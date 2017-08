“საქართველო-ჩინეთის პოლიტიკური ურთიერთობის აქტიური ტალღა ბიზნესსა და ეკონომიკას გადაედო“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => chineti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154090 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => chineti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154090 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1026 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => chineti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => chineti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154090) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1088,1026) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153861 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-15 11:46:02 [post_date_gmt] => 2017-08-15 07:46:02 [post_content] => 15 აგვისტოდან ჩინეთის მთავრობა ჩრდილოეთ კორეიდან ნახშირის, ზღვის პროდუქტების, რკინის, ტყვიისა და ამ მეტალების მადნის შეტანაზე ემბარგოს აწესებს. ეს გადაწყვეტილება გაეროს 5 აგვისტოს რეზოლუციის თანახმად იქნა მიღებული. შეგახსენებთ, რომ 5 აგვისტოს გაერო-ს უშიშროების საბჭომ ფხენიანთან მიმართებაში სანქციები გაამკაცრა. კერძოდ, რეზოლუცია ითვალისწინებს ჩრდილოეთ კორეიდან რიგი პროდუქტების შემოტანაზე ემბარგოს დაწესებას. ამ რეზოლუციის თანხმად, ქვეყნებს, რომლებსც სავაჭრო ურთიერთობა აქვთ ჩრდილოეთ კორეასთან, რეზოლუციის მიღებიდან 30 დღის ვადაში უნდა დაასრულინ გარკვეულ პროდუქციაზე ემბარგოს დაწესების პროცესი. ჩინეთმა ფხენიანთან ემბარგო აამოქმედა

ჩინეთში, პროვინცია სიჩუანში მიწისძვრის შედეგად სასტუმრო ჩამოიშალა, რომელშიც ორიათასამდე ადამიანი იმყოფებოდა შენობიდან 500 ადამიანის ევაკუაცია მოხერხდა. ჩინეთის სეისმოლოგიური ცენტრის ინფორმაციით, მიწისქვეშა ბიძგების მაგნიტუდა 7-ბალს შეადგენდა. მიწისძვრის შემდეგ ასზე მეტი ავთერშოკი დაფიქსირდა. ჩინეთში მიწისძვრის შედეგად სასტუმრო დაინგრა

„საპარტნიორო ფონდის" აღმასრულებელი დირექტორი დავით საგანელიძე გერმანიის განვითარების ბანკის KfW-ის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის დირექტორს კლაუს ვეიგელს შეხვდა. „საპარტნიორო ფონდში" გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა მწვანე კლიმატისსფეროში თანამშრომლობის შესახებ ისაუბრეს. ფონდის მენეჯმენტმა გერმანიის განვითარების ბანკის წარმომადგენელს ამ მიმართულების პროექტები გააცნეს. KfW-ის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის დირექტორმა თანამშრომლობის მზადყოფნა გამოთქვა და აღნიშნა, რომ „საპარტნიორო ფონდის" მიერ წარმოდგენილ პროექტებს კომპანია უფრო დეტალურად განიხილავს. ამჟამად, „საპარტნიორო ფონდი" მწვანე კლიმატის ფონდის აკრედიტაციას გადის, რის შემდეგაც ფონდს შესაძლებლობა ექნება, უფრო აქტიურად ჩაერთოს ამ მიმართულების პროექტების დაფინანსებაში. გერმანიის განვითარების ბანკთან მჭიდრო თანამშრომლობა ამ პროცესის ერთერთი ხელშემწყობი ფაქტორია. „საპარტნიორო ფონდის" აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით საგანელიძემ და KfW-ის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის დირექტორმა კლაუს ვეიგელმა სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს და უფრო დეტალური მუშაობის გაგრძელება სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში დაგეგმეს. საპარტნიორო ფონდი მწვანე პროექტებს დააფინანსებს [post_title] => ჩინეთმა ფხენიანთან ემბარგო აამოქმედა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chinetma-fkheniantan-embargo-aamoqmeda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-15 11:48:15 [post_modified_gmt] => 2017-08-15 07:48:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153861 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 222 [max_num_pages] => 74 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b5ae6940c47111884f4ef5dd5381972d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )