“შედი, გარეთ დაგელოდები…” – თაკო ნაცვლიშვილი ვიქტორია სეკრეტის მაღაზიასთან (ვიდეო)

"მადლობა ყველას გულშემატკივრობისთვის, გვერდში დგომისთის, მინდა იცოდეთ, რომ მართლა ძალიან ვაფასებ. სამწუხაროდ წელს უარყოფითი პასუხი მივიღე, თუმცა ამასთან ერთად დიდი გამოცდილებაც. წლევანდელი წარუმატებლობა არ ნიშნავს, რომ შემდეგ წელს დავნებდები, პირიქით, მეტი შემართებით გავალ და ამ წელს მაქსიმალურად გამოვიყენებ მოსამზადებლად", - წერს თაკო ნაცვლიშვილი. შეგახსენებთ, რომ თაკო ნაცვლიშვილმა პირველი ტური წარმატებით გაიარა. მის მხარდასაჭერად, ქართველი ფანები სოციალურ ქსელში აქტიურ კამპანიას აწარმოებდნენ. "მეგობრებო, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას გულშემატკივრობისთვის, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ hushtag-ი არაფერს არ წყვიტავს. ამ პრინციპით VS-ში მოდელებს არ ირჩევენ", - წერს ის სოციალურ ქსელში. 