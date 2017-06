როგორ დაუკრეს იან დესტალმა და ნიაზ დიასამიძემ ერთად „Lady“ (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => niaz-diasamidze [1] => modjo [2] => ian-destali [3] => mojo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141223 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => niaz-diasamidze [1] => modjo [2] => ian-destali [3] => mojo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141223 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 12685 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => niaz-diasamidze [1] => modjo [2] => ian-destali [3] => mojo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => niaz-diasamidze [1] => modjo [2] => ian-destali [3] => mojo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141223) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16404,16403,16621,12685) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139640 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-19 15:30:55 [post_date_gmt] => 2017-06-19 11:30:55 [post_content] => ფრანგული ჯგუფის „მოჯოს“ ვოკალისტი, მუსიკოსი იან დესტალი საქართველოში რადიოჰოლდინგ „ფორტუნას“ 20 წლის იუბილესა და „ოქროს ტალღის“ დაჯილდოვების ცერემონიისთვის ჩამოფრინდა. ის 20 ივნისს მუსიკალური ღონისძიების სპეციალური სტუმარი იქნება. როგორც რადიო „ფორტუნაში“ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე მუსიკოსმა განაცხადა, ძველ სიმღერებთან ერთად, რომელთაგან ქართველ მსმენელს გამორჩეულად „Lady“ უყვარს, მან გადაწყვიტა, რომ ახალი სიმღერებიც წარმოადგინოს. მუსიკოსი საქართველოში ბევრჯერ არის ნამყოფი, გამართული აქვს კონცერტები თბილისსა და ბათუმში. „ფორტუნას“ შეკითხვაზე, ხომ არ განიხილავს ქართველ მუსიკოსებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობას, იან დესტალმა უპასუხა, რომ თუკი ამგვარი შესაძლებლობა გაჩნდება, ის სიამოვნებით ითანამშრომლებს ქართველ შემსრულებლებთანაც და ერთობლივ პროექტზეც იფიქრებს. [gallery columns="4" link="file" ids="139648,139649,139650,139651"] მუსიკოსი მეგობარ გოგონასთან ერთად საქართველოში ორი დღის წინ ჩამოფრინდა. მას რადიოჰოლდინგი „ფორტუნა“ მასპინძლობს. ფორტუნასთან ერთად 18 ივნისს მოჯოს სოლისტს, ტურისტულმა კომპანიამ TBS უმასპინძლა. იან დესტალი „შატო მუხრანში“ მიიწვიეს, სადაც მას ქართველი მუსიკოსები დახვდნენ, „მოჯოს“ სოლისტმა მოისმინა მათ მიერ შესრულებული ქართული სიმღერები, თავადაც გიტარის აკომპანემენტის თანხლებით საკუთარი კომპოზიციები იმღერა, შემდეგ კი ქართველებთან ერთად საფრანგეთის ჰიმნიც შეასრულა. „შატო მუხრანის“ დათვალიერების შემდეგ სტუმრებს ადგილობრივი ღვინის დაგემოვნება შესთავაზეს, ასევე საკუთარი ხელით მოახვევინეს ხინკალი და გამოაცხობინეს ხაჭაპური. ამ პროცესით ფრანგმა მუსიკოსმა დიდი სიამოვნება მიიღო და აღფრთოვანება ვერ დამალა. გამორჩეულად ქართული ჰანგებით ისიამოვნა და პრესკონფერენციაზე აღნიშნა კიდეც, რომ ქართული პოლიფონიით მოხიბლულია. „ოქროს ტალღა" 2017-ის სამზადისი აქტიურად მიმდინარეობს, რადიოჰოლდინგი „ფორტუნა" წლის სიმღერის დაჯილდოვებასთან ერთად, 20 წლის იუბილესაც ზეიმობს. ჰოლდინგის შემადგენლობაში ოთხი რადიო - „ფორტუნა", „ფორტუნა პლუსი", „არ დაიდარდო", „ავტორადიო" და ტელევიზია „მიუზიკბოქსია". 20 ივნისს, მთაწმინდის პარკში გრანდიოზული ღონისძიება გაიმართება, სადაც წლის სიმღერასაც გამოავლენენ, ასევე გამარჯვებულებს სხვადასხვა კატეგორიაში და ამასთან, საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მედიაჰოლდინგის იუბილესაც აღნიშნავენ. „ოქროს ტალღაზე" ქართული შოუბიზნესის ყველა ვარსკვლავი შეიკრიბება, თუმცა საღამოს ორგანიზატორებს ერთი საინტერესო სიუპრიზი აქვთ დამსწრეებისთვის - ღონისძიებაზე „ფორტუნას" 20 წლის იუბილეს ფრანგული ელექტრონული დუოს „Modjo"-ს წევრი, იან დესტალი მიულოცავს. მან სპეციალური ვიდეომიმართვაც ჩაწერა, სადაც აღნიშნავს, რომ ამ ღონისძიების სტუმარი და მონაწილე იქნება. იან დესტალი ამბობს: „გამარჯობა, საქართველო!.. ეს არის იან დესტალი „მოჯოდან". მინდა, რადიო „ფორტუნას" 20 წლის იუბილე მივულოცო და ძალიან ბედნიერი ვარ გამოვაცხადო ჩემი ვიზიტის შესახებ „ოქროს ტალღაზე", სადაც სპეციალური სტუმარი ვიქნები, იქ შევხვდებით". Modjo „ფორტუნას" 20 წლის იუბილეს ულოცავს - „შევხვდებით „ოქროს ტალღაზე" (ვიდეო) ნინო ქათამაძე, ნიაზ დიასამიძე, „ფრანი", „რეგიონი", რობი კუხიანიძე - როდის გაიმართება „არტ გენი" [gallery columns="4" link="file" ids="139648,139649,139650,139651"] მუსიკოსი მეგობარ გოგონასთან ერთად საქართველოში ორი დღის წინ ჩამოფრინდა. მას რადიოჰოლდინგი „ფორტუნა“ მასპინძლობს. ფორტუნასთან ერთად 18 ივნისს მოჯოს სოლისტს, ტურისტულმა კომპანიამ TBS უმასპინძლა. იან დესტალი „შატო მუხრანში“ მიიწვიეს, სადაც მას ქართველი მუსიკოსები დახვდნენ, „მოჯოს“ სოლისტმა მოისმინა მათ მიერ შესრულებული ქართული სიმღერები, თავადაც გიტარის აკომპანემენტის თანხლებით საკუთარი კომპოზიციები იმღერა, შემდეგ კი ქართველებთან ერთად საფრანგეთის ჰიმნიც შეასრულა. „შატო მუხრანის“ დათვალიერების შემდეგ სტუმრებს ადგილობრივი ღვინის დაგემოვნება შესთავაზეს, ასევე საკუთარი ხელით მოახვევინეს ხინკალი და გამოაცხობინეს ხაჭაპური. ამ პროცესით ფრანგმა მუსიკოსმა დიდი სიამოვნება მიიღო და აღფრთოვანება ვერ დამალა. გამორჩეულად ქართული ჰანგებით ისიამოვნა და პრესკონფერენციაზე აღნიშნა კიდეც, რომ ქართული პოლიფონიით მოხიბლულია. 20 ივნისს, იან დესტალი ქართველი მსმენელის წინაშე „ოქროს ტალღის" დაჯილდოვების ცერემონიის დასრულების შემდგომ წვეულებაზე წარდგება. ნინო მურღულია

„მოჯოს" სოლისტი იან დესტალი საქართველოშია - როგორ უმასპინძლეს მუსიკოსს „შატო მუხრანში"