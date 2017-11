„სვაროვკის“ ათასობით კრისტალით გაწყობილი ნამუშევრები ქართული ბრენდისგან (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mach-mach ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186140 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mach-mach ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186140 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16930 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mach-mach ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mach-mach ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186140) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16930) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180945 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-27 13:02:46 [post_date_gmt] => 2017-10-27 09:02:46 [post_content] => რუსეთში „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეული“ მიმდინარეობს. მისი მონაწილეები არიან ქართველი დები, ნინა და გვანცა მაჭარაშვილები, რომელთა ბრენდიც არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც დიდი პოპულარობით სარგებლობს. „Mach & Mach“-ის კოლექციიდან სამოსი რამდენჯერმე მოირგო ცნობილმა პოპშემსრულებელმა, კეტი პერიმ, რომელმაც ბრენდის ნამუშევრებიდან რამდენიმე პერფორმანსებზე, ყოველდღიურად და ასევე თავის ბოლო კლიპშიც ჩაიცვა... „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულზე“ რუსეთში დიზაინერებმა ახალი, 2018 წლის აგზაფხული-ზაფხულის კოლექცია წარადგინეს, რომელიც მოციალე წყლის წვეთებითა და კრისტალებითაა შთაგონებული. კოლექციის სახელწოდებაა „ცუნამი კრისტალი“. ქართველის დების ულამაზესი მბრწყინავი კოლექცია „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულზე" რუსეთში (ფოტო-ვიდეო) კეტი პერი მცირე ხნის წინ ქართული ბრენდის „Mach & Mach"-ის 2017 წლის კოლექციიდან თავის ლაივ-გამოსვლაზე ვერცხლისფერი სამოსი მოირგო. ნინა და გვანცა მაჭარაშვილების მიერ რამდენიმე წლის წინ დაარსებული ბრენდი, რომელიც ტანსაცმელს, ფეხსაცმელსა და საქორწილო კაბებზეა ორიენტირებული, მსოფლიო ვარსკვლავის ყურადღებით განებივრებულია. კეტი პერიმ ახლახან ისევ მოირგო ქართველი დების სამოსი - ერთ შემთხვევაში შეხვედრაზე, სადაც მათ მიერ შექმნილი ვარდისფერი პალტო ეცვა, მეორედ კი ახლახან კიდევ ერთ პერფორმანსზე, სადაც მათი წითელი ბადე შარვლითა და ზედით გამოცხადდა. „Mach & Mach"-ის ოფიციალური „ფეისბუქ"-გვერდი სიხარულით აზიარებს კეტის ფოტოებს, სადაც მათი სამოსი აცვია. აღსანიშნავია, რომ უცხოელმა ვარსკვლავმა უკვე სამჯერ ჩაიცვა ქართული ბრენდის სამოსი. როგორც ჩანს, კეტის ძალიან მოსწონს გოგონების ორიგინალური ხედვა.

კეტი პერიმ ქართული ბრენდის სამოსი კვლავ მოირგო ქართველის დების ულამაზესი მბრწყინავი კოლექცია „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულზე" რუსეთში (ფოტო-ვიდეო)