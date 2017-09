საქართველო-უელსის მატჩზე გულშემატკივართა უსაფრთხოებისთვის პრობლემები არ შეიქმნება – დავით ნარმანია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => saqartvelo-uelsis-matchi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168823 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => saqartvelo-uelsis-matchi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168823 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 370 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => saqartvelo-uelsis-matchi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => saqartvelo-uelsis-matchi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168823) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (370,19697) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167857 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-26 15:04:27 [post_date_gmt] => 2017-09-26 11:04:27 [post_content] => თბილისის მერი დავით ნარმანია საბავშვო ბაღებში ჯგუფების გადატვირთულობის პრობლემაზე საუბრისას აღნიშნავს, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ბავშვები ბაღში აღარ დადიან და იმედოვნებს, რომ წელსაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ მდგომარეობა დასტაბილურდება. "ორი ბაღი ოქტომბრის დასაწყისში იხსნება და 13 ბაღის მშენებლობა მიმდინარეობს, ამ ყველაფრის დასრულების შემდეგ განიტვირთება საბავშვო ბაღები. ყოველთვის პირველი ორი-სამი კვირა ასეა, გადატვირთულია. შემდეგ რაღაც ნაწილი ბავშვების არ დადის და აქედან გამომდინარე, ჯგუფებში უფრო თავისუფალი მდგომარეობაა. ვფიქრობთ, რომ წელსაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ მდგომარეობა დასტაბილურდება," - განაცხადა დავით ნარმანიამ. "მოვუწოდებთ ჩვენს მოქალაქეებს შეზღუდვებს და სპეციალურად მოწყობილ ტერიტორიებს ნუ გამოიყენებენ მანქანების გასაჩერებლად, სხვა შემთხვევაში მათზე გავრცელდება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომა, რომელიც დაჯარიმებას ითვალისწინებს და ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს საპატრულო პოლიცია",- განაცხადა დავით ნარმანიამ. 23 სექტემბრიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტი პეკინის ქუჩაზე ორმხრივად, სპეციალურად მათთვის გამოყოფილ ზოლში მოძრაობს და მხოლოდ გაჩერებებზე ჩერდება. რეაბილიტირებული პეკინის ქუჩა 21 სექტემბერს გაიხსნა. პეკინის გამზირის რეაბილიტაცია 16 ივნისს დაიწყო და ამისათვის ბიუჯეტიდან 3 მილიონი ლარი გამოიყო. "ორი ბაღი ოქტომბრის დასაწყისში იხსნება და 13 ბაღის მშენებლობა მიმდინარეობს, ამ ყველაფრის დასრულების შემდეგ განიტვირთება საბავშვო ბაღები. ყოველთვის პირველი ორი-სამი კვირა ასეა, გადატვირთულია. შემდეგ რაღაც ნაწილი ბავშვების არ დადის და აქედან გამომდინარე, ჯგუფებში უფრო თავისუფალი მდგომარეობაა. ვფიქრობთ, რომ წელსაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ მდგომარეობა დასტაბილურდება," - განაცხადა დავით ნარმანიამ. 