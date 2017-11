სურამსა და ყვარელში ახალი სასტუმროები აშენდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => investicia [1] => sastumro [2] => yvareli [3] => surami ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183723 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => investicia [1] => sastumro [2] => yvareli [3] => surami ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183723 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2257 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => investicia [1] => sastumro [2] => yvareli [3] => surami ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => investicia [1] => sastumro [2] => yvareli [3] => surami ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183723) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2257,2873,13913,6384) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183632 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-03 16:47:21 [post_date_gmt] => 2017-11-03 12:47:21 [post_content] => ქუთაისის აეროპორტთან მიმართებაში ძალიან ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი და ამ მიმართულებით ჩვენ გავაგრძელებთ ერთმნიშვნელოვნად ინვესტიციების მოზიდვას, - ამის შესახებ პირველმა ვიცე პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა პარლამენტში, 2018 წლის ბიუჯეტის წარდგენისას განაცხადა. მან ასევე ისაუბრა ამბროლაურის აეროპორტზეც და აღნიშნა, რომ აეროპორტი არის ძალიან წარმატებული. ”ამბროლაურის აეროპორტი არის ძალიან წარმატებული. 1900 მგზავრი ჰყავდა მას შემდეგ, რაც დაიწყო ფრენა. ეს ხელს უწყობს შიდა ტურიზმის განვითარებას. ქუთაისის აეროპორტთან მიმართებაში ძალიან ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი. ამ მიმართულებით ჩვენ გავაგრძელებთ ერთმნიშვნელოვნად ინვესტიციების მოზიდვას”, - განაცხადა ქუმსიშვილმა. „თეგეტა" ავტომფლობელებს სიახლეს სთავაზობს. ახალი შეთავაზება ავტომფლობელთათვის ზამთრისთვის ავტომობილის მომზადებას ითვალისწინებს. „თუ თქვენ ზრუნავთ საკუთარ ავტომობილზე, მაშინ მიმართეთ „თეგეტას" სერვისცენტრებს და მოამზადეთ ავტომობილი ზამთრისთვის. შეიძინე „თეგეტაში" საბურავები 59 ლარიდან, აკუმულატორები 73 ლარიდან, ძრავის ზეთები 5 ლარიდან, სამუხრუჭე ხუნდები 20 ლარიდან, წინა მაშუქის ნათურები 5 ლარიდან, მინის მწმენდავი 7 ლარიდან, ღვედები 10 ლარიდან, ანტიფრიზი 7 ლარიდან და ამასთანავე დაიბრუნეთ 20%-მდე გარანტირებული თანხა. აქცია მოქმედებს „თეგეტას " ყველა სერვისცენტრში მთელი საქართველოს მასშტაბით, როგორც ერთიანი გადახდისას, ასევე განვადებით შეძენის შემთხვევაში", - აცხადებენ „თეგეტა მოტორსში". ასევე „თეგეტა" მომხმარებლებს სთავაზობს საბურავების უფასო შეცვლისა და ბალანსირების სერვისს. „აქ დაგხვდებათ მსოფლიო წამყვანი ბრენდების მიერ წარმოებული ზამთრის საბურავების ყველაზე დიდ არჩევანს. ასევე თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ საბურავების შენახვის სერვისით და ზაფხულის საბურავები შეინახოთ „თეგეტას" „საბურავების სასტუმროში", სადაც შენახვის ყველა სტანდარტი დაცულია. თქვენი კომფორტისთვის „თეგეტა" გთავაზობთ წინასწარი ჩაწერის სერვისს, რომლის საშუალებითაც თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ დაჯავშნოთ ვიზიტი სწრაფი სერვისის ან სერვისების მისაღებად. რეზერვაციის პროცედურა მარტივია, რამდენიმე წუთში თქვენ შეძლებთ სახლიდან გაუსვლელად ჩაეწეროთ თქვენთვის მისაღებ დროს და სწრაფად მიიღოთ სასურველი სერვისი, აღნიშნული სერვისის მისაღებად დაუკავშირდით „თეგეტას" ცხელ ხაზს (+32) 226 44 44", - ნათქვამია „თეგეტა მოტორსის" მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. გამოვთქვამთ იმედს, რომ შევძლებთ არა მხოლოდ ესტონური ინვესტიციების და ნოუ-ჰაუს მოზიდვას, არამედ მისი ხედვის ადაპტირებასაც, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საქართველო-ესტონეთის ბიზნესფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, ესტონეთი ნამდვილად დიდი წარმატების მაგალითია - ის იმედს უნერგავს მრავალ განვითარებად ქვეყანას. "სულ რაღაც ოც წელიწადში ეს პატარა სახელმწიფო მწირე რესურსებითა და სავალალო საბჭოთა მემკვიდრეობით იქცა გლობალური დემოკრატიისა და ეკონომიკური ტრანსფორმაციის მოთამაშედ და გლობალურ ლიდერად თავისი ღიაობისა და ინოვაციების წყალობით. თავისი მიზანმიმართულებით, სამუშაო ეთიკითა და სიმტკიცით, ესტონეთმა საყოველთაო პატივისცემა და აღიარება დაიმსახურა, როგორც მისაბაძმა მაგალითმა ბევრი ჩვენგანისთვის. შესაბამისად, გამოვთქვამთ იმედს, რომ შევძლებთ არა მხოლოდ ესტონური ინვესტიციების და ნოუ-ჰაუს მოზიდვას, არამედ მისი ხედვის ადაპტირებასაც", - განაცხდა კვირიკაშვილმა მისივე თქმით, ისევე, როგორც ესტონეთი, საქართველოც პატარა, მაგრამ სიცოცხლით სავსე ქვეყანაა, რომელიც სტრატეგიულად არის განლაგებული ევროპისა და აზიის სავაჭრო გზაჯვარედინზე. "2014 წელს ჩვენ მიერ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების (ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ჩათვლით) გაფორმება იყო მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჩვენი ევროპული მიზნისკენ. ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართულია თავისუფალი, სამართლიანი, ინკლუზიური და მდგრადი განვითარებისკენ. ჩვენ ვახორციელებთ ამბიციური რეფორმების დღის წესრიგს, რომლებიც კიდევ უფრო განამტკიცებს ჩვენს დემოკრატიას და ეკონომიკურ ზრდას", - განაცხადა კვირიკაშვილმა. 