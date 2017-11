ტელეჟურნალისტ გურამ როგავას ღია წერილი კახი კალაძეს –  #91 ავტობუსში ერთ ადგილას იატაკი ჩავარდნილია, ფრთხილად იყავით!“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => yviteli-avtobusebi [1] => kakhi-kaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183135 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => yviteli-avtobusebi [1] => kakhi-kaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183135 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 245 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => yviteli-avtobusebi [1] => kakhi-kaladze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => yviteli-avtobusebi [1] => kakhi-kaladze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183135) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4712,245) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180312 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-25 15:54:23 [post_date_gmt] => 2017-10-25 11:54:23 [post_content] => ტექნიკური გაუმართაობისა თუ მგზავრების რაოდენობისგან მკვეთრად გადახრილი ყვითელი ავტობუსები თბილისის ქუჩებში იშვიათობას არ წარმოადგენს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხარვეზი განსაკუთრებით თვალშისაცემი დილის საათებშია , როცა ფეხზე მდგომი მგზავრების დიდი რაოდენობა ავტობუსის ერთ მხარეს არის კონცენტრირებული. რამდენად სახიფათოა წონასწორობა დარღვეული საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანა, ამ საკითხზე „ფორტუნასთან“ ავტოექსპერტმა , დემურ აფციაურმა, ისაუბრა. „აღნიშნული მოდელის ყვითელი ავტობუსები არის მოკლე და მაღალი, შესაბამისად, საავარიო სიტუაციებში გადაბრუნების საფრთხე ისედაც მაღალია. როცა მგზავრთა რაოდენობის ან ტექნიკური გაუმართაობის გამო, ავტობუსი მკვეთრად არის გადახრილი რომელიმე მხარეს, მოსახვევში ოდნავ სწრაფად შესვლის ან საავარიო სიტუაციაში სწრაფი მანევრირების დროს, თამამად შეიძლება, კეფაზე დაეცეს. ტექნიკურ ხარვეზებიდან გადახრის მიზეზი შესაძლოა, აირბალიშის ან რესორების გაუმართაობა იყოს. გააჩნია, რომელი მექანიზმი აქვს კონკრეტულ ავტობუსს. აირბალიშების შემთხვევაში, ხდება ჰაერის გაპიარება და წონასწორობის დარღვევა, რესორების შემთხვევაში, ავტონაწილი ტყდება და მხოლოდ შეცვლას ექვემდებარება. აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზის გამოსწორება ფინანსურად და ტექნიკურად შრომატევადი საქმეა, რაც, სავარაუდოდ, არ ხდება და ავტობუსები დადიან გადახრილი,“ – ამბობს დემურ აფციაური. „როგორც ჩანს, ავტობუსს მოძრაობისას დაუზიანდა სავალი ნაწილი და ბოლო გაჩერების შემდეგ, აუცილებლად შესაკეთებლად წავიდოდა,“ - ასე ხსნის ქალაქში გადახრილი ავტობუსების მოძრაობას ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი, მამუკა მუმლაძე. ფაქტს, რომ ავტობუსები მოძველებულია და პიკის საათებში მგზავრთა ნაკადის გადაყვანა გართულებულია, თავადაც აღიარებს. „ავტობუსები ძალიან ძველია, ამოწურულია ექსპლუატაციის ვადა და აუცილებელია მათი ჩანაცვლება. ხშირად ფუჭდება. გადახრის მიზეზია რესორი , რომელიც ტყდება. მძღოლი მგზავრებს გზაში არ ტოვებს, მიდის ბოლო გაჩერებამდე და შემდეგ მიდის სარემონტოდ. ამ შემთხვევაშიც ასე მოხდებოდა აუცილებლად, რესორის გაუმართაობა ავარიის საფრთხეს არ ქმნის. პიკის საათებში ავტობუსებს გადატვირთვაზეც ვფლობთ ინფორმაციას. ამჟამად 530 ავტობუსი მუშაობს, როცა მოთხოვნა 800-ზეა,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ტრანსპორტის სამსახურის ხელმძღვანელი. რამდენად უსაფრთხოა ექსპლუატაცია ამოწურული ტრანსპორტით მოძრაობა, თუნდაც კონკრეტული ავტონაწილის გაუმართაობა ავარიის საფრთხეს არ ქმნიდეს, თავად განსაჯეთ. მოძველებული ყვითელი ავტობუსების ჩანაცვლება ეტაპობრივად ხდება. ავტოპარკის სრულ განახლებამდე კი მოქალაქეთა ნაწილს პერიოდულად გვერდულად წამოწოლილს მოუწევს მგზავრობა. [video width="320" height="576" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/video-1508922967.mp4"][/video] თამუნა გოგუაძე [post_title] => „ერთი მანევრი და კეფაზე დაეცემა“ - მგზავრობისთვის საშიში, გადახრილი ავტობუსები (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => erti-manevri-da-kefaze-daecema-mgzavrobistvis-sashishi-gadakhrili-avtobusebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 16:09:43 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 12:09:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180312 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 180158 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-25 12:53:57 [post_date_gmt] => 2017-10-25 08:53:57 [post_content] => რუსული GQ კახი კალაძის სტილის შეგრძნებით აღფრთოვანებულია და თბილისის ახალ მერს ერთ-ერთ ყველაზე მოდურ პოლიტიკოსს უწოდებს, თანაც, არა მხოლოდ საქართველოში. როგორც პრესტიჟული გამოცემა აღნიშნავს: „22 ოქტომბერს თბილისის მერი აირჩიეს, კახი კალაძე, საქართველოს ენერგეტიკის ექსმინისტრი, წარსულში კი მოთხოვნადი ფეხბურთელი, „მილანის“ მცველი. ჩვენ, სერიოზული პოლიტიკური გეგმების გარდა, გვინდა შევაქოთ კალაძე მისი გემოვნების გამო. ვვარაუდობთ, რომ იტალიამ თავის დროზე დიდი როლი არ მხოლოდ მისი კარიერის შექმნაში, არამედ სტილის ევოლუციაშიც ითამაშა. ამაოდ არ ჩაგვირთავს გასულ წელს 50 ყველაზე მოდური უცხოელის სიაში, რაც მეტწილად მისი ჭეშმარიტად იტალიური იმიჯების დამსახურებაა. საკმარისია, გადახედოთ კალაძის „ინსტაგრამის“ გვერდს, რომ მიხვდეთ, რას ვგულისხმობთ. მას არ ეშინია პერანგების ზედა ღილების შეხსნა, ღია ფერებთან თამაში, მრავალფეროვანი სინთეზის შექმნა, მისნ გარდერობში მოიძებნება მაღალწელიანი შარვლები თუ შარფები, რომლებსაც ყოველ ჯერზე სხვადასხვანაირად ირგებს და თავსაბურავების დიდი რაოდენობა... თბილისის ახალ მერს ძალიან გაუმართლა, რადგან სამოსის შერჩევისას საკამათო სიტუაციაში იცის, ვის უნდა მიმართოს, - მისი მეუღლე დიზაინერი ანუკი არეშიძეა“. [gallery royalslider="1" ids="180164,180165,180166,180167,180168,180169,180170,180171,180172,180173,180174,180175,180176,180177,180178,180179,180180,180181,180182,180183,180184"] [post_title] => რუსული GQ კახი კალაძის სტილის შეგრძნებას აქებს - „ყველაზე მოდური პოლიტიკოსი...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rusuli-gq-kakhi-kaladzis-stilis-shegrdznebas-aqebs-yvelaze-moduri-politikosi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 12:53:57 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 08:53:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180158 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 175848 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-16 14:14:21 [post_date_gmt] => 2017-10-16 10:14:21 [post_content] => „რა დროს ძილია“ კახი კალაძეს ოჯახში ესტუმრა და ის მეუღლესა და შვილებთან ერთად ჩაწერა. კახიმ ისაუბრა თავისი დატვირთული გრაფიკისა და იმ დროის შესახებ, რომელსაც ოჯახთან ერთად ატარებს. „ჩემი დაკავებულობიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ანუკა უფრო ხშირად არის ბავშვებთან, უფრო დიდ დროს უთმობს. მე მაქსიმალურად ვცდილობ, როგორც კი მაქვს თავისუფალი დრო, ოჯახთან და ბავშვებთან ერთად გავატარო, თუმცა მგონია, რომ არ არის საკმარისი და უფრო მეტი დრო უნდა გავატარო. იშვიათად გამომყავს ბავშვები სკოლიდან, ძალიან უხარიათ ხოლმე, ძირითადად, დედიკოს გამოჰყავს“, აღნიშნავს მერობის კანდიდატი. „რა დროს ძილია" კახი კალაძეს ოჯახში ესტუმრა და ის მეუღლესა და შვილებთან ერთად ჩაწერა. კახიმ ისაუბრა თავისი დატვირთული გრაფიკისა და იმ დროის შესახებ, რომელსაც ოჯახთან ერთად ატარებს. „ჩემი დაკავებულობიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ანუკა უფრო ხშირად არის ბავშვებთან, უფრო დიდ დროს უთმობს. მე მაქსიმალურად ვცდილობ, როგორც კი მაქვს თავისუფალი დრო, ოჯახთან და ბავშვებთან ერთად გავატარო, თუმცა მგონია, რომ არ არის საკმარისი და უფრო მეტი დრო უნდა გავატარო. იშვიათად გამომყავს ბავშვები სკოლიდან, ძალიან უხარიათ ხოლმე, ძირითადად, დედიკოს გამოჰყავს", აღნიშნავს მერობის კანდიდატი.

[video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/22423346_2406289392929619_4876501048925093888_n.mp4"][/video]

როგორი მეოჯახეა კახი კალაძე (ვიდეო) 