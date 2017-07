სად მოიყარეს თავი ერთად ალა პუგაჩოვამ, ნანი ბრეგვაძემ და ბუბა კიკაბიძემ (ფოტოგალერეა)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ala-pugachova [1] => nani-bregvadze [2] => buba-kikabidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148749 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ala-pugachova [1] => nani-bregvadze [2] => buba-kikabidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148749 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 367 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ala-pugachova [1] => nani-bregvadze [2] => buba-kikabidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ala-pugachova [1] => nani-bregvadze [2] => buba-kikabidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148749) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (367,12042,2544) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148107 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-21 13:36:17 [post_date_gmt] => 2017-07-21 09:36:17 [post_content] => შესანიშნავ ქართველ მომღერალს, ნანი ბრეგვაძეს დღეს, 21 ივლისს, 81 წელი შეუსრულდა. ქალბატონი ნანი ამ თარიღს ყოველთვის უახლოესი მეგობრებისა და ნათესავების წრეში აღნიშნავს ხოლმე. წინა წელს მომღერლის საიუბილეო წელიწადი გახლდათ და მისი სოლოკონცერტიც გაიმართა, ეკა ხოფერია კი ქალბატონი ნანის დაბადების დღეს დაესწრო, რომელიც ერთგვარი კონცერტად იქცა. ნანი ბრეგვაძემ 1961 წელს თბილისის კონსერვატორია დაამთავრა, სასცენო მოღვაწეობა 1956 წელს დაიწყო, 1959-1964 წლებში „რეროს“ სოლისტი, 1964 წლიდან კი ანსამბლ „ორერას“ სოლისტი გახლდათ, 1980 წლიდან სოლოგამოსვლები დაიწყო. ქალბატონი ნანი დღემდე აქტიურია და არცთუ იშვიათად გამოდის კონცერტებზე. მსმენელს ყოველთვის უხარია მისი სცენაზე გამოჩენა. რადიო „ფორტუნა“ ულოცავს ნანი ბრეგვაძეს დაბადების დღეს და ჯანმრთელობასა და დიდხანს სიცოცხლეს უსურვებს. 18 აგვისტოს ბათუმის ხელოვნებისა და მუსიკის ცენტრში ბუბა კიკაბიძის კონცერტი გაიმართება. მომღერალი თავისი რეპერტუარიდან ცნობილ სიმღერებს შეასრულებს. კონცერტში მასთან ერთად მონაწილეობენ ლიზა ბაგრატიონი, ნანი ბრეგვაძე და ეკა მამალაძე. ბილეთების შეძენა უკვე შეგიძიათ საიტზე tkt.ge, თუმცა ბილეთების მცირე რაოდენობაა ხელმისაწვდომი და ფასი 30 ლარი გახლავთ. ბუბა კიკაბიძის კონცერტი ბათუმში 18 აგვისტოს გაიმართება ნანი ბრეგვაძემ „იბერიას" ეთერში ისაუბრა იმ მდგომარეობის შესახებ, რომელიც თბილისშია შექმნილი. მისი აზრით, ჩვენ ჯუნგლებში ვცხოვრობთ. მომღერალს არ მოსწონს ის შენობები, რომლებიც ბოლო დროს შენდება. „ისეთი გაურკვევლობაა ქალაქში, ნამდვილი ჯუნგლებია, ჯუნგლებში ვართ, წარმოუდგენელი სახლებია, ლამაზი მაინც იყოს. ერთმანეთზეა მიყუდებული, ჰაერი ისედაც არ არის... რას ჰქვია, მომწონს. რომელ შენობას მიჩვენებთ, რომელზეც ვიტყვი, რომ არაჩვეულებრივი მშენებლობა და არქიტექტურაა?!. მე მგონია, რომ ეს ქვეყანა, ქალაქი არავის უყვარს. ვინც აშენებს, თუ მისმენენ, ბოდიშს მოვუხდი, მაგრამ ეს არის მშენებლობა კი არა, დანგრევა. ანგრევენ ამ ულამაზეს ქალაქს. საერთოდ, წინ უნდა წავიდეთ ყველაფერში და მშენებლობებიც უნდა იყოს, მაგრამ ეს რაღაც საგიჟეთია, ნამდვილი საგიჟეთი". ჟურნალისტის შეკითხვაზე, უსაუბრია თუ არა ამ თემაზე მერთან, დავით ნარმანიასთან, მომღერალმა უპასუხა, რომ ამ თემით თბილისის მერისთვის არ მიუმართავს - „ესეც საკმარისია, რომ ვამბობთ, საშინელებაა, ჰაერი არ არის და ეს ყველამ იცის. ადამიანებმა, ვის ხელშიც არის ეს ყველაფერი, ხალხზეც უნდა იფიქრონ და არა მხოლოდ თავის თავზე. ახლა ასეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ მხოლოდ საკუთარ თავზე ფიქრობენ. როგორც ქვაბი, ისეა ჩავარდნილი თბილისი და ამდენი სახლი... მგონია, რომ მართალი ვარ. მე მიყვარს ჩემი ქალაქი, ვერც წარმომიდგენია, სადმე წავიდე და ვიცხოვრო დიდხანს. ულამაზესია ღამე თბილისი, განსაკუთრებით, როცა ბარათაშვილის დაღმართზე ეშვები. ამას წინათ ინგლისიდან ჩამოვიდნენ სტუმრები, აღფრთოვანდნენ ძველი თბილისით და ქალაქში რომ გამოდიხარ, თითქოს დანგრეულია სისტემა, ისეთი პროექტები კეთდება, ვერ გაიგებ... ვერ ხედავენ, რომ არ არის კარგი? გემოვნებაც საჭიროა... ძალიან დიდი ტერიტორიაა ქალაქგარეთ, დიდი სივრცე, იქ ააშენონ კარგი სახლები. ყველა სიამოვნებით წავა, რადგან იხრჩობა ხალხი, ხე და პარკი აღარ შემორჩა ამ ქალაქში. ცოტა მოვიდნენ გონს!.. მინდა, შეუყვარდეთ თბილისი, თავისი ქალაქი..." - აღნიშნა ნანი ბრეგვაძემ.

რას აპროტესტებს ნანი ბრეგვაძე: „ნამდვილ ჯუნგლებში ვცხოვრობთ!.." 