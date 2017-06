როგორ ვიპოვოთ საოცნებო სამსახური?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vakansia [1] => samsakhuri [2] => fortunas-temebi [3] => kvalificiuri-kadri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137537 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vakansia [1] => samsakhuri [2] => fortunas-temebi [3] => kvalificiuri-kadri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137537 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 138 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => vakansia [1] => samsakhuri [2] => fortunas-temebi [3] => kvalificiuri-kadri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => vakansia [1] => samsakhuri [2] => fortunas-temebi [3] => kvalificiuri-kadri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137537) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16375,16420,1450,138) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137548 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-09 17:09:21 [post_date_gmt] => 2017-06-09 13:09:21 [post_content] => ზაფხულის დადგომასთან ერთად თბილისის საცურაო აუზებზე მოთხოვნა იზრდება. სიცხისგან შეწუხებული საზოგადოება გასაგრილებლად და გასართობად სხვადასხვა საცურაო კომპლექსს სტუმრობს. ამ მხრივ არჩევანი მწირი ნამდვილად არ არის, მაგრამ, როდესაც ფასის და ხარისხის საკითხი დგება, მაშინვე ჩნდება კითხვა - სად შეიძლება ზაფხულის ცხელ დღეებს გაექცე და განიტვირთო. ამიტომაც ”ფორტუნა” თბილისის საცურაო აუზებით დაინტერესდა. ვაკის საცურაო აუზი დედაქალაქში არსებული აუზებიდან ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული და ძვირადღირებული ვაკის საცურაო აუზია. მომხმარებელს შეუძლია, როგორც ერთჯერადი საშვით, ასევე აბონემენტითაც ისარგებლოს. აუზზე ერთჯერადად შესვლის ღირებულება 60 ლარია. ერთთვიანი ულიმიტო აბონემენტის შეძენა 440 ლარად შეძლებთ, ლიმიტირებული აბენემენტი დილის 7 საათიდან საღამოს 6 საათამდე 300 ლარი ღირს. მომსახურებაში შედის 2 პირსახოცი, აუზით, საუნით, ჟაკუზითა და სატრენაჟორო დარბაზით სარგებლობის უფლება. კრწანისის რეზიდენციის საცურაო აუზი კრწანისის რეზიდენციის საცურაო აუზზე ერთჯერადად შესვლის ღირებულება კვირის დღეების მიხედვით განსხვავდება. შუა კვირაში აუზზე შესვლის ღირებულება 30 ლარია, შაბათ-კვირას კი შედარებით მაღალი - 40 ლარი. აუზზე მოქმედებს სააბონემენტო სისტემაც, თუმცა ფასები ამ შემთხვევაშიც კვირის დღეების მიხედვით განისაზღვრება. აუზის ერთთვიანი აბონემენტი შაბათ კვირას - 240 ლარი ღირს, სხვა დღეებში - 250 ლარი, 14 ნებისმიერი დღე კი - 290 ლარი დაგიჯდებათ. მომსახურებაში შედის 2 პირსახოცი, შეზლონგი და სატრენაჟორო დარბაზით სარგებლობა. Gino Paradise ”ჯინო ფერედაისი” თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გასართობი კომპლექსია, განსაკუთრებული პოპულარობით ბავშვებში სარგებლობს. ”ჯინო ფერედაისი” სეზონს 9 ივნისიდან ხსნის. ერთჯერადად შესვლის ღირებულება აქაც კვირის დღეების მიხედვით განისაზღვრება - შაბათ-კვირას 40 ლარი, სხვა დღეებში კი 30 ლარი, თუმცა 6 წლამდე ასაკის ბავშვის შეყვანა მშობელს სრულიად უფასოდ შეუძლია. ”ჯინო ფერედაისში” სააბონიმენტო სისტემა არ მოქმედებს. ერთჯერადად შესულ მომხმარებელს კი შეუძლია, აკვაპარკის მომსახურებით, სამი გარე აუზითა და მზის აბაზანებით ისარგებლოს. ”ჯინო ფერედაისის” ადმინისტრატორის თქმით, ძალიან მალე საბავშვო აუზიც გაიხსნება. ”ევროპარკი” კვირის დღეების მიხედვით აუზზე ერთჯერადად შესვლის ღირებულება განსხვავებულია გასართობ კომპლექს ”ევროპარკშიც” - შაბათი-კვირა - 40 ლარი, სხვა დღეებში კი მომხმარებლებს 30 ლარის გადახდა მოუწევთ. VIP კლიენტებისთვის აუზზე შესვლის ღირებულება 50 ლარია. "ევროპარკში" სააბონემენტო სისტემა არ მოქმედებს. "ოლიმპიკი" სხვა საცურაო აუზებისგან განსხვავებით, "ოლიმპიკი" შედარებით დაბალ ფასებს გთავაზობთ. გასართობ კომპლექსში ერთჯერადად შესვლის ღირებულება ნებისმიერ დღეს 2 საათის განმავლობაში 15 ლარია, ხოლო შეუზღუდავი დროით - 25 ლარი. რაც შეეხება 1-თვიან აბონემენტს, ღირებულება დროის მიხედვით განისაზღვრება: კვირაში სამი დღე სამი საათის განმავლობაში - 150 ლარი. ყოველდღე დილის 8 საათიდან საღამოს 5 საათამდე - 170 ლარი. ყოველდღე კვირის გარდა დილის 8 საათიდან საღამოს 10 საათამდე - 200 ლარი. ერთთვიანი აბონემენტის ღირებულებაში შედის აკვააერობიკა და აუზითა და სატრენაჟორო დარბაზით სარგებლობის უფლება. ჰიგიენური ნორმები დაცულია საცურაო აუზებზე ჰიგიენური ნორმების დაცვა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია. ნორმების დაუცველობა შესაძლოა ალერგიული ფონის, სოკოვანი დაავადებების გამომწვევი მიზეზი გახდეს. მეტი უსაფრთხოებისთვის „ფორტუნა" დაინტერესდა საცურაო აუზებზე ჰიგიენური ნორმები რამდენად დაცულია. როგორც აღმოჩნდა, ყველა აუზზე წყალი 24 საათის განმავლობაში იფილტრება და რამდენჯერმე იწმინდება. თითოეული საცურაო აუზის ადმინისტრაცია მოსახლეობას არწმუნებს, რომ შეუძლიათ, თავი მშვიდად იგრძნონ, რადგან მათთან ჰიგიენური ნორმები მაქსიმალურად დაცულია. გვანცა ბზიავა აუზების სეზონი დედაქალაქში ჯავახეთის ზეგანი და კავკასიონის ცენტრალური ნაწილი. გახსოვთ ალბათ, თბილისში 2002 წელს დაფიქსირებული, რომელიც საშუალო სიძლიერის იყო, მაგრამ ეპიცენტრი, ფაქტობრივად, ქალაქის ცენტრში იყო და მოსახლეობამ ძლიერ ამიტომაც იგრძნო. დაზიანდა შენობებიც, თუმცა ეს უკვე ცალკე საკითხია, რომ ამგვარ მიწისძვრაზე შენობები არ უნდა ზიანდებოდეს,“ - განაცხადა ’’ფორტუნასთან’’-ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელმა, ზურაბ ჯავახიშვილმა. თბილისის საფრთხე რამდენად მყარია თბილისში თანამედროვე არქიტექტურა, თუნდაც 5,1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრისთვის, ამის შესახებ სეისმოლოგებს და არქიტექტორთა ნაწილს განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ. „ფორტუნასთან“ საუბრისას არქიტექტორი გიგა ბათიაშვილი ამბობს, რომ დედაქალაქში ბოლო 20-30 წლის განმავლობაში აშენებული ყველა არქიტექტურა მყარია და 8 ბალიან მიწისძვრას გაუძლებს. ’’თბილისში ნაგებობები, რომელსაც გამორეცხილი არ აქვს ფუნდამენტი და საარქიტექტორო წესების დაცვით არის აშენებული, 7 ან 8 ბალიან მიწისძვრას ყველა გაუძლებს. ხშირად ისმის მოსახლეობისგან პრეტენზია თბილისში ახლდაშენებული კორპუსების მიმართ, რომ კედდები თხელია და ჩურჩულიც კი ისმის. შესაბამისად, ადამიანს უჩნდება განცდა, რომ ამგვარი ნაგებობა მიწისძვრას ვერ გაუძლებს. მინდა გითხრათ და დაგამშვიდოთ, რომ ყველა თანამედროვე ნაგებობა მყარ ფუნდამენტსა და კარკასზე დგას, რომელიც 8-ბალიან მიწისძვრაზეა გათვლილი. რაც შეეხება კედლების სითხელეს, მართებული პრეტენზიაა, ვინაიდან კარკასს შორის ადგილის შევსება იაფფასიანი მასალით ხდება, ეს კი ხმის გაუმტარებლობას არ აკმაყოფილებს. სხვაგვარად, თუკი მშენებლის მიერ კარკასი და ფუნდამენტი კარგად არის მომზადებული, პრობლემა არ უნდა შეიქმნას. მე შემიძლია, გითხრათ, რომ თბილისის თანამედროვე არქიტექტურა, რომელიც ბოლო 20-30 წლის განმავლობაში აშენდა, მყარია და ყველა გაუძლებს მიწისძვრას,’ ’- განაცხადა ფორტუნასთან გიგა ბათიაშვილომა. თუმცა, მის ამ შეფასებას ეჭვით უყურებენ როგორც სეისმოლოგები, ასევე არქიტექტორთა დიდი ნაწილიც, რადგან, მათი თქმით, დღეს რეალურად არ ხდება მშენებლობების სტანდარტების დაცვის კონტროლი, რის გამოც პრობლემები არაერთხელ შეიქმნა. ’’თბილისში მიმდინარე მშენებლობები, რასაც ვუყურებთ, არასწორად შენდება. სეისმური საშიშროების რუკა თვისი მნიშვნელობებით იმაზე უფრო დაბალია, ვიდრე ეს მოსალოდნელია. თუკი, დედაქალაქში ექვსი ან ექვსნახევარი მაგნიტუდა მიწისძვრა დაფიქსირდება, უკანასკნელმა კვლევებმა აჩვენა, ქალაქი ამ სიმძლავრის მიწისძვრას ვერ გაუძლებს. 2002 წლის სტიქიის მაგნიტუდა ოთხნახევარი იყო, იცით, ეს რამდენად დაბალია? განვითარებულ ქვეყნებში კი ასეთ მცირე მიწისძვრას საერთოდ ვერ გრძნობენ, იქ იმდენად მყარი ნაგებობა დგას. ჩვენთან კი 2002 წელს ძველი ქალაქი, ლამის, დაინგრა. თუკი მაგნიტუდა 6-მდე განვითარდება, შეიძლება ითქვას, რომ თბილისის არქიტექტურას სერიოზული პრობლემები შეექმნება,“ - განაცხადა ’’ფორტუნასთან’’ სეისმური საშიშროებისა და კატასტროფების რისკის ხელმძღვანელმა, ნინო წერეთელმა. არსებობს თუ არა გამოსავალი? წერეთელი ამბობს, რომ ამ საშიშროების შესახებ სათანადო სამსახურებს არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ რეაგირება არ ხდება და შიშობს, რომ ეს ქვეყნისთვის კატასტროფად არ იქცეს. მისი თქმით, დაუყოვნებლივ არის კონკრეტული ნაბიჯები გადასადგმელი, რათა დედაქალაქისთვის, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილია თავმოყრილი, ზოგადად, უსაფრთხო მიწისძვრები მაინც არ იქცეს დამანგრევლად. „აღნიშნული პრობლემის დასაძლევად, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მივმართეთ. სწორედ მის პრეროგატივაში შედის ის, რომ უნდა შეცვალოს სეისმური საშიშროების კოდები. ამ საკითხში საჭიროა, ჩაერთოს თბილისის მერიაც, რომელმაც საკმაოდ ხანგრძლივ დროზე გათვლილი პროექტი უნდა შეიმუშაოს და გაწეროს, თუნდაც, 50 წელზე, რათა დაიწყოს ქალაქიდან იმ მოწყვლადი შენობების მოცილება, რომელიც ვერ გამაგრდება. ასეთი არამყარი ნაგებობა ვარგისი შენობებით უნდა ჩანაცვლდეს. ეს გახლავთ ის სტრატეგია, რასაც დასავლეთი მიმართავს. ამ პრობლემის მოგვარებას ასოცირების ხელშეკრულებაც გვავალდებულებს, საქართველო შენობა ნაგებობის კუთხით საერთაშორისო სტანდარტებზე აუცილებლად უნდა გადავიდეს, რომელიც საერთოდ არ გვაქვს,’ ’- ამბობს ნინო წერეთელი. სალომე კვარაცხელია [post_title] => რა სიმძლავრის მიწისძვრას გაუძლებს თბილისი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-simdzlavris-miwisdzvras-gaudzlebs-tbilisi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-08 15:41:55 [post_modified_gmt] => 2017-06-08 11:41:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137236 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 137200 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-08 14:06:14 [post_date_gmt] => 2017-06-08 10:06:14 [post_content] => „ჯერ იყო ლეპტოპი, შემდეგ პლანშეტი, ახლა კი მეგონა, გაიზარდა, დამელაპარაკება-მეთქი, მაგრამ ტელეფონშია თავიდან ფეხებამდეა შემძვრალი,“ - ორი მოზარდის დედა, ნანა ჯანაშია, „ფორტუნასთან“ საუბრისას თავის წუხილს არ მალავს და ამბობს, რომ მისი შვილები ახალმა ტექნოლოგიებმა ასოციალური გახადა. ეს ერთ-ერთი შემთხვევაა, ახალ ტექნოლოგიებზე მიჯაჭვულობას მშობლები რომ განიცდიან. ხშირად თავად არიან ამის ხელშემწყობები, რადგან მოზარდებს პლანშეტებს, კომპიუტერსა და სმარტფონებს თავად ყიდულობენ. „მართალია, მე შევუძინე, დაბადების დღეზე გავახარებ-მეთქი. ყველას რომ აქვს, გეგასაც მინდა, ჰქონდეს, მაგრამ რაც ვუყიდეთ მე და მამამისმა სმარტფონი, თან საკმაოდ ძვირადღირებული, როგორიც მას უნდოდა, აღარც მელაპარაკება, აღარც ურთიერთობს ჩვენთან. ახლა „ნაუშნიკებიც“ გაიკეთა, ჩემი ხმაც რომ ვერ გაიგოს. ვერც აკრძალვამ, ვერც სხვა დავალებების მიცემამ, ვერც შემდეგ პლანშეტისა და ტელეფონის ჩამორთმევამ გამოიღო შედეგი,“ - ამბობს თამილა გურული. თანამედროვე ტექნოლოგიების ეპოქაში, ტელევიზორთან და კომპიუტერთან მცირეწლოვანი ბავშვებიც ადრეული ასაკიდანვე ურთიერთობენ. ხშირად ამას ხელს თავად ოჯახის წევრები უწყობენ, რადგან ისინი მარტივ გამოსავალსა და გართობის იოლ მეთოდს ამჯობინებენ. მცირეწლოვანი დაჩის დედა, თამუნა ბერიძე, შვილს ხელს თავად უწყობს, დღე-ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში უყუროს მისთვის სასურველ მულტფილმ ან გადაცემას. თამუნას მოსწონს ისიც, რომ ტელევიზორისა და YouTube-ის ყურების შედეგად მისი შვილი უცხო ენაზე ცდილობს საუბარს. დემოგრაფმა ანზორ თოთაძემ, ჩატარებული კვევლისას დაადგინა, რომ ახალგაზრდები ინტერნეტს სწავლისთვის საერთოდ არ იყენებენ. გამოკითხული გოგონები ახალ ტექნოლოგიებს 24 საათიდან 9:45 საათს უთმობენ, ბიჭები კი 10:20 საათს. მათი დიდი ნაწილი გვიან ღამით იძინებს, დილით ადრე ადგომას ვერ ახერხებს და აცდენს სასწავლებელს. არ უნდა მისცე ბავშვს მოწყენის საშუალება ახალ ტექნოლოგიებზე დამოკიდებულება თუ საშუალება განათლების მისაღებად, გართობის მეთოდი თუ გზა ასოციალურობისკენ. თსუ-ის პროფესორი, ფსიქოლოგი ნინო ლაბარტყავა „ფორტუნასთან“ საუბრისას აცხადებს, რომ ბავშვს დღიური რეჟიმი უნდა ჰქონდეს დაბალანსებული სხვადასხვა აქტივობით, რადგან ხშირად ისინი კომპიუტერთან იმ დროს ატარებენ, როცა უფროსებიც სხვა საქმით არიან დაკავებულები. „ძალიან ბევრი მშობელი არის წინააღმდეგი, რომ ისეთი ტელეფონი ჰქონდეს მის შვილს, რომელსაც ბევრი ფუნქცია აქვს. მშობლებმა შვილები უნდა დატვირთონ სხვადასხვა აქტივობით იმიტომ, რომ მე თუ მომეწყინა, რაღაც საშუალებას გამოვძებნი. არსებობს პროგრამები, რომლითაც მშობელს შეუძლია, ნახოს თუ რა საიტებს სტუმრობს ბავშვი და შესაძლებელია ასევე გარკვეული საიტების დაბლოკვაც. როცა ღია ურთიერთობაა და მე რაღაც საშიშს ან უსიამოვნოს გადავაწყდი, ბუნებრივია, ვისაც ვენდობი, იმას დავუსვამ კითხვას. მართალია, ეს ბავშვები გაჩნდნენ ტექნოლოგიურ ეპოქაში და მათთვის ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, მაგრამ გარდა ამისა, ხომ არსებობს სათამაშოები და თამაშები. უბრალოდ, ჩვენ არ ვაწოდებთ ამ აქტივობებს იმიტომ, რომ საკითხის მარტივი გადაჭრაა ხოლმე ახალი ტექნოლოგიები,“ - განაცხადა ნინო ლაბარტყავამ. ნინო ლაბარტყავა მშობლებს რამდენიმე რჩევასა და რეკომენდაციას სთავაზობს, რომლითაც შესაძლოა, მათ შვილები ახალ ტექნოლოგიებზე მიჯაჭვულობისგან იხსნან. ✓ბავშვმა უნდა იცოდეს ლიმიტი, რა დრო შეუძლია, გაატაროს კომპიუტერთან. გამოვაყენებინოთ კომპიუტერი სწავლისთვის აპლიკაციების დახმარებით (ლექსიკონები და სხვ.). ✓ არ უნდა მისცე ბავშვს მოწყენის საშუალება. ✓არ უნდა იგრძნონ ბავშვებმა უფროსებისგან მარტოობა. ✓ სკოლიდან მოსვლისას ბავშვს, გარდა იმისა, რომ ვკითხოთ, რა გააკეთა სკოლაში, ასევე ვკითხოთ, რა ახალი ვებ-გვერდები დაათვალიერა, რომელი მოეწონა, რა ინფორმაცია გაიგო ინტერნეტით (ბავშვმა უნდა იგრძოს, რომ ჩვენ მისი მეგობრები ვართ, ეს სფერო გვაინტერესებს და, თუ გადააწყდა ინფორმაციას, რისთვისაც მოუმწიფებელი შეიძლება აღმოჩნდეს, გვკითხოს ჩვენ). ✓ სასკოლო ასაკის ბავშვის მონიტორი უნდა იყოს ისე, რომ სხვასაც ჰქონდეს მისი დანახვის საშუალება. ✓დღე იყოს დაბალანსებული სხვადასხვა ტიპის აქტივობებით. არსებობს ინტელექტუალური თამაშებიც, თუმცა მხოლოდ ამის ანაბარა ბავშვს არ უნდა დატოვოთ. ცნობილი მშობლები შვილებს ტელეფონით სარგებლობას უკრძალავენ იმისთვის, რომ შვილები დავიცვათ „ნარკოტიკისგან“, რომელსაც ახალი ტექნოლოგიები ჰქვია, უნდა გავუჩინოთ მათ სხვა საზრუნავი და მივახვედროთ, რომ სმარტფონების, კომპიუტერებისა და პლანშეტების მიღმაც საინტერესო ცხოვრებაა. მსახიობი ქეით უინსლეტი საკუთარ შვილებს სოციალური ქსელებით სარგებლობის ნებას არ რთავს. "აიპოდი", "აიპედი" და "აიფონი" აკრძალულია მისი გამომგონებლის, სტივ ჯობსის ოჯახში. ჯობსის თქმით, მის შვილებს ელექტრონული მოწყობილობები არ გამოუყენებიათ. 14 წლამდე მობილური ტელეფონი არ ჰქონდათ მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ბილ გეითსის შვილებსაც. თუმცა, ფაქტია, რომ ტექნოლოგიური განვითარება აღზრდის და გართობის სისტემებსაც ცვლის და რაც წინა საუკუნეში აქტუალური იყო, ახლა შესაძლოა, სრულიად გამოუყენებადი გახდეს და ბავშვი მისი ბებია-ბაბუების ან, თუნდაც, მხოლოდ მშობლების სათამაშოების იმედზე დატოვება უარესი შედეგის მომტანი აღმოჩნდეს. მით უმეტეს, როდესაც ტექნოლოგიურ განვითარებაზეა საუბარი და ითვლება, რომ ინტერნეტამდე გაზრდილი თაობა, ის თაობა, რომელიც ინტერნეტამდეა დაბადებული, მაგრამ შემდეგ უკვე აქტიურად უყენებს და ინტერნეტის ეპოქაში დაბადებული თაობა რადიკალურად განსხვავდებიან ერთმანეთისგან და ამ უკანასკნელს განსაკუთრებული უნარები აქვთ. ამიტომაც, როგორც ფსიქოლოგები ურჩევენ მშობლებს, აუცილებელია, არ აკრძალონ, მაგრამ დაიცვან ზომიერება. ქეთი გიგოლაშვილი [post_title] => როგორ მოვაშოროთ ბავშვი ტელეფონებსა და პლანშეტებს - "აღარც მელაპარაკება, აღარც ურთიერთობს ჩვენთან" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-vikhsnat-bavshvebi-akhal-teqnologiebze-mijachvulobisgan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-08 15:21:17 [post_modified_gmt] => 2017-06-08 11:21:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137200 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 137548 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-09 17:09:21 [post_date_gmt] => 2017-06-09 13:09:21 [post_content] => ზაფხულის დადგომასთან ერთად თბილისის საცურაო აუზებზე მოთხოვნა იზრდება. სიცხისგან შეწუხებული საზოგადოება გასაგრილებლად და გასართობად სხვადასხვა საცურაო კომპლექსს სტუმრობს. ამ მხრივ არჩევანი მწირი ნამდვილად არ არის, მაგრამ, როდესაც ფასის და ხარისხის საკითხი დგება, მაშინვე ჩნდება კითხვა - სად შეიძლება ზაფხულის ცხელ დღეებს გაექცე და განიტვირთო. ამიტომაც ”ფორტუნა” თბილისის საცურაო აუზებით დაინტერესდა. ვაკის საცურაო აუზი დედაქალაქში არსებული აუზებიდან ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული და ძვირადღირებული ვაკის საცურაო აუზია. მომხმარებელს შეუძლია, როგორც ერთჯერადი საშვით, ასევე აბონემენტითაც ისარგებლოს. აუზზე ერთჯერადად შესვლის ღირებულება 60 ლარია. ერთთვიანი ულიმიტო აბონემენტის შეძენა 440 ლარად შეძლებთ, ლიმიტირებული აბენემენტი დილის 7 საათიდან საღამოს 6 საათამდე 300 ლარი ღირს. მომსახურებაში შედის 2 პირსახოცი, აუზით, საუნით, ჟაკუზითა და სატრენაჟორო დარბაზით სარგებლობის უფლება. კრწანისის რეზიდენციის საცურაო აუზი კრწანისის რეზიდენციის საცურაო აუზზე ერთჯერადად შესვლის ღირებულება კვირის დღეების მიხედვით განსხვავდება. შუა კვირაში აუზზე შესვლის ღირებულება 30 ლარია, შაბათ-კვირას კი შედარებით მაღალი - 40 ლარი. აუზზე მოქმედებს სააბონემენტო სისტემაც, თუმცა ფასები ამ შემთხვევაშიც კვირის დღეების მიხედვით განისაზღვრება. აუზის ერთთვიანი აბონემენტი შაბათ კვირას - 240 ლარი ღირს, სხვა დღეებში - 250 ლარი, 14 ნებისმიერი დღე კი - 290 ლარი დაგიჯდებათ. მომსახურებაში შედის 2 პირსახოცი, შეზლონგი და სატრენაჟორო დარბაზით სარგებლობა. Gino Paradise ”ჯინო ფერედაისი” თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გასართობი კომპლექსია, განსაკუთრებული პოპულარობით ბავშვებში სარგებლობს. ”ჯინო ფერედაისი” სეზონს 9 ივნისიდან ხსნის. ერთჯერადად შესვლის ღირებულება აქაც კვირის დღეების მიხედვით განისაზღვრება - შაბათ-კვირას 40 ლარი, სხვა დღეებში კი 30 ლარი, თუმცა 6 წლამდე ასაკის ბავშვის შეყვანა მშობელს სრულიად უფასოდ შეუძლია. ”ჯინო ფერედაისში” სააბონიმენტო სისტემა არ მოქმედებს. ერთჯერადად შესულ მომხმარებელს კი შეუძლია, აკვაპარკის მომსახურებით, სამი გარე აუზითა და მზის აბაზანებით ისარგებლოს. ”ჯინო ფერედაისის” ადმინისტრატორის თქმით, ძალიან მალე საბავშვო აუზიც გაიხსნება. ”ევროპარკი” კვირის დღეების მიხედვით აუზზე ერთჯერადად შესვლის ღირებულება განსხვავებულია გასართობ კომპლექს ”ევროპარკშიც” - შაბათი-კვირა - 40 ლარი, სხვა დღეებში კი მომხმარებლებს 30 ლარის გადახდა მოუწევთ. VIP კლიენტებისთვის აუზზე შესვლის ღირებულება 50 ლარია. ”ევროპარკში” სააბონემენტო სისტემა არ მოქმედებს. ”ოლიმპიკი” სხვა საცურაო აუზებისგან განსხვავებით, ”ოლიმპიკი” შედარებით დაბალ ფასებს გთავაზობთ. გასართობ კომპლექსში ერთჯერადად შესვლის ღირებულება ნებისმიერ დღეს 2 საათის განმავლობაში 15 ლარია, ხოლო შეუზღუდავი დროით - 25 ლარი. რაც შეეხება 1-თვიან აბონემენტს, ღირებულება დროის მიხედვით განისაზღვრება: კვირაში სამი დღე სამი საათის განმავლობაში - 150 ლარი. ყოველდღე დილის 8 საათიდან საღამოს 5 საათამდე - 170 ლარი. ყოველდღე კვირის გარდა დილის 8 საათიდან საღამოს 10 საათამდე - 200 ლარი. ერთთვიანი აბონემენტის ღირებულებაში შედის აკვააერობიკა და აუზითა და სატრენაჟორო დარბაზით სარგებლობის უფლება. ჰიგიენური ნორმები დაცულია საცურაო აუზებზე ჰიგიენური ნორმების დაცვა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია. ნორმების დაუცველობა შესაძლოა ალერგიული ფონის, სოკოვანი დაავადებების გამომწვევი მიზეზი გახდეს. მეტი უსაფრთხოებისთვის „ფორტუნა“ დაინტერესდა საცურაო აუზებზე ჰიგიენური ნორმები რამდენად დაცულია. როგორც აღმოჩნდა, ყველა აუზზე წყალი 24 საათის განმავლობაში იფილტრება და რამდენჯერმე იწმინდება. თითოეული საცურაო აუზის ადმინისტრაცია მოსახლეობას არწმუნებს, რომ შეუძლიათ, თავი მშვიდად იგრძნონ, რადგან მათთან ჰიგიენური ნორმები მაქსიმალურად დაცულია. გვანცა ბზიავა [post_title] => სად დავისვენოთ თბილისში - აუზების სეზონი დედაქალაქში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sad-davisvenot-tbilisshi-auzebis-sezoni-dedaqalaqshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-09 17:10:54 [post_modified_gmt] => 2017-06-09 13:10:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137548 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 18 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 12c05d64df9ba071d552358775daebdd [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )