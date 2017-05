საფრანგეთში საარჩევნო უბანზე მოხუცი მამაკაცი გარდაიცვალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => safrangeti [1] => archevnebi-safrangetshi [2] => ubeduri-shemtkhveva-saarchevno-ubanze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128391 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => safrangeti [1] => archevnebi-safrangetshi [2] => ubeduri-shemtkhveva-saarchevno-ubanze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128391 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1035 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => safrangeti [1] => archevnebi-safrangetshi [2] => ubeduri-shemtkhveva-saarchevno-ubanze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => safrangeti [1] => archevnebi-safrangetshi [2] => ubeduri-shemtkhveva-saarchevno-ubanze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128391) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15008,1035,15477) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128313 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-07 10:50:40 [post_date_gmt] => 2017-05-07 06:50:40 [post_content] => საფრანგეთში დღეს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური იმართება. მოქალაქეებს არჩევანის გაკეთება ლიბერალ ემანუელ მაკრონსა და ულტრამემარჯვენე მარინ ლე პენს შორის უწევთ. 39 წლის ყოფილი საინვესტიციო ბანკირი მაკრონი, ევროკავშირში ინტეგრაციას, თავისუფალ ვაჭრობას, ღია კარის პოლიტიკას, ლიბერალურ ეკონომიკირ რეფორმებს უჭერს მხარს 48 წლის ლე პენი ევროკავშირიდან გასვლას, ევროდან ფრანკზე დაბრუნებას და მიგრანტების დეპორტაციას. ხმის მიცემის პროცედურა თბილისის დროით ღამის 10 საათზე დასრულდება. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური საფრანგეთის ზღვისიქითა ტერიტორიებზე ერთი დღით ადრე გაიმართა. არჩევნების მეორე ტური გუშინ გაიმართა სენ-პიერ და მიკელონში, გვიანაში, გვადელუპაში, მარტინიკაში, სენ-ბართელმში, სენ-მარტენში და საფრანგეთის პოლინეზიაში. ამ ტერიტორიებზე ჩატარებული არჩევნების მეორე ტურის შედეგები დღეს, მეორე ტურის დასრულებისთანავე გამოცხადდება. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური 23 აპრილს გაიმართა. საფრანგეთის საკონსტიტუციო საბჭოს მიერ დამტკიცებული შედეგებით, ემანუელ მაკრონმა ამომრჩეველთა ხმების 24,01%-ით პირველი ადგილი დაიკავა, ხოლო მარინ ლე პენი ამომრჩეველთა ხმების 21,30%-ით მეორე ადგილზე გავიდა. [post_title] => მაკრონი თუ ლე პენი? - საფრანგეთში დღეს პრეზიდენტს ირჩევენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => makroni-tu-le-peni-safrangetshi-dghes-prezidents-ircheven [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-07 14:42:02 [post_modified_gmt] => 2017-05-07 10:42:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128313 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 128293 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-06 21:32:25 [post_date_gmt] => 2017-05-06 17:32:25 [post_content] => ხვალ საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. ერთმანეთს პოლიტიკური მოძრაობა „წინ“-ის ლიდერი ემანუელ მაკრონი და „ეროვნული ფრონტის“ ლიდერი მარინ ლე პენი დაუპირისპირდებიან. ფრაგული მედია ვარაუდობს, რომ საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ამომრჩეველთა აქტივობა შესაძლოა ყველაზე დაბალი იყოს. საფრანგეთის რიგით მე-11 საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური 23 აპრილს გაიმართა. [post_title] => ხვალ საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khval-safrangetshi-saprezidento-archevnebis-meore-turi-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-07 11:05:54 [post_modified_gmt] => 2017-05-07 07:05:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128293 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127470 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-03 23:57:13 [post_date_gmt] => 2017-05-03 19:57:13 [post_content] => საფრანგეთი საარჩევნო კამპანიის პიკი სწორედ დღეს არის - ორი კანდიდატის ემანუელ მაკრონისა და მარინ ლე პენის დებატები პირდაპირ ეთერში მიმდინარეობს. საფრანგეთში მიიჩნევენ, რომ ეს მეორე ტურისთვის ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, გადამწყვეტი ბრძოლაა. არჩევნებამდე 4 დღით ადრე, გამოკითხვებში ცენტრისტი ემანუელ მაკრონი ლიდერობს. ხანგრძლივ დებატებს საფრანგეთში პირდაპირ ეთერში გადასცემენ და მას სულ მცირე 20 მლნ მაყურებელი ჰყავს. https://www.youtube.com/watch?v=1Ydto3Iyzic დებატები ურთიერთბრალდებების , დაპირისპირებისა და ცხარე კამათის ფონზე მიმდინარეობს. საუბარი ძირითადად ეკონომიკურ პრობლემებს, უმუშევრობასა და კანდიდატების პროგრამას ეხება. საინტერესო მონაკვეთები დებატებიდან ორივე კანდიდატის ჩაცმულობა დებატების დროს იდენტურია: მარინ ლე პენს მუქი ლურჯი შარვალ-კოსტუმი, თეთრი მაისური და შავი ფეხსაცმელი აცვია. მაკრონსაც ზუსტად ასე, ის მხოლოდ ერთი დეტალით - მუქი ლურჯი ჰალსტუხით გამოირჩევა ლე პენისგან. მარინ ლე პენმა მაკრონს დებატების დროს შემდეგი წინადადებით მიმართა: "ნუ მეთამაშებით კატა-თაგვობანას, ეს ჩემი სტილი არაა". დებატები თავიდანვე ცხარე კამათში გადაიზარდა. კანდიდატები ერთმანეთს საუბარს არ აცდიდნენ. ლე პენმა სამუშაოების შექმნის პირობა გასცა. ასევე, მან თქვა, რომ საზღვარგარეთ ფრანგულ კომპანიებს ოპერირებაში დაეხმარება. მაკრონის დაპირება: 35 საათიანი სამუშაო საათი კვირაში და საპენსიო ასაკის 62 წლამდე გაზრდა. ლე პენის დაპირება: სამსახურში უცხოელების დაქირავებაზე დამატებითი გადასახადის დაწესება- ანუ პრიორიტეტის მინიჭება ფრანგებს. 35 საათიანი სამუშაო საათი კვირაში და საპენსიო ასაკად 60 წლის დაწესება. მაკრონმა ლე პენს მიმართა: თქვენი სტრატეგიაა თქვათ მეტი ტყუილი რადგან, შესათავაზებელი არაფერი გაქვთ. დებატები, როგორ ტრადიცია დებატები ზუსტად იმ სატელევიზიო სტუდიაში გაიმართა, სადაც 5 წლის წინ ფრანსუა ოლანდი და ნიკოლა სარკოზი შეხვდნენ გადამწყვეტ სატელევიზიო დულეში ერთმანეთს. არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე, საპრეზიდენტო კანდიდატების პირდაპირ ეთერში დაპირისპირება საფრანგეთში ერთგვარი ტრადიციაა, რომელიც 1974 წლიდან იღებს სათავეს. [post_title] => საფრანგეთი დაძაბულ დებატებს უყურებს: მაკრონისა და ლე პენის დაუნდობელი ბრძოლა გამარჯვებისთვის (live) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => safrangeti-dadzabul-debatebs-uyurebs-makronisa-da-le-penis-daundobeli-brdzola-gamarjvebistvis-live [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-04 00:01:06 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 20:01:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127470 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 128313 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-07 10:50:40 [post_date_gmt] => 2017-05-07 06:50:40 [post_content] => საფრანგეთში დღეს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური იმართება. მოქალაქეებს არჩევანის გაკეთება ლიბერალ ემანუელ მაკრონსა და ულტრამემარჯვენე მარინ ლე პენს შორის უწევთ. 39 წლის ყოფილი საინვესტიციო ბანკირი მაკრონი, ევროკავშირში ინტეგრაციას, თავისუფალ ვაჭრობას, ღია კარის პოლიტიკას, ლიბერალურ ეკონომიკირ რეფორმებს უჭერს მხარს 48 წლის ლე პენი ევროკავშირიდან გასვლას, ევროდან ფრანკზე დაბრუნებას და მიგრანტების დეპორტაციას. ხმის მიცემის პროცედურა თბილისის დროით ღამის 10 საათზე დასრულდება. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური საფრანგეთის ზღვისიქითა ტერიტორიებზე ერთი დღით ადრე გაიმართა. არჩევნების მეორე ტური გუშინ გაიმართა სენ-პიერ და მიკელონში, გვიანაში, გვადელუპაში, მარტინიკაში, სენ-ბართელმში, სენ-მარტენში და საფრანგეთის პოლინეზიაში. ამ ტერიტორიებზე ჩატარებული არჩევნების მეორე ტურის შედეგები დღეს, მეორე ტურის დასრულებისთანავე გამოცხადდება. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური 23 აპრილს გაიმართა. საფრანგეთის საკონსტიტუციო საბჭოს მიერ დამტკიცებული შედეგებით, ემანუელ მაკრონმა ამომრჩეველთა ხმების 24,01%-ით პირველი ადგილი დაიკავა, ხოლო მარინ ლე პენი ამომრჩეველთა ხმების 21,30%-ით მეორე ადგილზე გავიდა. [post_title] => მაკრონი თუ ლე პენი? - საფრანგეთში დღეს პრეზიდენტს ირჩევენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => makroni-tu-le-peni-safrangetshi-dghes-prezidents-ircheven [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-07 14:42:02 [post_modified_gmt] => 2017-05-07 10:42:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128313 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 43 [max_num_pages] => 15 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f387696c2f2f5b6d703f97c90551d74a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )