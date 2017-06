“ტრეფიკინგის მსხვერპლთა ორგანოების საწყობს ჰგავს.. არ ვარგა რა”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-dadiani [1] => sakhviti-khelovnebis-muzeumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141005 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-dadiani [1] => sakhviti-khelovnebis-muzeumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141005 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5553 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-dadiani [1] => sakhviti-khelovnebis-muzeumi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-dadiani [1] => sakhviti-khelovnebis-muzeumi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141005) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5553,16757) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 46760 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-04-27 13:11:06 [post_date_gmt] => 2016-04-27 09:11:06 [post_content] => გიორგი დადიანი სოცქსელში აქვეყნებს სტატუსს, რომელიც ნარკომანიას ეძღვნება. მისი აზრით, ამ თემის ისეთი პოპულარიზაცია მიმდინარეობს, რომ უკვე ეუხერხულება, რომ ნარკომანი არ არის. „ნარკოტიკებს რომ არ მოვიხმარ, უკვე მეუხერხულება კიდეც... ბებიაჩემი მეუბნებოდა, ჩემს ახალგაზრდობაში ნარკომანია სირცხვილი იყოო, მე ალექსას შვილებს ვეტყვი, რომ ჩემ ახალგაზრდობაში ნარკოტიკების არ მოხმარება იყო სირცხვილი. ნებისმიერი ადამიანის არჩევანს პატივს თუ არ ვცემ, მინიმუმ მესმის მისი, მაგრამ „თრობა“ ჩემი კონდიცია არ არის, არ ვთვლი, რომ ეს მდგომარეობა რამე რაკურსით მაინც cool არის, ჩემთვის cool არის სნოუბორდი ფეხებქვეშ და სინათლის სიჩქარით დაშვება ანგელოზური თეთრი მთებიდან, cool არის კლდეზე ასვლა შიშველი ხელებით, როცა გული პირიდან ამომდის 60-70 მეტრზე გამოკიდებულს, cool არის კილომეტრებით სირბილი და ამ დროს ფიქრი, cool არის მოგზაურობა და თვითშეცნობა, cool არის პრობლემების გადაჭრა, cool არის ერთი-ერთზე კარგი ჩხუბი, ამოცანების დასახვა და შემდეგ ამოხსნა, კითხვა, მუსიკა, საყვარელ ქალთან ერთად ცხოვრება, პროფესიიის პატივისცემა, ბუნებასთან ჰარმონაში მოსვლა (რამდენადაც მიგიშვებს), აისის ნახვა და სულიერი მარხვა / თვითლიმიტაცია, უარის თქმა შეგნებულად, თავისუფლება, და რაც მთავარია სიმშვიდე. ნარკოტიკი shortcut-ია და შორტქათებით მწვერვალზე ასვლა აფერისტობაა, ვერ ვაპრავებ მიკნუტებულ ქიმიით ოკუპირებულ ორგანიზმებს, ნარკოტიკის მოძიებიდან-მოხმარებამდე პროცესი, ნაგვის კულტივირება, ძაან დიდი ბოდიში, მაგრამ მეგოიმება ეს ყველაფერი და თუ ვინმე ამას 5სნობათ ჩამითვლის, შევ...ი 5 ჯერ. P.S. მარიხუანა ნარკოტიკი არ არის“. [post_title] => „ნარკოტიკებს რომ არ მოვიხმარ, უკვე მეუხერხულება კიდეც..." P.S. მარიხუანა ნარკოტიკი არ არის“. 