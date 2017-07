„თბილისი-სანკტ-პეტერბურგის“ რეისზე ბომბს ეძებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bombi [1] => tvitmfrinavi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143624 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bombi [1] => tvitmfrinavi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143624 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 391 [author] => ავიაკომპანია Georgian Airways-ის „სანკტ-პეტერბურგი-თბილისის" რეისზე ასაფეთქებელი მოწყობილობა არ აღმოჩნდა. ავიაკომპანია "ჯორჯიან ეარვეისის" გენერალურმა დირექტორმა გივი დავითაშვილმა განუცხადა, პეტერბურგში, აეროპორტ „პულკოვოს" აეროპორტში შევიდა ანონიმური შეტყობინება, რომ პეტერბურგი-თბილისის რეისზე შესაძლოა ყოფილიყო რაიმე სახის ასაფეთქებელი მოწყობილობა. "ამის გამო მოხდა რეისის შეფერხება. აეროპორტის უშიშროების სამსახურმა ხელახლა შეამოწმა თვითმფრინავი, ბარგი. ამ ეტაპზე მგზავრებმა გაიარეს ხელახალი სკანირება. საბედნიეროდ, როგორც მოსალოდნელი იყო, არ აღმოჩნდა არანაირი ასაფეთქებელი მოწყობილობა და რამოდენიმე წუთში რეისი გამოფრინდება",- განაცხადა გივი დავითაშვილმა. წყარო: ინტერპრესნიუსი დაზიანებისას, მგზავრის გადაყვანის ან/და ბარგის გადაზიდვის შეფერხებისას, ბარგის დაკარგვისას, დაზიანებისას ან განადგურებისას საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობის მფლობელის მოვალეობების განსაზღვრის წესები დაამტკიცა. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის ბძანების თანამხად, ექსპლუატანტი და ავიაგადამზიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მგზავრის, ბარგის, ტვირთისა და მესამე პირის ფრენასთან დაკავშირებით სამოქალაქო პასუხისმგებლობის, ასევე ნებისმიერი ფრენის დაზღვევა. წესის თანახმად, მინიმალური დაზღვევის ვალდებულება განსაზღვრულია „SDR"-ით (საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოშვებული საერთაშორისო სარეზერვო აქტივები, რომლებიც ნაწილდება მის წევრ-სახელმწიფოებზე კვოტის პროპორციულად) და შეადგენს: • 2700 კგ-ზე მეტი ასაფრენი მასის მქონე საჰაერო ხომალდის თითოეულ მგზავრზე – 250 000 SDR-ს; • 2700 კგ ან 2700 კგ-ზე ნაკლები მაქსიმალური ასაფრენი მასის მქონე საჰაერო ხომალდის თითოეულ მგზავრზე – 100 000 SDR; • ბარგზე – 1 131 SDR-ს თითოეულ მგზავრზე კომერციული ფრენისას; • ტვირთზე – 19 SDR-ს თითოეულ კილოგრამზე კომერციული ფრენისას. წესი ვრცელდება საქართველოში და საქართველოს გარეთ რეგისტრირებულ ავიაგადამზიდველებზე, რომლებიც ახორციელებენ საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვას საქართველოში, საქართველოდან სხვა ქვეყანაში და სხვა ქვეყნიდან საქართველოში. პასუხისმგებლობა საქართველოში რეგისტრირებული ავიაგადამზიდველის მიერ ამ წესის მოთხოვნების დარღვევისთვის განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით. საქართველოს ფარგლებს გარეთ რეგისტრირებული ავიაგადამზიდველის წესით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა გამოიწვევს საქართველოს ტერიტორიაზე დაფრენის უფლებაზე უარის თქმას. საქართველოში რეგისტრირებულ საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტს, რომელსაც გააჩნია ამ წესის ამოქმედებამდე გაცემული დაზღვევის დამადასტურებელი დოკუმენტი (სადაზღვევო პოლისი), ამ წესის შესაბამისად სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის ვალდებულება წარმოეშვება მოქმედი სადაზღვევი პოლისის ვადის გასვლის შემდეგ. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის ბრძანება განსაზღვრავს კომპენსაციის გაცემას შემდეგ შემთხვევებში: • მგზავრის გარდაცვალებისას/სხეულის დაზიანებისას (კომპენსაციის მინიმუმი განისაზღვრება 113 100 SDR-ის ოდენობით); • მგზავრის გადაყვანის ან/და ბარგის გადაზიდვის შეფერხებისას (კომპენსაცია განისაზღვრება 4 694 SDR-ის ოდენობით); • ბარგის დაკარგვის, დაზიანების ან განადგურებისას (კომპენსაცია განისაზღვრება 1131 SDR-ის ოდენობით). წესის მოქმედება ვრცელდება საქართველოში რეგისტრირებულ და უცხო ქვეყნის ავიაგადამზიდველებზე. სარჩელი ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, წარდგენილი უნდა იყოს შესაბამის სასამართლო ორგანოში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საჰაერო ხომალდის ჩამოფრენის ან გადაყვანა-გადაზიდვების დღიდან ორი წლის განმავლობაში. 1 ივლიდიან, ნებისმიერი ავიაგადამზიდველი, ავიაბილეთების რეალიზაციისას, ვალდებული იქნება უზრუნველყოს მგზავრებისთვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ზემოთ აღნიშნული შემთხვევებში კომპენსაციის გაცემის თაობაზე, მათ შორის, კომპენსაციის მოთხოვნისათვის წარდგენის ვადებისა და ბარგთან დაკავშირებული სპეციალური დეკლარაციის გაკეთების შესაძლებლობის შესახებ. [post_title] => ბარგი დააზღვიეთ: რა შემთხვევაში ეტყვიან თვითმფრინავს უარს საქართველოში დაფრენაზე? 