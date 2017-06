როგორ ავიღო კრედიტი?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => krediti [1] => vivus-ge [2] => mikrosafinanso-organizacia [3] => vivusi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137327 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => krediti [1] => vivus-ge [2] => mikrosafinanso-organizacia [3] => vivusi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137327 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2225 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => krediti [1] => vivus-ge [2] => mikrosafinanso-organizacia [3] => vivusi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => krediti [1] => vivus-ge [2] => mikrosafinanso-organizacia [3] => vivusi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137327) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2225,10135,2716,12054) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125585 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-26 14:48:49 [post_date_gmt] => 2017-04-26 10:48:49 [post_content] => ცხოვრებაში ფული არ არის მთავარი. მასზე ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ისეთი ღირებულებები, როგორებიცაა: ოჯახი, მეგობრობა, ჯანმრთელობა და სხვა. თუმცა, ყველა ზემოაღნიშნული გარემოების მიუხედავად, ფული საჭიროა იმ ნივთებისა და სერვისების შესაძენად, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში გვჭირდება. არის მომენტები, როდესაც მნიშვნელოვანი ხარჯების გაწევა ხდება აუცილებელი, თანხა არ გვაქვს, ახლობლების შეწუხება არ გვინდა, ხელფასამდეც ჯერ გარკვეული პერიოდია დარჩენილი და ასეთ მომენტებში საუკეთესო ალტერნატივა გახლავთ სწრაფი სესხი. eloan- ეს გახლავთ საუკეთესო დახმარება მათთვის, ვისაც თვის ბოლოს, ხელფასამდე დარჩენილი დღეების დაფინანსებისთვის მცირე თანხა სჭირდება. Fast crediti-ს ერთ-ერთი ღირსება გახლავთ სიმარტივე. ტრადიციული ბანკებისგან განსხვავებით მას არ აქვს მრავალი მოთხოვნა და არც დოკუმენტების შეგროვების აუტანელი პროცესის განხორციელებას არ გავალდებულებთ. სწორედ ამიტომ, რთულ პერიოდში ონლაინ კრედიტი არის დახმარება, რომლის იგნორირებაც არ ღირს. მათი მიღება მარტივად და სწრაფად ხდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ სესხის ოდენობის, პროცენტისა და გადახდის გრაფიკის განსაზღვრა საოცარი სიზუსტით ხორციელდება. ონლაინ კრედიტი არის ნამდვილი შვება, მცირე ფინანსური პრობლემის წინაშე მდგომი ადამიანისთვის, რადგან: -ეს გახლავთ კომფორტული სერვისი. 20-დან 65 წლამდე ასაკის ნებისმიერ ადამიანს, შეუძლია მიიღოს სესხი, მაშინაც კი თუ მისი ყოველთვიური შემოსავალი არ არის მაღალი. -ეს გახლავთ სწრაფი სერვისი. ფული თქვენს ხელში აღმოჩნდება საოცრად მოკლე დროში. მიკრო საფინანსო ორგანიზაციებმა კარგად იციან, როდესაც ეკონომიკური სიტუაცია რთულდება, ფულის ძალიან სწრაფად მიღება ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ ამიტომ არის გთავაზობენ მიკრო საფინანსო ორგანიზაციები ფულს სწრაფად და სწორედ ამიტომ არის სწრაფი ონლაინ კრედიტი ფულის შოვნის საუკეთესო ალტერნატივა. - ეს გახლავთ მოსახერხებელი სერვისი - არანაირი რიგში დგომა, არანაირი დროის ფუჭად ფლანგვა, არანაირი ბიუროკრატია. „სესხის მოთხოვნა, განაცხადის შევსება, სესხის დამტკიცება, დასტურის მიღება“ - ეს ყველაფერი მაუსის რამდენიმე „კლიკის“ საშუალებით ხდება და ფულსაც რიგში დგომის გარეშე, საკუთარ საბანკო ანგარიშზე, რამდენიმე წუთში იღებთ. აქვე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის ფაქტი, რომ საქართველოში ონლაინ სესხების ლიდერი კომპანია გახლავთ vivus.ge სწორედ vivus იყო ონლაინ სესხების პირველი კომპანია საქართველოში და სწორედ vivus ინარჩუნებს სფეროს ლიდერის პოზიციას უკვე მეოთხე წელია. სწორედ ამიტომ, მცირე ფინანსური პრობლემის არსებობის შემთხვევაში, სანდო და მეგობრული ბრენდის vivus.ge-ს სერვისებით სარგებლობა, ნამდვილად არის პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი საუკეთესო ალტერნატივა. 