„შონეფელდის“ აეროპორტის ერთ-ერთი ტერმინალი ევაკუირებულია

ჰანოვერი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაიბომბა. დაბომბვის შედეგად გარდაიცვალა ათასობით ადამიანი და განადგურდა შენობების დიდი ნაწილი.

1943 წლის 9 ოქტომბერს, 1245 ადამიანი დაიღუპა და 250 000 უსახლკაროდ დარჩა, 261 000 ბომბის მეშვეობით.

ძველი ბომბების გამო, ბოლო ევაკუაცია გერმანიაში, აუგსბურგში გასულ წელს, შობის დღეს მოხდა.

სამშენებლო სამუშაოების დროს აღმოჩენილი 1.8 ტონა ბომბის გამო, 54 000 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა.

სულ მცირე 68 დაღუპული ბავშვი - მორიგი საშინელი ტრაგედია ალეპოში [post_title] => სულ მცირე 68 დაღუპული ბავშვი - მორიგი საშინელი ტრაგედია ალეპოში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sul-mcire-68-daghupuli-bavshvi-morigi-sashineli-tragedia-aleposhi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-17 09:43:51 [post_modified_gmt] => 2017-04-17 05:43:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123034 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 108062 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-02-13 10:24:12 [post_date_gmt] => 2017-02-13 06:24:12 [post_content] => გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში მომხდარი ინციდენტის შედეგად 50-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. ამის მიზეზი შენობაში გაურკვეველი სახის ნივთიერების გამოფრქვევა გახდა, რომელიც მგზავრთა კონტროლისა და საბარგო ზონაში მოხდა. მაშველების ვარაუდით, ინციდენტი კონდიცირების სისტემის მწყობრიდან გამოსვლას უკავშირდება. დაშავებულთა უმეტესობა ხველას და თვალების წვას უჩიოდა. მათ სამედიცინო დახმარება გაეწიათ. მომხდართან დაკავშირებით აეროპორტმა დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში მუშაობა შეწყვიტა და ხალხის ევაკუაცია განახორციელდა. ასობით მგზავრს აეროპორტის შენობის გარეთ, ყინვაში დგომა მოუხდა. ერთი საათის შემდეგ, მგზავრები შენობაში შეუშვეს. აეროპორტმა მუშაობა მალევე განაახლა. ჰამბურგის აეროპორტში ინციდენტი მოხდა 