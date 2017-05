სადაც გინდათ იქ წადითო: გერმანიაში ქართველ ტურისტებს პრობლემები შეექმნათ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turisti [1] => aeroporti [2] => viziari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134422 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turisti [1] => aeroporti [2] => viziari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134422 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 798 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turisti [1] => aeroporti [2] => viziari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turisti [1] => aeroporti [2] => viziari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134422) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1747,798,10589) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131582 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-17 12:05:07 [post_date_gmt] => 2017-05-17 08:05:07 [post_content] => საქართველოში შიდა ფრენების განხორციელებით კვლავ ”სერვისეარი” ინტერესდება. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების მიერ გამოცხადებულ ტენდერში მხოლოდ ამ ავიაკომპანიამ მიიღო მონაწილეობა. თუმცა, "სერვისეარი" გამარჯვებულად გამოცხადებული ჯერ არ არის. აეროპორტების გაერთიანება ამ ეტაპზე წარდგენილ დოკუმენტაციას სწავლობს. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით, გამარჯვებულმა კომპანიამ 3 წლის განმავლობაში უნდა შეასრულოს რეისები მესტიის, ამბროლაურის, ბათუმისა და ქუთაისის მიმართულებით. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 10 783 350 ლარია. შეგახსენებთ, ტენდერი მომდევნო სამი წლის განმავლობაში შიდა ფრენების განხორციელებაზე 6 მაისს გამოცხადდა და განცხადებების მიღება 11 მაისს შეწყდა. [post_title] => საქართველოში შიდა ფრენების განხორციელება მხოლოდ ერთ კომპანიას უნდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-shida-frenebis-gankhorcieleba-mkholod-ert-kompanias-unda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 12:05:07 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 08:05:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131582 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 127023 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-02 17:55:44 [post_date_gmt] => 2017-05-02 13:55:44 [post_content] => ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთნაკადი გაიზარდა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. მათი ცნობით, მხოლოდ აპრილში აეროპორტით 36 ათასზე მეტმა მგზავრმა ისარგებლა, რაც წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 114%-ით მეტია. წლის დასაწყისიდან კი, აეროპორტმა 104 576 მგზავრი გაატარა. [post_title] => ქუთაისში მატებაა: რამდენი მგზავრი გაფრინდა აღმაშენებლის აეროპორტიდან? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qutaisshi-matebaa-ramdeni-mgzavri-gafrinda-aghmasheneblis-aeroportidan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 17:57:49 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 13:57:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127023 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 123142 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-18 15:50:43 [post_date_gmt] => 2017-04-18 11:50:43 [post_content] => სტამბოლს მალე, მესამე აეროპორტი ექნება. მშენებლობის პირველი ეტაპი 2018 წელს დასრულდება. აეროპორტი თურქეთის ევროპულ ნაწილში, შავი ზღვის გასწვრივ შენდება. ახალი აეროპორტი სტამბოლიდან 35 კილომეტრის მოშორებით იქნება, თუმცა ქალაქთან დააკავშირებს როგორც სარკინიგზო ხაზი, ასევე ავტობუსები. როგორც თურქეთში აცხადებენ, ახალი აეროპორტიდან 250 ავიაკომპანია 350 სხვადასხვა მიმართულებით შეასრულებს ფრენებს. ეს ერთ–ერთი უდიდესი სატრანსპორტო ჰაბი იქნება. მხოლოდ მშენებლობის პირველი ფაზის დასრულების შემდეგ, აეროპორტი 90 მილიონი მგზავრის მომსახურებას შეძლებს. მისი საჰაერო მოძრაობის საკონტროლო კოშისთვის სპეციალური დიზაინი შემუშავდა. ამ კოშკურას ტიტის ფორმა ექნება: ლუფთანზას თურქეთის ფილიალის უფროსის განცხადებით, ახალი აეროპორტი გლობალურ საავიაციო სექტორს დიდ სტიმულს მისცემს. "ეს აეროპორტი საავიაციო ინდუსტრიას მნიშვნელოვანი მოგების მიღების შესაძლებლობას მისცემს", – განაცხადა ქემალ გეერმა და აღნიშნა, რომ "მისი გეოგრაფიული უპირატესობა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და მიმზიდველია." [gallery royalslider="1" size="large" link="file" ids="123299,123301,123302,123303,123294,123300,123296"] სტამბოლის რიგით მესამე აეროპორტი, მსოფლიოში ერთ–ერთი უდიდესი საერთაშორისო აეროპორტი იქნება. მისი საბოლოოდ დასრულება 2028 წელს იგეგმება. სრულად ამუშავებულს მას 6 ასაფრენი ბილიკი და მსოფლიოში უდიდესი "დუტი ფრის" მაღაზია ექნება. აქვე იქნება, ევროპაში ერთ–ერთი უდიდესი ავტოსადგომი 24,000 ავტომობილის ადგილით. როგორც ვარაუდობენ, ახალი აეროპორტი წელიწადში 200 მილიონ მგზავრს გადაიყვანს. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => სტამბოლს მესამე აეროპორტი ექნება (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stambols-mesame-aeroporti-eqneba-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 16:09:09 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 12:09:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123142 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 131582 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-17 12:05:07 [post_date_gmt] => 2017-05-17 08:05:07 [post_content] => საქართველოში შიდა ფრენების განხორციელებით კვლავ ”სერვისეარი” ინტერესდება. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების მიერ გამოცხადებულ ტენდერში მხოლოდ ამ ავიაკომპანიამ მიიღო მონაწილეობა. თუმცა, "სერვისეარი" გამარჯვებულად გამოცხადებული ჯერ არ არის. აეროპორტების გაერთიანება ამ ეტაპზე წარდგენილ დოკუმენტაციას სწავლობს. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით, გამარჯვებულმა კომპანიამ 3 წლის განმავლობაში უნდა შეასრულოს რეისები მესტიის, ამბროლაურის, ბათუმისა და ქუთაისის მიმართულებით. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 10 783 350 ლარია. შეგახსენებთ, ტენდერი მომდევნო სამი წლის განმავლობაში შიდა ფრენების განხორციელებაზე 6 მაისს გამოცხადდა და განცხადებების მიღება 11 მაისს შეწყდა. [post_title] => საქართველოში შიდა ფრენების განხორციელება მხოლოდ ერთ კომპანიას უნდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-shida-frenebis-gankhorcieleba-mkholod-ert-kompanias-unda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 12:05:07 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 08:05:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131582 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 61 [max_num_pages] => 21 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 8e6ef5854a042eec97f779be48d72bef [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )