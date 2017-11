საარჩევნო უბნებზე ხმის მიცემის პროცესი შეწყდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebis-meore-turi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186475 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebis-meore-turi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186475 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5271 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => archevnebis-meore-turi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => archevnebis-meore-turi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186475) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5271) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186390 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-12 11:35:04 [post_date_gmt] => 2017-11-12 07:35:04 [post_content] => დღეს ქუთაისში, ყაზბეგში, ხაშურში, ბორჯომში, ოზურგეთსა და მარტვილში არჩევნების მეორე ტურში 6 საარჩევნო სუბიექტი იღებს მონაწილეობას. 12 ნოემბერს, თვითმმართველი ქალაქის, ქუთაისის და თვითმმართველი თემების - ყაზბეგის, ხაშურის, ბორჯომის, ოზურგეთისა და მარტვილის მერების არჩევნების მეორე ტური იმართება. ცესკო-ს სპიკერის ანა მიქელაძის განცხადებით, საერთო ჯამში, არჩევნების მეორე ტური ჩატარდება 317 საარჩევნო უბანზე. ექვსივე მაჟორიტარულ ოლქში ჯამში 328 272 რეგისტრირებული ამომრჩეველია. უბნების გახსნისა და მოწყობის პროცესი მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე წარიმართა, თუმცა, რამდენიმე პროცედურული ხასიათის ხარვეზი დაფიქსირდა - ამის შესახებ განცხადებას საია ავრცელებს. ამ დროისთვის ”სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლების მიერ დაფიქსირდა შემდეგი სახის დარღვევები: კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა: - #60 ოზურგეთის საარჩევნო ოლქის #44 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ბიულეტენი კაბინის გარეთ შემოხაზა; #65 მარტვილის საარჩევნო ოლქის #12 უბანზე ამომრჩეველმა ბიულეტენი კაბინის გარეთ, რეგისტრატორის მაგიდაზე, შემოხაზა. მარკირების შემოწმების პროცედურის დარღვევა: - #60 ოზურგეთის საარჩევნო ოლქის #29 საარჩევნო უბანზე ნაკადის მომწესრიგებელი მარკირების შემოწმებას კენჭისყრისთვის განკუთვნილი ოთახის გარეთ ახორციელებდა. აღნიშნულის გამო, უბანზე მყოფ დამკვირვებელს არ მიეცა მარკირების შემოწმების პროცედურაზე დაკვირვების შესაძლებლობა. საარჩევნო უბანზე საჩივრის დაწერის შემდეგ დარღვევა აღმოიფხვრა. საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოება: - #59 ქუთაისის საარჩევნო ოლქის #76 უბანზე გადასატანი ყუთის სიაში ამომრჩევლის ნაცვლად ოჯახის სხვა წევრი შეიყვანეს. აღნიშნულის შედეგად ამომრჩეველმა, რომელსაც არ შეეძლო უბანზე მისვლა და ესაჭიროებოდა გადასატანი ყუთით ხმის მიცემა, ვეღარ მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა. არაუფლებამოსილი პირის მიერ კომისიის წევრის ფუნქციების შესრულება: - #59 ქუთაისის საარჩევნო ოლქის #124 საარჩევნო უბანზე ”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ დანიშნული წევრი რეგისტრატორის ფუნქციას ასრულებდა, მუხედავად იმისა, რომ უფლებამოსილება შეწყვეტილი ჰქონდა, პარტიის მიერ საარჩევნო კომისიებიდან წევრების გამოწვევის გამო. [post_title] => რამდენიმე ქალაქში არჩევნების მეორე ტური იმართება - რა დარღვევები ფიქსირდება დილიდან? "წაგებული პაექრობის შემდეგ უკეთესია გამოიყურებოდე დაჩაგრულ მხარედ, იქნებ ამით მიიქციო საერთაშორისო ყურადღება. ესეც ბრძოლის ერთ-ერთი მეთოდია, რომელსაც "ნაციონალური მოძრაობა" იყენებს, მაგრამ მე მაინც მოძველებული მეთოდი მგონია. არ მგონია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ იმაზე მეტი თქვას, ვიდრე უკვე ითქვა და არ მგონია იმაზე ნაკლებად შეაფასოს საქართველოში ეს პროცესი, ვიდრე უკვე შეაფასა. ასე რომ მე ვფიქრობ, არასწორი გადაწყვეტილებაა", - განაცხადა გია ვოლსკიმ. "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობაზე უარს ამბობს. შესაბამისი გადაწყვეტილება პარტიის პოლიტსაბჭომ გუშინ მიიღო. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გია ვოლსკი მიიჩნევს, რომ "ნაციონალურმა მოძრაობამ" არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობაზე უარის თქმით არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო. გია ვოლსკი აცხადებს, რომ ამ ნაბიჯით ნაციონალური მოძრაობა საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების მიპყრობას ცდილობს. "ნაციონალური მოძრაობის" მიერ მერების არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობაზე უარის თქმის მიუხედვად, ქუთაისსა და მარტვილში არჩევნების მორიგი რაუნდი მაინც გაიმართება. შესაბამისად, საარჩევნო კანონმდებლობის თანახმად, მეორე ადგილზე გასული „ნაციონალური მოძრაობის" კანდიდატები საარჩევნო ბიულეტენებში მაინც იქნებიან წარმოდგენილი. "საარჩევნო კოდექსის" მიხედვით, კანდიდატს უფლება აქვს, თავისი კანდიდატურა კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს 12 დღისა მოხსნას, რისთვისაც მან სათანადო განცხადებით შესაბამის საარჩევნო კომისიას უნდა მიმართოს, მაგრამ წესი არჩევნების მეორე ტურზე არ ვრცელდება. როგორც ცნობილია, „ნაციონალური მოძრაობა" ქუთაისისა და მარტვილის მერის არჩევნების მეორე ტურში გავიდა. მათმა კანდიდატებმა „ქართული ოცნების" კანდიდატების შემდეგ მეორე ადგილი დაიკავეს, თუმცა პარტიამ დღეს არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობაზე უარი თქვა. 