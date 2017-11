თბილისში H&M-ის პირველი მაღაზიის გახსნის ზუსტი დრო ცნობილია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => hm [1] => galerea-tbilisi [2] => hm-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182531 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => hm [1] => galerea-tbilisi [2] => hm-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182531 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1575 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => hm [1] => galerea-tbilisi [2] => hm-tbilisshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => hm [1] => galerea-tbilisi [2] => hm-tbilisshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182531) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12674,1575,20868) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 173948 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-11 15:23:44 [post_date_gmt] => 2017-10-11 11:23:44 [post_content] => „გალერეა თბილისის“ აშენების შემდეგ თავისუფლების მეტრო პირდაპირ სავაჭრო ცენტრში ავა. მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ, გარეთ გაუსვლელად მოხვდნენ შენობაში. “გალერია თბილისში” ინტეგრირებული იქნება მეტროსადგური თავისუფლების მოედანი, შესაბამისად, მოსახლეობას პირდაპირ მეტროდან შეეძლება სავაჭრო ცენტრში შესვლა,” - ამის შესახებ „ფორტუნას“ „გალერეა თბილისში“ უთხრეს. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მეტრო შენობის შიგნით არის განთავსებული. ამ სტილის ნაგებობები სხვა ქალაქებისთვის დამახასიათებელია, თუმცა თბილისისთვის უცხოა. სავაჭრო ცენტრის წარმომადგენლები ვარაუდობენ, რომ ეს მომხმარებლისთვის უფრო კომფორტული იქნება. ფაქტობრივად, თავისუფლების მეტროს არა მარტო ექსტერიერი, არამედ ინტერიერიც სრულიად შეიცვალა. მეტროს ძველი შესასვლელის ადგილას ახალი შენობის მშენებლობა თითქმის დასრულებულია. სავაჭრო ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჯებირებია განთავსებული და ჯერ კიდევ მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები. მეტროსადგურის შესასვლელი კი ძველ შესასვლელთან შედარებით ოდნავ გვერდით არის გაკეთებული, უფრო შენობის ცენტრალური ნაწილისკენ. ამ ეტაპზე სავაჭრო ცენტრში კონკრეტული ბრენდები მაღაზიების სარემონტო სამუშაოებს ახორციელებენ. სავაჭრო ცენტრის გახსნა შემოდგომაზე იგეგმება და გახსნის თარიღი მალე დაანონსდება. [gallery royalslider="1" ids="173969,173971,173972,173973,173974,173975,173976,173977,173978"] [post_title] => თავისუფლების მეტროდან პირდაპირ „გალერეა თბილისში“ მოხვდებით (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tavisuflebis-metrodan-pirdapir-galerea-tbilisshi-mokhvdebit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 15:52:31 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 11:52:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173948 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 173521 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-10 16:20:31 [post_date_gmt] => 2017-10-10 12:20:31 [post_content] => მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრი „გალერია თბილისი” გახსნისთვის ემზადება. პარალელურ რეჟიმში, ქართულ ბაზარზე შემოსვლისთვის ემზადება მსოფლიოში აღიარებული, ტანსაცმლის შვედური ბრენდი H&M-იც, რომლის პირველი მაღაზიაც ჩვენს ქვეყანაში, სწორედ „გალერია თბილისში” განთავსდება. აღსანიშნავია, რომ საქართველო H&M-ის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე ქვეყნების ჩამონათვალში უკვე გამოჩნდა, პროდუქციის ფასები კი ქართულ ეროვნულ ვალუტაში დაემატა. როგორც ვებ-გვერდიდან ვიგებთ, მომხმარებელი H&M-ის სამოსის შეძენას 12 ლარიდან შეძლებს. ტანსაცმლის სხვადასხვა კატეგორიაში კონკრეტულ სამოსზე კონკრეტული ფასია მითითებული. მაგალითად, ქალების სექციაში, ზაფხულის მაისურებზე ფასები 12 ლარიდან იწყება და 89 ლარის ფარგლებშია. ზამთრის პულოვერების ღირებულება 20 ლარიდან იწყება, ქურთუკების მინიმალური ფასი, ამ დროისთვის, 89 ლარია. 20-29 ლარიდან იწყება ფასები მამაკაცისა და ბავშვების სექციებში. 29 ლარიდან იწყება ე.წ ბალერინების (ფეხსაცმელი) ღირებულება ქალების შემთხვევაში, მამაკაცის ფეხსაცმლის მინიმალურ ფასად კი 79 ლარია მითითებული. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ პროდუქცია მუდმივად ემატება და ახლდება, შესაბამისად, იცვლება ფასებიც... შეგახსენებთ, ამ ეტაპზე „გალერია თბილისის” შენობაში შიდა სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. სავაჭრო ცენტრის გახსნა კი მიმდინარე წლის შემოდგომაზე იგეგმება. როგორც სავაჭრო ცენტრის დირექტორმა ნიკა ცინცაძემ ”ფორტუნასთან” საუბრისას აღნიშნა, „გალერია თბილისის” გახსნის დღესვე მაღაზიების უდიდესი ნაწილიც გაიხსნება. მისივე ინფორმაციით, სავაჭრო ცენტრში 90-ზე მეტი ადგილობრივი და საერთაშორისო ბრენდი მოიყრის თავს. მათ შორის Armani Exchange, Calvin Klein Jeans, IKKS ქალისა და მამაკაცის ხაზით და Roman პირველად ეწვევიან საქართველოს. ახალი კონცეფციით ბრუნდებიან Lacoste, Guess, United Colors of Benetton, Trussardi, Stenders. რაც შეეხება უშუალოდ H&M-ის მაღაზიას, ის სამ სართულზე განთავსდება. შეგახსენებთ, ”გალერია თბილისის” საერთო ფართი 55, 000 მ²-ს შეადგენს. სავაჭრო ცენტრი საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის ერთ-ერთი მიმდინარე საინვესტიციო პროექტია ტურიზმისა და უძრავის ქონების მიმართულებით, რომლის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება $80 მლნ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. [post_title] => H&M-ის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე პროდუქციაზე ფასები ლარში დაემატა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => hm-is-oficialur-veb-gverdze-produqciaze-fasebi-larshi-daemata [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-10 18:11:49 [post_modified_gmt] => 2017-10-10 14:11:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173521 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 170453 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-03 11:59:35 [post_date_gmt] => 2017-10-03 07:59:35 [post_content] => "გალერეა თბილისი" შემოდგომაზე ოფიციალურად გაიხსნება. თუმცა, კონკრეტულად როდის იგეგმება სავაჭრო ცენტრის გახსნა, ჯერჯერობით უცნობია. ამ დროისთვის სავაჭრო ცენტრში კონკრეტული ბრენდები მაღაზიების სარემონტო სამუშაოებს თავად ახორციელებენ. სავაჭრო ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჯებირებია განთავსებული, ცენტრის წინ ჯერ კიდევ გათხრილია ორმოები. [video width="1920" height="1080" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/tatia-kakiashvili.mp4"][/video] [post_title] => "გალერეა თბილისის" სარემონტო სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => galerea-tbilisis-saremonto-samushaoebi-am-dromde-mimdinareobs-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 12:29:25 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 08:29:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170453 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 173948 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-11 15:23:44 [post_date_gmt] => 2017-10-11 11:23:44 [post_content] => „გალერეა თბილისის“ აშენების შემდეგ თავისუფლების მეტრო პირდაპირ სავაჭრო ცენტრში ავა. მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ, გარეთ გაუსვლელად მოხვდნენ შენობაში. “გალერია თბილისში” ინტეგრირებული იქნება მეტროსადგური თავისუფლების მოედანი, შესაბამისად, მოსახლეობას პირდაპირ მეტროდან შეეძლება სავაჭრო ცენტრში შესვლა,” - ამის შესახებ „ფორტუნას“ „გალერეა თბილისში“ უთხრეს. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მეტრო შენობის შიგნით არის განთავსებული. ამ სტილის ნაგებობები სხვა ქალაქებისთვის დამახასიათებელია, თუმცა თბილისისთვის უცხოა. სავაჭრო ცენტრის წარმომადგენლები ვარაუდობენ, რომ ეს მომხმარებლისთვის უფრო კომფორტული იქნება. ფაქტობრივად, თავისუფლების მეტროს არა მარტო ექსტერიერი, არამედ ინტერიერიც სრულიად შეიცვალა. მეტროს ძველი შესასვლელის ადგილას ახალი შენობის მშენებლობა თითქმის დასრულებულია. სავაჭრო ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჯებირებია განთავსებული და ჯერ კიდევ მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები. მეტროსადგურის შესასვლელი კი ძველ შესასვლელთან შედარებით ოდნავ გვერდით არის გაკეთებული, უფრო შენობის ცენტრალური ნაწილისკენ. ამ ეტაპზე სავაჭრო ცენტრში კონკრეტული ბრენდები მაღაზიების სარემონტო სამუშაოებს ახორციელებენ. სავაჭრო ცენტრის გახსნა შემოდგომაზე იგეგმება და გახსნის თარიღი მალე დაანონსდება. [gallery royalslider="1" ids="173969,173971,173972,173973,173974,173975,173976,173977,173978"] [post_title] => თავისუფლების მეტროდან პირდაპირ „გალერეა თბილისში“ მოხვდებით (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tavisuflebis-metrodan-pirdapir-galerea-tbilisshi-mokhvdebit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 15:52:31 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 11:52:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173948 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 16 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9ad142df7117ee213ed8f9bdd5c940fe [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )