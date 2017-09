საქართველოში ჩინეთიდან ღვინის იმპორტიორები ჩამოვიდნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chineti [1] => ghvino [2] => importiori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163194 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chineti [1] => ghvino [2] => importiori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163194 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1088 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => chineti [1] => ghvino [2] => importiori ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => chineti [1] => ghvino [2] => importiori ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163194) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1088,5417,10510) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 163157 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-13 14:03:48 [post_date_gmt] => 2017-09-13 10:03:48 [post_content] => ბორდოში დაგეგმილი გამოფენა „საქართველო - მეღვინეობის აკვანი“ საქართველოს სრულიად ახალ პერსპექტივას უხსნის არა მხოლოდ ღვინის, არამედ საერთოდ კულტურულ სამყაროში ქვეყნის წარმოჩენის კუთხით, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. „მოგეხსენებათ, რომ ხვალ საფრანგეთში, ბორდოში, ღვინის ცივილიზაციის მსოფლიო ცენტრში გაიხსნება გამოფენა „საქართველო - მეღვინეობის აკვანი“. ეს არის მრავალი წლის ძალიან მიზანმიმართული მუშაობის შედეგი და ვფიქრობთ, რომ ჩვენ მოსახლეობას უნდა მივულოცოთ. ეს არის ძალიან დიდი წარმატება საქართველოში, რომ ასეთ მნიშვნელოვან ადგილას, სადაც ჩავლენ მთელი მსოფლიოდან ღვინის დარგის სპეციალისტები, ექსპერტები, ღვინის ბაზრის წარმომადგენელი კომპანიები, საქართველო იქნება წარმოდგენილი როგორც მეღვინეობის სამშობლო. ჩვენ კარგად მოვემზადეთ ამ გამოფენისთვის. იქნება კულტურული ღონისძიებები, მაღალი დონის შეხვედრები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოს სრულიად ახალ პერსპექტივას უხნის არა მხოლოდ ღვინის, არამედ საერთოდ კულტურულ სამყაროში როგორც ღვინის სამშობლოს, უძველესი კულტურისა და ცივილიზაციის ქვეყნის წარმოჩენის კუთხით“, - განაცხადა კვირიკაშვილმა. „საქართველოს სახით რუკაზე გაჩნდა ქვეყანა, რომელსაც თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი მსოფლიოში წამყვანი ბაზრების მქონე ყველა სახელმწიფოსთან ექნება, რაც ინვესტორებისთვის სერიოზული სიგნალია"- ეს განცხადება „საპარტნიორო ფონდის" აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით საგანელიძემ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში, ძიანგსის პროვინციის გუბერნატორთან შეხვედრისას გააკეთა. ჩინეთში საქმიანი ვიზიტის დარგლებში PABSEC დელეგაციები, რომელსაც „საპარტნიორო ფონდის" აღმასრულებელი დირექტორი დავით საგანელიძე ხელმძღვანელობს, ჩინეთის ბიზნეს წრეებისა და უმსხვილესი კომპანიების პირველ პირებს ხვდებიან. ქართულ დელეგაციას საზეიმო დახვედრა ძიანგსის პროვინციის გუბერნატორმა ლიუ ციმ მოუწყო. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალზე ისაუბრეს და ორმხრივი თანამშრომლობის სურვილი ტექსტილის, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი წიაღისეულის გადამუშავების სფეროებში გამოთქვეს. საუბარი შეეხო საქართველო - ძიანგსის პროვინციას შორის პირდაპირი რეისების დანიშვნისა და საქართველოს, როგორც კონკურენტუნარიანი სარკინიგზო კორიდორის გამოყენების საკითხებს. „საქართველო ინვესტიციების დაბანდებისთვის მიმზიდველი ქვეყანაა, ჩვენ გამოვთქვამთ დიდ ინტერესს ორმხრივი თანამშრომლობის პერსპექტივის მიზნით", - განაცხადა ლიუ ციმ. „ჩინეთი უკვე სამი წელია ჩვენი ყველაზე მსხვილი ინვესტორი და სავაჭრო პარტნიორია. მსოფლიოს ყველაზე დიდი ბაზრების მქონე ქვეყნებთან თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის გამო საქართველოში როგორც ევროპული, ასევე აზიური კომპანიები შემოდიან და საკუთარი წარმოების გადმოტანას სწორედ ჩვენს ქვეყანაში ცდილობენ. საქართველო- ჩინეთის სავაჭრო- ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება ამ მხრივ ორივე ქვეყნისთვის სასარგებლოა", - განაცხადა დავით საგანელიძემ. „საპარტნიორო ფონდის" ხელმძღვანელმა ძიანგსის გუბერნატორი და ადგილობრივი ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები ამა წლის 28-29 ნოემბერს თბილისში „ერთი სარტყელი ერთი გზის" ფარგლებში დაგეგმილ საერთაშორისო ფორუმზე მოიწვია. თავის მხრივ ძიანგსის გუბერნატორმა სქართველოს იმერეთის რეგიონისა და ძიანგსის პროვინციის დამეგობრების შესახებ ინიციატივა გამოთქვა. ჩინეთში, ინიციატივა „ერთი სარტყელი ერთი გზის" ფარგლებში ორგანიზებული აბრეშუმის გზის ქვეყნების ბიზნეს სამიტი დასრულდა. სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ინფორმაციით, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი ნინო ჩიქოვანი აბრეშუმის გზის საერთაშორისო ვაჭრობის პალატის ვიცე-პრეზიციდენტია და სამიტში სწორედ ამ რანგით მიიღო მონაწილეობა. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი ღონისძიების პირველ, ერთ-ერთ ძირითად პანელზე, სახელწოდებით: „სარტყელისა და გზის შექმნა და თანამშრომლობის მექანიზმი" მოდერატორისა და მომხსენებლის რანგში წარდგა. მათივე ინფორმაციით, სამიტი სიანში ორ დღეს გაგრძელდა. ღონისძიების ფარგლებში, სიანში ჩატარდა საერთაშორისო კულტურის გამოფენაც. ვიზიტის ფარგლებში, ნინო ჩიქოვანი ხვალ ჩინეთის ქალაქ გუანჯოუში საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წარმომადგენლობას გახსნის. საქართველოს სავაჭრო- სამრეწველო პალატა აბრეშუმის გზის საერთაშორისო ვაჭრობის პალატასთან ინიციტივა „ერთი სარტყელი ერთი გზის" ფარგლებში თანამშრომლობს. პალატებს შორის გაფორმებულია მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც მხარეები ინიციატივაში ჩართულ ქვეყნებს შორის სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებაზე მუშაობენ. 