თბილისის საკრებულოსთან დაკავებულებზე მოსამართლემ განაჩენი გამოაცხადა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => saqalaqo-sasamartlo [2] => evropuli-saqartvelo [3] => dapirispireba-sakrebulostan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185909 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => saqalaqo-sasamartlo [2] => evropuli-saqartvelo [3] => dapirispireba-sakrebulostan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185909 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 341 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => saqalaqo-sasamartlo [2] => evropuli-saqartvelo [3] => dapirispireba-sakrebulostan ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => saqalaqo-sasamartlo [2] => evropuli-saqartvelo [3] => dapirispireba-sakrebulostan ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185909) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21088,12228,341,6404) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 184717 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-07 11:02:21 [post_date_gmt] => 2017-11-07 07:02:21 [post_content] => „გოგა ონიანი რომ გადასულიყო „ევროპულ საქართველოში“, პირდაპირ გეუბნებით, ის დღეს თავისუფალი იქნებოდა,“ - ამის შესახებ „ნაციონალური მოძრაობის“ პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარემ, ნიკა მელიამ, გოგა ონიანის მიმართ გამოტანილი განაჩენის შეფასებისას განაცხადა. მელიას განცხადებით, ხელისუფლება ციხიდან უშვებს მათ, ვინც აწყობს, უქმნის პოლიტიკურ პარტიას და არქმევს ვითომ ოპოზიციას, რეალურ ოპონენტებს კი ციხეში უშვებს. როგორც მელიამ აღნიშნა, „ნაციონალური მოძრაობა“ მიუხედავად ყველაფრისა, არ დანებდა და ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლას ბოლომდე მიიყვანს. „გოგა ონიანი დღეს დააკავეს იმიტომ, რომ ეს ადამიანი არის „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი. ონიანი რომ ყოფილიყო კვაზი ოპოზიციური პარტიის წევრი, პირდაპირ გეუბნებით, რომ გადასულიყო „ევროპულ საქართველოში“, ის დღეს დაკავებული არ იქნებოდა. გოგა ონიანი რომ ყოფილიყო გიგი უგულავას, დათო კეზერაშვილის, გიგა ბოკერიას თანამებრძოლი, რომლებიც გამოვლენ ახლა და იტყვიან, რომ თურმე როგორ წუხან ამ ამბის გამო, დღეს დაკავებული არ იქნებოდა,“ - განაცხადა ნიკა მელიამ. [post_title] => გიორგი ონიანი რომ "ევროპულ საქართველოში" ყოფილიყო, დღეს თავისუფალი იქნებოდა - ნიკა მელია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-oniani-rom-evropul-saqartveloshi-yofiliyo-dghes-tavisufali-iqneboda-nika-melia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-07 11:02:21 [post_modified_gmt] => 2017-11-07 07:02:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=184717 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 183982 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-05 15:39:04 [post_date_gmt] => 2017-11-05 11:39:04 [post_content] => ოპოზიციური პარტიების მიერ ცესკოს წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელი თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. 10 ოპოზიციური პარტია 21 ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების შემაჯამებელი ოქმების გაბათილებას ითხოვდა. არასაპარლამენტო ოპოზიცია სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება და შედეგების გასაჩივრებას ხვალ სააპელაციო სასამართლოში აპირებს. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელი 4 ნოემბერს შეიტანეს, რომლის თანახმად, ისინი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ. როგორც ცნობილია, ცესკომ მათი საჩივარი არ დააკმაყოფილა და უარი თქვა არჩევნების მონაცემების ხელახლა გადამოწმებაზე. ცესკომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების ხელახლა გადათვლაზე უარყოფითი პასუხი 3 ნოემბერს გამოაცხადა. [post_title] => საქალაქო სასამართლომ ცესკო-ს წინააღმდეგ ოპოზიციის სარჩელი არ დააკმაყოფილა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqalaqo-sasamartlom-cesko-s-winaaghmdeg-opoziciis-sarcheli-ar-daakmayofila [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-05 15:39:04 [post_modified_gmt] => 2017-11-05 11:39:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183982 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 183862 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-04 12:04:46 [post_date_gmt] => 2017-11-04 08:04:46 [post_content] => ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას, რომელიც თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების გადათვლაზე უარს ეხება, სასამართლოში გაასაჩივრებს. ამის შესახებ განცხადება ნაციონალური მოძრაობის წევრმა თინა ბოკუჩავამ პარტიის ცენტრალურ ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ბოკუჩავას თქმით, მათი სარჩელი, სადაც ისინი 73-ვე საოლქო კომისიის შემაჯამებელი ოქმების გაუქმებას ითხოვდნენ, პოლიტიკური მოტივით არ დაკმაყოფილდა. მისი თქმით, სარჩელს რამდენიმე საბაბი ჰქონდა - ამომრჩევლების კონტროლი, ზეწოლა და ასევე, ის, რომ თითქმის არცერთმა საოლქო კომისიამ საუბნო კომისიების „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრების მიერ შედგენილი საჩივრები არ განიხილა. პარტიის წევრები სასამართლოში სარჩელს დღეს შეიტანენ. საჭიროების შემთხვევაში, ისინი ევროპული სასამართლოსთვის მიმართვასაც არ გამორიცხავენ. „სამწუხაროდ, ცესკო არ მოქმედებს საარჩევნო კანონმდებლობიდან და საარჩევნო კანონმდებლობის ინტერესებიდან გამომდინარე, არამედ ღებულობს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს - მათ უგულებელყვეს და კენჭისყრით ჩააგდეს ჩვენი საჩივარი. შესაბამისად, დღეს ვაპირებთ, როგორც ეს კანონით დადგენილ ვადებში არის გათვალისწინებული, გავასაჩივროთ ცესკო-ს ეს უკანონო გადაწყვეტილება სასამართლოში და ვაპირებთ, რომ ვიბრძოლოთ ბოლომდე იმისთვის, რომ საბოლოოდ მივიღოთ ის, რაც რეალურად გააუქმებს ამ არჩევნების შედეგებს“, - განაცხადა თინათინ ბოკუჩავამ. [post_title] => „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ცესკო-ს წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელს შეიტანს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ertiani-nacionaluri-modzraoba-cesko-s-winaaghmdeg-sasamartloshi-sarchels-sheitans [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-04 12:04:46 [post_modified_gmt] => 2017-11-04 08:04:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183862 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 184717 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-07 11:02:21 [post_date_gmt] => 2017-11-07 07:02:21 [post_content] => „გოგა ონიანი რომ გადასულიყო „ევროპულ საქართველოში“, პირდაპირ გეუბნებით, ის დღეს თავისუფალი იქნებოდა,“ - ამის შესახებ „ნაციონალური მოძრაობის“ პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარემ, ნიკა მელიამ, გოგა ონიანის მიმართ გამოტანილი განაჩენის შეფასებისას განაცხადა. მელიას განცხადებით, ხელისუფლება ციხიდან უშვებს მათ, ვინც აწყობს, უქმნის პოლიტიკურ პარტიას და არქმევს ვითომ ოპოზიციას, რეალურ ოპონენტებს კი ციხეში უშვებს. როგორც მელიამ აღნიშნა, „ნაციონალური მოძრაობა“ მიუხედავად ყველაფრისა, არ დანებდა და ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლას ბოლომდე მიიყვანს. „გოგა ონიანი დღეს დააკავეს იმიტომ, რომ ეს ადამიანი არის „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი. ონიანი რომ ყოფილიყო კვაზი ოპოზიციური პარტიის წევრი, პირდაპირ გეუბნებით, რომ გადასულიყო „ევროპულ საქართველოში“, ის დღეს დაკავებული არ იქნებოდა. გოგა ონიანი რომ ყოფილიყო გიგი უგულავას, დათო კეზერაშვილის, გიგა ბოკერიას თანამებრძოლი, რომლებიც გამოვლენ ახლა და იტყვიან, რომ თურმე როგორ წუხან ამ ამბის გამო, დღეს დაკავებული არ იქნებოდა,“ - განაცხადა ნიკა მელიამ. [post_title] => გიორგი ონიანი რომ "ევროპულ საქართველოში" ყოფილიყო, დღეს თავისუფალი იქნებოდა - ნიკა მელია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-oniani-rom-evropul-saqartveloshi-yofiliyo-dghes-tavisufali-iqneboda-nika-melia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-07 11:02:21 [post_modified_gmt] => 2017-11-07 07:02:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=184717 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 173 [max_num_pages] => 58 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 90ce51f36a0d5786bb7f25cd2ae62bb1 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )