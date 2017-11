უახლესი კვლევით, ასპირინი კიბოს განვითარების რისკს ორჯერ ამცირებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => simsivne [1] => kibo [2] => aspirini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182376 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => simsivne [1] => kibo [2] => aspirini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182376 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2309 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => simsivne [1] => kibo [2] => aspirini ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => simsivne [1] => kibo [2] => aspirini ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182376) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20950,4624,2309) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177064 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-18 17:47:25 [post_date_gmt] => 2017-10-18 13:47:25 [post_content] => სიმსივნით გარდაცვალების სტატისტიკის ზრდის მიზეზი არა კიბოს შემთხვევების ზრდა, არამედ დაავადების რეგისტრაციის თანამედროვე სისტემის დანერგვაა, - ამის შესახებ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა, დავით სერგეენკომ სიმსივნით გარდაცვალების სტატისტიკის ზრდის საკითხზე კომენტირებისას განაცხადა. როგორც სერგეენკომ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, 2015 წელს სიმსივნური დაავადებების რეგისტრაციის სისტემა შეიცვალა თანამედროვე სისტემით შეიცვალა და ე.წ. „კიბოს რეგისტრი“ დაინერგა. " თუ იქამდე წელიწადში აღირიცხებოდა 7.000-მდე შემთხვევა, ჩვენ ყოველ წელს მოგვდიოდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციიდან შეტყობინება, რომ მონაცემები ბევრი კომპონენტის მიხედვით, არარეალური იყო და სინამდვილეში წელიწადში 12.000-ს უტოლდებოდა. კიბოს რეგისტრის დანერგვამ იმ წელსვე აჩვენა თითქმის 11.000 შემთხვევა, ანუ ჩვენი ამოცნობის და რეგისტრაციის სისტემა დაზუსტდა და მიუახლოვდა რეალურს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, იყო არა 7.000 არამედ, სამწუხაროდ, 12.000 შემთხვევა, რომელთა რეგისტრაცია არ ხდებოდა. სიკვდილის დაუზუსტებელი მიზეზების ნაწილი იყო ძალიან დიდი, რაც მნიშვნელოვნად შემცირდა. აი, ეს არის მთავარი მიზეზი და არა ის, რომ რეალურად გაიზარდა კიბოს შემთხვევები. თუმცა ხაზი მინდა გავუსვა - ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მშვიდად ვიყოთ და არაფერი ვაკეთოთ იგივე, მაგალითად, ეკოლოგიის მიმართულებით,“ - აღნიშნა ჯანდაცვის მინისტრმა. სიმსივნით გარდაცვალების მაჩვენებლის ზრდის მიზეზი რეგისტრაციის სისტემაა - დავით სერგეენკო

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, საქართველოში სიკვდილიანობის ყველაზე ხშირი სამი მიზეზი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობა, სიმსივნე და სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების ავადმყოფობაა. საქსტატმა სიკვდილიანობის 21 ძირითადი მიზეზი გამოკვეთა. რიგითობის მიხედვით, სიკვდილიანობის ოფიციალური მონაცემები ასე გამოიყურება: 1. ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობა; 2. სიმსივნეები; 3. სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმის ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევა; 4. ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები; 5. ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები. 6 ნერვიული სისტემის ავადმყოფობები; 7. თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები; 8. ყურისა და დვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები; 9. სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები; 10. სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები; 11. საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები; 12. კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყოფობები; 13. ძვალ-კუნთოვანი სისტემისა და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები; 14. შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები; 15. ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა; 16. პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა; 17. თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები; 18. კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმპტომები, ნიშნები და გადახრები ნორმიდან, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში; 19. ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი; 20. ავადობისა და სიკვდილობის გარეგანი მიზეზები; 21 ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებს ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და დაკავშირებულია სამედიცინო დაწესებულებებში მიმართვიანობასთან.

ინფექციური დაავადებები, სიმსივნე - სიკვდილიანობის ძირითადი მიზეზები საქართველოში საქართველოში შარდ-სასქესო სისტემის კიბოს დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების შესახებ საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესი ჩატარდება. ღონისძიება საქართველოს ონკოლოგიური უროლოგიის ასოციაციის თაოსნობით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისრტროს მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო ფესტივლის ფარგლებში გაიმართება. საქართველოსა და მსოფლიოს წამყვანი ექიმები და მეცნიერები გაუზიარებენ ერთმანეთს გამოცდილებას, სიახლეებს, მიღწევებს კიბოს დამარცხების საქმეში. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიოს და რეგიონის წამყვანი ექსპერტები და მეცნიერებია შემდეგი ქვეყნებიდან: სშშ, ბელგია, გერმანია, ჰოლანდია, თურქეთი, ბელორუსია, უკრაინა, რუსეთი, სომხეთი და საქართველო. წარმოდგენილი იქნება 25-ზე მეტი მოხსენება. პირველად ამიერკავკასიაში, მოხდება ულტრათანაედროვე, რობოტული ქირურგიული ტექნოლოგიების ტრანსატლანტიკური დემონსტრირება - პირდაპირი ჩართვა აშშ-დან. კონგრესს დაესწრება 200-მდე სხვადასხვა სპეციალობის ექიმი საქართველოდან. საერთაშორისო კონგრესის ორგანიზატორები არიან: საქართველოს ონკოლოგიური უროლოგიის ასოციაცია, პრეზიდენტი - გურამ ქარაზანაშვილი; ასევე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მისამართი: ივანე ჯავახისვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჯავახიშვილის სახელობის აუდიტორია (#107), ჭავჭავაძის გამზირი კონგრესის ჩატარების თარიღი: 4 ოქტომბერი 2017წ, ოთხშაბათი, 9:00-19:00 კონტაქტი: ელ.ფოსტა goua.info@gmail.com ტელეფონი: 577 421101 599119944

საქართველოს ონკო უროლოგიური ასოციაცია 4 ოქტომბერს პირველ საერთაშორისო კონგრესს ჩაატარებს 