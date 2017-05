სიმპტომები, რომელიც სისხლის საშიშ დაავადებებზე მიუთიეთებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stumrad-eqimtan [1] => nino-sharashenidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127654 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stumrad-eqimtan [1] => nino-sharashenidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127654 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10720 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => stumrad-eqimtan [1] => nino-sharashenidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => stumrad-eqimtan [1] => nino-sharashenidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127654) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15392,10720) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125855 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-27 15:11:36 [post_date_gmt] => 2017-04-27 11:11:36 [post_content] => გადაცემა „სტუმრად ექიმთან“ ბავშვებში გამოვლენილ იმ მთავარ სიმპტომებს დაეთმო, რასაც ყველა მშობელმა უნდა მიაქციოს ყურადღება. რატომ ტირიან ჩვილები გამუდმებით, რა იწვევს უძილობას, როგორ დავძლიოთ შიშები ბავშვებში და რა არის ის საგანგაშო ნიშნები, რომლის გამოვლენისთანავე უნდა მივმართოთ ნევროლოგს, სად ვეძებოთ უსაფუძვლო პანიკისა და რეალური შფოთვის მიზეზი – ამ და სხვა საინტერესო თემებზე გადაცემაში სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ნევროლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელმა, პროფესორმა ნანა გელაძემ ისაუბრა. რა არის ის საგანგაშო ნიშნები, რასაც მშობელმა აუცილებლად უნდა მიაქციოს ყურადღება, როდის არის საჭირო პირველი ვიზიტი ნევროლოგთან? საქმე ის გახლავთ, რომ ასე თუ ისე ბავშვთა ასაკის განვითარების ნორმები ცნობილია, მითუმეტეს, თუ საუბარი არ არის პირველ ბავშვზე. ექიმებს ყურადღებიანი და აჟიტირებული დედა უფრო გვიყვარს. როგორც წესი, დედა ყველაზე ადრე ამჩნევს ბავშვს სხვადასხვა დარღვევას. თუ ბავშვს არ აქვს კარგი ძილი, თუ წოვის დროს ხშირი გადაცდენა ან ხელების კანკალია ქვს, თუ ბჟირდება, ან ლურჯდება, რა თქმა უნდა ბავშვს სჭირდება ნევროლოგის კონსულტაცია. როგორც წესი, ყველა ახალშობილს ნახულობს ნეონატოლოგი, ან პედიატრი და ის იღებს გადაწყვეტილებას, არის თუ არა რაიმე დარღვევა და ადგენს სჭირდება თუ არა პატარას ნევროლოგის კონსულტაცია. მე მიმაჩნია, რომ ყველა ახალშობილი, თვენახევრამდე ასაკში უნდა იყოს კონსულტირებული არა მხოლოდ ნევროლოგის, არამედ ორთოპედის მიერ, რომელიც მენჯ-ბარძაყის სახსარს შეამოწმებს. რაც შეეხება თვალის ქაჩვას და სხვა სიმპტომებს, მოსახლეობაში არის კლიშე, მშობელი კარში შემოსვლისთანავე მეუბნება, რომ ბავშვი თვალებს ქაჩავს, ენას ყოფს, თავს უკან აგდებს და თავად აქვს გამზადებული ქალა შიდა წნევის დიაგნოზი. სინამდვილეში ქალა შიდა წნევის დიაგნოზი იშვიათია, ახალშობილებში თვალის ქაჩვა გარკვეულ ასაკამდე სრულიად ნორმალურია, თავს უკან გაადააგდებს თუ გვერდზე - ეს ბავშვის სურვილია. ქალა შიდა წნევა ისინჯება არა მხოლოდ კლინიკურად, არამედ ნეიროსონოსკოპიით. ექიმი რადიოლოგი ღია ყიფლიბანდიდან ზომავს ტვინის სტრუქტურებს, როდესაც ყიფლიბანდი იხურება, მაშინ ქალა შიდა წნევის სინდრომი ისინჯება, მხოლოდ კომპიუტერული ტომოგრაფიით, ან ბირთვულ მაგნიტური ტომოგრაფიის საშუალებით. მშობლებისგან ხშირად გვსმენია, რომ ბავშვს აქვს ცუდი ზნე, ან ბავშვი არის ”მუთაქასავით”, რა არის იმის მიზეზი, რომ ბავშვი გამუდმებით ტირის? ჯანმრთელი, მაძღარი და მშრალი ბავშვი უმიზეზოდ როგორც წესი, არ ტირის. მას შესაძლოა ჰქონდეს მუცლის კოლიკა, ან გადახურებულია, ან სულაც დედასთან სურს. როდესაც ბავშვი ტირის, ეს არის სიგნალი, რომ მას სჭირდება მიხედვა, დედამ უნდა შეამოწმოს რა აწუხებს, ამის შემდეგ კი მიმართოს ექიმს. რაც შეეხება დუნე ბავშვს, ესეც ცოტა გვაშინებს ხოლმე, ბავშვმა უნდა აგრძნობინოს მშობელს რა უნდა. გააჩნია სიტუაციას, თუ მშობელი გაწონასწორებულია, ბავშვი იზრდება მშვიდ გარემოში, შესაძლოა, ნამდვილად არ იტიროს. ხშირად ბავშვებს პირველ თვეებში უჭირთ დაარეგულირონ ძილის რეჟიმი, ხომ არ არის რაიმე რეკომენდაცია, რომელიც დაეხმარება მშობელს? ჩვენს რეალობაში ბოლო პერიოდში თითქმის ყველა მშობელი ბავშვის უძილობას უჩივის, როდესაც გამოვკითხავ, ისეთი სავალალო და არასწორი რეჟიმით ცხოვრობს ბავშვი, სულაც არ არის გასაკვირი, რომ ღამით ცუდად სძინავს. მაგალითად, 2-3 წლის ბავშვი მიდის ბაღში და 18:00 საათზე დედას უკან მოყავს, ამის შემდეგ მშობელი, ჩემი აზრით ვალდებულია გაასეირნოს, მშვიდად ესაუბროს, ათამაშოს, წაუკითხოს ზღაპარი, დაბანოს და დააძინოს. რა ხდება ნაცვლად ამისა: მშობელი ურთავს ტელევიზორს, ან აძლევს ტელეფონს და თვითონ სხვა საქმეს აკეთებს. ჩვენ ემოციური ხალხი ვართ, როდესაც ყველა სამსახურიდან ბრუნდება, არის ხმაური. მაგალითად პატარას ჰყავს ძიძა, რომელსაც საღამომდე ბავშვი მშვიდად ჰყავს, საღამოს კი მოდიან ოჯახის წევრები და იწყება ქაოსი. საღამოს ბავშვი მშვიდად უნდა იყოს. ბოლო პერიოდში საძილე საშუალებას კი არ ვაძლევ, მე მშობელს ვაძლევ რეკომენდაციას და ძალიან ხშირად სწორედ ამით ვშველი. არსებობს მცენარეული საძილე საშუალებები, საჭიროა თუ არა ისინი, როდესაც ბავშვს ცუდად სძინავს და რეალურად როგორ მოქმედებს? ექიმი ვალდებულია დანიშნოს მხოლოდ ლიცენზირებული პრეპარატები. მე კატეგორიულად ვეწინააღმდეგები სხვადასხვა ჰომეოპათიურ საშუალებებს. თუ მცენარეული საშუალება იყიდება აფთიაქში, არის ლიცენზირებული, რატომაც არა, მე მომხრე ვარ, დაინიშნოს მცენარეული, ვიდრე ქიმიური პრეპარატი. თუმცა, წამლის დანიშვნა იმისთვის, რომ მშობელმა კარგად დაიძინოს, ეს მიდგომა არასწორია. პირველ რიგში, უნდა დავადგინოთ, რატომ აქვს ბავშვს ინსომნია, ანუ ძილის დარღვევა. ყველა ასაკისთვის ძილის ხანგრძლივობა განსხვავებულია, თუმცა ესეც კავშირშია ოჯახის ტრადიციებთან, რომლებიც მაგალითად იძინებენ ღამის 02:00 საათზე და შუა დღემდე სძინავთ. მე მშობლებს ვეუბნები, რომ ბავშვმა უნდა გაიღვიძოს 08:00 საათზე და მოწესრიგდეს, რათა მან იაროს საბავშვო ბაღში სკოლაში და ა.შ. მშობლის რითმი მათი საქმეა, ბავშვს კი რეჟიმი სჭირდება. ხშირად ბავშვები იღვიძებენ ღამით და აქვთ შიშის მაგვარი შეკივლებები... არის ასეთი კვლევა პოლისომნოგრაფია, რომელიც ადგენს ძილის ნელი, ან სწრაფი სტადიისას რა დარღვევებია ტვინში. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, შიშები ღამით. ხშირად ეს იმ ტელეგადაცემების, ან კომპიუტერული თამაშების საშიში სიუჯეტის გაგრძელებაა, რასაც დაძინებამდე უყურა. ბავშვი ძალიან ემოციურია, ახლა ყველა ასაკში ერთსა და იმავეს უყურებენ. ის რაც შეიძლება 10-12 წლის ასაკში დასაშვები იყოს, არ შეიძლება 2-3 წლის ასაკის ბავშვმა უყუროს. როდესაც მშობელი ასეთი ჩივილით მოდის, ვიღებთ ელექტროენცეფალოგრამას და ვადგენთ, ხომ არ არის ღამის პაროქსიზმი და ხომ არ მოითხოვს ბავშვი კრუნჩხვისა თუ ეპილეფსიის საწინააღმდეგო პრეპარატების ჩართვას. როდესაც ბავშვს ეშინია ღამით ოთახიდან ოთახში გასვლა, ესეც ხომ არ არის იმის გაგრძელება, რაზეც თქვენ საუბრობდით... ეს ჩვეულებრივი რამ არის. ზოგს ეშინია ტელეფონის ზარის, ან გარეთ გასვლის და ა.შ. გააჩნია რა სოციუმში იზრდება ბავშვი. თუ ბავშვს ბნელ ოთახში შესვლის ეშინია, ჯერ მშობელი უნდა შევიდეს, აანთოს სინათლე და შემდეგ შეიყვანოს ბავშვი. ეს შიში ბავშვს დროთა განმავლობაში გაუვლის. ხშირად მშობელი ბავშვს აშინებს, რომ მოვა ტომრიანი კაცი და მას წაიყვანს, შეიძლება ბავშვი ასე გამოხატავს შიშს. ტრენირება, ანუ ბნელ ოთახში შეყვანის მიჩვევვა, არავითარ შემთხვევაში ბავშვთა ასაკში არ შეიძლება. დღისით უნდა აუხსნას მშობელმა რომ საშიში არაფერია, ნელ-ნელა ბავშვი ამას დაძლევს. რა ინფორმაციის მომცემია ენცეფალოგრამა და რა განსხვავებაა სხვადასხვა მსგავს კვლევას შორის? ელექტროენცეფალოგრამა ეს არის თავის ტვინის ბიოელექტრული აქტივობის ჩანაწერი, მარტივად რომ ვთქვა, როგორც გულის კვლევისას, ვაკეთებთ კარდიოგრამას, იგივეა თავის ტვინის კვლევის დროსაც. ნორმალურად მომუშავე თავის ტვინს აქვს გარკვეული ნორმალური რითმი, ვინაიდან ბავშვის ტვინი ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული, ამ ასაკში გარკვეული ტალღებია ენცეფალოგრამაზე. რეზინის შლემს ამაგრებენ თავზე და ელექტროდების საშუალებით მიმდინარეობს ჩანაწერი. ეს არ არის მავნე, სრულიად უმტკივნეულოა, შეიძლება 24 საათის განმავლობაშიც კი კეთდებოდეს. თუმცა, მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი, აქ უნდა იყოს კლინიკური კვლევა, ფსიქოლოგიური კვლევა, რომ ბავშვის ინტელექტი და განვითარება შევაფასოთ. ყველაზე მეტად ელექტროენცეფალოგრამა ინფორმატიულია ეპილეფსიის დროს. რაც შეეხება კომპიუტერულ ტომოგრაფიას, როდესაც ბავშვის განვითარება მკვეთრად ჩამორჩება ასაკს, აქვს სისუსტე, არის 2 წლის და არ დადის, არის კოორდანაციის დარღვევა, ანუ აშკარა ნევროლოგიურ ჩამორჩენასთან გვაქვს საქმე, ამ დროს ვაკეთებთ კომპიუტერულ ტომოგრაფიას და ბირთვულ მაგნიტურ რეზონანსულ კვლევას,რომელიც უფრო მეტი ინფორმაციის მომცემია. თქვენ ერთ–ერთ ინტერვიუში საუბრობთ, რამდენად ნეგატიური გავლენა შეუძლია მოახდინოს ბავშვზე ხანგრძლივი დროით ტელევიზორთან და გაჯეტებთან ყოფნამ, თუმცა მშობლებს ამის არგუმენტად მოჰყავთ ის, რომ ბავშვებმა სწორედ ეკრანებიდან ისწავლეს რუსული, ან ინგლისური ენა, ფერების, ცხოველების დასახელება... გააჩნია ასკს, არავინ არ უარყოფს, რომ სკოლის ასაკის ბავშვმა გარკვეული პერიოდი შეიძლება გაატაროს კომპიუტერთან, მაგრამ ჩვილობის პერიოდში და მცირე ასაკის ბავშვებში ეკრანების გამოყენება მხოლოდ მავნებლობაა. 2013 წლიდან ამერიკის ფსიქიატრიის ასოციაციამ შემოიტანა დიაგნოზი ”ეკრანდამოკიდებული დაავადება”. ბავშვებში ვითარდება ისეთი დამოკიდებულება, რომელიც ფსიქიატრიულ რუბრიკაში ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიის შემდეგომ არის შეყვანილი. მე ასეთ პაციენტებს ვხვდები ყოველდღე. 2-3 თვის წინ მქონდა შემთხვევა, როდესაც მამამ ღამის 02:00 საათზე შვილს გამოურთო კომპიუტერი, რადგან ძილის დრო იყო. ბავშვმა თვითმკვლელობა სცადა. მყავს პაციენტები, რომლებიც 4-5 თვის ბავშვს საწოლში პლანშეტს უდებენ, რომ დაიძინოს. მობილურ ტელეფონს აქვს გამოსხივება, მას აქვს მოციმციმერ ეკრანი, არის სიუჟეტი, ჩვილისთვის სრულიად გაუგებარი და ჰანგები, რომლებიც მისთვის არ არის საჭირო. ბავშვი იღლება ამის ყურებით და იძინებს. შემდეგ ბავშვს ტელეფონს უკვე ჭამის დროს აძლევენ. საქართველოში სამწუხაროდ ბავშვი დამოუკიდებლად 3-4 წლამდე არც ჭამს და არც იცვამს. მშობელი ფიქრობს, რომ ოღონდ ბავშვმა ჭამოს და სულ ერთია რა გზით. უნდა გაირკვეს, რატომ არ აქვს მადა და რატომ არ ჭამს. მშობელს ბავშვი გარეთ არ გაყავს, არ ანიავებს ოთახს, ამის შემდეგ კი ვითარდება ეკრანთან პათოლოგიური დამოკიდებულება. რატომ უნდა ისწავლოს ფერები კომპიუტერით, ნუთუ მშობელს არ შეუძლია ბავშვს აჩვენოს წითელი ბურთი, მწვანე ბალახი, ან ყვითელი ყვავილი, იმიტომ რომ მშობელი ბავშვთან დიდ დროს არა ატარებს, ეს სავალალოა. ბევრი მშობელია დაკავებული, მაგრამ თუ დედას არ სცალია, მამა იღებს ამას თავის თავზე, ან ბებია. მყავს პაციენტი, სამი წლის, რომელიც არ ლაპარაკობს, მამამ მითხრა დაუწერეთ ციფრებიო, დავწერე და ბავშვმა ინგლისურად მითხრა. ეს სავალალოა, ბავშვი, რომელსაც არ აქვს მეტყველებითი განვითარება, აქვს ალალია - ასე ქვია ამ დარღვევას, წარმოიდგინეთ რამდენი საათი ზის კომპიუტერთან, რომ ინგლისური ტექსტი ისწავლა. ეს მხოლოდ უყურადღებობაა ბავშვის მიმართ. კბილების კრაჭუნი - ამ დროს ამბობენ რომ ბავშვს ჭიები ყავს, რა ხდება ამ დროს? სულ რამდენიმე დღის წინ დედამ მოიყვანა ბავშვი და მითხრა რომ კბილებს აკრაჭუნებს, არადა პატარას სულ ოთხი კბილი აქვს, მან პირველად იგრძნო ეს ხმაური და აგრძელებდა ასე მოქცევას, ეს არაფრის სიმპტომი არ არის. კბილის კრაჭუნი, ანუ ბრუქსიზმი შესაძლებელია ჭიების გამოც იყოს გამოწვეული, შესაძლოა ნევროტიული სენი იყოს. მშობელმა უნდა დაიცვას ჰიგიენა, ძნელია სკოლის ასაკში, თუმცა, უნდა გაატანოს სველი ხელსახოცი, ან სახლიდან გაატანოს საკვები და არ მიირთვას ბავშვმა სკოლის სასადილოში, თუ იქ სისუფთავე არ არის. არ უყიდოს ბავშვს მშობელმა ისეთ ჯიხურებში საკვები, სადაც არ არის ჰიგიენის ნორმები დაცული. რა არის ოპტიმალური ასაკი ბაღსა და სკოლაში ბავშვის მისაყვანად? არის თუ არა რაიმე სტანდარტი? არიან ერთეული ინდივიდები, რომლებსაც 2-2,5 წლიდან შეუძლიათ კომუნიკაცია, არიან მშვიდები და მათთვის ინტეგრაცია პრობლემა არ არის. ბავშვების უმრავლესობა დედისგან განცალკევებას ძალიან მტკივნეულად განიცდის. ასეთ ბავშვს გარკვეული მომზადება სჭირდება. მიიჩნევა, რომ ბაღი არის სამი წლის ზემოთ, თუმცა ამ ასაკში ზოგიერთი ბავშვი ძალიან მძიმე ფსიქოლოგიურ სტრესს განიცდის. ეს ინდივიდუალურია. უფრო ადრეულ ასაკში მიყვანას მე არ ვურჩევ დედებს. უნდა შეასწავლო ბავშვს ის ძირითადი ზნეობრივი ცნებები და შენზე უკეთესად შენს შვილს ვერავინ გაზრდის. ბავშვის ზედმეტი ნერვოტიზაცია არ ღირს, არცერთი სამსახური არ ღირს იმად, რომ ბავშვმა ასე ინერვიულოს. თუმცა, ერთეულ შემთხვევებში შეიძლება ადრეულ ასაკშიც მიყვანა. რაც შეეხება სკოლას, ბავშვს არ აქვს ოსტეოგენეზი ანუ ძვალსახსროვანი სისტემა ისეთი სრულყოფილი, რომ ის 3-4 საათი იჯდეს მერხთან. ბავშვი უნდა მოძრაობდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ირღვევა ტანმდეგობა. მადლობა ღმერთს ამოღებულია აკვანი, ჭოჭინა... ბევრი რამ არის კიდევ მავნე ჩვენს რეალობაში, რომელსაც სამწუხაროდ ტრადიცია ქვია. მშობლებს ისევ ეშინიათ აცრების, რას ფიქრობთ თქვენ? შესაძლოა გარკვეულ წილად მშობლები რომელიმე ექიმის გავლენის ქვეშ არიან. აუცილებლად უნდა აიცრან ბავშვები, ერთი ბავშვი არ არის სტატისტიკა, სტატისტიკა კი იმას ამბობს, რომ დაავადებას უფრო მეტი ზიანი მოაქვს, ვიდრე აცრას. ამიტომ, ის ნუსხა, რაც ამჟამად კეთდება, არის აუცილებელი. არის ძალიან მცირე უკუჩვენება, პირველ რიგში ეს არის ალერგიული რეაქცია. 3-4 თვის წინ გუდაურში გაიმართა კონფერენცია, რომელსაც ყველა წამყვანი პედიატრი და ნევროლოგი ესწრებოდა, ლექცია ჯანდაცვის საერთასორისო ვაქცინაციის ასოციაციის თავჯდომარემ წაგვიკითხა და თქვა, რომ პრაქტიკულად ვაქცინაციას უკუჩვენება არ აქვს. შესაძლებელია ვიფიქროთ, რომ ამის უკან კომერცია დგას, თუმცა ყოველდღიური რეალობა სხვას ამბობს. ნევროზები ბავშვებში - რამდენად სწორია ეს ტერმინი? სიტყვა ნევროზი ბოლო კლასიკაციაში აღარც არის შეყვანილი. ნევროზი შეყვანილია რუბრიკაში სომატოფორმული აშლილობა. რა არის ეს? ფობიები, შიშები, ძილის დაღვევა, ქცევითი აშლილობა, უნებლიე მოძრაობები, უნებლიე შარდვა ან დეფეკაცია. აუცილებელია ნევროლოგის კონსულტაცია. მაგალითად ენაბორძიკობის უკან გარკვეეული შიში დგას, ის სახლში, ბაღში კონფლიქტის მოწმე გახდა, ან დაეცა და ტრამვის შედეგად დაეწყო. შესაძლოა სხვადასხვა სომატოფორმული აშლილობა განვითარდეს მუდმივად უსიამოვნო სოციუმის შედეგად, მაგალითად აგრესიული მშობელი, ან ზეზრუნვა, ან ფიზიკური დასჯა. მე როგორც ნევროლოგი, ასეთი ტიპის დაავადებებს არც ვკურნალობ, პირველ რიგში მე ვასწავლი მშობელს როგორ უნდა მოექცეს ბავშვს და ვაგზავნი ფსიქოლოგთან, ან ლოგოპედთან, იმ შემთხვევვაში თუ ბავშვი დიდია და პრობლემა რამდენიმე წელს ითვლის. ფარისებრი ჯირკვლის კიბო მესამე ადგილზეაძუძუს კიბოსა და საშვილოსნოს კიბოს შემდეგ. პაციენტმა უნდა იცოდეს, როგორ მოიქცეს, მნიშვნელოვანია დროული დიაგნოსტიკა. ამიერკავკასიის რეალობაში ”ავერსის კლინიკა”არის ერთადერთი სპეცილიზირებული დაწესებულება, სადაც ერთ სივრცეში ხდება,როგორც დიაგნოსტიკა, ისე მკურნალობის სრული სპექტრი. პირველი ეტაპი არის ფარისებრი ჯირკვლის კვანძოვანი წარმონაქმნის ბიოფსია. ტერმინი ”კვანძი” გულისხმობს რამდენიმე პათოლოგიას და ყოველი წარმონაქმნი, რა თქმა უნდა, ოპერაციულ ჩარევას არ საჭიროებს. ციტოლოგიური დასკვნის შემდეგ, როდესაც პაციენტს დაუდგინდება, რომ აქვს კიბო, უნდა მოხდეს დიფერენცირება. დაბალდიფერენცირებული სიმსივნეა ის მიზეზი, რომელიც ჰენინგ დრალეს საქართველოში ჩამოყვანას უკავშირდება. მსოფლიოში რამდენიმე კლინიკაა, სადაც ამ დაავადების მკურნალობა ხდება, თავად პროფესორი დრალე არის იმ მეთოდის ავტორი, რომელიც დღეისათვის სულ რამდენიმე ქვეყანაშია დანერგილი და გერმანიასთან, საფრანგეთთან, ისრაელთანინგლისთან და აშშ-სთან ერთად, არის საქართველოც. ეს ადამიანი გვეხმარება იმ სკოლის ჩამოყალიბებაში, რომელიც ხარისხობრივად სხვა მედიცინას ჩაუყრის საფუძველს და აქ მხოლოდ ფარისებრი ჯირკვალზე არ არის საუბარი. მეთოდის უნიკალურობა შემდეგშია: ერთი კოსმეტოლოგიურად დამზოგველი განაკვეთით ხდება 2-3 ოპერაციის თავიდან არიდება. თამუნა, ვიცი რომ თქვენ გაქვთ ისტორია, თუ როგორ დაუკავშირდით პროფესორ ჰენინგდრალეს... ენდოკრინულ ონკოლოგიაში ჩვენ ვთქვით ახალი სიტყვა და ამას საფუძვლად ჩემი პირადი ცხოვრების ერთი ისტორია უდევს და შევეცდები მოკლედ მოგიყვეთ. 2015 წელს ჩემს მეუღლეს დაბალდიფერენცირებული ფარისებრი ჯირკვლის ავ თვისებიანი სიმსივნე, კერძოდ მედულური კარცინომა დაუდგინეს, რომელიც მსოფლიო მოსახლეობის მხოლოდ 4%-ში გვხდება. ბატონმა ედიშერმა ”ავერსის კლინიკაში” პირველი ოპერაცია წარმატებით ჩაატარა, თუმცა საჭირო გახდა მეორე ოპერაციაც, რაც ორმხრივი ლიმფოდისექციის ჩატარებას მოითხოვდა. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში ამ ტიპის ოპერაციები, რასაც პროფესორი დრალე ატარებს, მანამდე არ ჩატარებულა, ინფორმაციის მოპოვება საერთაშორისო მასშტაბით დავიწყე. ამაში ჩემი პროფესიული გამოცდილება დამეხმარა, რადგან წლების განმავლობაში სამედიცინო ჟურნალისტიკაში ვმუშაობდი. დამჭირდა წელიწადნახევარი იმისათვის, რომ მეპოვა ის ადამიანი, რომელიც შეძლებდა ჩვენთვის კონკრეტული მიმართულება მოეცა.შევისწავლე მისი ბიოგრაფია, ნაშრომები და მივიღე გადაწყვეტილება, ჩემი მეუღლე გამგზავრებულიყო გერმანიაში. ჩვენ ყველა კითხვაზე მივიღეთ პასუხი და გამიჩნდა იდეა, რომ საქართველოში ჩამოგვეტანა ოპერაცია. ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგად, წელიწადნახევრის შემდეგ, მოხდა ასეთი სასწაული და პროფესორი დრალე დაგვთანხმდა საქართველოში ჩამოსულიყო ოპერაციის გასაკეთებლად. აღსანიშნავია, რომ ის მხოლოდ ერთი პაციენტის გამო ჩამოვიდა საქართველოში. 2016 წლის 22 ივლისს ბატონ ედიშერთან ერთად ჩატარდა ოპერაცია. არჩევანი ”ავერსის კლინიკაზე”ედიშერ სიხარულიძის პერსონიდან და იმ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზიდან გამომდინარე გაკეთდა. ამ ფაქტს დიდი გამოხმაურება მოყვა, ჩემს ტელეფონზე უამრავი ზარი ხორციელდება და გაგრძელდა პროფესორთან ჩვენი ურთიერთობა. ის შეყვარებულია საქართველოზე და მზად არის დაგვიდგეს გვერდით და დაიგეგმოს სხვა ტიპის ოპერაციებიც, რომლებიც აქამდე საქართველოში არ ტარდება. პროფესორი დრალე ძალიან დიდსიტყვას იტყვის საქართველოში. ბატონო ედიშერ, როგორი იყო თქვენი პირველი შეხვედრა? ის, რომ დრალე ჩამოდიოდა საქართველოში დაუჯერებელი იყო, ის არც ერთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში ნამყოფი არ არის. პირველი შეხვედრიდან დღემდე შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ. მუშაობა ექიმთან, რომელიც ქმნის ისტორიას, მუდმივად რაიმე ახლის სწავლაა. ყოველი ოპერაცია აღმოჩენაა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ცხოვრების 20 წელი ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიებს მივუძღვენი და მიუხედავად იმისა, რომ მიმუშავია ბევრ ძლიერ სპეციალისტთან, ჰენინგ დრალე სხვა სამყაროა. პროფესორი დრალე ამბობს, რომ დაგვეხმარება ხარისხობრივად მაღალი დონის მედიცინის დამკვიდრებაში. ეს მხოლოდ მისი დიდი ადამიანობით აიხსენება. თამუნა, მოკლედ რომ მოგვიყეთ პროფესორ ჰენინგ დრალეს შესახებ? პროფესორ დრალეს ბიოგრაფია იმდენად საინტერესოა, რომ ერთი გადაცემა არ გვეყოფა... ის დიდი მეცნიერია, აქვს 800-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაცია და ნაშრომი. ის არის უამრავი საერთაშორისო ჟურნალის რედაქტორი, თანარედაქტორი, დრალე არის ყველა თანამედროვე გაიდლაინის ავტორი ან თანაავტორი, არის ყველაზე ორიგინალური მომხსენებელი, აქვს უამრავი ჯილდო. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო ჰალეს საუნივერსიტეტო კლინიკის ენდოკრინული მიმართულების ხელმძღვანელი და სულ რაღაც ერთი წელია რაც გადავიდა ესენში და ამჟამად ხელმძღვანელობს ორ საუნივერსიტეტო კლინიკას, ერთს მთლიანად, მეორე კლინიკაში კი ენდოკრინული მიმართულების ხელმძღვანელია. მოგზაურობს მთელს მსოფლიოში, ძალიან აქტიური ადამიანია. ბატონო ედიშერ, თავად ტერმინი - ფარისებრი ჯირკვლის კიბო უკვე არასასიამოვნოდ ჟღერს და იწვევს შიშს... რა ტიპის ოპერაციები ტარდება თქვენთან? მიუხედავად იმისა, რომ ოპერაციები რამდენიმე წელია ტარდება, ინფორმაციული ვაკუუმი საზოგადოებაში მაინც არის. გამოვყოფ: ვატარებთ მცირე ინვაზიურ ქირურგიას, როდესაც განაკვეთის გარეშე, ექოსკოპიის კონტროლის ქვეშ შესაძლებელია შევიყვანოთ პრეპარატი. პროცედურა ამბულატორიულად, ანესთეზიის გარეშე ტარდება და პაციენტი არ საჭიროებს პოსტოპერაციულად ჰორმონალურ შენაცვლებით თერაპიას. ეს ტარდება მხოლოდ ფარისებრი ჯირკვლის ცისტისა და სითხოვანი კომპონენტის სიჭარბის დროს. ასევე, ”ავერსის კლინიკაში”ტარდება ტრანსაქსიალური თიროიდექტომია, როდესაც განაკვეთი კეთდება არა კისრის მიდამოში, არამედ იღლიის ფოსოში. ხდება კანის აშრევება და ენდოსკოპიური მანიპულაციით შევდივართ კისრის წინა ზედაპირზე. კონტროლი ხდება მონიტორზე, რაც საშუალებას გვაძლევს, მნიშვნელოვანი ანატომიური წარმონაქმნების დაზიანება თავიდან ავირიდოთ. ამცირებს ისეთ შესაძლო გართულებებს, როგორიც არის ხმის დაკარგვა, ტემბრის შეცვლა, სუნთქვის გაძნელება და ა.შ. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ადამიანებისთვის, ვისაც პროფესიულად ხმა სჭირდება. უნდა აღინიშნოს, რომ პროფესორმა დრალემ ”ავერსის კლინიკაზე” არჩევანი ტექნიკურ-მატერიალური ბაზის გამო გააკეთა. 2014 წლიდან, საქართველოში პირველები ვატარებთ ოპერაციას ფარისებრი ჯირკვალზე, პარათიროიდურ ჯირკვალზე ინტრაოპერაციული ნერვის მონიტორის საშუალებით. ეს აპარატი გვეხმარება, მოვახდინოთ ოპერაციის მსვლელობის დროს შებრუნებული ნერვის ვიზუალიზაცია და აქედან გამომდინარე მისი ტრამვატიზაცია ავირიდოთ. ბოლო 1000 ოპერაცია ”ავერსის კლინიკაში”გართულების გარეშე ჩატარდა, სწორედ იმ ტექნიკის საშუალებით, რასაც ჩვენ ვიყენებთ. მე ვერ ვხედავ იმის საჭიროებას, რომ საქართველოს მოქალაქეები სხვა ქვეყანაში წავიდნენ სამკურნალოდ, პირიქით, მეზობელი ქვეყნებიდან ჩვენთან მოდიან სამკურნალოდ. თამუნა, თქვენ ერთგვარი კომუნიკატორი ხართ პროფესორ დრალესა და პაციენტებს შორის. რა სახის ოპერაციებს ჩაატარებს პროფესორი დრალე და ასწრებენ თუ არა მსურველები პროფესორის სამი დღიანი ვიზიტის ფარგლებში მასთან მოხვედრას? ნამდვილად, ძალიან ბევრი ზარი შემოდის ჩემს ტელეფონზე. ძალიან რთულია, როდესაც დრო შეზღუდული გვაქვს, ყველა მსურველი მასთან მოვახვედროთ, არიან ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ რთული მდგომარეობა, მაგრამ მაინც სურთ კონსულტაცია. ასეთ პაციენტებს ვუხსნით, რომ ვცდილობთ პროფესორ დრალესთან ის ადამიანები მოვახვედროთ, ვისაც მართლა სჭირდება. ეს უკვე მეოთხე ვიზიტია, რომელსაც მე ვხელმძღვანელობ. დაგეგმილია რამდენიმე ონკოლოგიური ოპერაცია. ბატონო ედიშერ, არსებობს თუ არა ერთგვარი პრევენციის საშუალება? ჩვენ გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ სტატისტიკა საგანგაშოა... რა არის ასეთი სტატისტიკის მიზეზი? აქ არის რამდენიმე ფაქტორი: ეკოლოგია, გენეტიკური განწყობა, სტრესი, ვირუსები და ა.შ. ყველაზე მნიშვნელოვანია დროული დიაგნოსტიკა. ეს არის პირველი ნაბიჯი... სამწუხაროდ არ არსებობს პროფილაქტიკა. დღეისათვის საქართველოში ძალიან ბევრ კლინიკაში ტარდება ასპირაციული ბიოფსია, თუმცა პრობლემა თავად ციტოლოგებშია, რადგან იყო კარგი ციტოლოგი,განსაკუთრებული ნიჭია. როგორც არსებობს აბსოლუტური სმენა, ასეთივე პარალელი შეგვიძლია გავავლოთ, რადგან ციტოლოგიური სურათის აღქმას დიდი პროფესიონალიზმი სჭირდება. ტერმინი ბიოფსია საზოგადოებაში ასევე უსიამოვნო განწყობას იწვევს, ყველა შემთხვევაში საჭიროა თუ არა მისი ჩატარება? ბიოფსიას, ისევე როგორც სხვა დიაგნოსტიკურ საშუალებას, თავისი ჩვენება აქვს. თუკი რადიოლოგი სათანადო გამოცდილებით ხედავს, რომ არის წარმონაქმნი, შეიძლება მიიჩნიოს საჭიროდ ასპირაციული ბიოფსიის ჩატარება. აბსოლუტური კრიტერიუმი არ არსებობს, თუ როდის და რომელი წარმონაქმიდან უნდა იქნეს აღებული მასალა. დაავადების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა სასურველია სპეციალიზირებულ კლინიკებში ხდებოდეს. როგორია ოპერაციის შემდეგ პაციენტების მდგომარეობა? ”ავერსის კლინიკაში” ასევე არის ბირთვული მედიცინის ცენტრი, სადაც ოპერაციის შემდეგ პაციენტს უტარდება რადიაქტიული იოდითმკურნალობის კურსიც. რამდენიმე წლის წინ ამ პროცედურებისთვის საქართველოს მოქალაქეები სხვა ქვეყნებში მიემგზავრებოდნენ. ჩვენთან ფარისებრი ჯირკვლის მკურნალობა ხდება კომპლექსურად. დიაგნოსტიკის საწყისი ეტაპი არის ფარისებრი ჯირკვლის ექოსკოპია. თუკი არსებობსრისკ ფაქტორები, შეუძლიათ პაციენტებს ჩაიტარონ ულტრაბგერითი კვლევა და ყველა კითხვაზე მიიღებენ პასუხს. ხშირად პაციენტები შემთხვევევით გებულობენ, რომ აქვთ პრობლემა, რადგან ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს ტკივილის სიმპტომები არ აქვს. თამუნა, თქვენ გაქვთ გეგმა, რომ პროფესორი დრალე დიდი ხნით დატოვოთ საქართველოში... დიახ, ვფიქრობ ამ საკითხზე, ხელთ მაქვს შეთავაზება ბიზნეს გეგმისთვის, რომელიც ექვს ეტაპს მოიცავს, სადაც გათვალისწინებულია ყველა კვლევა საქართველოსა და ამიერ კავკასიის მასშტაბით. მოიცავს სტატისტიკურ მონაცემებს, თუ რა სამუშაოები უნდა ჩატარდეს იმისათვის, რომ ინვესტორს ბიზნეს ინეტერესი გაუჩნდეს. ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო იქნება ამ თემაზე მუშაობა. გამომდინარე იქიდან, რომ მოთხოვნა ძალიან დიდია, იმედი მაქვს გამოჩნდება ადამიანი, რომელიც კარგად დაინახავს პროფესორ ჰენინგ დრალეს შესაძლებლობებს და გვექნება ენდოკრინული პროფილური ცენტრი, სადაც ერთ სივრცეში მოხდება ყველა დაავადების მკურნალობა. ჩემს იდეასა და საქმეს ბოლომდე გავუძღვები. ბატონო ედიშერ, როგორია თქვენი სამომავლო გეგმები? ჩვენი გეგმაა არა მარტო ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიების სპექტრის მკურნალობა, არამედ ჩვენ ვმუშაობთ პარათიროიდულ ჯირკვლებზე. წარმატებით ჩატარდა რამდენიმე ოპერაცია თირკმელს ზედა ჯირკვალზე, ვგეგმავთ ენდოსკოპიურად ვაწარმოოთ თირკმელზედა ჯირკვლის ამოკვეთა. გვინდა შეიქმნას სკოლა, სადაც გაიზრდებიან თაობები და შეძლებენ პროფესიონალურად დიაგნოსტირებასა და მკურნალობას. პირველი ვიზიტი აუცილებელია მენსტრუალური ციკლის 6-7 დღის გადაცდენის ვადაზე, ანუ როდესაც უნდა დავადგინოთ სად არის ორსულობა ლოკალიზებული, არის საშვილოსნოს ღრუში, თუ არის მილში ან სადმე ატიპიურ ადგილზე. ამის შემდეგ არის სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ოთხი აუცილებელი ვიზიტი, რომელიც უფასოა და ვიზიტების ეს რაოდენობა ფიზიოლოგიური ორსულისთვის აბსოლუტურად საკმარისია. თუმცა, ბევრი დედა ოთხი ვიზიტით არ კმაყოფილდება და ახორციელებს 6-8 და მეტ ვიზიტსაც. ორსულობის დადგენის შემდეგ პირველი ვიზიტი ხორციელდება 11-დან 14 კვირამდე, შემდეგ არის 18-დან 22 კვირამდე, 30 კვირაზე და თუკი სამეანო თვალსაზრისით ექიმს დასჭირდება, ბოლო ვიზიტი 36 კვირაზე ხორციელდება. ექიმ რადიოლოგთან პირველი ვიზიტი ახსენეთ, როდის უნდა ისმინებოდეს გულის ცემა და არსებობს თუ არა ინდივიდუალური თავისებურებები? შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევაში იყოს გვიანი ჩასახვა და ამიტომ ამ საკითხის იგნორირება არაფრით არ შეიძლება - ემბრიონი ცოცხალია, ჩვენ კიდევ არაპროგრესირებად ორსულობას ვწერთ. რადგან ოვულაცია გათვალისწინებულია მეთოთხმეტე დღეს, არ ნიშნავს, რომ ყველა ქალს ოვულაცია მეთოთხმეტე დღეს აქვს. ამიტომ, როდესაც ვაკეთებ ფოლიკულის მონიტორინგს, ოვულაციის დღეებს სულ სხვადასხვა პერიოდში ვხედავ. რაც შეეხება ორსულობამდე კვლევას, ეს არის მოსამზადებელი პერიოდი. პროფილაქტიკა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე როდესაც რაიმე პათოლოგია შედგება. ორსულობის დაგეგმვა იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ შეგიძლიათ ამ თემაზე ცალკე სპეციალისტი მოიწვიოთ და მთელი გადაცემა დაუთმოთ. თქვენმა პაციენტებმა კარგად იციან, როგორ გამოიყურება მათი პატარა.... აპარატურებს შორის გასნხვავება ნამდვილად არის, არის 3D და 4D აპარატურა. რას ნიშნავს ეს. 3D აპარატურა არის მოცულობითი გამოსახულება, ხოლო 4D კი ნიშნავს, რომ მოცულობითი გამოსახულება კონკრეტულ მომენტს ასახავს. აპარატურის საშუალებით ხდება ურთულესი დაავადებებისა და პათოლოგიების დიაგნოსტირება. არა მგონია თბილისში სადმე წინა თაობის აპარატები იყოს შემორჩენილი. გვსმენია, რომ ხშირი ვიზიტით შეიძლება ვავნოთ ნაყოფს, იქნებ განგვიმარტოთ, რატომ ფიქრობენ ასე? კვლევა აბსოლუტურად უსაფრთხოა, ეს დამტკიცებულია. თუ პაცინტს არ სჭირდება, ჩემი აზრით, ზედმეტად ექოსკოპიური კვლევის ჩატარება სასურველი არ არის. როდესაც ორსულს აქვს შფოთვის სინდრომი, ვერ ისვენებს, აინტერესებს როგორ არის მისი შვილი, ამ დროს ეს მდგომარეობა უფრო მეტ ზიანს აყენებს მას, ვიდრე რადიოლოგიური კვლევა. აისახება თუ არა სტრესი რადილოგიური კვლევისას? განწყობა ოსრულობისას აუცილებლად ახდენს გავლენას. არავინ თქვას, რომ სტრესი ნაყოფზე გავლენას არ ახდენს. გამოიყოფა ჰორმონები, რომლებიც იწვევენ შფოთვას, ამიტომ აუცილებელია ვაკონტროლოთ პაციენტის მდგომარეობა. უმჯობესია, ორსულმა მიმართოს ექიმს და არ ებრძოლოს თავად. კისრის ნაკეცი - რეალურად რა ინფორმაციას გვაძლევს რიგით მეორე ვიზიტი რადიოლოგთან? არის სპეციალური ცხრილი, რომელიც მოგვიწოდებს, როგორი უნდა იყოს ნორმა და ნორმის ზემოთ ან ქვემოთ მიღებული შედეგი უკვე საფრთხილოა და საჭიროებს დამატებით კვლევებს. რატომ მაინცდამაინც 12 კვირაზე? იმიტომ, რომ მხოლოდ ამ ვადაზეა კისრის ნაკეცის სიგანის განსაზღვრა ინფორმატიული, ამავე ვადაზე უნდა გაიზომოს ცხვირის ძვალიც, თუმცა, ამ შემთხვევაში გასათვალისწინებელია ნაციონალური კუთვნილებაც. გენეტიკურ ტესტებზე ვისაუბროთ... გენეტიკური ტესტები ორჯერადად კეთდება და ნორმის ზედა ზღვარზე აცდენა ან ქვედა ჩამოცდენა ექიმისა და პაციენტის შფოთვას იწვევს, ხომ არ გვაქვს საქმე რაიმე პათოლოგიასთან. ორმაგი და სამმაგი ტესტები არ არის 100%-იანი გარანტი ჯანმრთელი, ან არაჯანმრთელი ბავშვისა. ნერვული მომენტი ორსულს უფრო მეტ ზიანს მიაყენებს. თუკი ექიმი ჩათვლის საჭიროდ, უნდა გაკეთდეს ამიოცენტეზი რაც 100%-იანი გარანტია იმისა, რომ ნაყოფს არ აქვს რაიმე ქრომოსომული პათოლოგია. არსებობს თუ არა ასაკობრივი ზღვარი, როდესაც რეკომენდებულია ყველა ამ ტესტის ჩატარება? ყველასთვის ეს აუცილებელი არ არის, მინდა გითხრათ, რომ მხოლოდ მათთვის არის რეკომენდებული, ვისაც დატვირთული ანამნეზი აქვს. ასევე მათთვის, ვისაც აქვს დიდი ასაკი, ან პატარა ასაკი. ბევრისთვის სიახლეა, რომ როგორც დიდი, ისე პატარა ასაკი არის ერთ-ერთი ფაქტორი იმისა, რომ იმატებს გენეტიკური პათოლოგიები - 17 წელს ქვემოთ და 35 წლის ზემოთ. ტესტები აუცილებლად უნდა გაკეთდეს და ვიმოქმედოთ პასუხების მიხედვით. შეუძლია თუ არა ორსულს დაორსულებამდე ხელი შეუწყოს ორგანიზმს, რომ აირიდოს თავიდან პათოლოგიები? აუცილებელია ვიზიტი გინეკოლოგთან, რომელიც დაგეგმავს ორსულობას, მისცემს სპეციალურ მედიკამენტებს, დაუწესებს კვების რეჟიმს და ა.შ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა განწყობა აქვს ორგანიზმს მაშინ, როდესაც ხდება კვერცხუჯრედისა და სპერმატოზოიდის შერწყმა. რას ნიშნავს ჭარბი წყლებისა და წყლების სიმცირის მდგომრეობა? ჭარბწყლიანობაც და მცირეწყლიანობაც არის იმის გამოვლინება, თუ რა ხდება ნაყოფის ირგვლივ. ჭარბწყლიანობა შეიძლება გამოწვეული იყოს საჭმლის მომნელებელი სისტემის გენეტიკური პათოლოგიებით. მაგალითად საყლაპავის ატრიზიის დროს დარღვეულია წყლის ყლაპვა, რაც ჭარბწყლიანობას იწვევს. რაც შეეხება მცირეწყლიანობას, მასაც მრავალი მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს, ეს ძალიან საშიშია. ორივე მდგომარეობა შეიძლება შეჭიდული იყოს განვითარების თანდაყოლილ მანკებთან. თუკი ეს გამოირიცხა, შეიძლება უწყინარი ინფექციის შედეგი იყოს, მაგალითად გაციება, ჰერპეს ვირუსი და ა.შ. ორსულები ამ დროს ნუ შეშინდებიან, რომ მაინცდამაინც გენეტიკურ პათოლოგიასთან აქვთ საქმე. ხდება წყლის შეწოვაც და გამოყოფაც, ანუ ცვალებადია პროცესი. რადიოლოგიაში არსებობს დამატებითი კვლევებიც... ფერადი დოპლერი დღეს ფართოდ გამოიყენება, რადგან ვაკვირდებით, რა სიჩქარით მიეწოდება დედისგან სისხლი ნაყოფს. კეთდება 22 კვირის ვადიდან, თუმცა, უფრო მეტად ინფორმატიული არის 30 კვირის შემდეგ. რამდენჯერმეა სასურველი მისი ჩატარება. დოპლერის საშუალებით კრიტიკულ მდგომარეობაში ჩავარდნილი არაერთი ნაყოფი გადარჩენილა. დოპლერული მონაცემების სწორი ინტერპრეტაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგად მიმდინარე ორსულობისას, როდესაც გვაქვს გრიპის შემთხვევა, ან რაიმე სხვა ინფექციური დაავადება, ამ დროს თუ არის სასურველი რადიოლოგიური კვლევა? შეიძლება ამ დროს სურათი ცუდისკენ შეიცვალოს, არ არის საჭირო მწვავე ფაზაში მისვლა რადიოლოგთან, როდესაც ალაგდება ყველა სიმპტომი, სწორედ შემდეგ არის საჭირო რადიოლოგიური კვლევის ჩატარება. შველა შესაძლებელია იმუნიტეტის ამაღლებით და ბევრი სხვა საშუალებით. ხშირად გვესმის ტერმინი ტონუსი, არის თუ არა ეს პათოლოგიური მდგომარეობა და არის თუ არა პირდაპირი ჩვენება იმისა, რომ ორსული იმყოფებოდეს სახლში? ჩვენს ქვეყანაში ტონუსის ჰიპერდიაგნოსტიკას აქვს ადგილი, ეს ჩვენი რადიოლოგიური სამსახურის სუსტი წერტილია. ტონუსის გარეშე კუნთი არ არსებობს, თუ ადამიანი ცოცხალია, მაშინ კუნთი აუცილებლად ტონუსშია. მომატებული ტონუსი არ ნიშნავს ნაადრევ მშობიარობას. თუ თქვენ დაგიფიქსირდათ ჰიპერ ტონუსი, შეიძლება 10 წუთში ნორმა ტონუსი დაგიფიქსირდეთ. დამოკლებული ყელის სიგრძე, არის თუ არა ეს პირდაპირი ჩვენება ნაადრევი მშობიარობისა? იმიტომაც ვადგენთ ყელის სიგრძეს, რომ არ მოხდეს ნაადრევი მშობიარობა და პრაქტიკაში მიღებული ყველა საშუალებით ვეცადოთ მივიყვანოთ ორსულობა ბოლომდე. პლაცენტის წინამდებარეობა - არის თუ არა კიდევ უფრო ხშირად რადიოლოგთან ვიზიტი საჭირო? პლაცენტის წინ მდებარეობა ადვილი არ არის, შეიძლება ბევრი გართულება გამოიწვიოს. პლაცენტის წინ მდებარეობის დროს ორსულმა გინეკოლოგის ყველა რეკომენდაცია უნდა გაითვალისწინოს. უფრო მეტად მოსვენებულ მდგომარეობაში უნდა იყოს, ვიდრე ჩვეულებრივად არაწინმდებარეობით ორსული. ელემენტარულმა ფიზიკურმა დატვირთვამ შეიძლება განაპირობოს სისხლდენა და შესაბამისად ნაადრევი მშობიარობა. ძალიან მნიშვნელოვანია სქესის თემა, რამდენად ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ გვიან ვადაზე უთხრათ ორსულს ნაყოფის სქესი? სქესის დიაგნოსტიკა პირადად ჩემთვის შესაძლებლია 12 კვირამდე. ეს ერთი მხრივ ძალიან კარგია, რადგან ადრეულ ვადაზე ხდება დიაგნოსტიკა, მეორე მხრივ კი აქვს უარყოფითი მხარეც, რომ შემდეგ არ მოხდეს ორსულობის შეწყვეტა სქესის გამო. მე პირადად მიმაჩნია, რომ სქესის თქმა ამ ვადაზე პრობლემას არ გადაჭრის, ჩემი აზრით საჭიროა მოსახლეობის შეგნების ამაღლება. ადამიანს უნდა ესმოდეს, რომ 12 კვირის ორსულობის ვადაზე ნაყოფი არის ადამიანი, პიროვნება, მას თითის ანაბეჭდიც კი აქვს და მისი სიცოცხლის შეწყვეტა არის ვანდალური აქტი. აკრძალვას ყოველთვის კანონის დარღვევა მოყვება. არ იტყვის ერთი, ორი რადიოლოგი, მაგრამ იტყვის მესამე. არის თუ არა შესაძლებელი სქესის დაგეგმვა? სქესის დაგეგმვა შესაძლებელია ხელოვნური განაყოფიერებისას, ეს რეალურია. ბებიების მიერ რაღაც საშუალებებით სქესის გამოთვლა ადამიანების გამოგონილია და რეალობასთან კავშირში არ არის. რა დროს არის საკეისრო კვეთა პირდაპირი ჩვენება? ნაყოფი შეიძლება ნებისმიერ მომენტში შემოტრიალდეს, ის ცოცხალი არსებაა. თუკი 30 კვირის შემდეგ ნაყოფი არის მენჯით წინ მდებარეობით, ორსულს ვუნიშნავთ მონიტორინგს და არა საკეისრო კვეთას. ძალიან ხშირად, ნაყოფი შემოტრიალებულა და თავით წინ მდებარეობა დაფიქსირებულა. 38 კვირის ვადაზე უნდა გაკეთდეს ბოლო რადიოლოგიური კვლევა და ნაყოფის წონისა და დედის მენჯის ზომების გათვალისწინებით დაიგეგმოს საკეისრო კვეთა. ხშირია პრაქტიკაში ჩივილი, როდესაც ნაყოფი წონით ან ჩამორჩება, ან უსწრებს ვადას... აუცილებელია მუდმივი მონიტორინგი როგორც ჭარბი, ისე მცირე წონის დროს, თუმცა გასათვალისწინებელია ინდივიდუალური თავისებურებები, დასაშვებია ორი კვირის დისონანსი. ორი კვირით მეტი ცდომილებისას კი სხვა ფაქტორების გაკონტროლებაც უნდა მოხდეს. ვიზიტი მშობიარობის შემდეგ– რამდენ ხანში უნდა მივიდეს ქალი ექიმთან? ჩვენს ქვეყანაში ეს აუცილებელი არ არის, თუმცა 40 დღის შემდეგ სასურველია გინეკოლოგთან და რადიოლოგთან ვიზიტი იმის გასარკვევად, თუ რა მდგომარეობაშია საშვილოსნო. გაიხსნა გაგუას კლინიკის ახალი შენობა, რა შეიცვალა? ნამდვილად არაჩვეულებრივი, თანამედროვე შენობაა, აღჭურვილია უახლესი ტექნიკით, მისი არქიტექტურული განლაგება კი ისეთია, რომ ყველა ნორმას აკმაყოფილებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ შენობა ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. 