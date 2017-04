სიცოცხლის ბოლოს ჰიტ ლეჯერი უბედური იყო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => hit-lejeri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122674 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => hit-lejeri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122674 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => hit-lejeri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => hit-lejeri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122674) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8202) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 120616 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-07 07:45:48 [post_date_gmt] => 2017-04-07 03:45:48 [post_content] => „იუთუბზე“ ჰიტ ლეჯერის შესახებ დოკუმენტური ფილმის „მე ჰიტ ლეჯერი ვარ“ პრემიერა შედგა. „პატრიოტის“, „ბნელი რაინდისა“ და „კუზიანი მთის“ ვარსკვლავი 2008 წელს 28 წლის ასაკში გარდაიცვალა, რომლის შემდეგაც „ბნელ რაინდში“ შესრულებული ჯოკერის როლისთვის მან „ოსკარი“ მიიღო. ფილმის შექმნაში მონაწილეობა ნაომი უოტსმა და ემილ ჰირშმა მიიღეს, რეჟისორები კი ენგ ლი და კეტრინ ჰარდვიკი არიან. პროექტი საზოგადოებისთვის ბევრ უცნობ კადრს შეიცავს. მსოფლიო პრემიერა 23 აპრილს გაიმართება. https://www.youtube.com/watch?v=5PPTDsTnaPk [post_title] => „იუთუბზე“ ჰიტ ლეჯერის შესახებ დოკუმენტური ფილმის „მე ჰიტ ლეჯერი ვარ“ პრემიერა შედგა. ავსტრალიაში ჰიტ ლეჯერის პირადი ნივთების გამოფენა გაიხსნება. ინფორმაციას „დეილი მეილი" ავრცელებს. მსახიობის ოჯახისა და სამხრეთ ავსტრალიის სამხატვრო გალერეის შეთანხმებით, გამოფენაზე ლეჯერის პირადი ნივთები იქნება წარმოდგენილი, კერძოდ კი: დღიური, რომელსაც მსახიობი ჯოკერის როლზე მუშაობის დროს აწარმოებდა, ასევე პრემია „ოსკარი", რომელიც მას გარდაცვალების შემდეგ გადასცეს. როგორც ლეჯერის მამამ, კიტ ლეჯერმა განაცხადა, მისი გარდაცვალებიდან სამი წლის შემდეგ ისინი მუზეუმს დაუკავშირდნენ და ჰკითხეს, შესაძლებელი იყო თუ არა მისი კოსტიუმების შენახვა, რაზეც სიამოვნებით დათანხმდნენ. შეგახსენებთ, რომ ფილმების „ბნელი რაინდი", „კუზიანი მთა" და „პატრიოტი", ვარსკვლავი 2008 წელს, 28 წლის ასაკში გარდაიცვალა. რაც შეეხება გამოფენას, ის 2017 წლის ოქტომბერში გაიხსნება. ავსტრალიაში ჰიტ ლეჯერის პირადი ნივთები გამოიფინება ბოლო დროს Twitter-ში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ახალი ტრენდი ჰეშტეგით #7favfilms, სადაც სოციალური ქსელის მომხმარებლები შვიდ საყვარელ ფილმს ირჩევენ. მიუხედავად ახალი ბლოქბასტერების მოზღვავებისა, Twitter-ის მომხმარებლებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით მაინც ფილმი "ბნელი რაინდი" სარგებლობს ჰიტ ლეჯერისა და კრისტიან ბეილის მონაწილეობით. კომპანია Fizziology-ის მონაცემებით, რომელიც სოციალური ქსელების მონიტორინგს ახორციელებს, 14 საათის განმავლობაში "ბნელი რაინდი" 100 000-მა მომხმარებელმა მოიხსენია. გარდა ამისა, Twitter-ის მომხმარებელთა რჩეულ ნუსხაში ფილმები "ვარსკვლავური ომები: იმპერიის საპასუხო დარტყმა", "გაქცევა შოუშენკიდან", "კრიმინალური საკითხავი" და "ნათლიმამა" მოხვდნენ.

"ბნელი რაინდი" Twitter-ის მომხმარებლების საყვარელი ფილმია 