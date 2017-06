თბილისში პირველი ვერტიკალური პარკირება მოეწყო (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => startap-saqartvelo [1] => parkireba [2] => parkireba-tbilisshi [3] => paraleluri-parkireba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136706 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => startap-saqartvelo [1] => parkireba [2] => parkireba-tbilisshi [3] => paraleluri-parkireba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136706 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7991 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => startap-saqartvelo [1] => parkireba [2] => parkireba-tbilisshi [3] => paraleluri-parkireba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => startap-saqartvelo [1] => parkireba [2] => parkireba-tbilisshi [3] => paraleluri-parkireba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136706) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16315,10551,13385,7991) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125661 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-26 17:18:37 [post_date_gmt] => 2017-04-26 13:18:37 [post_content] => არასწორად გაჩერებული ავტომობილი, რომელიც აფერხებს როგორც ტრანსპორტის გადაადგილებას, პრობლემებს უქმნის ქვეითებსაც, ორი გზით დაისჯება: 20 ლარიანი საპატრულო ჯარიმა (ორმაგდება არსებული 10 ლარიანი ჯარიმა) ან 10 ლარიანი სითი პარკის ჯარიმა. რატომ მხოლოდ ფინანსური ჯარიმა? „ქულათა სისტემის ეფექტურობის მიუხედავად, პარკირების პრობლემას საჯარიმო სანქციების გამკაცრება ვერ მოაგვარებს , დახურულ შეხვედრებზე საუბარი იყო პარკირების ადგილის ალტერნატივის არარსებობაზე, რის გამოც, სავარაუდოდ, ეს დარღვევა ქულათა სისტემას არ დაუკავშირდა, ქალაქში რეალურად არ არსებობს პარკირების ადგილები , ტერიტორიები ხშირად მიტაცებულია სხვადასხვა კერძო ან იურიდიული პირების მიერ , ახალ მშენებლობებზე ნებართვები პარკირების ადგილის გათვალისწინების გარეშე გაიცემა ’’, - განუმარტეს „ფორტუნას“ ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციაში. დარღვევას, რომელიც ტრანსპორტს და ქვეითებს გადაადგილების პრობლემას არამარტო გზის სავალ ნაწილზე, ხშირად ტროტუარზეც უქმნის, მოქალაქეებიც აპროტესტებენ და პარკირების წესების გამკაცრებას ითხოვენ, ამ მიზნით ონლაინ პეტიციაც დაიწყო. „ქვეითები, მათ შორის მშობლები საბავშვო ეტლებით, შშმ პირები, არასწორად პარკირებული ავტომობილების გამო იძულებულები არიან სავალ ნაწილზე იმოძრაონ, რაც მათ სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის “- ნათქვამია პეტიციაში . არასწორად გაჩერებული ავტომობილი, რომელიც აფერხებს როგორც ტრანსპორტის გადაადგილებას, პრობლემებს უქმნის ქვეითებსაც, ორი გზით დაისჯება: 20 ლარიანი საპატრულო ჯარიმა (ორმაგდება არსებული 10 ლარიანი ჯარიმა) ან 10 ლარიანი სითი პარკის ჯარიმა. რატომ მხოლოდ ფინანსური ჯარიმა? „ქულათა სისტემის ეფექტურობის მიუხედავად, პარკირების პრობლემას საჯარიმო სანქციების გამკაცრება ვერ მოაგვარებს , დახურულ შეხვედრებზე საუბარი იყო პარკირების ადგილის ალტერნატივის არარსებობაზე, რის გამოც, სავარაუდოდ, ეს დარღვევა ქულათა სისტემას არ დაუკავშირდა, ქალაქში რეალურად არ არსებობს პარკირების ადგილები , ტერიტორიები ხშირად მიტაცებულია სხვადასხვა კერძო ან იურიდიული პირების მიერ , ახალ მშენებლობებზე ნებართვები პარკირების ადგილის გათვალისწინების გარეშე გაიცემა '', - განუმარტეს „ფორტუნას" ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციაში. დარღვევას, რომელიც ტრანსპორტს და ქვეითებს გადაადგილების პრობლემას არამარტო გზის სავალ ნაწილზე, ხშირად ტროტუარზეც უქმნის, მოქალაქეებიც აპროტესტებენ და პარკირების წესების გამკაცრებას ითხოვენ, ამ მიზნით ონლაინ პეტიციაც დაიწყო. „ქვეითები, მათ შორის მშობლები საბავშვო ეტლებით, შშმ პირები, არასწორად პარკირებული ავტომობილების გამო იძულებულები არიან სავალ ნაწილზე იმოძრაონ, რაც მათ სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის "- ნათქვამია პეტიციაში .

28 მარტს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მხარდაჭერით, პროგრამა - „სტარტაპ საქართველოს"გამარჯვებული გუნდებიდან, 8 სტარტაპი აშშ-ში, სილიკონ ველიზე გაემგზავრება. სტარტაპები სამედიცინო, ფინანსური ტექნოლოგიების, ვირტუალური რეალობისა და ბაქტერიოფაგების სექტორებს წარმოადგენენ, რომლებიც ინოვაციური პროექტების დანერგვისათვის აშშ-ში გაივლიან წამყვანი ამერიკელი ექსპერტების მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებს. ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები შედგება პოტენციურ მომხმარებლებთან, პარტნიორებსა და ინვესტორებთან. ვიზიტის შესახებ დეტალების განსახილველად, 24 მარტს, ტექნოპარკში გუნდები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილეს გიორგი ჩერქეზიშვილს შეხვდნენ. შეხვედრაზე ბ-ნ გიორგიმ ისაუბრა საქართველოს საინვესტიციო ბიზნეს გარემოზე, სამომავლო გეგმებზე, ასევე, გააცნო სტარტაპებს ვიზიტის პროგრამა და წარმატება უსურვა მათ. სტარტაპებმა, თავის მხრივ, სილიკონ ველის ინვესტორებთან და ექსპერტებთან წარსადგენი პროექტები და პროგრესი გააცნეს მინისტრის მოადგილეს და მზაობა გამოთქვეს სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ სამომავლო პროექტებში ჩართვაზე. ვიზიტის ფარგლებში, სააგენტო ასევე, რამდენიმე მნიშვნელოვან შეხვედრას გამართავს: კომპანია Apple-ის წარმომადგენლებთან, ბიოტექნოლოგიების მსოფლიოს ერთ-ერთ უმსხვილეს კორპორაციასთან - Genentechდა სანფრანცისკოს თანამეგობრობის კლუბის პრეზიდენტთან. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, გამოჩნდეს გლობარულ ბაზარზე და დაიმკვიდროს თავი თანამედროვე მსოფლიოს ინოვაციურ ოჯახში. სილიკონ ველი არის სამშობლო ინოვაციების, მსოფლიოს წამყვანი მაღალტექნოლოგიური ისეთი კორპორაციების, როგორებიცაა Facebook, Google, Yahoo, Cisco, Oracle, Apple, Adobe, Ebay Intel, Twitter. ეს არის ადგილი, სადაც იქმნება მსოფლიოს ყველაზე რევოლუციური გამოგონებები, რომლებიც ყოველდღიურად ახდენენ ზეგავლენას ჩვენს ცხოვრებაზე. გარდა ამისა, სილიკონ ველი ცნობილია ინკუბატორებისა და ბიზნეს დამაჩქარებლების დიდი რაოდენობით. 30 მარტს კი ქართველ სტარტაპერებს უნიკალური შესაძლებლობა ეძლევათ, წარადგინონ თავიანთი კომპანიები 50–მდე ვენჩურული ინვესტორის წინაშე, რომლებიც დაინტერესდნენ მათი პროექტებით. ქართველი სტარტაპები ეცდებიან ამერიკელი ინვესტორებისგან ფონდების მოზიდვას. მოლაპარაკებები გაგრძელდება სამომავლო თანამშრომლობისათვის. საქართველო მზადყოფნას გამოთქვამს სილიკონ ველის ვენჩურული ინვესტორების საქართველოში შემოსვლის მხარდაჭერაზე. გამარჯვებულ გუნდებს შორის არიან - Hand4help, Health Hub, Innophage, Lingwing, PawwwN, Qolga, QuickCash, Surgical OR Simulator, N1-თან - 20, გულამაყრის ქ. ტროტუარებზე კიდევ 96 პარკირების ადგილი გაუქმდება - დედაქალაქის მთავრობამ ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ამ ინიციატივას მხარი დაუჭირა. როგორც "ფორტუნას" მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურიდან აცნობეს, ლიახვის ქ. N1-თან - 20, გულამაყრის ქ. N5-თან - 35, წერეთლის გამზ 126-თან - 16, წერეთლის გამზ. 116-თან - 20 და რობაქიძის გამზ. მე-18 კორპუსთან ტროტუარებზე - 5 მანქანის სადგომი ადგილი გაუქმდება. პარალელურად, ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური აგრძელებს პროექტს, რომელიც ტროტუარების „შეჭრისა" და „ჯიბეების" მოწყობით ქვეითთათვის უსაფრთხო გადაადგილები ს პირობას ქმნის და ამავდროულად, ავტომანქანების მფლობელებს საპარკინგე ადგილებს სთავაზობს. კომპანიის ცნობით, უახლოეს მომავალში „შეჭრები" გაკეთდება: კოსტავას 71-თან, ჭავჭავაძის 41, 42 და 58-თან. ტრანსპორტის სამსახური „ჯიბეების" მოსაწყობად მხოლოდ ისეთ ადგილებს არჩევს, სადაც ტროტუარები განიერია და ქვეითთათვის კომფორტული გადაადგილება არ შეიზღუდება. გასული წლის ბოლოს თბილისში პირველი ასეთი საპარკინგე ადგილები გაჩნდა კუს ტბის საბაგიროსთან, ჭავჭავაძის 39-ში, 41-ში და ფეხბურთის ფედერაციის მიმდებარედ. კოსტავას 71-თან, ჭავჭავაძის 41, 42 და 58-თან. ტრანსპორტის სამსახური „ჯიბეების" მოსაწყობად მხოლოდ ისეთ ადგილებს არჩევს, სადაც ტროტუარები განიერია და ქვეითთათვის კომფორტული გადაადგილება არ შეიზღუდება. გასული წლის ბოლოს თბილისში პირველი ასეთი საპარკინგე ადგილები გაჩნდა კუს ტბის საბაგიროსთან, ჭავჭავაძის 39-ში, 41-ში და ფეხბურთის ფედერაციის მიმდებარედ. რატომ მხოლოდ ფინანსური ჯარიმა? „ქულათა სისტემის ეფექტურობის მიუხედავად, პარკირების პრობლემას საჯარიმო სანქციების გამკაცრება ვერ მოაგვარებს , დახურულ შეხვედრებზე საუბარი იყო პარკირების ადგილის ალტერნატივის არარსებობაზე, რის გამოც, სავარაუდოდ, ეს დარღვევა ქულათა სისტემას არ დაუკავშირდა, ქალაქში რეალურად არ არსებობს პარკირების ადგილები , ტერიტორიები ხშირად მიტაცებულია სხვადასხვა კერძო ან იურიდიული პირების მიერ , ახალ მშენებლობებზე ნებართვები პარკირების ადგილის გათვალისწინების გარეშე გაიცემა '', - განუმარტეს „ფ [post_title] => არასწორი პარკირების გამო მძღოლს ქულები არ დააკლდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => araswori-parkirebis-gamo-mdzghols-qulebi-ar-daakldeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-26 17:25:52 [post_modified_gmt] => 2017-04-26 13:25:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125661 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 29 [max_num_pages] => 10 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a890ccf4515cc90b2a924c4e839001e9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )