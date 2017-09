„შინაურების“ პროდიუსერმა, ლაშა ბასლანძემ „იმედი“ დატოვა – ტელეშოუ ეთერში აღარ გავა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lasha-baslandze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160307 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lasha-baslandze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160307 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5674 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => lasha-baslandze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => lasha-baslandze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160307) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5674) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140755 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-23 14:16:07 [post_date_gmt] => 2017-06-23 10:16:07 [post_content] => „შინაურების“ პროდიუსერი ლაშა ბასლანძე ეხმაურება იმ კადრებს, რომლებიც „ლიბერალმა“ გაავრცელა. როგორც გამოცემა წერს, აქ ასახულია ისანი-სამგორის პოლიციის სამმართველოს მეშვიდე განყოფილებაში შოთა პაკელიანის დაკითხვის პროცედურა, სადაც ნარკოტიკების მოხმარების ბრალდებით დაკავებულს გარეშე პირების თანდასწრებით აშიშვლებენ... ლაშა ბასლანძე, რომელსაც ხელისუფლებაში მეგობრები ჰყავს და „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერად მიიჩნევა, წერს: „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო / Ministry of Internal Affairs of Georgia ესენი არიან თქვენი მტრები და ეგ დაიმახსოვრეთ! ასე იბადებოდნენ ახალაიები და კოდუები) დღეს კიდე იცით, სადაც არიან. ყველას იგივე უწერია თუ გაექცევა. უნდა მაგრად დაფიქრდეთ ამაზე! „ბირჟა მაფიის“ ბიჭებს ვინც ჩაუდო, იმათზე რა ხდება? გგონიათ, ვინმე დაივიწყებს მაგ ამბავს?) თან, ერთ-ერთი, როგორც ვიცი, გიორგი იმერლიშვილია, რომელმაც 2010 წელს იმავე მეთოდით დამიჭირა მაწამა და გლდანში გამიშვა. ცხოვრების ბოლო წამამდე არ მოვეშვები ამ ამბავს! დაიჭირეთ და საჯაროდ აგებინეთ პასუხი ყველას, ვინც ქვეყანას აქცევს, თორე ხვალ თქვენც გასაქცევად გექნებათ საქმე და მე ამაზე მაგრად გული მეტკინება, იმიტომ რომ რაღაც წვლილი მეც მაქვს იმაში, დღეს რომ მაგ თბილ სკამებზე ზიხართ. წარმატებები და არ გეგონოთ, რომ ვინმე რამეს დაივიწყებს“. ლაშა ბასლანძე: „ბირჟა მაფიის" ბიჭებს ვინც ჩაუდო, იმათზე რა ხდება?"

საჯარო ადგილებში სიგარეტის მოწევა იკრძალება: პარლამენტმა კანონი პირველი მოსმენით მიიღო. ინიციატივას მჯომხრეებიც ჰყავს და მოწინააღმდეგეებიც. გთავაზობთ გამოხმაურებებს, რომლებიც სოციალურ ქსელში გამოჩნდა. ინგა გრიგოლია: „ჩემი ორდღიანი ომი სიგარეტთან და ამდენი სტატუსების კითხვა მოწევაზე, იმით დამთავრდა, რომ წეღან ავდექი, სახლი გადავჩხრიკე, სიგარეტი ვიპოვე და გავაბოლე. მგონი, უკურეაქცია მომცა ამ ანტინიკოტინურმა კამპანიამ (((((((((((( არადა, მომხრე ვარ კი არა, მომხრეთა შორის ერთ-ერთი პირველი ვარ, რომ რომ რამენაირად ცოტათი მაინც შევზღუდოთ მოწევა". ნანუკა ჟორჟოლიანი: „არადა, მარტივად შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარება. უბრალოდ უნდა დაანებოთ მოწევას თავი. (თვითკმაყოფილების სმაილი)" ლაშა ბასლანძე: „კაი, მაშინ მოსაწევსაც გარეთ მოვწევთ, რა..." სალომე ასათიანი: „ორი „სივრცე", ერთმანეთისგან მხოლოდ პირობითი საზღვრით გამიჯნული მწეველების და არამწეველების ოთახები, არის დიდი ილუზია და მტკნარი სიცრუე. ბოლი აღწევს მაინც ყველგან. სიგარეტთან მთელი ზრდასრული ცხოვრებაა ე.წ. ლავ-ჰეით ურთიერთობა მაქვს, მაგრამ ჩემთვის ძალიან ცხადია, რომ სადაც არამწეველები და მით უმეტეს ბავშვები არიან, ეს ბოლი და გამონაბოლქვი არ უნდა იყოს იქ. აღარაფერს ვამბობ მომუშავე პერსონალზე, ოფიციანტებზე, რომლებსაც საათობით უწევთ ამ შხამის სუნთქვა. ასეთი კამათი და უკმაყოფილება ყველა ქვეყანამ გადაიტანა სადაც აკრძალვა შემოიღეს. მაგრამ ცხოვრობენ როგორღაც". რამილია ალიევა: „უკაცრავად, თქვენ ევროპელობა მარტო უვიზობა გეგონათ?!" ირაკლი გაფრინდაშვილი: „თქვენ მოწიეთ ცეცხლი"

როგორ ეხმაურებიან სიგარეტის მოწევის აკრძალვას საჯარო სივრცეებში - „თქვენ ევროპელობა მარტო უვიზობა გეგონათ?!"

„გუდვილში" ერთი კილოგრამი ალუჩა 109 ლარი ღირს. ამ ინფორმაციამ ინტერნეტსივრცე მოიარა და მხიარულების ახალ მიზეზად იქცა სოცქსელებში. როგორც რადიო „ფორტუნამ" გაარკვია, 109-ლარიანი აოლუჩის გაყიდვის პრობლემა სუპერმარკეტს ნამდვილად არ შექმნია და მთელი მარაგი ორ დღეში ამოიწურა. მეორე დღეა, ძვირად ღირებული ალუჩა სოცქსელში ყველაზე სახალისო კომენტარებს „იმსახურებს". გთავაზობთ ყველაზე საინტერესო, ორიგინალურ და მხიარულ კომენტარებს „ფეისბუქიდან". „ერთი-ორი თვეც და პატარა კუნძულსაც იყიდით" „ნეტა, პორცია ჩაქაფული რა ღირს?" „ფეხმძიმე ცოლს ალუჩა რომ მოუნდეს, უნდა გაშორდე. ოჯახებს ანგრევენ, ფაქტობრივად" „აიფონზე მოკბეჩილი ვაშლი შეიძლება, ალუჩამ ჩაანაცვლოსო, გავიგე..." „მოვითხოვოთ ალუჩის ინფლაცია" სოცქსელში ასევე გამოჩნდა ფოტომონტაჟი, სადაც ოქროს ბეჭედში ბრილიანტის მაგივრად ალუჩა ზის. https://www.facebook.com/raikomismdivani79/posts/10154509924776342 https://www.facebook.com/shalvanatelashviliofficial/posts/1231839983602294 https://www.facebook.com/tamuna.lekveishvili/posts/1831277630219502 https://www.facebook.com/irina.sarishvili.98/posts/680960975409123 https://www.facebook.com/leonard.ford.90/posts/1499721916766232 https://www.facebook.com/dgorgiladze/posts/10209632993724187 https://www.facebook.com/guram.rogava/posts/10202853872424927

„ფეისბუქ"-მარგალიტები 109-ლარიანი ალუჩის შესახებ - „ოჯახებს ანგრევენ, ფაქტობრივად..." 