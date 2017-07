საფრანგეთის საგანგებო მდგომარეობა 1-ელ ნოემბრამდე გაახანგრძლივეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagangebo-mdgomareoba [1] => safrangeti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144229 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagangebo-mdgomareoba [1] => safrangeti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144229 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 975 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sagangebo-mdgomareoba [1] => safrangeti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sagangebo-mdgomareoba [1] => safrangeti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144229) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1035,975) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133873 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-24 17:28:22 [post_date_gmt] => 2017-05-24 13:28:22 [post_content] => ევროპაში იარაღის მთავარი გამყიდველი საფრანგეთია. ანალიტიკოსთა შეფასებით, ფრანსუა ოლანდის მმართველობის პერიოდში საომარი ტექნიკის ექსპორტი 45%-ით გაიზარდა და თუკი ყველაფერი ასე გაგრძელდა მომავალ წელს საფრანგეთი რუსეთსაც კი გადაუსწრებს. გამოცემა „challenges”-ის ცნობით, ეს ოფიციალური მონაცემებითაც მტკიცდება. მაგალითად, თუკი იარაღის გაყიდვით შემოსული თანხა 2012 წელს მხოლოდ 4,8 მილიარდი იყო, ამ მაჩვენებელმა 2016 წლისთვის 20 მილიარდს მიაღწია. ამასთან აღსანიშნავია, რომ იარაღის იმპორტი მხოლოდ 10%-ით გაიზარდა, ანუ საფრანგეთი იმაზე 5-ჯერ მეტ იარაღს ყიდის, ვიდრე ყიდულობს. რაც შეეხება საფრნაგეთის მთავარ კლიენტებს, ამ სიაში აზიური და აფრიკული ქვეყნები ლიდერობენ. საფრანგეთი იარაღის მთავარი გამყიდველია

საფრანგეთის ყველაზე ახალგაზრდა პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის ინაუგურაცია, ელისეის სასახლეში, შედგა. საკონსტიტუციო საბჭოს პრეზიდნტმა ლორან ფაბიუსმა ის საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტად ოფიციალურად გამოაცხადა. "ხალხის სუვერენული არჩევანით, შენ ახლა უპირველეს ყოფლისა... ქვეყნის კაცი ხარ... საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი",- მიმართა მან ემანიუელ მაკრონს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა, თავისი სიტყვა, ახალ რენესანსზე საუბრით დაიწყო. "მსოფლიოს სჭირდება ის, რასაც საფრანგეთი ყოველთვის სწავლობს. ათწლეულების მანძილზე, საფრანგეთი ყოველთვის ორჭოფობდა... მაგრამ ახლა საფრანგეთმა თქვა, რომ მსოფლიო და ევროპა მას ისე სჭირდება, როგორც არასდროს",- განაცხადა მანკრონმა. ემანუელ მაკრონმა, თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ საფრანგეთი მსოფლიოში მის პოზიციებს აღიდგენს. "საფრანგეთი ძლიერია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის წარმატებულია. საფრანგეთი მოდელია მსოფლიოსთვის იმ შემთხვევაში, თუ ის სამაგალითოა. ჩვენ დავუბრუნებთ საფრანგეთს მომავლის შეგრძნებას და სიამაყეს ფრანგებს, თავიანთი ეროვნების გამო. მთელი მსოფლიო მიაქცევს ყურადღებას იმას, რასაც საფრანგეთი იტყვის, რადგან ჩვენ შიშზე და საფრთხეებზე მაღლა დავდგებით. ჩვენ ერთად ვიქნებით იმ ხალხის მაგალითი, რომლებმაც იციან, როგორ უნდა დააფასონ თავიანთი ფასეულობები და დემოკრატიული რესპუბლიკის პრინციპები", - განაცხადა მაკრონმა. მანვე დასძინა: დღეიდან ყოველ საღამოს მე ვიმუშავებ, საფრანგეთისა და ფრანგების სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის. ინაუგურაციის დაწყებამდე ემანუელ მაკრონს, ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი შეხვდა და სახელმწიფო საიდუმლოებისა და ბირთვული შეიარაღების კოდები გადასცა. შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. ყოფილმა პრეზიდენტმა ელისეის სასახლე უკვე დატოვა. თამთა უთურგაშვილი

ემანუელ მაკრონი საფრანეგთის პრეზიდენტი ოფიციალურად გახდა

საფრანგეთის მთავრობა გადადგა. ქვეყნის ყოფილმა პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა პრემიერმინისტრის გადაწყვეტილება დააკმაყოფილა. ინფორმაციას ამის შესახებ Reuters ავრცელებს. მთავრობის გადადგომა საფრანგეთში, საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი ფორმალობაა. ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, პრემიერმინისტრს წერილი მიწერა, სადაც აღნიშნა, რომ მთავრობის მეთაურის პოსტი, მას გადააბარა. საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნები 7 მაისს გაიმართა, რომელშიც ცენტრისტმა ემანუელ მაკრონმა გაიმარჯვა. საფრანგეთში მთავრობა გადადგა

ევროპაში იარაღის მთავარი გამყიდველი საფრანგეთია. ანალიტიკოსთა შეფასებით, ფრანსუა ოლანდის მმართველობის პერიოდში საომარი ტექნიკის ექსპორტი 45%-ით გაიზარდა და თუკი ყველაფერი ასე გაგრძელდა მომავალ წელს საფრანგეთი რუსეთსაც კი გადაუსწრებს. გამოცემა „challenges"-ის ცნობით, ეს ოფიციალური მონაცემებითაც მტკიცდება. მაგალითად, თუკი იარაღის გაყიდვით შემოსული თანხა 2012 წელს მხოლოდ 4,8 მილიარდი იყო, ამ მაჩვენებელმა 2016 წლისთვის 20 მილიარდს მიაღწია. ამასთან აღსანიშნავია, რომ იარაღის იმპორტი მხოლოდ 10%-ით გაიზარდა, ანუ საფრანგეთი იმაზე 5-ჯერ მეტ იარაღს ყიდის, ვიდრე ყიდულობს. რაც შეეხება საფრნაგეთის მთავარ კლიენტებს, ამ სიაში აზიური და აფრიკული ქვეყნები ლიდერობენ. საფრანგეთი იარაღის მთავარი გამყიდველია