“თბილისმა მტკვარს გაატანა ძველი ნაღველი” (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => goga-khachidze [1] => nagavi [2] => mtkvari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128358 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => goga-khachidze [1] => nagavi [2] => mtkvari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128358 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1044 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => goga-khachidze [1] => nagavi [2] => mtkvari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => goga-khachidze [1] => nagavi [2] => mtkvari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128358) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1044,10069,2193) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128344 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-07 14:50:21 [post_date_gmt] => 2017-05-07 10:50:21 [post_content] => 20 აპრილიდან დღემდე,თბილისის ქუჩებში ნაგვის დაყრის გამო, „თბილსერვის ჯგუფის“ ზედამხედველობის სამსახურის ინსპექტორებმა 202 ადამიანი დააჯარიმეს. ოქმების უმეტესობა (197 ოქმი) ფიზიკურ პირზეა გამოწერილი, ხოლო 5 იურიდიულ პირზე. დედაქალაქის დანაგვიანებისთვის ინსპექტორების ჯგუფმა სულ 61 უცხოეთის მოქალაქე დააჯარიმა. გამოწერილი ჯარიმების საერთო ღირებულება 21 580 ლარია. მათი უმეტესობა 80 ლარიანია და 2 კგ–მდე მუნიციპალური ნარჩენის დაყრისთვის გამოიწერა. "თბილსერვის ჯგუფის" ინფორმაციით, მოქალაქეები ძირითადად, სიგარეტის ნამწვავების ქუჩაში გადაგდების გამო ჯარიმდებიან. „თბილსერვის ჯგუფის“ ზედამხედველობის სამსახურის ინსპექტორები დედაქალაქში 3 აპრილიდან გამოჩდნენ. შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ ზედამხედველობის სამსახურის ინსპექტორები თბილისის ტურისტულ და ხალხმრავალ ადგილებში წყვილში მოძრაობენ. სპეციალური უნიფორმის გარდა, ისინი აღჭურვილი არიან თანამედროვე ტიპის დამხმარე საშუალებებით – პლანშეტებით, ფოტოაპარატებით და სამხრე კამერებით, რათა თავიდან იქნას აცილებული კონფლიქტური სიტუაციები. ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად, გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში “თბილსერვის ჯგუფის” ინსპექცია უფლებამოსილია შეადგინოს საჯარიმო ოქმი. ინსპექტორების გამოჩენას პირველი ორი კვირის განმავლობაში მხოლოდ ინფორმაციული სახე ჰქონდა – ისინი მოქალაქეებს აფრთხილებდნენ, ინფორმაციას აწვდიდნენ სანქციებთან დაკავშირებით და მათ მიერ დაყრილი ნარჩენის ურნაში ჩაყრისკენ უთითებდნენ. „თბილსერვის ჯგუფი“ ინსპექციამ სხვადასხვა სახის ნარჩენით გარემოს დაბინძურებისთვის მოქალაქეების დაჯარიმება 20 აპრილიდან დაიწყო. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => 21 580 ლარი ნაგვის დაყრისთვის: ინსპექტორებმა 202 ადამიანი დააჯარიმეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 21-580-lari-nagvis-dayristvis-inspeqtorebma-202-adamiani-daajarimes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-07 14:59:59 [post_modified_gmt] => 2017-05-07 10:59:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128344 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 125225 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-25 13:46:26 [post_date_gmt] => 2017-04-25 09:46:26 [post_content] => გოგა ხაჩიძე ჯგუფის საიუბილეო კონცერტთან დაკავშირებით საუბრობს და იმ მიზეზებს განმარტავს, რის გამოც მან კონცერტში მონაწილეობაზე უარი თქვა: “საერთოდ ვფიქრობდი არაფერი მეთქვა ამ ამბავზე, მაგრამ ბევრი მეკითხება და შევეცდები ჩემი პოზიცია ნაწილობრივ ავხსნა… ნ ა წ ი ლ ო ბ რ ი ვ . . . მესმის, ცოტა რთული ასახსნელია, მაგრამ “სახე” ჩემთვის ის მუსიკაა, ის ეპოქა, ის კონტექსტი, ის ქვეყანა და ის რეალობა, რომელიც იყო. არ მიმაჩნია სწორად, ახლა ხელოვნურად შევიკრიბოთ და მსმენელს ათასჯერ გადამღერებული, გადაკეთებულ/გადმოკეთებული სიმღერები, ისევ ერთად ვუმღეროთ. და როგორ უნდა ვუმღეროთ?… მარტო სიმღერაც ხომ არაა… რას გამოვასხივებთ? -არ ვიცი. გულწრფელები ვიქნებით სცენაზე? -ვერა. თავის დროზე, “სახე” ერთი მთლიანი იყო. საერთო საქმე და ცხოვრება გვქონდა, ერთად ვფიქრობდით, ერთად ვგეგმავდით, ერთად ვათენებდით ღამეებს სტუდიაში, ერთად ვიხარშებოდით მურტალი ეპოქის ყოველდღიურობაში. ახლა, ჩვენ-ჩვენი ცხოვრება გვაქვს, ჩვენ-ჩვენი საკმაოდ განსხვავებული პრინციპები, ხედვები და მიზნები (მათ შორის მუსიკაშიც) ისიც მესმის, რომ უამრავი მსმენელი მიიღებს სიამოვნებას წარსულის გახსენებით, ძველი სიმღერების მოსმენით. ბევრიც ჩემზე გაბრაზდება, როგორც დისონანსის შემომტანზე ამ “ჰარმონიაში”. არაა პრობლემა, მესმის ნებისმიერ შემთხვევაში წარმატებას ვუსურვებ კაცებს (ბიჭებს მეთქი მინდოდა მეთქვა, მაგრამ ჰა…) მე არ ვმონაწილეობ “სახე20” -ში და ამით, იმ “სახე-ს” გადარჩენასაც შევუწყობ ხელს მეხსიერებაში, მთელი თაობისთვის ერთ-ერთი ნათელი წერტილი, ბედნიერების და აღტაცების მომტანი რომ იყო. p.s. ბევრი წლის ინტერვალის შემდეგ, ჩემი შვილი პირველად რომ წავიყვანე ცირკში, მთელი წარმოდგენა გაოცებული ვაცეცებდი თვალებს და საკუთარ თავს ვეკითხებოდი: ეს ხომ ნამდვილად ის შენობაა, ბავშვობაში მშობლებს რომ მოვყავდი და აღტაცებული ვიყავი მისი გრანდიოზულობით და სილამაზით?!… რა დაემართა, როგორ დაპატარავდა ასე?!… ყველაფერს თავის დრო აქვს” - წერს გოგა ხაჩიძე. [post_title] => გოგა ხაჩიძე: „მე არ ვმონაწილეობ “სახე20” -ში" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => goga-khachidze-me-ar-vmonawileob-sakhe20-shi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 13:53:16 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 09:53:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125225 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 124755 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-24 11:19:56 [post_date_gmt] => 2017-04-24 07:19:56 [post_content] => რომში მოგროვებული ნაგავი ავსტრიაში სახლებს ათბობს, ნარჩენები ავსტრიაში მატარებლით გადააქვთ. ნაგვის პრობლემასთან გამკლავება იტალიის დედაქალაქს უჭირს, ავსტრია კი რომიდან წაღებულ ნაგავს ენერგიად აქცევს. იტალიელები ავსტრიულ კომპანიას EVN უხდიან თანხას, რომ რომელების 70,000 ტონაზე მეტი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები ვენაში გადაზიდოს. ნაგავს წვავენ და საბოლოოდ, გარდაქმნიან ელექტროენერგიად. რომიდან წაღებული ნარჩენები ავსტრიაში 170 000 ადამიანს ელექტროენერგიით ამარაგებს. [post_title] => რომში მოგროვებული ნაგავი ავსტრიას მიაქვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => romshi-mogrovebuli-nagavi-avstrias-miaqvs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-24 12:13:48 [post_modified_gmt] => 2017-04-24 08:13:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124755 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 128344 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-07 14:50:21 [post_date_gmt] => 2017-05-07 10:50:21 [post_content] => 20 აპრილიდან დღემდე,თბილისის ქუჩებში ნაგვის დაყრის გამო, „თბილსერვის ჯგუფის“ ზედამხედველობის სამსახურის ინსპექტორებმა 202 ადამიანი დააჯარიმეს. ოქმების უმეტესობა (197 ოქმი) ფიზიკურ პირზეა გამოწერილი, ხოლო 5 იურიდიულ პირზე. დედაქალაქის დანაგვიანებისთვის ინსპექტორების ჯგუფმა სულ 61 უცხოეთის მოქალაქე დააჯარიმა. გამოწერილი ჯარიმების საერთო ღირებულება 21 580 ლარია. მათი უმეტესობა 80 ლარიანია და 2 კგ–მდე მუნიციპალური ნარჩენის დაყრისთვის გამოიწერა. "თბილსერვის ჯგუფის" ინფორმაციით, მოქალაქეები ძირითადად, სიგარეტის ნამწვავების ქუჩაში გადაგდების გამო ჯარიმდებიან. „თბილსერვის ჯგუფის“ ზედამხედველობის სამსახურის ინსპექტორები დედაქალაქში 3 აპრილიდან გამოჩდნენ. შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ ზედამხედველობის სამსახურის ინსპექტორები თბილისის ტურისტულ და ხალხმრავალ ადგილებში წყვილში მოძრაობენ. სპეციალური უნიფორმის გარდა, ისინი აღჭურვილი არიან თანამედროვე ტიპის დამხმარე საშუალებებით – პლანშეტებით, ფოტოაპარატებით და სამხრე კამერებით, რათა თავიდან იქნას აცილებული კონფლიქტური სიტუაციები. ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად, გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში “თბილსერვის ჯგუფის” ინსპექცია უფლებამოსილია შეადგინოს საჯარიმო ოქმი. ინსპექტორების გამოჩენას პირველი ორი კვირის განმავლობაში მხოლოდ ინფორმაციული სახე ჰქონდა – ისინი მოქალაქეებს აფრთხილებდნენ, ინფორმაციას აწვდიდნენ სანქციებთან დაკავშირებით და მათ მიერ დაყრილი ნარჩენის ურნაში ჩაყრისკენ უთითებდნენ. „თბილსერვის ჯგუფი“ ინსპექციამ სხვადასხვა სახის ნარჩენით გარემოს დაბინძურებისთვის მოქალაქეების დაჯარიმება 20 აპრილიდან დაიწყო. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => 21 580 ლარი ნაგვის დაყრისთვის: ინსპექტორებმა 202 ადამიანი დააჯარიმეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 21-580-lari-nagvis-dayristvis-inspeqtorebma-202-adamiani-daajarimes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-07 14:59:59 [post_modified_gmt] => 2017-05-07 10:59:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128344 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 19 [max_num_pages] => 7 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => c180dc6b98f6e3f7918baa0821d1ac71 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )