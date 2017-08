რუსი ოკუპანტების მიერ გატაცებული თენგიზ მიქავა გაათავისუფლეს.

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sus-i [1] => gatacebulis-gatavisufleba [2] => tengiz-miqava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153221 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sus-i [1] => gatacebulis-gatavisufleba [2] => tengiz-miqava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153221 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 983 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sus-i [1] => gatacebulis-gatavisufleba [2] => tengiz-miqava ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sus-i [1] => gatacebulis-gatavisufleba [2] => tengiz-miqava ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153221) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18114,983,18115) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148264 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-21 17:05:37 [post_date_gmt] => 2017-07-21 13:05:37 [post_content] => სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე, თელავის საკრებულოს წევრის გარდა, დღეს ქალაქ რუსთავის მერის წარმომადგენელი, აკაკი წერეთელი და ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორის ადმინისტრაციის ყოფილი სპეციალისტი, გიორგი ნარიმანიძეც, დააკავა. როგორც სუს-ში რამდენიმე წუთის წინ გამართულ ბრიფინგზე აღინიშნა, გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულები საქართველოს მოქალაქეს ქ. რუსთავში მათ მიერვე შერჩეულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 6008 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე სასტუმროს მშენებლობის ნებართვის აღებაში დახმარებას დაჰპირდნენ, რის სანაცვლოდ ქრთამის სახით მოითხოვეს 15 000 აშშ დოლარის გადახდა. "ბრალდებულებმა აღნიშნულ მოქალაქეს წინასწარ გამოართვეს ქრთამის სახით მოთხოვნილი თანხის ნაწილი - 7000 აშშ დოლარის ოდენობით, რის შემდეგაც ისინი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ბრალდებულის სახით დააკავეს. ქრთამის სახით გადაცემული თანხა - 7000 აშშ დოლარი ამოღებულია ნივთმტკიცებად," - ნათქვამია განცხადებაში. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. როგორც ცნობილია, დღესვე, სუს-მა ქრთამის აღების ბრალდებით თელავის საკრებულოს წევრიც დააკავა. [post_title] => სუს-მა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებისთვის 3 მაღალჩინოსანი დააკავა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sus-ma-gansakutrebit-didi-odenobit-qrtamis-aghebistvis-3-maghalchinosani-daakava [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-21 17:05:37 [post_modified_gmt] => 2017-07-21 13:05:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148264 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 145316 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-12 10:24:05 [post_date_gmt] => 2017-07-12 06:24:05 [post_content] => საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ქრთამის აღების ფაქტზე თბილისის მერიის თანამშრომელი, ოთარ აბესაძე, დააკავა. მას 6-9-წლიანი პატიმრობა ემუქრება. ამის შესახებ განცხადებას სუს-ი ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ "გამოძიებამ დაადგინა, რომ 2017 წლის მაისში ოთარ აბესაძე საქართველოს მოქალაქეებს ქ. თბილისში მდინარე მტკვარზე, ტივზე არსებული კაფის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის საჭირო ნებართვების, ქ. თბილისის მერიის სხვადასხვა სამსახურებიდან, დაჩქარებული წესით აღებაში დახმარებას დაჰპირდა, რის სანაცვლოდაც ქრთამის სახით 3000 აშშ დოლარის გადახდა მოითხოვა". გარდა ამისა, როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, ის ამ მოქალაქეს არწმუნებდა, რომ თბილისის მერიის არქიტექტურის, ქონების და ზედამხედველობის სამსახურებში ყველა საკითხი შეთანხმებული იყო მის მიერ და ტივის მოსაწყობად საჭირო სამუშაოები შეეძლოთ, უპრობლემოდ დაეწყოთ. ამასთან, იგი უზრუნველყოფდა, რომ სარემონტო სამუშაოების წარმოებისას არ მომხდარიყო მათი დაჯარიმება ქ.თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლების მიერ. "მიმდინარე წლის 11 ივლისს ოთარ აბესაძემ ზემოაღნიშნულ ერთ-ერთ მოქალაქეს გამოართვა მის მიერ ქრთამის სახით მოთხოვნილი თანხა 3000 აშშ დოლარის ოდენობით, რის შემდეგაც იგი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ბრალდებულის სახით დააკავეს," - ნათქვამია განცხადებაში. გამოძიება ქრთამის აღების ფაქტზე , საქართველოს სსკ-ის 338-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით ექვსიდან ცხრა წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. [post_title] => სუს-მა თბილისის მერიის თანამშრომელი, ოთარ აბესაძე, ქრთამის აღებისთვის დააკავა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sus-ma-tbilisis-meriis-tanamshromeli-otar-abesadze-qrtamis-aghebistvis-daakava [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-12 12:51:54 [post_modified_gmt] => 2017-07-12 08:51:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145316 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 143370 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-04 12:13:19 [post_date_gmt] => 2017-07-04 08:13:19 [post_content] => სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ცხინვალის რეგიონში რუსეთის მიერ ოკუპაციის ხაზის გადმოწევის გამო, რამდენიმე ადგილობრივი მცხოვრებლის სასოფლო სამეურნეო სავარგული ნაწილობრივ ოკუპაციის ხაზს მიღმა მოექცა. როგორც სუს-ის განცხადებაშია ნათქვამი, „აღნიშნული წარმოადგენს ე.წ. ბორდერიზაციის უკანონო პროცესის გაგრძელებას, რომელიც არა მარტო ზღუდავს ადგილობრივი მცხოვრებლების ფუნდამენტურ უფლებებს, არამედ პირდაპირპროპორციულად აზიანებს უსაფრთხოების გარემოს ადგილზე“. უწყების ინფორმაციით, აღნიშნული საკითხი განსახილველად დადგება 11 ივლისს დანიშნულ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ჯგუფის შეხვედრაზე სოფელ ერგნეთში. [post_title] => სუს-ი ცხინვალის რეგიონში ოკუპაციის ხაზის გადმოწევას ადასტურებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sus-i-ckhinvalis-regionshi-okupaciis-khazis-gadmowevas-adasturebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-04 13:44:19 [post_modified_gmt] => 2017-07-04 09:44:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143370 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 148264 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-21 17:05:37 [post_date_gmt] => 2017-07-21 13:05:37 [post_content] => სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე, თელავის საკრებულოს წევრის გარდა, დღეს ქალაქ რუსთავის მერის წარმომადგენელი, აკაკი წერეთელი და ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორის ადმინისტრაციის ყოფილი სპეციალისტი, გიორგი ნარიმანიძეც, დააკავა. როგორც სუს-ში რამდენიმე წუთის წინ გამართულ ბრიფინგზე აღინიშნა, გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულები საქართველოს მოქალაქეს ქ. რუსთავში მათ მიერვე შერჩეულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 6008 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე სასტუმროს მშენებლობის ნებართვის აღებაში დახმარებას დაჰპირდნენ, რის სანაცვლოდ ქრთამის სახით მოითხოვეს 15 000 აშშ დოლარის გადახდა. "ბრალდებულებმა აღნიშნულ მოქალაქეს წინასწარ გამოართვეს ქრთამის სახით მოთხოვნილი თანხის ნაწილი - 7000 აშშ დოლარის ოდენობით, რის შემდეგაც ისინი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ბრალდებულის სახით დააკავეს. ქრთამის სახით გადაცემული თანხა - 7000 აშშ დოლარი ამოღებულია ნივთმტკიცებად," - ნათქვამია განცხადებაში. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. როგორც ცნობილია, დღესვე, სუს-მა ქრთამის აღების ბრალდებით თელავის საკრებულოს წევრიც დააკავა. [post_title] => სუს-მა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებისთვის 3 მაღალჩინოსანი დააკავა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sus-ma-gansakutrebit-didi-odenobit-qrtamis-aghebistvis-3-maghalchinosani-daakava [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-21 17:05:37 [post_modified_gmt] => 2017-07-21 13:05:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148264 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 40 [max_num_pages] => 14 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4983a4c3399256abcb6d1b56b084e657 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )