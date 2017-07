შავ ზღვაში მაშველებმა 14 ადამიანი გადაარჩინეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shtormi [1] => shavi-zghva [2] => shtormi-acharashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147942 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shtormi [1] => shavi-zghva [2] => shtormi-acharashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147942 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3534 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shtormi [1] => shavi-zghva [2] => shtormi-acharashi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shtormi [1] => shavi-zghva [2] => shtormi-acharashi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147942) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7692,3534,8355) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125540 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-26 12:59:51 [post_date_gmt] => 2017-04-26 08:59:51 [post_content] => იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ, ეროვნული სანავიგაციო სისტემის შექმნის პროექტის ფარგლებში, შავი ზღვის სანაპირო ზოლის საველე აღწერითი სამუშაოები დაასრულა. საჯარო რეესტრის საველე ოპერატორებმა სრულად აღწერეს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის ტურისტულად ისეთი აქტიური არეალები, როგორიცაა ბათუმი, ქობულეთი, ფოთი, სარფი, გონიო, კვარიათი, ჩაქვი, ბუკნარი, ციხისძირი, შეკვეთილი, ურეკი, გრიგოლეთი, მალთაყვა და ანაკლია. სამუშაოების შედეგად, სრულად აღწერილია 158 კვადრატული კილომეტრი ფართობი, შეიქმნა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის გეოგრაფიული მონაცემების ბაზა, რომელშიც 16000-მდე ობიექტია შეტანილი. მათ შორის კვების და განთავსების 2479 ობიექტი, განათლების და ჯანდაცვის 710 ობიექტი, 245 სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაცია, 685 საფინანსო დაწესებულება (ბანკები, ბანკომატები, მიკრსაფინანსო ორგანიზაციები), 2966 სავაჭრო ობიექტი, 1173 ობიექტი მომსახურებისა და ტურიზმის სფეროდან, კულტურის, დასვენებისა და გართობის 558 ობიექტი, 266 სპორტული მოედანი და სტადიონი, სატრანსპორტო სფეროს 911 ობიექტი, 5679 საგზაო ნიშანი და სხვ. "შპს „ბათუმის წყალის“ მობილური ჯგუფები მოსალოდნელი საშტორმო მდგომარეობის გამო მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადავიდა. სპეცტექნიკის მეშვეობით უწვეტად მიმდინარეობს ზღვაში გამსვლელი სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები", - ნათქვამია ბათუმის მერიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ბათუმში შტორმია, ვიდეოს „ფეისბუქის" მომხმარებელი კობა ფარტენაძე ავრცელებს. „მიუხედავად იმისა, რომ 6 ბალამდე შტორმი ფიქსირდება, ზღვა არ გადმოვა, არც არსებული ამინდის კიდევ უფრო გაუარესებაა მოსალოდნელი," - წერს ვიდეოს ავტორი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 17 – 19 თებერვალს ღამის საათებში გაძლიერდება ყინვა. 18 – 19 თებერვალს ქვეყნის ტერიტორიის უმეტეს ნაწილზე უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. დღის საათებში შედარებით დათბება. 