 2017-11-03 19:40:06 [post_content] => ”ევროპული საქართველოს” ერთ-ერთი ლიდერი გიგი უგულავა საქართველოს ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა მეგის ქარდავასთან დაკავშირებით. "ფაქტია, რომ ციხეებში ბევრი უბედურება ხდებოდა. პასუხისმგებლობა ჩვენზეა, ვინც ხელისუფლებაში ვიყავით. ჩემი პოლიტიკური პასუხისმგებლობაა ეს, მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური პასუხისმგებლობაცაა, - აცხადებს გიგი უგულავა. უგულავას თქმით, მას არ მოეწონა სააკაშვილის განცხადება, რომ ის საქართველოს სამხედრო პოლიციის ყოფილ უფროსს, მეგის ქარდავას არ იცნობდა. ”ტექნიკურად შეიძლება მართლა არ იცნობდა მეგის ქარდავას, მაგრამ ეს განცხადება ხომ თავის თავში შეიცავს პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მოშორებას?! მე ვთვლი, რომ არასწორია. ცნობით არც მე ვიცნობდი იმ ადამიანს. ბევრი გაზვიადებაც შეიძლება იყოს, მაგრამ ფაქტია, რომ ციხეებში ბევრი უბედურება ხდებოდა, პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ჩვენზეა, ვინც ხელისუფლებაში ვიყავით. მე მერი ვიყავი, საერთოდ არ მეხებოდა, მაგრამ მე ეს მტკივა. ეს ჩემი პოლიტიკური პასუხისმგებლობაა, ეს მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური პასუხისმგებლობაა, ამიტომ გვერდზე გადაგდება არასწორია. ამას ჩვენ არ ვაკეთებთ, მიუხედავად იმისა, რომ მე უფრო მეტი უფლება მაქვს, ეს გავაკეთო. განსხვავება ზუსტად ეს არის და ამიტომაც გამოვეყავით. მე ამ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ვგრძნობ, მტკივა და მინდა მე თვითონ გამოვასწორო. არ მჯერა, რომ ამას გამოასწორებს ”ქართული ოცნება”, რადგან ”ქართულმა ოცნებამ” სასამართლო გამოიყენა მარტო შურისძიებისთვის, არ გამოუყენებია მართლმსაჯულების ინტერესებისთვის”, - განაცხადა უგულავამ. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, ის მეგის ქარდავას არასდროს შეხვედრია და მისი არსებობის შესახებ მხოლოდ პრესიდან იცის. "ამ საკითხთან დაკავშირებით მოგვიანებით მოგახსენებთ, თუ რას განვახორციელებთ. ჯერ იდეა არ გვაქვს. ახლა რა მდგომარეობაშიც არის, ასე გაგრძელება შეუძლებელია. ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია", - განაცხადა კახა კალაძემ. მუსიკისა და დრამის თეატრი რიყის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე "ნაციონალური მოძრაობის" ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, გიგი უგულავას მერობის პერიოდში აშენდა. ამ უკა­ნას­კ­ნელ­მა კი თა­ნა­შემ­წეს გან­ც­ვიფ­რე­ბით ჰკითხა, "კა­ცო, ლე­კიშ­ვილს მე­რი ჰქვიაო?" მერობის შემდეგ, 1995 - 1998 წლებში, ის საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო მინისტრი იყო. ამ თანამდებობის დატოვების შემდეგ, ის საპარლამენტო საქმიანობას შეუდგა. იყო საქართველოს მოქალაქეთა კავშირის ერთ-ერთი ლიდერი. ბადრი შოშიტაიშვილი (1995 წლის 8 დეკემბრიდან – 1998 წლის 8 აგვისტომდე) მეტროპოლიტენის მშენებლობიდან მან დიდი გზა გაიარა მერობამდე. ის არ იყო პოლიტიკურად ანგაჟირებული ფიგურა და მერობის შემდეგ საზოგადოებრივ ცხოვრებას მოწყდა. გარდაიცვალა 2004 წლის ნოემბერში. დაკრძალულია საბურთალოს პანთეონში. ივანე ზოდელავა (1998 წლის 10 აგვისტოდან – 2004 წლის 19 აპრილამდე) ის შევარდნაძის მიერ დანიშნული მერი იყო. საკრებულოში „ლეიბორისტებისა“ და „ნაციონალური მოძრაობის“ შესვლის შემდეგ, საკრებულომ ზოდელავას უნდობლობა გამოუცხადა, თუმცა შევარდნაძემ ის თანამდებობიდან არ გადააყენა. რევოლუციის შემდეგ, სააკაშვილმა მერად ჭიაბერაშვილი დანიშნა. ზოდელავა კი საზღვარგარეთ გაემგზავრა, თუმცა შემდეგ კვლავ დაბრუნდა. უკვე სამი თვეა ყოფილი მერი უგონო მდგომარეობაში იმყოფება. 2017 წლის ზაფხულში ის ავარიაში მოყვა. ექიმები ამ დრომდე, დაზუსტებით ვერაფერს ამბობენ. ზურაბ ჭიაბერაშვილი (2004 წლის 19 აპრილიდან - 2005 წლის 12 ივლისამდე) ზურაბ ჭიაბერაშვილი აღმოჩნდა “ნაციონალური მთავრობიდან” პირველი, ვინც ქალაქის მერი გახდა. მერობის შემდეგ ის დიპლომატიურ სამსახურში გაამწესეს. იყო საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროპის საბჭოში, 2011-2012წწ. საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი შვეიცარიის კონფედერაციასა და ლიხტენშტაინში; 2012 წელს კი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი. 2013 წლის 21 მაისს პროკურატურამ ზურაბ ჭიაბერაშვილი საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვის ბრალდებით, საქართველოს ექს-პრემიერ ვანო მერაბიშვილთან ერთად დააკავა. 2014 წლის 17 თებერვალს სასამართლომ ის დამნაშავედ სცნო და 50 ათასი ლარი ჯარიმა მიუსაჯა. ახლა ის საქართველოს პარლამენტის წევრია „ევროპულ საქართველოში“. გიგი უგულავა ( 2005 წლის 12 ივლისიდან – 2013 წლის 22 დეკემბრამდე) გიგი უგულავას მერობა ყველაზე ხანგრძლივი აღმოჩნდა, ის რამდენჯერმე აირჩიეს ამ თანამდებობაზე. 2014 წელს უფლებამოსილება შეჩერებული უგულავა აეროპორტში დააკავეს. მას უკანონო თანხების ლეგალიზება ედებოდა ბრალად. 2017 წლის 6 იანვარს იგი გაათავისუფლეს. საპატიმროდან გამოსვლისთანავე, მან აქტიური პოლიტიკური მოღვაწეობა განაგრძო. თუმცა, არა „ნაციონალურ მოძრაობაში, არამედ მისგან განდგომილ ფრთაში. ამ დროისთვის უგულავა „ევროპული საქართველოს“ ერთ-ერთი ლიდერია. ამ პარტიიდან მერობის კანდიდატი ელენე ხოშტარიაა. სევდია უგრეხელიძე (მოვალეობის შემსრულებელი 2013 წლის 22 დეკემბრიდან, 2014 2 აგვისტომდე) თბილისის მერის მოადგილის პოსტიდან, გიგი უგულავასთვის უფლებამოსილების შეჩერების შემდეგ, ის თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი იყო. 2016 წლამდე ის ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის’’ თავმჯდომარე იყო. 2016 წლის იანვრიდან კი, დამოუკიდებელი დეპუტატის სტატუსით განაგრძო მოღვაწეობა. დავით ნარმანია ( 2014 წლის 2 აგვისტოდან) ნარმანია ჯერ კიდევ იკავებს თბილისის მერის თანამდებობას. როგორც თავად ამბობს, მომავალ გეგმებზე თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ისაუბრებს. ვრცელდება ჭორები იმასთან დაკავშირებით, რომ ნარმანია მოღვაწეობას ელჩის თანამდებობაზე განაგრძობს. "ფაქტია, რომ ციხეებში ბევრი უბედურება ხდებოდა. პასუხისმგებლობა ჩვენზეა, ვინც ხელისუფლებაში ვიყავით. ჩემი პოლიტიკური პასუხისმგებლობაა ეს, მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური პასუხისმგებლობაცაა, - აცხადებს გიგი უგულავა. უგულავას თქმით, მას არ მოეწონა სააკაშვილის განცხადება, რომ ის საქართველოს სამხედრო პოლიციის ყოფილ უფროსს, მეგის ქარდავას არ იცნობდა. ”ტექნიკურად შეიძლება მართლა არ იცნობდა მეგის ქარდავას, მაგრამ ეს განცხადება ხომ თავის თავში შეიცავს პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მოშორებას?! მე ვთვლი, რომ არასწორია. ცნობით არც მე ვიცნობდი იმ ადამიანს. ბევრი გაზვიადებაც შეიძლება იყოს, მაგრამ ფაქტია, რომ ციხეებში ბევრი უბედურება ხდებოდა, პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ჩვენზეა, ვინც ხელისუფლებაში ვიყავით. მე მერი ვიყავი, საერთოდ არ მეხებოდა, მაგრამ მე ეს მტკივა. ეს ჩემი პოლიტიკური პასუხისმგებლობაა, ეს მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური პასუხისმგებლობაა, ამიტომ გვერდზე გადაგდება არასწორია. ამას ჩვენ არ ვაკეთებთ, მიუხედავად იმისა, რომ მე უფრო მეტი უფლება მაქვს, ეს გავაკეთო. განსხვავება ზუსტად ეს არის და ამიტომაც გამოვეყავით. მე ამ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ვგრძნობ, მტკივა და მინდა მე თვითონ გამოვასწორო. არ მჯერა, რომ ამას გამოასწორებს ”ქართული ოცნება”, რადგან ”ქართულმა ოცნებამ” სასამართლო გამოიყენა მარტო შურისძიებისთვის, არ გამოუყენებია მართლმსაჯულების ინტერესებისთვის”, - განაცხადა უგულავამ. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, ის მეგის ქარდავას არასდროს შეხვედრია და მისი არსებობის შესახებ მხოლოდ პრესიდან იცის. 