სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის პირველი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მიმდინარეობს

საკონსტიტუციო კომისიის დატოვებასთან დაკავშირებით სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციასა და პოლიტიკურ პარტიასთან გიორგი მარგველაშვილი კონსულტაციებს მართავდა - ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა და აღნიშნა, რომ „ინფორმაცია სარწმუნოა". "გვქონდა სარწმუნო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტი ცალკეულ პარტიებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მართავდა კონსულტაციებს, მათ მიერ კომისიის დატოვებასთან დაკავშირებით. სამწუხაროა, რომ ეს სარწმუნო ინფორმაცია მართლდება - რამდენიმე სუბიექტს, ჩვენი ინფორმაციით, დაგეგმილი აქვს შესაბამისი გადაწყვეტილების გახმოვანება, თუმცა ეს ყველაფერი, ბუნებრივია, ხელს ვერ შეუშლის იმ სამუშაოს ბოლომდე მიყვანას, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში. ჩვენ აუცილებლად შევასრულებთ დასახულ მიზანს, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა დაგვისახა და საბოლოოდ ძალიან დახვეწილი კონსტიტუცია გვექნება", - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. საქართველოს პარლამენტში სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის - ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლების, საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულისა და ზოგადი და გარდამავალი დებულებების საკითხთა სამუშაო ჯგუფის სხდომა მიმდინარეობს. პრეზიდენტი მოლაპარაკებებს აწარმოებდა პარტიებსა და არასამთავრობოებთან, რომ საკონსტიტუციო კომისია დაეტოვებინათ - კობახიძე „ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ იმ მიზანთან, რომელიც დაუსახა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას საქართველოს პარლამენტმა",- ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ დღეს, საერთაშორისო კონფერენციაზე - „საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოში" სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საკონსტიტუციო რეფორმის განხორციელებისას ორი რამ არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი - კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის პროექტზე მუშაობის პროცესი და თავად ცვლილებების შინაარსი. „როდესაც შეიქმნა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია, ორი ძირითადი მიზანი დაუსახა მას საქართველოს პარლამენტმა: პირველი - ეს იყო კონსტიტუციის სრულ შესაბამისობაში მოყვანა კონსტიტუციური სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებთან და მეორე უმთავრესი ამოცანა გახლდათ ქვეყნის გრძელვადიანი დემოკრატიული განვითარებისთვის ძალიან მყარი კონსტიტუციური ფუნდამენტის ჩაყრა. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ იმ მიზანთან, რომელიც დაუსახა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას საქართველოს პარლამენტმა",- განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ხელმძღვანელის განცხადებით, მნიშვნელოვანია, რომ საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით მსჯელობა სხვადასხვა ფორმატში წარიმართოს. „ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სხვადასხვა ფორმატში ვიმსჯელოთ საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით, თავისთავად, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია უზრუნველყოფს ძალიან ფართო ჩართულობას სხვადასხვა დაინტერესებული მხარისა რეფორმის პროცესში- 73 წევრია წარმოდგენილი კომისიაში, სხვადასხვა სუბიექტი, საპარლამენტო პარტიები, არასაპარლამენტო პარტიები, კონსტიტუციური ორგანოები, ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუმცა, მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ უფრო გაიხსნას ეს პროცესი და ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი ღონისძიება, სადაც დაინტერესებული ადამიანების ძალიან ფართო წრეს აქვთ დისკუსიაში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა",- განაცხადა სიტყვით გამოსვლისას ირაკლი კობახიძემ.

ძალიან ახლოს ვართ მიზანთან, რომელიც დაუსახასა კონსტიტუციო კომისიას პარლამენტმა - კობახიძე

სქესთა შორის თანასწორობის საკითხის განხილვას საკონსტიტუციო წევრების მხრიდან დამცინავი და აგდებული დამოკიდებულება მოჰყვა - ამის შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა ირმა პავლიაშვილმა განაცხადა. 28 არასამთავრობო ორგანიზაცია საკონტიტუციო კომისიას ქვეყნის უმაღლეს კანონში ქალთა, ბავშვთა, შშმ პირთა და სხვადასხვა უმცირესობათა ჯგუფების უფლებების გათვალისწინებისკენ მოუწოდებს და კომისიის მუშაობაში მოწყვლად ჯგუფებთან მომუშავე პროფილური ორგანიზაციების ჩართვას ითხოვენ. "ქვეყნის მთავარ კანონში ფორმალური თანსწორობის არსებითი თანასწორობით შეცვლა უნდა მოხდე,ს რაც გულისხმობს, მაგალითად , არჩევნებში ქალთა სავალდებულო კვოტირებას , ასევე სხვადასხვა უმცირესობათა ჯგუფების სოციალურ -ეკონომიკური და კულტურული ჩართულობის გაზრდას ქვეყნის ცხოვრებაში," -განაცხადა ირმა პავლიაშვილმა არასამთავრობო ორგანიზაციები აქცენთს ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობაზეც აკეთებენ და საკონსტიტუციო გარანტიების არარსებობას უსვამენ ხაზს. "მაშინ როცა ქვეყანაში ბავშვთა ტრეფიკინგის უმძიმესი პრობლემა არსებობს და მაღალია ბავშვთა სიკვდილიანობა, ქვეყნის უმაღლეს კანონში ამ პრობლემების მოსაგვარებლად არაფერი იწერება"- ამბობს ორგანიზაცია "პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის" ხელმძღვანელი ანა აბაშიძე. ქვეყნის კონსიტუციაში საზოგადოების ყველა ჯგუფის ინტერესების მაქსიმალურად ასახვის მიზნით ადამიანის უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები საკონსტიტუციო კომისიის წევრებთან კონსულტაციების გამართაავზე მზადყოფნას გამოთქვამენ. თამუნა გოგუაძე

სქესთა შორის თანასწორობის საკითხის განხილვას დამცინავი დამოკიდებულება მოჰყვა - საია პრეზიდენტი მოლაპარაკებებს აწარმოებდა პარტიებსა და არასამთავრობოებთან, რომ საკონსტიტუციო კომისია დაეტოვებინათ - კობახიძე