თამრიკო ჭოხონელიძე ყოფილ სიძეს მოუწოდებს, პირად თემაზე ინტერვიუები შეამციროს

27 მარტს ვიზა ლიბერალიზაციის აღსანიშნად ევროპის მოედანზე ქართველი შემსრულებლების გრანდიოზული გალაკონცერტი გაიმართა, რომელსაც უკვე ტრადიციად ქცეული კრიტიკა მოჰყვა. ამჯერად რეპერტუარი არ დაუწუნებიათ, გააკრიტიკეს ტექნიკური მხარე და ისიც, რომ ზოგიერთმა შემსრულებელმა პლუს ფონოგრამით იმღერა მეორე ნაწილისგან განსხვავებით, რომელთაც ბენდი და მცირე ორკესტრი უწევდა აკომპანირებას. კრიტიკის კიდევ ერთი მიზეზი გახდა კონცერტის ბოლო აკორდი, როდესაც ყველა შემსრულებელი სცენაზე გამოვიდა ჰიმნის შესასრულებლად. ჰიმნიც ფონოგრამაზე სრულდებოდა, ეს ცხადი მას შემდეგ გახდა, როცა შუა შესრულების დროს სიმღერა გაითიშა... მომღერლები კი უხერხულ მდგომარეობაში ჩაცვივდნენ. როგორც თამრიკო ჭოხონელიძე წერს, აუცილებელია რამდენიმე ადამიანის გაგზავნა საზღვარგარეთ, რომ მათ გახმოვანების ოსტატობა შეისწავლონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში სულ ამგვარი პრობლემის წინაშე უდგებიან მუსიკოსები. ჭოხონელიძის გაგულისება იმანაც გამოიწვია, რომ მარიამ როინიშვილის გამოსვლისას მიკროფონი გათიშული ჰქონდა და "შავნაბადასთან" მისი დუეტი ვერ შედგა, მხოლოდ ანსამბლის სოლისტი და და წევრების ხმა ისმოდა...

ევროპის მოედანზე ჰიმნის შესრულებისას უხერხული მომენტი შეიქმნა მარიამ როინიშვილი გიორგი მახარაძესთან დანგრეული ოჯახის შესახებ საუბარს, ბოლო დროს აღარ გაურბის და იმასაც სახალხოდ აღნიშნავს, რომ ოჯახის დანგრევას ნანობს. იმედის დილაში დასმულ კითხვაზე, რა იყო მისთვის ყველაზე დიდი ტკივილი, მომღერალმა განაცხადა, რომ ეს იყო ოჯახის დანგრევა. "ჩემთვის ყველაზე დიდი ტკივილი არის ის, რომ ვერ მოვახერხე ოჯახის გადარჩენა. იმედი მაქვს ვიკმარებ ამ ტკივილს და სხვა დროს აღარ განმეორდება. ამან დაღი დაასვა ჩემს ცხოვრებას, მაგრამ არაუშავს, ალბათ ასე უნდა ყოფილიყო" – განაცხადა მარიამ როინიშვილმა. ვიდეო როგორც თამრიკო ჭოხონელიძე აღნიშნავს, აუცილებლად შეინახავს ელენეს დედისა და მამის ინტერვიუებს და როცა ის გაიზრდება და იკითხავს, რატომ დაშორდნენ ერთმანეთს, ამ ინტერვიუებს წააკითხებს - „ამას გნებავთ, სიდედრის პოზიცია დაარქვით, გნებავთ, ჩვეულებრივი ქალისა, რომელიც ყოველთვის აპროტესტებს ყოველგვარ სიყალბესა და სიხარბეს, მით უმეტეს, ინტერვიუებში", აღნიშნავს თამრიკო ჭოხონელიძე „პრაიმტაიმთან" ინტერვიუში. შეგახსენებთ, რომ გიორგის არც აქამდე აკლდა პოპულარობა, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით აქტუალურია „ჩემი ცოლის დაქალებში" შესრულებული როლის გამო. ის სერიალში მაქსიმე გობრონიძეს განასახიერებს და ამ ბოლო პერიოდში კიდევ უფრო მეტი თაყვანისმცემელი შეიძინა. გიორგი მახარაძე და მარიამ როინიშვილი დაქორწინებულები იყვნენ. მათ ერთი შვილი, ელენე ჰყავთ. გოგონა დედასთან იზრდება. მარიამს უთქვამს, რომ მის შვილს მამასთან არცთუ ხშირი ურთიერთობა აქვს. გიორგის ახლანდელი შეყვარებულია ასევე მსახიობი, მარიამ ნადირაძე, წყვილი დიდი ხანია, ერთად ცხოვრობს.

თამრიკო ჭოხონელიძე ყოფილ სიძეს, გიორგი მახარაძეს აკრიტიკებს - „სერიალში ახალი მგირი ვერ დავინახე, ის ჩემთვის ნაცნობია..." 