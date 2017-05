საფრანგეთი დაძაბულ დებატებს უყურებს: მაკრონისა და ლე პენის დაუნდობელი ბრძოლა გამარჯვებისთვის (live)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => safrangeti [1] => safrangetis-archevnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127470 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => safrangeti [1] => safrangetis-archevnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127470 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1035 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => safrangeti [1] => safrangetis-archevnebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => safrangeti [1] => safrangetis-archevnebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127470) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1035,15139) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125411 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-25 20:07:38 [post_date_gmt] => 2017-04-25 16:07:38 [post_content] => ფრანგული სატირული გამოცემა Charlie Hebdo საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გადასული ერთ-ერთი კანდიდატის, ემანუელ მაკრონისა და მისი მეუღლის ბრიჯიტ მაკრონის კარიკატურას აქვეყნებს. "საყვარელი მაკრონი", "მხარდამჭერთა ხმების წვიმა", - წერია კარიკატურის "სათაურად". კარიკატურის წინა პლანზე არა პრეზიდენტობის კანდიდატი, არამედ მისი 24 წლით უფროსი მეუღლეა გამოსახული, რომელიც ემანუელ მაკრონს შემდეგი სიტყვებით მიმართავს: "ჩაიცვი საწვიმარი, ჩემო კნუტო" მათთვის ვინც წყვილის ისტორია არ იცის: ბრიჯიტ მაკრონი ქმრისთვის ცენტრალური ფიგურაა. ის პრეზიდენტობის კანდიდატ ქმარზე 24 წლით უფროსია. ემანუელ მაკრონი 15 წლის იყო, როდესაც ბრიჯიტი მისი მასწავლებელი გახდა, მას შემდეგ მამაკაცის ცხოვრებაში, მის საარჩევნო კამპანიაში, განრიგის შედგენასა და გამოსვლის ტექსტების მომზადებაში უდიდეს როლს თამაშობს. [post_title] => Charlie Hebdo-მ ემანუელ მაკრონისა და მისი ცოლის კარიკატურა გამოაქვეყნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => franguli-satira-emanuel-makronisa-da-misi-colis-karikatura-djurnalma-gamoaqveyna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 20:16:35 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 16:16:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125411 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 125097 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-04-24 21:43:47 [post_date_gmt] => 2017-04-24 17:43:47 [post_content] => საფრანგეთში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში პოლიტიკური მოძრაობა „წინ“-ის ლიდერმა ემანუელ მაკრონმა ამომრჩეველთა ხმების 24,01% მიიღო, „ეროვნული ფრონტის“ ლიდერმა მარინ ლე პენმა - 21,30%. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის საბოლოო შედეგებს აქვეყნებს. 7 მაისს გაიმართება ეს ორი კანდიდატი ერთმანეთს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში დაუპირისპირდება. [post_title] => საფრანგეთში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში ემანუელ მაკრონმა ამომრჩეველთა ხმების 24,01% მიიღო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => safrangetshi-chatarebul-saprezidento-archevnebis-pirvel-turshi-emanuel-makronma-amomrchevelta-khmebis-2401-miigho [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-24 21:43:47 [post_modified_gmt] => 2017-04-24 17:43:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125097 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 125088 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-04-24 19:12:33 [post_date_gmt] => 2017-04-24 15:12:33 [post_content] => საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მხარს ემანუელ მაკრონს დაუჭერს. ფრანსულა ოლანდის თქმით, მაკრონი ის ადამიანია, რომელიც ფრანგების გაერთიანებას უზრუნველყოფს. "ჩემი ვალდებულებაა კიდევ ერთხელ განვსაზღვრო, თუ რა დევს ფსონზე. ულტრამემარჯვენეების ყოფნა სარისკოა ჩვენი ქვეყნისთვის. ამგვარი რისკის წინაშე შეუძლებელია ჩუმად იყო“, - განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა. [post_title] => ფრანსუა ოლანდი საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მხარს ემანუელ მაკრონს დაუჭერს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fransua-olandi-safrangetis-saprezidento-archevnebis-meore-turshi-mkhars-emanuel-makrons-dauchers [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 10:34:09 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 06:34:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125088 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 125411 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-25 20:07:38 [post_date_gmt] => 2017-04-25 16:07:38 [post_content] => ფრანგული სატირული გამოცემა Charlie Hebdo საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გადასული ერთ-ერთი კანდიდატის, ემანუელ მაკრონისა და მისი მეუღლის ბრიჯიტ მაკრონის კარიკატურას აქვეყნებს. "საყვარელი მაკრონი", "მხარდამჭერთა ხმების წვიმა", - წერია კარიკატურის "სათაურად". კარიკატურის წინა პლანზე არა პრეზიდენტობის კანდიდატი, არამედ მისი 24 წლით უფროსი მეუღლეა გამოსახული, რომელიც ემანუელ მაკრონს შემდეგი სიტყვებით მიმართავს: "ჩაიცვი საწვიმარი, ჩემო კნუტო" მათთვის ვინც წყვილის ისტორია არ იცის: ბრიჯიტ მაკრონი ქმრისთვის ცენტრალური ფიგურაა. ის პრეზიდენტობის კანდიდატ ქმარზე 24 წლით უფროსია. ემანუელ მაკრონი 15 წლის იყო, როდესაც ბრიჯიტი მისი მასწავლებელი გახდა, მას შემდეგ მამაკაცის ცხოვრებაში, მის საარჩევნო კამპანიაში, განრიგის შედგენასა და გამოსვლის ტექსტების მომზადებაში უდიდეს როლს თამაშობს. [post_title] => Charlie Hebdo-მ ემანუელ მაკრონისა და მისი ცოლის კარიკატურა გამოაქვეყნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => franguli-satira-emanuel-makronisa-da-misi-colis-karikatura-djurnalma-gamoaqveyna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 20:16:35 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 16:16:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125411 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 40 [max_num_pages] => 14 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d5d79497fb962b15ba8ab14bdd05c323 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )