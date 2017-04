თბილისში, მშენებარე ობიექტიდან მუშა გადმოვარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => akhali-ambebi [1] => musha [2] => msheneblobaze-daghupulebi [3] => usafrtkhoebis-wesebis-darghveva [4] => samushao-pirobebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124622 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => akhali-ambebi [1] => musha [2] => msheneblobaze-daghupulebi [3] => usafrtkhoebis-wesebis-darghveva [4] => samushao-pirobebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124622 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 12163 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => akhali-ambebi [1] => musha [2] => msheneblobaze-daghupulebi [3] => usafrtkhoebis-wesebis-darghveva [4] => samushao-pirobebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => akhali-ambebi [1] => musha [2] => msheneblobaze-daghupulebi [3] => usafrtkhoebis-wesebis-darghveva [4] => samushao-pirobebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124622) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12163,15010,14731,15012,15011) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124615 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-23 11:13:04 [post_date_gmt] => 2017-04-23 07:13:04 [post_content] => შსს-ს სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, 1974 წელს დაბადებული ა.კ., განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ბრალდებით, ლანჩხუთში დააკავეს. სამართალდამცველებმა, დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას, 168 აბი ნარკოტიკული საშუალება „სუბოქსინი“ ამოიღეს. უწყების ცნობით, ნარკოლოგიური შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ დაკავებისას ა.კ. ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდა. დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ის 260-ე მუხლის მე-6 ნაწილის „ა“ ქვეპუნტით). სამართალდამცველებმა, დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას, 168 აბი ნარკოტიკული საშუალება „სუბოქსინი" ამოიღეს. "თბილსერვის ჯგუფის" დირექტორის მოადგილის ლევან გოგოძის განცხადებით, ჯარიმები მოქალაქეებმა ძალიან დადებითად, ყოველგვარი კონფლიქტის გარეშე მიიღეს. "არცერთი კონფლიქტური სიტუაცია არ შექმნილა. ჩვენმა თანამშრომლებმა განუმარტეს მათ, რომ განმეორების შემთხვევაში საჯარიმო სანქციები გაიზრდება. ჩვენი მიზანი არა ჯარიმის დაწერა, არამედ თვითშეგნების ამაღლებაა. ვფიქობ რომ მომავალში უფრო მეტად გაითავისებენ მოქალაქეები, რომ ნაგავი არ უნდა დაყარონ", – განაცხადა ლევან გოგოძემ. მისივე თქმით, ახალი ინიციატივა ნაგვის დაყრაზე საჯარიმო სანქციების პროცესში მიმდინარე, თუმცა მუშა პროცესშია. ამ დროისთვის მონიტორის ჯგუფის წევრები მხოლოდ ცენტრალურ ქუჩებზე გადაადგილდებიან. გამოჩნდებიან თუ არა "თბილსერვის ჯგუფის" წევრები თბილისის გარეუბნებში ამას რამდენიმე თვეში გადაწყვეტენ. დღეიდან, 20 აპრილიდან "თბილსერვის ჯგუფის" მონიტორებმა ქუჩაში ნაგვის დაყრისთვის დაჯარიმება დაიწყეს. ქუჩების დანაგვიანებისთვის განკუთვნილია ჯარიმები 80-დან 1000 ლარამდე. თამთა უთურგაშვილი

ბაღის გაშენების შემთხვევაში - ნერგების ღირებულების 70% -ს და წვეთოვანი სარწყავი სისტემის ღირებულების 50%-ს.

სანერგე მეურნეობის შემთხვევაში - მეურნეობის შექმნის ღირებულების 50 % -ს.

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო „აწარმოე საქართველოში - სწრაფი განვითარებისთვის" ფარგლებში, ახორციელებს „ერთიან აგროპროექტს", რომელიც გათვლილია გრძელვადიან განვითარებაზე და მისი მიზანია ისეთი გარემოს შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეობაში კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების სტაბილურ ზრდას, სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას.