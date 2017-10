საფრანგეთის პროკურატურა ნიკოლა სარკოზის გასამართლებას ითხოვს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikola-sarkozi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172279 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikola-sarkozi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172279 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2703 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nikola-sarkozi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nikola-sarkozi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172279) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2703) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 71363 [post_author] => 9 [post_date] => 2016-08-22 19:27:22 [post_date_gmt] => 2016-08-22 15:27:22 [post_content] => საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი, ნიკოლა სარკოზი 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს. ამის შესახებ სარკოზიმ დღეს სოციალურ ქსელში განაცხადა. რესპუბლიკელი ნიკოლა სარკოზი საფრანგეთს 2007-2012 წლებში მართავდა. საფრანგეთში, საპრეზიდენტო არჩევნები ნოემბერში ჩატარდება. [post_title] => ნიკოლა სარკოზი პრეზიდენტობისთვის ისევ იბრძოლებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nikola-sarkozi-prezidentobistvis-isev-ibrdzolebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-08-22 19:27:22 [post_modified_gmt] => 2016-08-22 15:27:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=71363 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 16854 [post_author] => 6 [post_date] => 2015-12-14 10:24:21 [post_date_gmt] => 2015-12-14 06:24:21 [post_content] => საფრანგეთში ჩატარებულ არჩევნებში ნიკოლა სარკოზის პარტიამ გაიმარჯვა. როგორც გამოცემა "დოიჩე ველე" იტყობინება, ინფორმაცია ამის შესახებ საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. კვირას ჩატარებულ რეგიონული არჩევნების მეორე ტურში "რესპუბლიკელებმა" არჩევნებში მონაწილეთა ხმების 40,63% მოიპოვეს. საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის სოციალისტურ პარტიას 29,14%-მა, მარინ ლე პენის "ნაციონალურ ფრონტს" კი 27,36%-მა დაუჭირა მხარი. "რესპუბლიკელებმა" საფრანგეთის 13-დან 7-ში, სოციალისტურმა პარტიამ კი 5 რეგიონში გაიმარჯვა. მარინ ლე პენმა დამარცხება უკვე აღიარა და იქვე დასძინა, რომ მიუხედავად ამისა, "ნაციონალურმა ფრონტმა" რეგიონულ პარლამენტებში პარტიის წარმომადგენელთა რაოდენობა სამჯერ გაზარდა. "ჩვენ ვერაფერი შეგვაჩერებს", - განაცხადა მან. რეგიონული არჩევნების პირველ ტურში ლე პენის პარტია ლიდერობდა. [post_title] => საფრანგეთში ჩატარებულ არჩევნებში ნიკოლა სარკოზის პარტიამ გაიმარჯვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => safrangetshi-chatarebul-archevnebshi-nikola-sarkozis-partiam-gaimarjva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-12-14 10:27:38 [post_modified_gmt] => 2015-12-14 06:27:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=16854 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 2 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 71363 [post_author] => 9 [post_date] => 2016-08-22 19:27:22 [post_date_gmt] => 2016-08-22 15:27:22 [post_content] => საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი, ნიკოლა სარკოზი 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს. ამის შესახებ სარკოზიმ დღეს სოციალურ ქსელში განაცხადა. რესპუბლიკელი ნიკოლა სარკოზი საფრანგეთს 2007-2012 წლებში მართავდა. საფრანგეთში, საპრეზიდენტო არჩევნები ნოემბერში ჩატარდება. 