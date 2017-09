თბილისში ლეიშმანიოზით დაავადებული საკმაოდ ბევრი ძაღლია – როგორ დავიცვათ ბავშვები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => paata-imnadze [1] => rekomendaciebi [2] => fortunas-temebi [3] => leishmaniozi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163255 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => paata-imnadze [1] => rekomendaciebi [2] => fortunas-temebi [3] => leishmaniozi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163255 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4179 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => paata-imnadze [1] => rekomendaciebi [2] => fortunas-temebi [3] => leishmaniozi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => paata-imnadze [1] => rekomendaciebi [2] => fortunas-temebi [3] => leishmaniozi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163255) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16375,19154,4179,10701) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 163211 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-13 16:42:09 [post_date_gmt] => 2017-09-13 12:42:09 [post_content] => თვითმმართველობის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სოციალურ ქსელში კონკრეტული კანდიდატების საწინააღმდეგოდ მიმართული დეზინფორმაციული ხასიათის კამპანიები ჩნდება. როგორც დღეს აუდიტის სამსახურში განაცხადეს, თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის, ალეკო ელისაშვილის, საწინააღმდეგო კამპანიაზე გარკვეული ფინანსები იხარჯება. პრობლემა გამოიკვეთა ISFED-ის ანგარიშშიც, სადაც აღნიშნულია, რომ მსგავსი კამპანიები ოპოზიციური კანდიდატების საწინააღმდეგოდ არის მიმართული. "ყველაზე პრობლემატურია და ამაზე ჩვენს ანგარიშშიც იყო ინფორმაცია, დასპონსორებული ფეისბუკგვერდები , რომელზეც ხდება ანტი აგიტაცია კონკრეტული კანდიდატების წინააღმდეგ," - აცხადებს ISFED-ის წარმომადგენელი, ელენე ნიჟარაძე და დასძენს, რომ "დასადგენია, რამდენად არის ეს უკანონო შემოწირულობა". "აქ განსასაზღვრია მეთოდოლოგია, თუ როგორ მოახდენს აუდიტის სამსახური ამ ინფორმაციის შემოწმებას და დადგენას, არის თუ არა ეს უკანონო შემოწირულობა და რა უნდა განხორციელდეს მოცემულ შემთხვევაში," - ამბობს ელენე ნიჟარაძე. ალეკო ელისაშვილი "ფორტუნასთან" აცხადებს, რომ დეზინფორმაციის ნაწილი, რომელიც სოციალური ქსელით მის შესახებ ვრცელდება, გამოხატვის თავისუფლების კანონის ფარგლებში ჯდება, მაგრამ ნაწილი არღვევს საარჩევნო კანონს. ელისაშვილი არ აკონკრეტებს, თუ ვინ დგას ამ კამპანიის უკან და აცხადებს, რომ კითხვაზე პასუხი საგამოძიებო ორგანოებმა უნდა გასცენ. "არის ასეთი გვერდი "ალეკო ელისაშვილის მხარდამჭერები", რომელიც არ არის ჩვენი შექმნილი. ეს გვერდი ეწევა მიზანმიმართულ ბინძურ კამპანიას ჩემს წინააღმდეგ, იქ გამოქვეყნებული ინფორმაცია ყოველთვის დასპონსორებულია . მე მაქვს ინფორმაცია, ვინ დგას ამის უკან, მაგრამ ვარაუდით რომ არ ვილაპარაკო, სწორედ ამიტომ მივმართეთ აუდიტის სამსახურს. მე მაქვს მოლოდინი, რომ მომდევნო ეტაპი იქნება აუდიტის სამსახურის მიმართვა შს სამინისტროსადმი, რომ გაირკვეს, ვინ აფინანსებს ამ გვერდებს," - განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. მსგავს ფაქტზე, როგორც ალეკო ელისაშვილის საარჩევნო შტაბში აცხადებენ, ერთხელ უკვე მიმართეს პოლიციას, თუმცა მაშინ გამოძიება არ დაწყებულა. "პოლიციას ვიდეოსთან დაკავშირებით მიმართა (ელისაშვილმა), რომელზეც გამოძიება არ დაიწყო. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ერთი დიდი დეზინფორმაციული კამპანიაა და ერთმანეთთან კავშირში, ალბათ, არის და ამას ყველაფერს გამოძიებამ უნდა გასცეს პასუხი," - აცხადებს ალეკო ელისაშვილის საარჩევნო შტაბის პრესსპიკერი. თაკო ივანიაძე [post_title] => მაქვს ინფორმაცია, ვინ დგას დაფინანსებული დეზინფორმაციული კამპანიის უკან - ალეკო ელისაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maqvs-informacia-vin-dgas-dafinansebuli-dezinformaciuli-kampaniis-ukan-aleko-elisashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-13 16:42:09 [post_modified_gmt] => 2017-09-13 12:42:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163211 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 163132 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-13 13:32:45 [post_date_gmt] => 2017-09-13 09:32:45 [post_content] => აჭარაში, სოფელ სახალვაშოში , შუამთის პლატფორმის მახლობლად, 20-22 საოჯახო სასტუმროა, რომლებიც ფრინველებზე დამკვირვებელ ტურისტებს მასპინძლობს. ფრინველები მხოლოდ ამ, შუამთის პლატფორმაზე გამავალი ზოლით გადადიან და დაკვირვებისთვის ყველაზე ხელსაყრელი ადგილია. ამიტომაც იზიდავს ტურისტებს და ბოლო პერიოდში მათი რაოდენობაც გაიზარდა. სასტუმროების მეპატრონეთა თქმით, რაოდენობის მხრივ, ყველაზე მეტი ტურისტი 2011 და 2012 წლებში ჩამოვიდა, თუმცა მაშინ ფასი საკმაოდ დაბალი იყო, ამიტომ ტურისტების რაოდენობა შემცირდა, ფასმა კი მოიმატა და 20 ლარიდან 15 ევრო გახდა. ნური დილავეროვი სახალვაშოში ერთ-ერთი საოჯახო სასტუმროს მეპატრონეა. ის ექვსი წელია, საკუთარ სახლში იღებს სტუმრებს, რომლებიც შუამთის პლატფორმაზე იშვიათი სახეობის გადამფრენ ფრინველებს აკვირდებიან. ნურის თქმით, 2011 წლიდან დღემდე, როგორც ტურისტთა რაოდენობა, ასევე პირობებიც შეიცვალა. ფრინველების გადაფრენას სხვადასხვა ქვეყნიდან არაერთი ტურისტი აკვირდება. ისინი სახალვაშოს საოჯახო სასტუმროებში განთავსდებიან. გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების სეზონი 17 აგვისტოდან 17 ნოემბრამდეა . ამ ტურისტების გარდა, ფრინველებზე დასაკვირვებლად თბილისიდან, სომხეთიდან, ამერიკიდან, თითქმის ყველა ქვეყნიდან ჩამოდიან. საოჯახო სასტუმროში განთავსების ფასი ქართველისთვისაც და უცხოელისთვისაც ერთია - 15 ევრო დღეში. თანხას ყოველ მე-15 დღეს იხდიან. ნური დილავეროვი ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მისი სახლი თავდაპირველად სტუმრების მისაღებად „მზად არ იყო“, თუმცა დღეს სტუმრებისთვის ცალკე 5 ოთახი აქვს გამოყოფილი. „თავიდან სახლი საერთოდ არ მქონდა გაკეთებული. მხოლოდ აშენებული იყო. სახლში არც სველი წერტილები არსებობდა. პირველად უცხოელები 2011 წელს ჩამოვიდნენ. მაშინ ისინი მახინჯაურში ცხოვრობდნენ და ფრინველების დასაკვირვებლად აქ რომ ამოსულიყვნენ, სამარშრუტო ტაქსს იყენებდნენ. ფრინველებს სახალვაშოს პლატფორმიდან აკვირდებიან. სწორედ იქიდან შეამჩნიეს ჩემი სახლი და აქ ღამის გათევა გადაწყვიტეს,“ - გვითხრა ნური დილავეროვმა . ასე აღმოჩნდნენ 2011 წელს პირველი ბელგიელი ტურისტები ნურის სახლში. ნური იმასაც აღნიშნავს, რომ თავიდან უცხოელებს არაერთხელ უთხრა უარი ღამის გათევაზე , რადგან, როგორც თავად ამბობს, არ იცოდა, ვინ იყვნენ, თუმცა ამ უარის მთავარი მიზეზი სხვა - ფინანსური პრობლემები და მოუწესრიგებელი სახლი იყო. მალე ტურისტები დილავეროვთან მეორეჯერ ჩამოვიდნენ და 2 თვეში 3000 ლარის გადახდაზე შეუთანხმდნენ. მასპინძელმა კიდევ უარი უთხრა, რადგან, მისი თქმით, ოჯახში არაფერი ჰქონდა გაკეთებული. ტურისტებისთვის ჭამაც და ღამისთევაც 20 ლარი ჯდებოდა. შეთანხმების შემთხვევაში, ღამისთევაში 7-ს, ხოლო პროდუქტებში 13 ლარს გადაიხდიდნენ. „მაშინ 7 ლარი ჩემთვის ფული იყო. დავთანხმდი და ვუმასპინძლე, თუმცა მალევე გაირკვა, რომ არც ეს 20 ლარი იყო სტუმრებისთვის საკმარისი. იმ წელიწადს კაპიკი არ დამრჩენია. მეორე წელს მითხრეს, რომ დღეში 25 ლარს მომცემდნენ. დაველაპარაკე და ავუხსენი, რომ ზარალში ვიყავი. 2012 წელს 10-12 უცხოელი ტურისტი ჩამოვიდა. მესამე წელიწადს ვუთხარი, რომ წასულიყვნენ, ვეღარ მივიღებდი. არ მიღირდა. მერე 37 ლარზე გადავიდნენ, ვინაიდან საგადასახადოს მე ვიხდი, 20% ამ თანხიდან კიდევ იქვითებოდა . მხოლოდ 30 ლარი მრჩებოდა. ეს სიტუაციაც ავუხსენი. საბოლოოდ, დღეში 15 ევროზე შევთანხმდით,“ - ამბობს ნური დილავეროვი . ბოლო რამდენიმე წელია, დილავეროვის საოჯახო სასტუმრო 4-5 ტურისტს მასპინძლობს. ვინაიდან ტურისტები სხვადასხვა ქვეყნიდან არიან ჩამოსული, მასპინძლის თქმით, რთულია კომუნიკაცია, თუმცა მისი ვაჟი ეხმარება. „დილით 4-5 საათზე ვდგები, საუზმეს ვუმზადებთ, ლანჩს ვატანთ, შემდეგ მიდიან და საღამომდე არ ბრუნდებიან შინ. ჩემს საოჯახო სასტუმროში ახლა ყველაფერი მაქვს: წყალიც, დენიც, ინტერნეტიც. როცა სახლში არიან, კომფორტი მეტ-ნაკლებად აქვთ,“ - დასძინა დილავეროვმა . თავდაპირველად ბელგიელი ტურისტები გადამფრენ ფრინველებს სვანეთიდან აკვირდებოდნენ. მალევე ტურისტები სვანეთში ერთმა ბათუმელმა ბიჭმა, ასლანმა, გაიცნო. ასლანმა უთხრა, რომ ისეთი ადგილი, საიდანაც გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვება სიმაღლიდან გამომდინარე შესაძლებელი იყო, ბათუმშიც არსებობს. ამ ინფორმაციის მიღების შემდეგ ერთ-ერთი ტურისტი ბელგიაში წავიდა და რამდენიმე დღეში უკან, ბათუმში 2-3 ტურისტით დაბრუნდა. მას შემდეგ ტურისტები ბათუმიდან აკვირდებიან გადამფრენ ფრინველებს. ფრინველები მხოლოდ ამ, შუამთის პლატფორმაზე გამავალი ზოლით გადადიან. თათია კაკიაშვილი [post_title] => ეგზოტიკური ტურიზმი საქართველოში - რა ჯდება გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => egzotikuri-turizmi-saqartveloshi-ra-jdeba-gadamfreni-frinvelebze-dakvirveba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-13 14:19:00 [post_modified_gmt] => 2017-09-13 10:19:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163132 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 162845 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-12 17:15:28 [post_date_gmt] => 2017-09-12 13:15:28 [post_content] => კორტების საქმეზე განაჩენის შეცვლის მორიგი მცდელობა, - ასე აფასებს ვაზაგაშვილების ოჯახი მოწმე გოგოტიშვილის ირგვლივ აგორებულ სკანდალს. როგორც გარდაცვლილის, ზურა ვაზაგაშვილის დედა ექსკლუზიურად „ფორტუნასთან“ ამბობს, მსჯავრდებულ ფირცხალავას ოჯახი ყველა საშუალებით ცდილობს, უზენაეს სასამართლოში განაჩენი შეცვალონ. „კორტებთან მომხდარი სპეცოპერაციის დროს ვაზაგაშვილს და ხუბულოვს პოლიციელების მიმართულებით სროლა არ განუხორციელებიათ და მათ მიმართ საკონტროლო გასროლა პისტოლეტით გიორგი ცააძემ განახორციელა,“ - სასამართლოს წინაშე მიცემული ეს ჩვენება „ოქროს მოწმე“ კობა გოგატიშვილმა 2 კვირაში 2-ჯერ შეცვალა. კორტების საქმეზე მსჯავრდებულ ფირცხალავას ცოლის მიერ გაკეთებულ ფარულ ჩანაწერში და სახალხო დამცველთან საუბრისას მოწმე გოგატიშვილი ამბობს, რომ სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას პროკურატურა აშანტაჟებდა და დაშინებით მისცა აღნიშნული ჩვენება. თუმცა, საქმეში კიდევ ერთი დეტალი არსებობს. პროკურატურამ მოწმის დაკითხვამდე სასამართლო დარბაზს ვიდეოც აჩვენა, სადაც 2006 წლის 2 მაისს მომხდარი მოვლენების შესახებ კობა გოგატიშვილი ერთ-ერთი არხის ჟურნალისტს კომენტარს აძლევს. ის ინტერვიუშიც ამბობდა, რომ დაცხრილული მანქანიდან სროლა არ ყოფილა და სპეცრაზმელები ესროდნენ მანქანას, რომელმაც ორიენტაცია დაკარგა და ხეს შეასკდა. „ოქროს მოწმე“ VS ფირცხალავას ოჯახი კორტების საქმეზე ირაკლი ფირცხალავასა და გიორგი ცააძეს 12-12 წელი მიესაჯათ. ჩვენებები, რომლის საფუძველზეც პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსნებს სასამართლომ პატიმრობა მიუსაჯა, მოწმემ ჯერ ფირცხალავას ცოლთან ჩანაწერში უარყო, შემდეგ სპეციალურ პრესკონფერენცია მოიწვია, პირველ ჩვენებას დაუბრუნდა და ფირცხალავას ოჯახი შანტაჟში დაადანაშაულა. „მე კორტების სპეცოპერაციის თვითმხილველი ვარ. ფირცხალავას ოჯახის წევრებისა და ახლობლების მხრიდან ჩემზე ზეწოლა და მუქარა განხორციელდა. მათ ჩემგან ჩვენების შეცვლა მოითხოვეს და სანაცვლოდ 30 ათასი დოლარი და საზღვარგარეთ უზრუნველყოფილი ცხოვრება შემომთავაზეს „შეხვედრაზე ფირცხალავას მეუღლისა და შვილის გარდა, სხვა კაცებიც იყვნენ, რომლებისაც შემეშინდა და ვთქვი, რომ ყველაფერს გავაკეთებდი. მათ სახალხო დამცველთან მიმიყვანეს, იქ უნდა მეთქვა ყველაფერი, რაც დამაზეპირებინეს . ფირცხალავას შვილი შუბლის გახვრეტით დამემუქრა,“ - განაცხადა კობა გოგატიშვილმა . ვის ამხელს ფარული ჩანაწერი? საქმის მთავარი გმირი, მსჯავრდებულ ირაკლი ფირცხალავას ცოლი, ნინო ხვიტია, რადიო „ფორტუნასთან“ საუბარში ამბობს, რომ მოწმე კობა გოგატიშვილი მას თავად დაუკავშირდა. ნინო ხვიტია იმედოვნებდა, რომ მოწმის შეცვლილ ჩვენებას უზენაესი სასამართლო ახალ გარემოებად მიიღებდა . „40-წუთიან ფარულ ჩანაწერში ყველაფერი ჩანს , რატომ მისცა სასამართლოს ცრუ ჩვენება და ახლა რატომ გადაწყვიტა სიმართლის თქმა. ფარულ ჩანაწერში ამბობს, რომ პირადი პრობლემის გამო, პროკურატურა აშანტაჟებდა, თანხასაც ჰპირდებოდა, ახლა კი ყველამ დაკარგა და არც პროკურატურა ასრულებს დანაპირებს. ძალიან გვინდა, რომ ეს იყოს ახალი გარემოება უზენაესისთვის ,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ნინო ხვიტია. „წყალწაღებულები ხავსს ეჭიდებიან“ - ვაზაგაშვილის დედა მოწმეზე ზეწოლის გამოსაძიებლად პროკურატურას მიმართეს ვაზაგაშვილის ოჯახის ადვოკატებმაც. იურისტები აცხადებენ, რომ კორტების საქმეზე ერთ-ერთი მსჯავრდებულების ოჯახის წევრები სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებიან. კორტების სპეცოპერაციისას გარდაცვლილი ზურა ვაზაგაშვილის დედა, ციალა შანავა, ფიქრობს, რომ ფირცხალავა-ცააძის ოჯახებს განაჩენის შეცვლის მორიგი მცდელობა აქვთ . „ჩვენება, რომელიც გოგატიშვილმა სასამართლოს მისცა და ხელი დაადო ცააძესა და ფირცხალავას, სიმართლე იყო. ახლა ფირცხალავას ოჯახი ყველა საშუალებით ცდილობს, როგორმე უზენაესში შეცვალონ განაჩენი. არ არის გამორიცხული, შანტაჟის ან მოსყიდვის გზით, მოწმეზე ზეგავლენას ახდენდნენ. არაფერი არ გამოუვათ. ის, რომ ცააძე და ფირცხალავა დამნაშავეები არიან, საქმის სხვა მასალებითაც მტკიცდება. წყალწაღებულები ხავსს ეჭიდებიან,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ციალა შანავა. მოწმეზე შესაძლო ზეწოლის ფაქტზე პროკურატურამ გამოძიება უკვე დაიწყო და გამოკითხვაზე ფირცხალავას ოჯახის წევრები დაიბარა. ნინო ხვიტიამ პროკურატურას უნდობლობა გამოუცხადა. ის ახლა სასამართლოში იმყოფება, სადაც მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით გამოიკითხება . თამუნა გოგუაძე [post_title] => ვინ აშინებს კორტების საქმის “ოქროს მოწმეს“ - ვაზაგაშვილის დედის პირველი კომენტარი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vin-ashinebs-kortebis-saqmis-oqros-mowmes-vazagashvilis-dedis-pirveli-komentari [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-12 17:16:07 [post_modified_gmt] => 2017-09-12 13:16:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162845 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 163211 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-13 16:42:09 [post_date_gmt] => 2017-09-13 12:42:09 [post_content] => თვითმმართველობის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სოციალურ ქსელში კონკრეტული კანდიდატების საწინააღმდეგოდ მიმართული დეზინფორმაციული ხასიათის კამპანიები ჩნდება. როგორც დღეს აუდიტის სამსახურში განაცხადეს, თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის, ალეკო ელისაშვილის, საწინააღმდეგო კამპანიაზე გარკვეული ფინანსები იხარჯება. პრობლემა გამოიკვეთა ISFED-ის ანგარიშშიც, სადაც აღნიშნულია, რომ მსგავსი კამპანიები ოპოზიციური კანდიდატების საწინააღმდეგოდ არის მიმართული. "ყველაზე პრობლემატურია და ამაზე ჩვენს ანგარიშშიც იყო ინფორმაცია, დასპონსორებული ფეისბუკგვერდები , რომელზეც ხდება ანტი აგიტაცია კონკრეტული კანდიდატების წინააღმდეგ," - აცხადებს ISFED-ის წარმომადგენელი, ელენე ნიჟარაძე და დასძენს, რომ "დასადგენია, რამდენად არის ეს უკანონო შემოწირულობა". "აქ განსასაზღვრია მეთოდოლოგია, თუ როგორ მოახდენს აუდიტის სამსახური ამ ინფორმაციის შემოწმებას და დადგენას, არის თუ არა ეს უკანონო შემოწირულობა და რა უნდა განხორციელდეს მოცემულ შემთხვევაში," - ამბობს ელენე ნიჟარაძე. ალეკო ელისაშვილი "ფორტუნასთან" აცხადებს, რომ დეზინფორმაციის ნაწილი, რომელიც სოციალური ქსელით მის შესახებ ვრცელდება, გამოხატვის თავისუფლების კანონის ფარგლებში ჯდება, მაგრამ ნაწილი არღვევს საარჩევნო კანონს. ელისაშვილი არ აკონკრეტებს, თუ ვინ დგას ამ კამპანიის უკან და აცხადებს, რომ კითხვაზე პასუხი საგამოძიებო ორგანოებმა უნდა გასცენ. "არის ასეთი გვერდი "ალეკო ელისაშვილის მხარდამჭერები", რომელიც არ არის ჩვენი შექმნილი. ეს გვერდი ეწევა მიზანმიმართულ ბინძურ კამპანიას ჩემს წინააღმდეგ, იქ გამოქვეყნებული ინფორმაცია ყოველთვის დასპონსორებულია . მე მაქვს ინფორმაცია, ვინ დგას ამის უკან, მაგრამ ვარაუდით რომ არ ვილაპარაკო, სწორედ ამიტომ მივმართეთ აუდიტის სამსახურს. მე მაქვს მოლოდინი, რომ მომდევნო ეტაპი იქნება აუდიტის სამსახურის მიმართვა შს სამინისტროსადმი, რომ გაირკვეს, ვინ აფინანსებს ამ გვერდებს," - განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. მსგავს ფაქტზე, როგორც ალეკო ელისაშვილის საარჩევნო შტაბში აცხადებენ, ერთხელ უკვე მიმართეს პოლიციას, თუმცა მაშინ გამოძიება არ დაწყებულა. "პოლიციას ვიდეოსთან დაკავშირებით მიმართა (ელისაშვილმა), რომელზეც გამოძიება არ დაიწყო. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ერთი დიდი დეზინფორმაციული კამპანიაა და ერთმანეთთან კავშირში, ალბათ, არის და ამას ყველაფერს გამოძიებამ უნდა გასცეს პასუხი," - აცხადებს ალეკო ელისაშვილის საარჩევნო შტაბის პრესსპიკერი. თაკო ივანიაძე