სწავლა 2250 ლარის ნაცვლად 1575 ლარად: ახალი შეთავაზება აბიტურიენტებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => abiturientebi [1] => evropis-universiteti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147466 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => abiturientebi [1] => evropis-universiteti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147466 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13483 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => abiturientebi [1] => evropis-universiteti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => abiturientebi [1] => evropis-universiteti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147466) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13483,17414) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142836 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-02 10:29:39 [post_date_gmt] => 2017-07-02 06:29:39 [post_content] => სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე 2 ივლისს აბიტურიენტებს დალოცავს. საქართველოს საპატრიაქროს ინფრომაციით, უწმინდესი აბიტურიენტებს სამების საკათადრო ტაძარში, წირვის შემდეგ დალოცავს. [post_title] => ილია მეორე 2 ივლისს აბიტურიენტებს დალოცავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ilia-meore-2-ivliss-abiturientebs-dalocavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-02 11:14:57 [post_modified_gmt] => 2017-07-02 07:14:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142836 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 111326 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-02-27 12:01:58 [post_date_gmt] => 2017-02-27 08:01:58 [post_content] => კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს აბიტურიენტთა მიღებას განათლების სახლის ბაზაზე, ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის მოსამზადებელ უფასო კურსებზე. როგორც ”ფორტუნას” უნივერსიტეტიდან აცნობეს, პროექტი გათვალისწინებულია მოტივირებული აბიტურიენტებისათვის, სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახებიდან. ”თუ გსურთ გახდეთ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და განათლების სახლის ერთობლივი პროექტის მონაწილე, მოემზადოთ ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის და გახდეთ სტუდენტი, გაიარეთ რეგისტრაცია მითითებულ ბ მ უ ლ ზ ე. და შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი 4 საგანი”, - აცხადებენ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. მათივე ცნობით, ყველა პუნქტის შევსება სავალდებულოა. როგორც უნივერსიტეტში აცხადებენ, შერჩეული 13 აბიტურიენტი სამი თვის განმავლობაში გაივლის მოსამზადებელ კურსს სრულიად უსასყიდლოდ. მეცადინეობები ჩატარდება სამი თვის განმავლობაში 20 მარტიდან 20 ივნისის ჩათვლით. რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 15 მარტი. [post_title] => აბიტურიენტებს უფასოდ მოამზადებენ: რა შეთავაზება აქვს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტს? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => abiturientebs-ufasod-moamzadeben-ra-shetavazeba-aqvs-kavkasiis-saertashoriso-universitets [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-27 12:06:13 [post_modified_gmt] => 2017-02-27 08:06:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=111326 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 2 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 142836 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-02 10:29:39 [post_date_gmt] => 2017-07-02 06:29:39 [post_content] => სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე 2 ივლისს აბიტურიენტებს დალოცავს. საქართველოს საპატრიაქროს ინფრომაციით, უწმინდესი აბიტურიენტებს სამების საკათადრო ტაძარში, წირვის შემდეგ დალოცავს. [post_title] => ილია მეორე 2 ივლისს აბიტურიენტებს დალოცავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ilia-meore-2-ivliss-abiturientebs-dalocavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-02 11:14:57 [post_modified_gmt] => 2017-07-02 07:14:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142836 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 2 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 55585ed39f97d8acc3acfd2bb702c167 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )