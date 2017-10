თბილისის მარათონში მონაწილეობას 2300 ადამიანი იღებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => haidelbergcementi [1] => tbilisis-maratoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178794 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => haidelbergcementi [1] => tbilisis-maratoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178794 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2255 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => haidelbergcementi [1] => tbilisis-maratoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => haidelbergcementi [1] => tbilisis-maratoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178794) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2255,20562) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177070 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-18 17:43:25 [post_date_gmt] => 2017-10-18 13:43:25 [post_content] => „თბილისიმარათონი 2017“ 22 ოქტომბერს კვლავ გაიმართება. ამის შესახებ განცხადებას თბილისის მერია ავრცელებს. მერიის ინფორმაციით, ღონისძიების ორგანიზატორებმა მარათონის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება შეცვალეს. „თბილისიმარათონი 2017“ 22 ოქტომბერს კვლავ გაიმართება. ღონისძიების ორგანიზატორებმა, თბილისის მერიის წარმომადგენლებთან კიდევ ერთხელ გამართული მოლაპარაკების შედეგად, მარათონის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება შეცვალეს. „თბილისიმარათონი 2017“ ნაცვლად 9:00 საათისა, 8:30 საათზე დაიწყება და ღონისძიება 14:00 საათის ნაცვლად 11:00 საათზე დასრულდება, რაც დედაქალაქის ქუჩების პარალიზებისა და მოქალაქეებისთვის დისკომფორტის შექმნის თავიდან აცილების საშუალებას მოგვცემს. თბილისის მერიამ აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებისას, როგორც მარათონის მონაწილეების, ასევე, მოქალაქეების ინტერესები გაითვალისწინა. ღონისძიების მიზნების, ქველმოქმედებისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციიდან გამომდინარე, თბილისის მერია წლებია, „თბილისიმარათონის“ მხარდამჭერია. დედაქალაქის მთავრობა წარმატებას უსურვებს სხვადასხვა გარბენის მონაწილეებსა და ღონისძიების ფარგლებში ჩამოსულ სტუმრებს“, – ნათქვამია განცხადებაში. თავის მხრივ განცხადებას ავრცელებს „თბილისიმარათონი 2017“-ის ორგანიზატორი კომპანია ”ჰაიდელბერგცემენტიც”. ”საორგანიზაციო ჯგუფს გვსურს ბოდიში მოგიხადოთ შექმნილი გაუგებრობებისა და პრობლემების გამო, რომელიც ღონისძიების გაუქმების გამოცხადებასთან იყო დაკავშირებული. ვიმედოვნებთ, რომ ეს ყველაფერი მონაწილეთა მოტივაციაზე არ იმოქმედებს და 22 ოქტომბერს ყველას გელოდებით რუსთაველზე, სტარტის ხაზზე!”, - აცხადებენ ”ჰაიდელბერგცემენტში”. [post_title] => ჰაიდელბერგცემენტი და თბილისის მერია შეთანხმდნენ - მარათონი კვლავ გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => haidelbergcementi-da-tbilisis-meria-shetankhmdnen-maratoni-kvlav-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-18 17:43:25 [post_modified_gmt] => 2017-10-18 13:43:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177070 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 175967 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-16 16:41:28 [post_date_gmt] => 2017-10-16 12:41:28 [post_content] => TBILISIMARATHON 2017, რომელიც 22 ოქტომბერს თბილისში უნდა ჩატარებულიყო, აღარ გაიმართება. მარათონის ჩაშლის მიზეზი თბილისის მერიასა და ”ჰაიდელბერგცემენტს” შორის მარათონის ლოკაციასა და დაწყების დროზე შეუთანხმებლობა გახდა. ღონისძიების ჩაშლის საკითხზე, ორგანიზატორი კომპანია ”ჰაიდელბერგცემენტი” ოფიციალურ განცხადებას ავრცელებს, რომლესაც უცვლელად გთავაზობთ: ”თბილისის მერის მოადგილის ირაკლი ლექვნაძის განცხადებით:“თბილისის ქუჩებში არსებული სარემონტო სამუშაოების გამო, ცენტრალური ქუჩების გადაკეტვა თბილისიმარათონისთვის, გამოიწვევს სატრანსპორტო მოძრაობის პარალიზებასა და თბილისელების გულის წყვეტას”. თბილისის მერიის მხრიდან შემოთავაზება იყო გარბენი დაწყებულიყო დილით 07:00-ზე, ან მომხდარიყო ღონისძიების ლოკაციის შეცვლა. უნდა აღინიშნოს, რომ ჰაიდელბერგცემენტის მიერ თბილისიმარათონი 2017-ის თარიღის (2017 წლის 22 ოქტომბრის) და მარშრუტის შესახებ ინფორმაცია თბილისის მერიას პირველად ეცნობა 2016 წლის ნოემბრის თვეში (ხოლო შემდგომში 2017 წლის იანვარში, აპრილში, სექტემბერში). მერიის მიერ შემოთავაზებული გეგმით თბილისიმარათონი 2017-ის ჩატარება შეუძლებელია შემდეგ გარემოებათა გამო: (1) ღონისძიების დილის 07:00 საათზე დაწყება: მორბენლები მარათონის დაწყებამდე, დაახლოებით, 2 საათით ადრე მოდიან ღონისძიებაზე რეგისტრაციის გავლის, სანომრე ნიშნების მიღების და ხელბარგის დასაწყობების მიზნით,დილის 05:00 საათზე ღონისძიების დაწყება ფიზიკურად შეუძლებელია და არ აკმაყოფილებს არც ერთ საერთაშორისო სტანდარტს. (2) ღონისძიების ლოკაციის შეცვლა: თბილისიმარათონი 2015 წლიდან მარათონებისა და გრძელ დისტანციებზე გარბენთა საერთაშორისო ასოციაციის (AIMS) წევრია და შედეგების დათვლაც მსოფლიოში აპრობირებული, Mika Timing-ის „Official Timekeeping and Data Processing” ავტომატური სისტემით ხორციელდება. სარბენი ტრასა 2016 წელს აიზომა AIMS-ის მიერ. იმის გამო, რომ ღონისძიებამდე სულ რამდენიმე დღე რჩება, შეუძლებელია ლოკალიის შეცვლა, სარბენი ტრასის გაზომვა და ტექნიკის გადაწყობა, რაც სულ მცირე 2-თვიან წინასწარ პროცედურას საჭიროებს. მიუხედავად იმისა, რომ ღონისძიების გაუქმება მოხდა ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, კომპანია ”ჰაიდელბერგცემენტი” და თბილისიმარათონის საორგანიზაციო ჯგუფი ბოდიშს უხდის ყველა მონაწილეს, სპონსორს, მხარდამჭერსა და ბენეფიციარს”, - ნათქვამია კომპანიის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში. [post_title] => 22 ოქტომბერს დაგეგმილი თბილისიმარათონი-2017 აღარ გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 22-oqtombers-dagegmili-tbilisimaratoni-2017-aghar-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-16 18:59:15 [post_modified_gmt] => 2017-10-16 14:59:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175967 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 175780 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-16 13:02:16 [post_date_gmt] => 2017-10-16 09:02:16 [post_content] => 16 ოქტომბერს, 13:00 საათზე, სასტუმრო „თბილისი მარიოტში“ ”თბილისი მარათონის” საორგანიზაციო ჯგუფი პრესკონფერენციას გამართავს და მედიასაშუალებების წარმომადგენლებს დაგეგმილი ღონისძიების განრიგს, წლევანდელ ბენეფიციარს და მარათონთან დაკავშირებულ სხვა საინტერესო დეტალებს გააცნობს. პრესკონფერენციას დაესწრებიან საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი, ქალაქ თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე, „ჰაიდელბერგცემენტ კაუკასუსის“ გენერალური დირექტორი მიხაელ ჰამპელი, ”თბილისი მარათონის” სპორტული დირექტორი - ეროვნული ფედერაციის „სპორტი ყველასთვის“ პრეზიდენტი მაია აზარაშვილი და თბილისიმარათონის გარბენის დირექტორი პიტერ გოთვალდი. პრესკონფერენციაზე ასევე შეჯამდება 2016 წლის ”თბილისი მარათონის” შედეგები და დაანონსდება 2017 წლის ”თბილისი მარათონი”, რომელიც წელს 22 ოქტომბერს, თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში გაიმართება და სტარტს რუსთაველის გამზირზე, პირველ კლასიკურ გიმნაზიასთან აიღებს. ”თბილისი მარათონის” მარშრუტი კვლავაც ქალაქ თბილისის ცენტრალურ უბნებს მოიცავს - სპეციალურად ღონისძიებისთვის გადაიკეტება ქალაქის ისტორიული ქუჩები. წლევანდელი გარბენი მოიცავს: ნახევარმარათონს (21,097 კმ) - რეგისტრაციის საფასური - 20 ლარი; 10 კილომეტრიან გარბენს - რეგისტრაციის საფასური - 15 ლარი; გუნდური ესტაფეტა - რეგისტრაციის საფასური - 100 ლარი; ბავშვთა გარბენებს (6-11 წლამდე - 500მ და 12-15 წლამდე - 1კმ) - რეგისტრაცია უფასოა. ”თბილისი მარათონის” რეგისტრაციიდან შემოსულ თანხას ჰაიდელბერგცემენტი ტრადიციისამებრ გააორმაგებს და წელს კასპში „ კასპის შშმ პირთა კავშირის“ სოციალური საწარმოს მოწყობას მოახმარს. შესაბამისად, ”თბილისი მარათონის” თითოეული მონაწილეც ქველმოქმედი ხდება. 2017 წლის ”თბილისი მარათონის” რეგისტრაცია მიმდინარეობს 20 ოქტომბრის ჩათვლით, ვებგვერდზე: www.tbilisimarathon.ge. შეგახსენებთ, რომ თბილისი მარათონი არის ყოველწლიური მასშტაბური საერთაშორისო გარბენი, რომელიც კომპანია ”ჰაიდელბერგცემენტის” ორგანიზებით, ქალაქ თბილისის მერიის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს და გერმანიის საელჩოს პატრონაჟით იმართება. ღონისძიება ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას, ქველმოქმედებას და დედაქალაქის ტურისტულ განვითარებას ემსახურება. წლევანდელი ღონისძიების სპონსორები არიან: კომპანია „ვისოლ ჯგუფი“ - ”ვისოლი”, ”ვენდისი”, ”დანქინ დონატსი”, კომპანია ”ალმა”, კომპანია „ნაბეღლავი - „რაუხი“, „ბახმარო“, კომპანია DHL, კომპანია ”ორიფლეიმ ჯორჯია”, საინფორმაციო ცენტრი 11808, სასტუმრო „შერატონ მეტეხი პალასი“, სასტუმრო „თბილისი მერიოტი“, VTB ბანკი, დავით ტატიშვილის გამაჯანსაღებელი ცენტრი, ფიტნეს ცენტრი WorldClass, ლუდსახარში „ზედაზენი“, რადიო „ჯაკო“, „აჭარასპორტი“, myvideo.ge, TKT.ge, საინფორმაციო ცენტრი my.ge, სასტუმრო „ქრაუნი პლაზა“, სასტუმრო „წყალტუბო პლაზა“, სასტუმრო „რუმზ ყაზბეგი“, სასტუმრო „ჰოლიდეი ინი“, სასტუმრო „კოლიზეუმი მარინა“, სასტუმრო „რიქსოსი ბორჯომი“, ტურისტული კომპანია „ნიუკაზი“, კომპანია „თაიმი“, Oshee, Vitamin Well, სპორტული მაღაზია „სითი სპორტი“, მაღაზია „ეფლ სითი“, მაღაზია Bike.ge, ელიტ ელექტრონიქსი, მაღაზია „ველო+“, Smart Photos. თბილისიმარათონის მედია მხარდამჭერია ტელეკომპანია „იმედი“. „ჰაიდელბერგცემენტის“ სოციალური პროექტი „თბილისი მარათონი“ ყოველწლიურად სულ უფრო მეტ პოპულარობას იძენს, მონაწილეთა შორის არიან უცხოელი სტუმრები 60-ზე მეტი ქვეყნიდან, დიპლომატიური კორპუსი, ასევე სამთავრობო და ბიზნეს სექტორი. ღონისძიების ორგანიზატორების თქმით, წელს „თბილისი მარათონზე“, საზოგადოების დიდი დაინტერესებიდან გამომდინარე, 2500-ზე მეტ მონაწილეს ელიან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია არამარტო ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისთვის, არამედ ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისითაც. [post_title] => მარათონიდან შემოსულ თანხას ჰაიდელბერგცემენტი სოციალური საწარმოს მოწყობას მოახმარს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maratonidan-shemosul-tankhas-haidelbergcementi-socialuri-sawarmos-mowyobas-moakhmars [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-16 13:02:16 [post_modified_gmt] => 2017-10-16 09:02:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175780 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 177070 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-18 17:43:25 [post_date_gmt] => 2017-10-18 13:43:25 [post_content] => „თბილისიმარათონი 2017“ 22 ოქტომბერს კვლავ გაიმართება. ამის შესახებ განცხადებას თბილისის მერია ავრცელებს. მერიის ინფორმაციით, ღონისძიების ორგანიზატორებმა მარათონის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება შეცვალეს. „თბილისიმარათონი 2017“ 22 ოქტომბერს კვლავ გაიმართება. ღონისძიების ორგანიზატორებმა, თბილისის მერიის წარმომადგენლებთან კიდევ ერთხელ გამართული მოლაპარაკების შედეგად, მარათონის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება შეცვალეს. „თბილისიმარათონი 2017“ ნაცვლად 9:00 საათისა, 8:30 საათზე დაიწყება და ღონისძიება 14:00 საათის ნაცვლად 11:00 საათზე დასრულდება, რაც დედაქალაქის ქუჩების პარალიზებისა და მოქალაქეებისთვის დისკომფორტის შექმნის თავიდან აცილების საშუალებას მოგვცემს. თბილისის მერიამ აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებისას, როგორც მარათონის მონაწილეების, ასევე, მოქალაქეების ინტერესები გაითვალისწინა. ღონისძიების მიზნების, ქველმოქმედებისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციიდან გამომდინარე, თბილისის მერია წლებია, „თბილისიმარათონის“ მხარდამჭერია. დედაქალაქის მთავრობა წარმატებას უსურვებს სხვადასხვა გარბენის მონაწილეებსა და ღონისძიების ფარგლებში ჩამოსულ სტუმრებს“, – ნათქვამია განცხადებაში. თავის მხრივ განცხადებას ავრცელებს „თბილისიმარათონი 2017“-ის ორგანიზატორი კომპანია ”ჰაიდელბერგცემენტიც”. ”საორგანიზაციო ჯგუფს გვსურს ბოდიში მოგიხადოთ შექმნილი გაუგებრობებისა და პრობლემების გამო, რომელიც ღონისძიების გაუქმების გამოცხადებასთან იყო დაკავშირებული. ვიმედოვნებთ, რომ ეს ყველაფერი მონაწილეთა მოტივაციაზე არ იმოქმედებს და 22 ოქტომბერს ყველას გელოდებით რუსთაველზე, სტარტის ხაზზე!”, - აცხადებენ ”ჰაიდელბერგცემენტში”. [post_title] => ჰაიდელბერგცემენტი და თბილისის მერია შეთანხმდნენ - მარათონი კვლავ გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => haidelbergcementi-da-tbilisis-meria-shetankhmdnen-maratoni-kvlav-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-18 17:43:25 [post_modified_gmt] => 2017-10-18 13:43:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177070 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 12 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 828796a7399ab25c6ef1bacc74a87440 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )