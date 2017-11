თუში მწყემსები – უცხოელი ფოტოგრაფის თვალით დანახული საქართველოს ულამაზესი მხარე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => tusheti [2] => amos-chaple ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183531 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => tusheti [2] => amos-chaple ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183531 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] ქალაქში სეირნობისას და ცნობილი ღირსშესანიშნაობების ფოტოების გადაღებისას, რთული აღსაქმელია ნაგებობის არქიტექტურული გეომეტრიისა და მთლიანად ქალაქის მასშტაბების წარმოდგენა. საგრადა ფამილია, ბარსელონა, ესპანეთი პარიზი, საფრანგეთი დუბაი, არაბეთის გაერთიანებული ემირატები ნიუ-დელი, ინდოეთი ვესტერდოკის რაიონი, ამსტერდამი, ნიდერლანდები დუბაი, არაბეთის გაერთიანებული ემირატები სიენა, იტალია სიეტლი, ამერიკის შეერთებული შტატები წითელი ფორტი აგრეში, ინდოეთი პრამბანანის ტაძარი, ინდონეზია ლა-პლატა, არგენტინა კანკუნი, მექსიკა ბუდაპეშტი, უნგრეთი შესკი-კრუმლოვი, ჩეხეთი ვენა, ავსტრია რიო-დე-ჟანეირო, ბრაზილია ამსტერდამი, ნიდერლანდები ვარანასი, ინდოეთი მეხიკო, მექსიკა პარიზი, საფრანგეთი სან-პაულუ, ბრაზილია ლიმა, პერუ ბუენოს-აირესი, არგენტინა [post_title] => ნაცნობი ქალაქები უცნობი რაკურსით – ნაცნობი ქალაქები უცნობი რაკურსით – ზემოდან დანახული ულამაზესი ხედები ინფორმაცია გავრცელდა Lonely Planet-ის ყველა მედია საშუალებით. პლატფორმის მთავარი კრიტერიუმი ქვეყნების მრავალფეროვანი ფლორა, ავთენტური არქიტექტურა და გემრიელი სამზარეულოა. Lonely Planet საქართველოზე წერს, რომ ეს არის მომავალზე ორიენტირებული უძველესი ქვეყანა სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც ამავდროულად უდიდეს პატივს სცემს თავის წარსულსა და ტრადიციებს. „საქართველო ღვინისა და უძველესი კერძების ქვეყანაა, რომელიც მხოლოდ მომავლისკენ იყურება. მისი უძველესი ისტორია და კულტურა არა მხოლოდ წარსულია, არამედ აწმყო. ქართული ღვინო იმდენად საამაყოა ამ ქვეყნისთვის, რომ ხშირად მესაზღვრეები აეროპორტში წითელი ღვინით ხვდებიან ჩამოსულ სტუმრებს“, - წერს Lonely Planet. ცნობისთვის, Lonely Planet წარმოადგენს საერთაშორისო უმსხვილეს სამოგზაურო მედია პლატფორმას. იგი მოიცავს, საერთაშორისო გზამკვლევების სერიას, წიგნებს და ონლაინ პლატფორმებს. კომპანია დაარსდა 1972 წელს და დღეს ერთ-ერთი წამყვანი პოზიცია უჭირავს თავის სფეროში. Lonely Planet-ის სტატიებზე, ბლოგებზე და გამოცემებზე მუშაობს 200-მდე ავტორი. საქართველო 2018 წლის სამოგზაურო ქვეყნების ტოპ-ათეულში მოხვდა 