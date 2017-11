სპეცოპერაციის შედეგად დაღუპულია ერთი და დაჭრილია 4 სამართალდამცველი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nino-giorgobiani [1] => specoperacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189877 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nino-giorgobiani [1] => specoperacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189877 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1930 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nino-giorgobiani [1] => specoperacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nino-giorgobiani [1] => specoperacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189877) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6991,1930) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 189823 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-22 19:10:31 [post_date_gmt] => 2017-11-22 15:10:31 [post_content] => ანტიტერორისტული ოპერაცია, რომელიც ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე 20 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა, თითქმის 1 საათის წინ დასრულდა. ტერორისტები ამ დროისთვის ლიკვიდირებულები არიან. დღის განმავლობაში სპეცოპერაციისას არაერთხელ ისმოდა სროლის ხმა, მობილიზებული იყო სპეცრაზმი, საპატრულო პოლიცია და სასწრაფო დახმარების ბრიგადები. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="189824,189826,189827,189828,189829,189830,189831,189832,189833,189834,189835,189836,189837,189838,189839,189840,189841,189842,189843,189844,189845,189846,189849,189851,189852,189853,189855,189856,189857,189858,189859,189860"] ანტიტერორისტული ოპერაცია თბილისში - ფოტოკოლაჟი

"კურიერის" ინფორმაციით, გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე მიმდინარე სპეცოპერაციისას პანკისის ხეობის, სოფელ ომალოს მკვიდრი რივზან გორნაკაშვილი დაკავებულია. გორნაკაშვილი იმ ბინის მეპატრონის ახლობელია, სადაც სპეცოპერაცია განხორციელდა. მისი მეზობლების ინფორმაციით, გორნაკაშვილი ხელოსანია და თბილისში სამუშაოს შესასრულებლად ხშირად უწევდა ჩასვლა. მეზობლები განვითარებულ მოვლენებთან გორნაკაშვილის კავშირზე ინფორმაციას არ ფლობენ. მათ მისი დაკავების შესახებ ტელევიზიიდან შეიტყვეს. ცნობილია, რომ ბინის მეპატრონის შვილი სოფელ დუისში პოლიციაში დაკითხვაზე იმყოფებოდა. ის ამ დროისთვის თბილისშია გადაყვანილი,

პანკისის ხეობის მკვიდრი რივზან გორნაკაშვილი დაკავებულია

სოციალურ ქსელში სპეცოპერაციის ჩატარების შემდეგ მუქარა ვრცელდება. მუქარის ავტორი ექაუნთით vind ex სპეცოპერაციის ადგილზე გარდაცვლილის ფოტოს შემდეგი სახის კომენტარებს უწერს: "მოკლული ძმისთვის ათასებს მოგკითხავთ მალე დავბრუნედებით", "თავებს დაგაჭრით ქაფირებო, მიწა ღვთისაა და არა თქვენი". ამ დროისთვის აღნიშნული ექაუნთი სოციალურ ქსელში არ იძებნება. სოციალურ ქსელში სპეცოპერაციის შემდეგ მუქარა ვრცელდება

ანტიტერორისტული ოპერაცია, რომელიც ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე 20 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა, თითქმის 1 საათის წინ დასრულდა. ტერორისტები ამ დროისთვის ლიკვიდირებულები არიან. დღის განმავლობაში სპეცოპერაციისას არაერთხელ ისმოდა სროლის ხმა, მობილიზებული იყო სპეცრაზმი, საპატრულო პოლიცია და სასწრაფო დახმარების ბრიგადები.