საქართველოში ჯანმრთელობისთვის საშიში სამოსი იყიდება – როგორ ამოვიცნოთ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => samosi [1] => sintetika ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126214 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => samosi [1] => sintetika ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126214 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1215 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => samosi [1] => sintetika ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => samosi [1] => sintetika ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126214) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1215,15257) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 111522 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-27 17:23:36 [post_date_gmt] => 2017-02-27 13:23:36 [post_content] => „მე არ ვიცავ დაწერილ წესებს, ვმოქმედებ გულის კარნახით. თუმცა ეს ხშირად მიქმნის პრობლემებს,“ - ამის შესახებ ინგლისის პრინცესამ, ლედი დაიანამ 1995 წელს განაცხადა. 2 წლის შემდეგ კი, 36 წლის ასაკში, „ხალხის პრინცესა“ მოკლეს. სულ მალე გამოფენაზე გამოიტანენ ლედი დაიანას 25 ყველაზე ცნობილ აქსესუარს. გამოფენის კურატორი ელერი ლინი ამბობს, რომ დაიანა ცდილობდა, მაქსიმალურად გამოეხატა სითბო უბრალო მოქალაქეებთან შეხვედრისას. პრინცესამ უარი თქვა სამეფო პროტოკოლით გათვალისწინებულ აქსესუარზე - ხელთათმანებზე, რადგან სურდა, ადამიანებისთვის ხელის ჩამორთმევის დროს არ გაეჩინა ერთგვარი ბარიერი და პირდაპირი კონტაქტი ჰქონოდა მათთან. დაიანამ უარი თქვა შლაპებზეც, რადგან ხელს უშლიდა ბავშვების ჩახუტებისას. „როდესაც სტუმრობდა, მაგალითად, საავადმყოფოებს, მას ყოველთვის ეცვა ჭრელი, მხიარული ფერის სამოსი, რომლითაც უფრო მეტ სითბოს ასხივებდა. ასევე, ეკეთა მსხვილი ნაკეთობის სამკაულები, რომ ბავშვებს ეთამაშათ, როდესაც პრინცესას ისინი ხელში ჰყავდა აყვანილი,“ - ამბობს ლინი. [post_title] => რატომ არასოდეს ეკეთა პრინცესა დაიანას ხელთათმანები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ratom-arasodes-eketa-princesa-daianas-kheltatmanebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-27 21:56:15 [post_modified_gmt] => 2017-02-27 17:56:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=111522 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 95574 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-12-14 14:54:46 [post_date_gmt] => 2016-12-14 10:54:46 [post_content] => ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წევრებს ჩაცმისა და მაკიაჟის სტანდარტები დაუწესდათ - უწყების შინაგანაწესში გამგებლის, ლაშა გოგიას ბრძანებით, ცვლილებები შეიტანეს. აღნიშნული ცვლილებების მიხედვით, გამგეობის თანამშრომელი ვალდებულია, სამუშაო დღეებში საქმიანი სამოსი ეცვას. „დაუშვებელია სამუშაოზე გამოცხადდეს მოსამსახურე სპორტული სტილის ტანსაცმლითა და ფეხსაცმლით, ტანზე მომდგარი შარვლით, კაბითა თუ ქვედაბოლოთი, ღრმა დეკოლტირებული და გამჭვირვალე პერანგით, წვრილი ზონარის მქონე ყველსახის ტანსაცმლით. დაუშვებელია სამსახურში მკვეთრი მაკიაჟითა და არასტანდარტული თმის ვარცხნილობით გამოცხადება,“ - აღნიშნულია ბრძანებაში. როგორც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში „ფორტუნას“ განუცხადეს, ეს სიახლე არ არის და გამგეობის შინაგანაწესში ყოველთვის იყო განსაზღვრული ჩაცმის სტილი. გამგეობაში ასევე ამბობენ, რომ საჯარო სამსახურების შინაგანაწესში ხშირად არის განსაზღვრული, როგორი ჩაცმის სტილი უნდა ჰქონდეთ თანამშრომლებს. „ეს არ არის ახალი ამბავი არცერთ მუნიციპალიტეტში. ბუნებრივია, საჯარო მოხელე საჯარო სამსახურში, სადაც იმართება მოქალაქეების მიღება უნდა იყოს მოწესრიგებული. ჩვენი მუნიციპალიტეტი არ არის პირველი, ვინც ეს შინაგანაწესი მიიღო, ეს ყოველთვის იყო და ახლა უბრალოდ კონკრეტულ მუხლებში არის ცვლილებები შეტანილი. სხვადასხვა დაწესებულებაში არის ჩაცმის სტილი განსაზღვრული. ამ ბრძანების საჯაროდ გამოტანა მგონი არის ვიღაცის პირადი ინტერესი,“ - აცხადებენ გამგეობაში. კითხვაზე - კონკრეტულად რა ცვლილებები შეიტანა გამგებელმა ბრძანებაში, გამგეობაში აცხადებენ, რომ ლაშა გოგია აღნიშნულ თემაზე კომენტარს არ აკეთებს, რადგან „ეს არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ფაქტი“. ეთიკა და ქცევის წესები საჯარო სამსახურში მთავრობის მიერ დადგენილი არ არის. როგორც საჯარო სამსახურის ბიუროში აცხადებენ, ეთიკის და ქცევის წესებს მთავრობა, სავარაუდოდ, მომავალ წელს დაამტკიცებს, სადაც საჯარო მოსამსახურის ეთიკური ქმედებები იქნება გაწერილი. რაც შეეხება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შინაგანაწესს, საჯარო სამსახურის ბიუროს იურისტის, ელგუჯა მაკალათიას თქმით, თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტს და სხვა საჯარო სამსახურს განსაზღვრული აქვს ჩაცმის სტილი. „სამინისტროებისა და მუნიციპალიტეტების უმეტესობას ჩაცმის წესი აქვს საქმიანი. მაგალითად, პარლამენტის რომ ავიღოთ, იქ არათუ განსაზღვრულია ჩაცმის წესი, არამედ დეტალურად სანტიმეტრებში არის გაწერილი ყველაფერი. ყველა საჯარო სამსახური თავად ადგენს ჩაცმის წესს და ამის სრული უფლება აქვს. ზოგიერთ სამინისტროს ეს წესები აქვს დადგენილი, ზოგიერთს არა. შეუძლიათ ფორმა შემოიღონ, კონკრეტულად ავიღოთ ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო, თანამშრომლები პირდაპირ ვალდებულები არიან რომ მოქალაქეთა მისაღებში მსხდომთ აუცილებლად თეთრი მაისური უნდა ეცვათ. პროკურატურაში პროკურორებს პირდაპირი ვალდებულება აქვთ, როგორ უნდა ეცვათ. ჩაცმის წესის დადგენა არის დაწესებულების ჩვეულებრივი დისკრეციული უფლება,“ - აცხადებს ელგუჯა მაკალათია. გვანცა ბზიავა [post_title] => მოკლე კაბა სამსახურში აკრძალულია? - რას ამბობენ საჯარო სამსახურის ბიუროში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mokle-kaba-samsakhurshi-akrdzalulia-ras-amboben-sajaro-samsakhuris-biuroshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-14 15:12:03 [post_modified_gmt] => 2016-12-14 11:12:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=95574 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 89471 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-11-21 12:34:39 [post_date_gmt] => 2016-11-21 08:34:39 [post_content] => სამეგრელოს სკოლებში მოსწავლეებს გაშლილი თმით, დახეული ჯინსებით და გალაქული ფრჩხილებით სიარული აეკრძალათ. რაიონული რესურსცენტრების სიტყვიერი მითითება პედ.საბჭოს სხდომებზე დირექტორებმა გაახმაურეს. მოსალოდნელი შეზღუდვის შესახებ სწავლის დაწყებამდე არც სკოლის თანამშრომლები გაუფრთხილებიათ და არც მშობლები. შედეგად, მოსწავლეების უმეტესობა მოუმზადებელი აღმოჩნდა. მოულოდნელად დაწესებული აკრძალვები კი იმთავითვე დასარღვევად განწირული. მოსაწყენია, იყო “თინეიჯერი”, მთელ შენ დროს ატარებდე სკოლაში და ამ სკოლისთვის უცხო იყოს შენი სურვილები, მიუღებელი იყოს შენი სტილი. ხოლო ის ორი შარვალი და მაისური სექტემბრის პირველ კვირას ძლივს რომ მოირგე საძინებლის კარადაში პატარავდებოდეს, იმიტომ რომ სასწავლო ნაწილმა დაგიბღვირა – “პატრონი არ გყავსო?” და შენ დამრიგებელსაც უსაყვედურეს შენი ჩაცმულობის გამო. საჯარო სკოლების უმეტესობაში, მოსწავლეებს ფორმა არ აქვთ. თუმცა დირექტორების და პედაგოგების ერთი ნაწილი ბავშვებს იმაზე მეტ შეზღუდვებს უწესებს, ვიდრე შინაგანაწესით აქვს განსაზღვრული. სასკოლო შინაგანაწესის თანახმად (უმეტეს სკოლებში ეს ჩანაწერი არსებობს), მოსწავლის ჩაცმის წესი ასეთია: “მოსწავლე უნდა იმოსებოდეს სადად, ასაკთან შესაფერისად. დაუშვებელია შეუფერებელი, გამომწვევი, ვულგარული, ავანგარდული ან/და ექსცენტრული ჩაცმულობა. მოსწავლისათვის აკრძალულია მოკლე შარვლის ტარება. მოსწავლისათვის აკრძალულია სკოლაში გამოცხადება შეღებილი თმით და „მაკიაჟით“. ვაჟები უნდა გამოცხადდნენ მოკლედ შეჭრილი თმით.” ზოგიერთი დირექტორი უფრო შორს მიდის და გოგონებს და ქალ მასწავლებლებს შარვლის ჩაცმასაც უკრძალავს. “მე მიყვარს თავისუფლება. უქმეებზე ბენსიმონებით და ჯინსებით დავდივარ, მაგრამ სამსახურში ასე ვერ ვიცვამ”- გაგვიმხილა ერთ-ერთი სკოლის ქართულის მასწავლებელმა. “ოდნავ გახეხილი ჯინსი მეცვა, დირექტორმა შენიშვნა მომცა – რა მაგალითს აძლევ ბავშვებსო. მას შემდეგ ის შარვალი აღარ ჩამიცვამს და ჩემი სადამრიგებლოს ბავშვებსაც ვთხოვ, ისე ჩაიცვან, არ შემიქმნან პრობლემები ადმინისტრაციასთან”. სკოლის შინაგანაწესი ჩაცმასა და სამკაულებზე შეზღუდვებს მასწავლებლებსაც უწესებს:“დასაქმებული უნდა იმოსებოდეს კლასიკურად (კლასიკური პიჯაკი, კოსტუმი, ჰალსტუხი, პერანგი, ქვედაბოლო და სხვ), სადად, ელეგანტურად და გემოვნებით.” – ვისი გემოვნებით? ამ შეკითხვას შინაგანაწესი არ პასუხობს. ზოგიერთი სკოლის ადმინისტრაცია უფრო სიღრმეებშიც მიდის. რუსთავის მე-6 სკოლის შინაგანაწესში ვკითხულობთ: “კაბა, რომელსაც ქალი დასაქმებული ატარებს, არ უნდა იყოს ღრმად ჩაჭრილი და არ უნდა სცდებოდეს მის მუხლებს. ქალი დასაქმებულისთვის დაუშვებელია ღრმად ჩაჭრილი ზედატანის ტარება”. რუსთავის მე-6 საჯარო სკოლაში ვიკითხეთ, რატომ დადგა შინაგანაწესში ამ ფრაზების ჩაწერის აუცილებლობა. “მხოლოდ და მხოლოდ პრევენციის მიზნით! დეკოლტეს სიღრმეს და კაბის სიგრძეს, არავის ვუზომავთ. ჯერ-ჯერობით არც გვქონია შემთხვევა, რომ მასწავლებელი ასეთი გამომწვევი ჩაცმულობით მოსულიყო სკოლაში. შინაგანაწესშიც იმიტომ წერია, რომ ასე ჩაცმის სურვილი არ გაუჩნდეს რომელიმეს,” – განაცხადა სკოლის საინფორმაციო მენეჯერმა მანანა ლომიძემ. განათლების მკვლევარი ნათია გორგაძე, რომელიც “ინტერკულტურული განათლების ასპექტების კვლევის” ავტორია, ვარაუდობს, რომ ვიწრო ჩარჩოებში მოქცეული სასკოლო საზოგადოება მზად არ არის მოსწავლეებთან, როგორც ინდივიდებთან ურთიერთობისთვის. “მოზარდები ცდილობენ იყვნენ სხვებისგან განსხვავებულები. ეს არ მოსწონთ მასწავლებლებს და ისეთი ფორმით აძლევენ შენიშვნებს, დემონსტრაციულად, რომ მოსწავლე უხერხულ სიტუაციაში ვარდება და ნერვიულობს. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სკოლა არ არის ლოიალური იმ მოსწავლეების მიმართ, ვისაც მიდრეკილება აქვს ინდივიდუალიზმისკენ,” – განაცხადა ნათია გორგაძემ. წყარო edu.aris.ge [post_title] => დახეულ ჯინსებს, მაკიაჟს და შეღებილ თმას სკოლები კრძალავენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dakheul-jinsebs-makiadjs-da-sheghebil-tmas-skolebi-krdzalaven [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-21 12:37:02 [post_modified_gmt] => 2016-11-21 08:37:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=89471 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 111522 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-27 17:23:36 [post_date_gmt] => 2017-02-27 13:23:36 [post_content] => „მე არ ვიცავ დაწერილ წესებს, ვმოქმედებ გულის კარნახით. თუმცა ეს ხშირად მიქმნის პრობლემებს,“ - ამის შესახებ ინგლისის პრინცესამ, ლედი დაიანამ 1995 წელს განაცხადა. 2 წლის შემდეგ კი, 36 წლის ასაკში, „ხალხის პრინცესა“ მოკლეს. სულ მალე გამოფენაზე გამოიტანენ ლედი დაიანას 25 ყველაზე ცნობილ აქსესუარს. გამოფენის კურატორი ელერი ლინი ამბობს, რომ დაიანა ცდილობდა, მაქსიმალურად გამოეხატა სითბო უბრალო მოქალაქეებთან შეხვედრისას. პრინცესამ უარი თქვა სამეფო პროტოკოლით გათვალისწინებულ აქსესუარზე - ხელთათმანებზე, რადგან სურდა, ადამიანებისთვის ხელის ჩამორთმევის დროს არ გაეჩინა ერთგვარი ბარიერი და პირდაპირი კონტაქტი ჰქონოდა მათთან. დაიანამ უარი თქვა შლაპებზეც, რადგან ხელს უშლიდა ბავშვების ჩახუტებისას. „როდესაც სტუმრობდა, მაგალითად, საავადმყოფოებს, მას ყოველთვის ეცვა ჭრელი, მხიარული ფერის სამოსი, რომლითაც უფრო მეტ სითბოს ასხივებდა. ასევე, ეკეთა მსხვილი ნაკეთობის სამკაულები, რომ ბავშვებს ეთამაშათ, როდესაც პრინცესას ისინი ხელში ჰყავდა აყვანილი,“ - ამბობს ლინი. [post_title] => რატომ არასოდეს ეკეთა პრინცესა დაიანას ხელთათმანები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ratom-arasodes-eketa-princesa-daianas-kheltatmanebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-27 21:56:15 [post_modified_gmt] => 2017-02-27 17:56:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=111522 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 11 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 760eb9be19a9b2cafa5638784cee0994 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )