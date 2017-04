სკოლის მოსწავლეები ბუფეტში არაჯანსაღ საკვებს ვეღარ შეიძენენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aleqsandre-jejelava [1] => ganatlebis-ministri [2] => akhalgazrdebi [3] => skolebi [4] => jansaghi-sakvebi [5] => arajansaghi-sakvebi [6] => skolis-bufeti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126381 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aleqsandre-jejelava [1] => ganatlebis-ministri [2] => akhalgazrdebi [3] => skolebi [4] => jansaghi-sakvebi [5] => arajansaghi-sakvebi [6] => skolis-bufeti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126381 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6172 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aleqsandre-jejelava [1] => ganatlebis-ministri [2] => akhalgazrdebi [3] => skolebi [4] => jansaghi-sakvebi [5] => arajansaghi-sakvebi [6] => skolis-bufeti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aleqsandre-jejelava [1] => ganatlebis-ministri [2] => akhalgazrdebi [3] => skolebi [4] => jansaghi-sakvebi [5] => arajansaghi-sakvebi [6] => skolis-bufeti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126381) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12585,6172,15280,8903,15279,15278,15281) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 119604 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-03 13:16:37 [post_date_gmt] => 2017-04-03 09:16:37 [post_content] => განათლებისა და მენციერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა გამომცემლობების პრეტენზიებს კიდევ ერთხელ პასუხობს. „გამომცემლობებმა, რომლებსაც ყველაზე მეტი პრეტენზია აქვთ, თავის დროზე შეძლეს, მაღალ ფასად ცუდი სახელმძღვანელოების შეექმნათ. ამიტომ მათი წუხილი სახელმძღვანელოების ხარისხზე, ჩემი აზრით, უადგილოა,“ - ამბობს მინისტრი. ჯეჯელავა დარწმუნებულია, რომ სახელმძღვანელოები იქნება ძალიან მაღალი ხარისხის და ამაზე პასუხმგებლობას თავად იღებს. გამომცემლების კიდევ ერთ პრეტენზიას, სახელმძღვბანელოების კონტენტის ტენდერზე, მინისტრი პასუხობს, რომ მისი უწყება ჯერ აარჩევს საუკეთესო სახელმძღვანელოებს და საუკეთესოებში აირჩევა ყველაზე დაბალი ფასის მქონე. გრიფირების პროცესი უკვე გამოცხადდა. ახალი, გრიფირებული სახელმძღვანელოები 1-6 კლასებში 2018-2019 სასწავლო წლიდან შევა. მინისტრი ახალი სახელმძღვანელოების ხარისხზე პასუხისმგებლობას თავად იღებს მოსწავლეების გაკვეთილების ცხრილი უნდა განიტვირთოს - ჯეჯელავა

სკოლებში გაკვეთილების რაოდენობა ძალიან ბევრია, განსაკუთრებით, შუა კლასებში, ამის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა განაცხადა. ალექსანდრე ჯეჯელავას თქმით, გაკვეთილების ცხრილი, შეძლებისდაგვარად, უნდა განიტვირთოს. რაც შეეხება სახელმძღვანელოებს და მშობლების პრეტენზიას, რომ პირველკლასელთა სახელმძღვანელობი ძალიან მძიმეა და ხშირად მოზარდებში ჯანმრთელობის პრობლემებს იწვევს, მინისტრი აცხადებს : "აქ ორი ძირითადი მიმართულებაა, ერთი არის ახალი სახელმძღვანელოები, რომელზეც მიმდინარეობს მუშაობა. ჩვენ გვინდოდა, რომ წელს შესულიყო ახალი სახელმძღვანელოები სკოლაში, თუმცა ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით წელს გვექნება ელექტრონული ფორმატები და მომავალი წლიდან უკვე დაბეჭდილ წიგნებს მიიღებენ ჩვენი მოსწავლეები. ეს სახელმძღვანელოები იქნება უფრო მსუბუქი, ეს არის ერთი მიმართულება, დიდტანიანი სახელმძღვანელოები გაიყოფა ორ ნაწილად. მეორე მიმართულება არის ის,რომ ვფიქრობთ გაკვეთილების რაოდენობა ძალიან ბევრია, განსაკუთრებით შუა კლასებში და ვფიქრობთ, რომ გაკვეთილების ცხრილი შეძლებისდაგვარად შედარებით განვტვირთოთ. რამდენიმე იქნება მაქსიმალური გაკვეთილი ჯერ არ ვიცით, ამაზე სპეციალისტები მუშაობენ. ეს ყველაფერი მომდევნო სასწავლო წლიდან დაიწყება". "ერთადერთი, ჩვენ რაც არ უნდა დაგვემართოს, ეს არის ორხელისუფლებიანობა - პრობლემა არ უნდა შეიქმნას არც ერთ თვითმმართველ ქალაქში იმასთან დაკავშირებით, მუნიციპალური ინსტიტუტები და გამგებლები ერთმანეთთან როგორ მუშაობენ და როგორ არიან კოორდინცირებული. მთავარი ამოცანა შესაბამისად არის ის, რომ შეთანხმებულად მუშაობდეს ადგილობრივი ხელისუფლება, ჩემი პროექტი - შენი პროექტი არ არსებობდეს, ყველა პროექტი იყოს ხალხისთვის და იმ მიზნების მისაღწევად, რასაც დასახავს ხელისუფლება. მთავარი საკითხი, რომელიც განიხილება არის ის, რამდენად ეფექტურია თვითმმართველობები, სადაც არის გამგებელიც და მერიც. ჩვენ გარკვეული არაეფექტიანობები, როგორც საბიუჯეტო, ასევე გადაწყვეტილების მიღების თვალსაზრისით შეგვიმჩნევია“, - განაცხადა ჯეჯელავამ. მინისტრი ახალი სახელმძღვანელოების ხარისხზე პასუხისმგებლობას თავად იღებს

განათლებისა და მენციერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა გამომცემლობების პრეტენზიებს კიდევ ერთხელ პასუხობს. „გამომცემლობებმა, რომლებსაც ყველაზე მეტი პრეტენზია აქვთ, თავის დროზე შეძლეს, მაღალ ფასად ცუდი სახელმძღვანელოების შეექმნათ. ამიტომ მათი წუხილი სახელმძღვანელოების ხარისხზე, ჩემი აზრით, უადგილოა," - ამბობს მინისტრი. ჯეჯელავა დარწმუნებულია, რომ სახელმძღვანელოები იქნება ძალიან მაღალი ხარისხის და ამაზე პასუხმგებლობას თავად იღებს. გამომცემლების კიდევ ერთ პრეტენზიას, სახელმძღვბანელოების კონტენტის ტენდერზე, მინისტრი პასუხობს, რომ მისი უწყება ჯერ აარჩევს საუკეთესო სახელმძღვანელოებს და საუკეთესოებში აირჩევა ყველაზე დაბალი ფასის მქონე. გრიფირების პროცესი უკვე გამოცხადდა. ახალი, გრიფირებული სახელმძღვანელოები 1-6 კლასებში 2018-2019 სასწავლო წლიდან შევა. 