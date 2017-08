როგორ დასრულდა ნანუკა ჟორჟოლიანთან „აიპლუსის“ სასამართლო დავა – „პასუხიც შესაბამისი იქნება…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani [1] => aiplusi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158630 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani [1] => aiplusi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158630 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1175 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani [1] => aiplusi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani [1] => aiplusi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158630) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10687,1175) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 158114 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-30 12:20:19 [post_date_gmt] => 2017-08-30 08:20:19 [post_content] => დღეს, 15:00 საათზე, საქალაქო სასამართლოში „აიპლუსის“ მიერ ტელეწამყვან ნანუკა ჟორჟოლიანის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელის განხილვაა ჩანიშნული. ტექნიკის კომპანიის წარმომადგენლები ცნობილ ტელესახეს რეპუტაციის შელახვაში ადანაშაულებენ. „აიპლუსის“ „ფეისბუქის“ ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა ვრცელი სტატუსი ნანუკა ჟორჟოლიანის წინააღმდეგ, სადაც ტელეწამყვანს შეურაცხყოფას აყენებენ - „ნანუკა ჟორჟოლიანის ინტელექტი „არტილერიიდან“ დაწყებული სხვა მისი ყოველდღიური ლოგიკით დასრულებული ნათელია ყველასათვის, ჩვენ ის გვიკვირს, რომ ამ ხალხს, ვინც ასეთ ადამიანს ისე ეპირფერება ყველა თემაში და ისე უჭერს მხარს, რომ არც კი აინტერესებთ, სიმართლე სადაა, ბრმად და საცოდავად შესციცინებენ ნანუკას, რომ თბილი სიტყვები უთხრან, რადგან ძველი მისი ძალაუფლების შიში გამოჰყვათ, არ ხედავთ საკუთარ თავს, შორიდან როგორ გამოიყურებით?“, აღნიშნულია განცხადებაში. „აიპლუსის“ ოფიციალურ გვერდზე წერენ, რომ კომპანია ტელეწამყვანისგან ცილისწამებისთვის 50 000 ლარს ითხოვს - „საქმე ეხება გარემოებას, როდესაც ნანუკა ჟორჟოლიანმა ცილი დასწამა iPhone+-ს, რომ თითქოსდა გაფუჭებული, წუნდებული ტელეფონი შეიძინა, თუმცა როდესაც საგარანტიო წარმოადგინა, აღმოჩნდა, რომ ეს ტელეფონი „აიტექნიკში“ ჰქონდა შეძენილი, რის შემდეგაც გადავიდა „აიტექნიკში“ და შეფუთული პაკეტებით გამოვიდა, სავარაუდოდ, დაასაჩუქრეს, რომ არ „ეყვირა“, რის შემდეგაც ნანუკა ჟორჟოლიანმა ბოდიშის ნაცვლად, ისევ ჩვენი კომპანიის მადისკრედიტირებელი განცხადება გაავრცელა, მიუხედავად იმისა, რომ მისი წუნდებული ტელეფონი სხვა მაღაზიაში აღმოჩნდა შეძენილი! არადა, არავითარი შეხება ამ ადამიანს არ ჰქონია iPhone+-სთან და მისი ეს უსაფუძვლო ცილისწამება, თავდასხმა და ცინიზმი რამ გამოიწვია, თუ არა ამ ადამიანის ბოროტმა ბუნებამ? დღემდე ვერ გავიგეთ, რატომ მოხდინა ჩენი დისკრედიტაცია და თანაც, არც კი წაშალა 48 საათი ეს ცილისმწამებლური განცხადება მისი გვერდიდან, საიდანაც საზოგადოებამ მიიღო ცრუ ინფორმაცია, ნაცვლად იმისა, რომ გაეგოთ, სინამდვილეში რომელ მაღაზიაში შეიძინა ნანუკამ წუნდებული ტელეფონი, საზოგადოებას ისევ iPhone+-ზე დაუტოვა უარყოფითი განცდა!“ ნანუკა ჟორჟოლიანი ტექნიკის მაღაზიის ბრალდებებს შემდეგი განცხადებით პასუხობს: „ამბავი იყო შემდეგი. მობილური შევიძინე, გაფუჭდა და პოსტში, რომელშიც ვყვებოდი ამბავს, მაღაზიის დასახელება შემეშალა. როგორც კი გავიგე, მაღაზიის დასახელება შემეშალა, ახალი პოსტით (რომელიც წარდგენილია სასამართლოში) გავაკეთე შესწორება, სადაც ეწერა, რომ მომხმარებელი შეცდომაში შევიყვანე და რეალურად მობილური თურმე სხვაგან შემიძენია. ამის პარალელურად მირეკავდა „აიპლიუსი“ და მეუბნებოდა, რომ ეს განმარტება არ იყო საკმარისი და მეთქვა სად შევიძინე მობილური, რომელიც მალე გაფუჭდა. 24 საათში შეცვალა იმ კომპანიამ ტელეფონი და სწორედ ამ მიზეზით არ ვთვლიდი საჭიროდ ეს გამეკეთებინა. აპლიუსს ვუხსნიდი, რომ უკვე გაკეთებული მქონდა განმარტება, თუმცა კომპანიის წარმომადგენელი პირდაპირ მეუბნებოდა, რომ ეს არ იყო საკმარისი და უნდა დამედო პოსტი მათ კონკურენტებზე. მე, მათ ვუთხარი, რომ სასამართლო ვერ დამავალებს უარყოფას, რადგან უკვე გაკეთებული მაქვს და ასევე, ვერ დამავალებს სხვა კომპანიის დასახელებას, რადგან იქ პრობლემა აღმოფხვრილია. აი, ასეთი კონკურენცია იცის „აიპლიუსმა“. მხოლოდ იმიტომ, რომ არ დავასახელე მაღაზია, სადაც შევიძინე მობილური (რომელიც გამომიცვალეს 24 საათში), დაიწყეს ფეისბუკით ისტერიკა:) სხვა არაფერი ჰქვია მათ პოსტებს. თავიდან ვფიქრობდი, რომ არ უნდა ავყოლოდი. ახლა მგონია, რომ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ ამ კომპანიის წყენის რეალური მიზეზი. პარალელურად, სულ მწერდნენ ადამიანები, რომლებიც უჩივიან ამ კომპანიას. ძალიან ბევრნი არიან და ყველა მათგანის შეტყონიბა გახდება საჯარო. არ მინდოდა, მაგრამ რადგან არ გაჩერდნენ პასუხიც შესაბამისი იქნება“. ნანუკა ჟორჟოლიანს ტექნიკის მაღაზიამ სასამართლოში უჩივლა - „თავიდან ვფიქრობდი, რომ არ უნდა ავყოლოდი..."

ზაფხულის დღეებიც მიიწურა და ყველას აინტერესებს, ვინ სად და როგორ გაატარა ეს პერიოდი. ცნობილი სახეები, როგორც ყოველთვის, ყურადღების ცენტრში არიან. მოგეხსენებათ, რომ მომღერალი და ტელეწამყვანი თიკა ფაცაცია და მოდელი თაკო ჩხეიძე ახლო მეგობრები არიან. ისინი მეუღლეებთან ერთად ბოდრუმში ისვენებდნენ. მანამდე თაკომ მეუღლესა და ორ ვაჟთან ერთად თურქეთის კიდევ ერთ კურორტზე გაატარა შვებულების დღეები. რაც შეეხება თიკა ფაცაციას, მან აშშ-ში გადაინაცვლა, საიდანაც უამრავი ფოტო განათავსა სოციალურ ქსელში და ბევრი კომპლიმენტიც მიიღო. საკმაოდ აქტიური ზაფხული ჰქონდა ტელეწამყვანსა და მსახიობ შორენა ბეგაშვილსაც - ის ბათუმში თავის შვილთან, ევასთან ერთად ისვენებდა, მის ფოტოებზე ხშირად ჩანდა მსახიობის უახლოესი მეგობარი, პროდიუსერი კახა მამულაშვილი. მან მეუღლესთან, ლელა წურწუმიასთან ერთად ზაფხულის მნიშვნელოვანი ნაწილი აჭარაში გაატარა, სადაც მომღერალს უამრავი კონცერტი ჰქონდა სხვადასხვა კლუბში. რაც შეეხება მომღერალსა და უკვე ტელეწამყვან ნინი ბადურაშვილს, ის მცხეთაში თავის აგარაკზე მეგობრებთან ერთად იმყოფებოდა, ხოლო ახლა ბათუმში ისვენებს, თან, კონცერტებსაც მართავს. ახლახან მასა და ანრი ჯოხაძეს ერთ-ერთ კლუბში ერთობლივი კონცერტი ჰქონდათ, რომელსაც უამრავი მათი თაყვანისმცემელი დაესწრო. ნანუკა ჟორჟოლიანმა შვილებთან, მარიამსა და საბასთან ერთად საბერძნეთში დაისვენა. როგორც ჩანს, ტელესახეს ძალიან მოსწონს ამ ქვეყანაში მოგზაურობა, რადგან 25 ივნისს დაბადების დღე მეგობრებთან ერთად, ასევე საბერძნეთში აღნიშნა, მოგვიანებით კი იქ შვილებთან ერთად დაბრუნდა. ანუკი არეშიძემ ზაფხული შვილებსა და მშობლებთან ერთად გაატარა - ჯერ მილანს ესტუმრნენ, შემდეგ ვენეციას, ახლა კი ანანურში გადაინაცვლა.

[gallery royalslider="1" link="file" ids="157908,157909,157910,157911,157912,157913,157914,157915,157916,157917,157918,157919,157920,157921,157922,157923,157924,157925,157926,157927,157928,157929,157930"]

სად და როგორ დაისვენეს ქართველმა ცნობილმა სახეებმა [gallery royalslider="1" link="file" ids="157908,157909,157910,157911,157912,157913,157914,157915,157916,157917,157918,157919,157920,157921,157922,157923,157924,157925,157926,157927,157928,157929,157930"] [post_title] => სად და როგორ დაისვენეს ქართველმა ცნობილმა სახეებმა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sad-da-rogor-daisvenes-qartvelma-cnobilma-sakheebma [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-29 16:43:44 [post_modified_gmt] => 2017-08-29 12:43:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157904 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 151159 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-04 12:48:44 [post_date_gmt] => 2017-08-04 08:48:44 [post_content] => ნანუკა ჟორჟოლიანი წერს, რომ ქალიშვილისთვის, მარიამისთვის ბათუმში წასასვლელი ბილეთის ყიდვა უნდოდა, მატარებლისა და ერთ-ერთი ავიაკომპანიის ბილეთები გაყიდულია კონკრეტულ დრომდე, ამიტომაც კიდევ ერთ ქართულ ავიაკომპანიაში დარეკა და ბილეთის ღირებულებით გაკვირვებული დარჩა. ტელეწამყვანი აღნიშნავს: „მარიამს უნდა ბათუმში წასვლა და ვარკვევთ ბილეთებს. დავრეკეთ მატარებლის ბილეთებზე და ადგილი არ არის 6 აგვისტომდე, რაც ნამდვილად კარგია <3 გავიგეთ, რომ „ვანილა სქაი“ დაფრინავს, ერთი გზა 90 ლარი. დავრეკეთ და ადგილები არ არის. :) უკვე ავნერვიულდით :)) და გაიხსნა კიდევ ერთი გზა, „აირზენა“. ადგილებიც არისო, მითხრეს. ვრეკავ და ვეკითხები: - ფასი? - 260 ლარი, ერთი გზაო დააყოლა:) მეც არ გამიკვირდ,ა ადგილები რატომ იყო?!:) მილანში გავფრინდი ქუთაისიდან, დაახლოებით ამ ფასში. ბედნიერი ფრენა ყველას:) რა ფასის ბილეთიც არ უნდა გქონდეთ ნაყიდი“. ნანუკა ჟორჟოლიანი: „ბათუმში გადაფრენა 260 ლარი, ერთი გზაო..."

ნანუკა ჟორჟოლიანი წერს, რომ ქალიშვილისთვის, მარიამისთვის ბათუმში წასასვლელი ბილეთის ყიდვა უნდოდა, მატარებლისა და ერთ-ერთი ავიაკომპანიის ბილეთები გაყიდულია კონკრეტულ დრომდე, ამიტომაც კიდევ ერთ ქართულ ავიაკომპანიაში დარეკა და ბილეთის ღირებულებით გაკვირვებული დარჩა. ტელეწამყვანი აღნიშნავს: „მარიამს უნდა ბათუმში წასვლა და ვარკვევთ ბილეთებს. დავრეკეთ მატარებლის ბილეთებზე და ადგილი არ არის 6 აგვისტომდე, რაც ნამდვილად კარგია <3 გავიგეთ, რომ „ვანილა სქაი" დაფრინავს, ერთი გზა 90 ლარი. დავრეკეთ და ადგილები არ არის. :) უკვე ავნერვიულდით :)) და გაიხსნა კიდევ ერთი გზა, „აირზენა". ადგილებიც არისო, მითხრეს. ვრეკავ და ვეკითხები: - ფასი? - 260 ლარი, ერთი გზაო დააყოლა:) მეც არ გამიკვირდ,ა ადგილები რატომ იყო?!:) მილანში გავფრინდი ქუთაისიდან, დაახლოებით ამ ფასში. ბედნიერი ფრენა ყველას:) რა ფასის ბილეთიც არ უნდა გქონდეთ ნაყიდი". [post_title] => ნანუკა ჟორჟოლიანს ტექნიკის მაღაზიამ სასამართლოში უჩივლა - „თავიდან ვფიქრობდი, რომ არ უნდა ავყოლოდი...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nanuka-djordjolians-teqnikis-maghaziam-sasamartloshi-uchivla-tavidan-vfiqrobdi-rom-ar-unda-avyolodi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-30 12:20:19 [post_modified_gmt] => 2017-08-30 08:20:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158114 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 54 [max_num_pages] => 18 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 93571ec9eeae55099672d33463392548 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )