სალომე ღვინიაშვილს “ცეკვავენ ვარსკვლავებში“ მონაწილეობაზე უარი, ქმარმა ათქმევინა

სალომე ღვინიაშვილი, როგორც მოდელი, დიდი ხანია, არ აქტიურობს. სამი შვილის დედა დიზაინერობითაა დაკავებული და რამდენიმე ჩვენებაც გამართა. მას თავისი მაღაზიაც აქვს, სადაც საკმაოდ საინტერესო კოლექციებს შეხვდებით. ახლახან სალომემ ორი ფოტო გამოაქვეყნა, რომლებიც ცნობილმა ფოტოგრაფმა ლეკო ჭყონიამ გადაიღო. ლეკოს ადრეც იუმუშავია ბევრ ცნობილ სახესთან და როგორც ჩანს, ახლაც სალომე შეარჩია. სალომე ფოტოებზე არაჩვეულებრივად გამოიყურება. გამოხმაურებამაც არ დააყოვნა და მოდელს უწერენ: „სასწაულია", „გავგიჟდი", „ყველაზე ლამაზი ხარ", „ქართველი ქალები ჩემთვის ყველაზე ლამაზები არიან". https://www.instagram.com/p/BQP0-pKFFkr/?taken-by=salomegviniashvili&hl=en [gallery link="file" ids="107563,107564,107565"]

სალომე ღვინიაშვილის ახალი ფოტოები, რომლებსაც გულგრილად ვერ შეხედავთ!.. ნოე სულაბერიძემ მცირე ხნის წინ საკუთარი „ფეისბუქის" გვერდზე ფოტო გამოაქვეყნა, სადაც ის, მოდელი სალომე ღვინიაშვილი და საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი არიან გამოსახული. ნოემ აღნიშნა, რომ ფოტო სტამბოლის აეროპორტშია გადაღებული, ავტობუსში. ნოემ ფოტოს ასეთი წარწერა გაუკეთა: „გუდ მორნინგ ლეიდის ენდ ჯენთლმენ". ერთ-ერთმა მეგობარმა კი შემდეგი კომენტარი დაუწერა: „როგორ გიმართლებს ხოლმე..."

სად შეხვდნენ ერთმანეთს ირაკლი ღარიბაშვილი, ნოე სულაბერიძე და სალომე ღვინიაშვილი „ვოგის" ოფიციალური საიტი აქტიურად აშუქებს ქართული მოდის მთავარ მოვლენებს. ახლახან Vogue.com-მა გამოაქვეყნა რამდენიმე საინტერესო ლუქი თბილისის მოდის კვირეულიდან, რომელიც ვფიქრობთ, ჩვენს მკითხველსაც დააინტერესებს. აქცენტი დეტალებზეა გაკეთებული. აღსანიშნავია, რომ თითქმის ყველა ლუქი, რომელიც „ვოგმა" საუკეთესოდ შერაცხა, ფერადი გახლავთ. შეგიძლიათ, თავად დაათვალიეროთ და შეაფასოთ.

[gallery link="file" columns="4" ids="86776,86777,86778,86779,86780,86781,86782,86783,86784,86785,86786,86787,86788,86789,86790,86791,86792,86793,86794,86795,86796,86797,86798,86799,86800,86802,86803,86805"]

„ვოგი" თბილისური სტილის შესახებ სალომე ღვინიაშვილი, როგორც მოდელი, დიდი ხანია, არ აქტიურობს. სამი შვილის დედა დიზაინერობითაა დაკავებული და რამდენიმე ჩვენებაც გამართა. მას თავისი მაღაზიაც აქვს, სადაც საკმაოდ საინტერესო კოლექციებს შეხვდებით. ახლახან სალომემ ორი ფოტო გამოაქვეყნა, რომლებიც ცნობილმა ფოტოგრაფმა ლეკო ჭყონიამ გადაიღო. ლეკოს ადრეც იუმუშავია ბევრ ცნობილ სახესთან და როგორც ჩანს, ახლაც სალომე შეარჩია. სალომე ფოტოებზე არაჩვეულებრივად გამოიყურება. გამოხმაურებამაც არ დააყოვნა და მოდელს უწერენ: „სასწაულია", „გავგიჟდი", „ყველაზე ლამაზი ხარ", „ქართველი ქალები ჩემთვის ყველაზე ლამაზები არიან". https://www.instagram.com/p/BQP0-pKFFkr/?taken-by=salomegviniashvili&hl=en [gallery link="file" ids="107563,107564,107565"]

სალომე ღვინიაშვილის ახალი ფოტოები, რომლებსაც გულგრილად ვერ შეხედავთ!..