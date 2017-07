როგორ შევინარჩუნოთ რომანტიკა ურთიერთობაში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qali-da-mamakaci [1] => siyvaruli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143175 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qali-da-mamakaci [1] => siyvaruli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143175 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1845 მარტომ გააკეთოთ. „გაფილტრეთ“ თქვენი გამონათქვამები წყვილები, რომლებიც ცდილობენ ნაკლებად აკრიტიკონ ერთმანეთი და მეტი დრო დაუთმონ პრობლემების გადაჭრაზე საუბარს, ბევრად ამყარებენ ურთიერთობას. სიფრხილით ისაუბრეთ პრობლემებზე ბევრი უთანხმოება კრიტიკითა და კამათით იწყება. ეს ხდება საბაბი ძველი წყენების გასახსენებლად და ხელს უშლის პრობლემის კონსტრუქციული გზით მოგვარებას. გაითვალისწინეთ პარტნიორის სურვილები ნამდვილი პარტნიორობა შესაძლებელია მაშინ, როცა წყვილს შეუძლია კომპრომისზე წასვლა. თუ ხვდებით, რომ მამაკაცს ეს არ გამოსდის, აიღეთ ინიციატივა საკუთარ თავზე. მართალია, მამაკაცებს ხშირად უჭირთ მეუღლის თხოვნით საკუთარი გეგმების შეცვლა, მაგრამ არც ეს სიტუაციაა უიმედო. ქალებსაც უდიდესი როლი აკისრიათ ურთიერთობების შენარჩუნების საქმეში. არ შეგეშინდეთ თავის დაფასება როცა მეუღლეები თავიდანვე ადგენენ ურთიერთობაში ერთგვარ წესებს, ეს ძალიან კარგია. ნუ მისცემთ მეუღლეს უფლებას დაგამციროთ, ხშირად არ გაითვალისწინოს თქვენი მოთხოვნები. ოღონდ ეს გააკეთეთ ურთიერთობის საწყის ეტაპზე და არა მაშინ, როცა სიტუაცია უმართავი ხდება ისწავლეთ, დაასრულოთ კამათი ჯერ კიდევ მაშინ, სანამ ის კონრტოლს ექვემდებარება გახსოვდეთ, რომ გამარჯვებას ხშირად დათმობა სჯობს. მეუღლეს ხშირად სჭირდება იმის დანახვა, რომ მას პატივს სცემთ და აფასებთ. როცა კამათი გაუსაძლისი ხდება, აიღეთ პაუზა 20 წუთის განმავლობაში და გააგრძელეთ დისკუსია დამცხრალი ემოციებით. იაზროვნეთ პოზიტიურად დადასტურებულია, რომ ბედნიერი წყვილები პრობლემებზე საუბრისას 5- ჯერ მეტ დადებით ფრაზას ამბობენ, ვიდრე უარყოფითს. სამი მითი ბედნიერ წყვილზე – ბედნიერი წყვილი არასდროს ჩხუბობს? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sami-miti-bednier-wyvilze-bednieri-wyvili-arasdros-chkhubobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-22 16:01:00 [post_modified_gmt] => 2017-05-22 12:01:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132398 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 12851 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-17 09:05:58 [post_date_gmt] => 2017-05-17 05:05:58 [post_content] => სტატისტიკას თუ დავუჯერებთ, 10-იდან 7 წყვილი ერთმანეთს შორდება, არადა, თავისუფლად შეიძლებოდა უსიამოვნებების თავიდან აცილება, პარტნიორები ყოველდღიურ ცხოვრებაში "წარმატებული ურთიერთობის ოთხ ძირითად წესს" რომ ითვალისწინებდნენ. გაეცანით ჩვენს რჩევებს, რომლებიც აუცილებლად დაგეხმარებათ გადაარჩინოთ სიტუაცია და შეინარჩუნოთ ხანგრძლივი და ბედნიერი ურთიერთობა. უკუკავშირი ბედნიერი ურთიერთობის შესანარჩუნებლად, აუცილებელია პარტნიორებს შორის კარგი კომუნიკაცია. წყვილების უმრავლესობა, როგორც წესი, ერთი და იგივე შეცდომას უშვებს. არაა აუცილებელი რეგულარულად და დეტალურად მოყვეთ განვლილი დღე, რადგან საკუთარი პერსონით ზედმეტი გატაცება დროთა განმავლობაში პარტნიორის ინტერესის დაკარგვას იწვევს. უკუკავშირი - ეს ურთიერთობაა. საკუთარი ამბების მოყოლის მაგივრად, დაინტერესდით თქვენი რჩეულის პრობლემებით და ყურადღებით მოუსმინეთ მას. როცა ორივე მხარე გულწრფელადაა დაინტერესებული ერთმანეთის ცხოვრებით, ორივე მშვიდად და ბედნიერად გრძნობს თავს. გამოხატეთ თქვენი გრძნობები წარმატებული ურთიერთობის მნიშვნელოვანი საიდუმლოა საკუთარი გრძნობების გამოხატვა. არასდროს დაუმალოთ თქვენს მეორე ნახევარს თქვენი რეაქცია მის ამა თუ იმ მოქმედებაზე. ნუ მოგერიდებათ და მოუყევით თქვენს პარტნიორს, მისი ხასიათის რომელი თვისება მოგწონთ და განიჭებთ სიამოვნებას, ან პირიქით გაღიზიანეთ და თქვენში დისკომფორტს იწვევს. ნუ დაელოდებით მისგან სწრაფ რეაქციას, უბრალოდ მოუყევით. მაგალითად, თუ წვეულებაზე, მეგობრების თანდასწრებით, თქვენმა საყვარელმა ადამიანმა გული გატკინათ, სახლში დაბრუნებისას წყენის და გაბუტვის გარეშე აუხსენით, რამ გამოიწვია თქვენი ნეგატიური ემოცია, მერე კი, შეცვალეთ საუბრის თემა. თქვენი პარტნიორი აუცილებლად დაფიქრდება თქვენს ნათქვამზე და თუ მართლა უყვარხართ, ეცდება გამოასწოროს საკუთარი შეცდომა. გაიღიმეთ ღიმილი - კეთილდღეობის და ბედნიერების სიმბოლოა! თქვენც ხომ სწორედ ეს გსურთ ურთიერთობაში? ამიტომ, ერთად უყურეთ კომედიებს, მოყევით სასაცილო ისტორიები, ხშირად იხუმრეთ და ეძებეთ ნებისმიერი მიზეზი მის გასამხიარულებლად, რადგან იუმორის გრძნობა საუკეთესოა სტიმულია ხანგრძლივი ურთიერთობის შესანარჩუნებლად. ფიზიკური კონტაქტი რჩევები წარმატებული ურთიერთობის შესანარჩუნებლად ვერ იქნებოდა სრულყოფილი ფიზიკური კონტაქტის გარეშე. კარგი იქნება თუ ყოველდღე აჩვენებთ თქვენს რჩეულს, როგორ ძალიან გიზიდავთ ის ფიზიკურად. გულწრფელად მოეხვიეთ ან მოულოდნელად აკოცეთ, მოკიდეთ ხელი სეირნობის დროს ან ნაზად შეეხეთ მხარზე, რადგან ყველა ეს - ერთი შეხედვითი ნაკლებად მნიშვნელოვანი ჟესტი, სინამდვილეში ამყარებს თქვენს ურთიერთობას. აქციეთ ჩვეულებად ფიზიკური შეხება და დროთა განმავლობაში ნახავთ, როგორ გაიზარდება და გაძლიერდება თქვენი სიყვარული. 